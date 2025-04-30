Дембеле забил, Доннарумма спас: «ПСЖ» увёз победу из Лондона

Полуфинал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» стартовал с удара по амбициям Микеля Артеты: уже на 4-й минуте Дембеле заставил замолчать «Эмирейтс», а дальше в ход пошёл холодный контроль, фирменный прессинг и блестящая игра Доннаруммы. Лондонцы пытались вернуться, но опасные моменты разбивались о вратаря, VAR или собственную нервозность. Теперь в Париже им предстоит сотворить чудо — иначе их европейская мечта снова останется мечтой.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал Арсенал Лондон — ПСЖ 0:1 Голы: 0:1 Усман Дембеле (4'), 1:1 Микель Мерино (47') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Бен Уайт, 83'), Вильям Салиба, Якуб Кивёр, Майлс Льюис-Скелли, Мартин Эдегор (Итан Нванери, 90'), Деклан Райс, Микель Мерино, Букайо Сака, Леандро Троссард, Габриэл Мартинелли ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле (Брэдли Баркола, 70'), Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш, 76'), Фабиан Руис, Витор Феррейра, Жоау Невеш (Уоррен Заир-Эмери, 89') Предупреждения: Леандро Троссард (10'), Букайо Сака (43'), Ашраф Хакими (44'), Жоау Невеш (46')

Это должен был быть исторический вечер для «Арсенала» — первый полуфинал Лиги чемпионов за почти два десятилетия, родные стены, аншлаг. Но спустя всего четыре минуты стадион замолчал.

«ПСЖ» выстроил атаку словно по нотам: Кварацхелия разогнал эпизод слева, обыгрался с Дембеле, и тот, получив мяч обратно, нанес не самый чистый, но предельно точный удар — мяч прошёл сквозь игроков и поцеловал дальнюю штангу. 1:0. 25-й мяч Дембеле в 2025 году и 11-е результативное действие в текущей Лиге чемпионов. И всё это — на фоне октябрьского конфликта с тренером и недавнего спада.

Арсенал – ПСЖ gettyimages.com

«ПСЖ» продолжил владеть мячом, словно игра шла в Париже. Динамика, контроль, агрессия — гости не просто забили, они задавили соперника на его же поле.

Арсенал сдерживает, но не отвечает

Первые полчаса «Арсенал» провёл на грани — команда Микеля Артеты практически не могла выйти из-под высокого прессинга. Витинья дирижировал из глубины, а Дуэ и Кварацхелия создавали хаос на флангах.

Голевые шансы? У «ПСЖ» они были: Райя спас после выстрелов Кварацхелии и Дуэ. А у «Арсенала» внятный момент возник лишь под конец тайма — Мартинелли выскочил один на один после тонкого паса Льюиса-Скелли, но Доннарумма был на высоте.

Сейв Доннаруммы gettyimages.com

Был и обидный эпизод на 43-й минуте: Сака убежал в контратаку, но его притормозили свистком — судья углядел фол, которого не было. А потом и вовсе показал жёлтую за протест.

Офсайд — обидный удар по надежде

Начало второго тайма вселило в «канониров» надежду — и тут же её отобрало. Подача с «стандарта» от Райса, мощный рывок Мерино и удар головой в сетку. Взрыв на трибунах, но ненадолго: VAR зафиксировал микроскопический офсайд.

Арсенал — ПСЖ globallookpress.com

Тем не менее, «Арсенал» ожил. Сака и Троссард стали действовать острее, Райс перешёл на позицию плеймейкера, начал продавливать опорную зону «ПСЖ». В одном из эпизодов Троссард убежал по левому флангу и мощно пробил — снова Доннарумма вытащил. Всё ещё 1:0, но Лондон начинал верить.

«ПСЖ» не дожал

На 70-й минуте «ПСЖ» потерял Дембеле — травма. Вместо него вышел Барколя и сразу добавил скорости. Именно он выдал передачу на Невеша — удар был неточным, но момент выглядел опасно. Затем сам Барколя получил передачу от партнёра, оказался один перед кипером, но отправил мяч мимо дальнего угла. А кульминацией стал выход Рамуша один на один с острого угла: он пробил пыром (да, прямо как во дворе) и попал в перекладину.

Парижане могли увозить из Лондона разгром, но остановились на минимальном преимуществе. Луис Энрике сохранил баланс: его команда атаковала до последнего, не дав ни малейшего намёка на навал со стороны хозяев.

Джанлуиджи Доннарумма gettyimages.com

Последний шаг перед финалом

«Арсенал» проиграл. Не вчистую, но по делу. В атаке не хватило резкости, в середине поля — Томаса Парти, в обороне — хладнокровия. «ПСЖ» приехал как зрелая команда и уехал с результатом.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Но шанс у Артеты есть. Маленький, но реальный. За 90 минут в Париже можно перевернуть многое — но для этого «Арсеналу» придётся выдать матч жизни. Пока же они — в шаге от вылета, а «ПСЖ» — в шаге от первого финала с 2020 года.