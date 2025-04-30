Дембеле забил, Доннарумма спас: «ПСЖ» увёз победу из Лондона

Это должен был быть исторический вечер для «Арсенала» — первый полуфинал Лиги чемпионов за почти два десятилетия, родные стены, аншлаг. Но спустя всего четыре минуты стадион замолчал.
«ПСЖ» выстроил атаку словно по нотам: Кварацхелия разогнал эпизод слева, обыгрался с Дембеле, и тот, получив мяч обратно, нанес не самый чистый, но предельно точный удар — мяч прошёл сквозь игроков и поцеловал дальнюю штангу. 1:0. 25-й мяч Дембеле в 2025 году и 11-е результативное действие в текущей Лиге чемпионов. И всё это — на фоне октябрьского конфликта с тренером и недавнего спада.
«ПСЖ» продолжил владеть мячом, словно игра шла в Париже. Динамика, контроль, агрессия — гости не просто забили, они задавили соперника на его же поле.
Арсенал сдерживает, но не отвечает
Первые полчаса «Арсенал» провёл на грани — команда Микеля Артеты практически не могла выйти из-под высокого прессинга. Витинья дирижировал из глубины, а Дуэ и Кварацхелия создавали хаос на флангах.
Голевые шансы? У «ПСЖ» они были: Райя спас после выстрелов Кварацхелии и Дуэ. А у «Арсенала» внятный момент возник лишь под конец тайма — Мартинелли выскочил один на один после тонкого паса Льюиса-Скелли, но Доннарумма был на высоте.
Был и обидный эпизод на 43-й минуте: Сака убежал в контратаку, но его притормозили свистком — судья углядел фол, которого не было. А потом и вовсе показал жёлтую за протест.
Офсайд — обидный удар по надежде
Начало второго тайма вселило в «канониров» надежду — и тут же её отобрало. Подача с «стандарта» от Райса, мощный рывок Мерино и удар головой в сетку. Взрыв на трибунах, но ненадолго: VAR зафиксировал микроскопический офсайд.
Тем не менее, «Арсенал» ожил. Сака и Троссард стали действовать острее, Райс перешёл на позицию плеймейкера, начал продавливать опорную зону «ПСЖ». В одном из эпизодов Троссард убежал по левому флангу и мощно пробил — снова Доннарумма вытащил. Всё ещё 1:0, но Лондон начинал верить.
«ПСЖ» не дожал
На 70-й минуте «ПСЖ» потерял Дембеле — травма. Вместо него вышел Барколя и сразу добавил скорости. Именно он выдал передачу на Невеша — удар был неточным, но момент выглядел опасно. Затем сам Барколя получил передачу от партнёра, оказался один перед кипером, но отправил мяч мимо дальнего угла. А кульминацией стал выход Рамуша один на один с острого угла: он пробил пыром (да, прямо как во дворе) и попал в перекладину.
Парижане могли увозить из Лондона разгром, но остановились на минимальном преимуществе. Луис Энрике сохранил баланс: его команда атаковала до последнего, не дав ни малейшего намёка на навал со стороны хозяев.
Последний шаг перед финалом
«Арсенал» проиграл. Не вчистую, но по делу. В атаке не хватило резкости, в середине поля — Томаса Парти, в обороне — хладнокровия. «ПСЖ» приехал как зрелая команда и уехал с результатом.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Но шанс у Артеты есть. Маленький, но реальный. За 90 минут в Париже можно перевернуть многое — но для этого «Арсеналу» придётся выдать матч жизни. Пока же они — в шаге от вылета, а «ПСЖ» — в шаге от первого финала с 2020 года.