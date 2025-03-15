Комментатор Okko Спорт Денис Алхазов в беседе с корреспондентом LiveSport.ru Михаилом Пукшанским оценил результаты противостояний 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также четвертьфинальные пары. Вместе с продолжателем дела Василия Уткина в качестве ведущего «Футбольного клуба» разобрали главные матчи уик-энда в Ла Лиге, АПЛ и Серии «А».

«В конце матча с "ПСЖ" "Ливерпуль" физически подсел»

— Самый неожиданный для вас результат в ответных еврокубковых матчах этой недели?

— В Лиге чемпионов ничего неожиданного, наверное, не случилось. Вылет «Ливера» не такая неожиданность, хотя думал, что «Энфилд» уничтожит «ПСЖ». Заглянем в Лигу Европы. Проход «Буде-Глимт» в Греции. Пусть и выиграли в Норвегии 3:0 первый матч, во втором могли улететь «Олимпиакосу» тоже с крупным счетом. Но отлично сыграл Никита Хайкин. Я как раз работал на всех этих матчах. Ну, и в целом проход в четвертьфинал ЛЕ команды из-за полярного круга, играющей на искусственном газоне доморощенными игроками, сродни подвигу. Эта команда уступает по бюджету практически всем еврокубковым соперникам.

— Начнем с тех пар Лиги чемпионов, где сохранялась интрига после первых встреч. Почему «ПСЖ» настолько слабее провел матч с «Ливерпулем» после дикого преимущества в Париже. Или для выезда на «Энфилд» нормально?

— Что с «Ливером» произошло в Париже казалось недоразумением. В баснословном сезоне его впервые так прилично прижали. У них получается вообще все АПЛ, и мы ищем шероховатости, дескать вот плохо играли 20 минут с «Вулверхэмтоном». А в Париже произошло нечто невообразимое. Потерялся даже ван Дейк. Пятился к своей штрафной, пока Дембеле, Барколя и Хвича выбирали, кому пробить из-за штрафной. На характере, харизме сумели чудесным образом там выиграть.

— Что за неделю изменилось?

— Все. Магия «Энфилда» тоже, безусловно, сыграла свою роль. Это один из немногих стадионов в нашу коммерческую эпоху, который сильно играет за команду. Я был свидетелем нескольких матчей в Ливерпуле, скажем когда поссорились Клопп с Артетой, так футболисты на поле тогда друг друга не слышали. Уверен, сейчас было то же самое. Таких живых по реакции стадионов в Европе больше нет. Но тут, что показательно, эта магия испарилась, поскольку соперник вел встречу к овертайму. И минуты с 70-й был слышен самый главный парижский заряд: «Ло-ло-ло-ло-ло, ло-ло-ло-ло-ло!» И «Энфилд» уступил даже на трибунах. Настолько замер в напряжении.

— В конце был такой бесшабашный футбол, который редко увидишь на таком уровне. Разве гости не должны были играть более осторожно с учетом умения Джанлуиджи Доннаруммы отражать пенальти?

— До 50-й минуты точно передач была 76 процентов. Это показатель команд из нижней части турнирной таблицы, которые играют на отбой, просто пинают мяч вперед. Потому что все пытались обострять, лезли на рожон. А в концовке «Ливерпуль» не морально, а физически подсел, поскольку после матча на выходных с «Саутгемпотоном» Слот не предпринял большой ротации. Поэтому появилось много разрывов, свободных зон.

«Ливерпуль» — ПСЖ globallookpress.com

— Хвичу признали лучшим игроком после Доннарумы, но при этом он был заменен в овертайме, хотя пенальтист. Понимаете?

— Вот не думаю, что он вошел в пятерку бьющих в любом случае, поскольку новенький. Были другие причины заменить Кварацхелию, поскольку он полностью выложился, отработав в обороне совершенно блестяще, чего никогда не было в «Наполи». Хотя нам кажется, что «ПСЖ» такие легковесные вингеры. Но это не так. Помню, брал интервью у Витиньи, и спросил, а вам, как опорнику, не страшно поддерживать эту конструкцию. И он сказал, нет, они отрабатывают, а не валятся на мои плечи. Понимаю, не мог иначе ответить, но я искренность ошарашиваю увидел в его глазах.

— Буря эмоций. Когда в последний раз такое видели?

— В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, «Реал» — «Сити» — 3:3.

— Несколькими часами ранее вы комментировали «Барселону» с «Бенфикой». Был хоть шанс у португальцев?

— Не думаю. Он мог возникнуть из-за трагического события, когда любимый врач всей команды умер прямо в гостинице перед отъездом на игру с «Осасуной». И матч тогда моментально отменили. Поэтому шоковая реакция игроков могла оставаться и до встречи с «Бенфикой». Возможно, кому-то мог понадобиться психотерапевт. Для молодой команды это обескураживаете в момент узнать, что только что был человек, а теперь его нет. Были приспущены флаги на «Монтжуике». Но это еще больше сплотило команду — в этом вечер она сыграла не только за четвертьфинал, но и за Карлеса Миньяро. Грандиознейший матч Ламина Ямаля. Рафинья, как всегда хорош, лучший бомбардир Лиги чемпионов. Ну, и, конечно, Педри. Вновь, как и в Лиссабоне, был признан игроком матча. Если выбирать лучшего футболиста мира прямо сейчас, это он.

— Как вообще комментируются такие матчи, где все ясно?

— В последние полчаса, когда «Барселона» спокойно катала мяч, можно было делать выводы, можно развлекаться. В конце концов, это такая команда, о которой можно очень много интересного рассказать. Да и в составе «Бенфики» много любопытного народу. Добавлял немного лирики, или анекдот. Было, чем занять зрителей.

«Пенальти Альвареса — маленькая трагедия»

— Можно было предположить, что «Реал» так слабо сыграет на «Метрополитано»?

— Конечно. «Сливочные» смотрятся намного хуже, чем в прошлом сезоне. Во-первых, дисбаланс, внесенный Мбаппе и перенасыщенностью атакующей линии. Хотя его и Винисиуса цифры хорошие, но они еще не обнаружили лучшего взаимодействия между собой. Во-вторых, сам «Атлетико» всегда способен лишь соперника пространства, с чем здесь прекрасно и справился. Если мы, как болельщики, предъявляем претензии «матрасникам» за так называемый трусливый футбол, то к «Реалу» сегодня есть другие. У вас собраны лучшие футболисты мира, так почему вы не можете перелезть через эту стену.

— Можете назвать хоть одного футболиста Королевского клуба, который сыграл в этот вечер на своем уровне?

— Браим Диас после выхода со скамейки был лучшим игроком с отрывом на поле. Именно он и внес сумятицу в ряды соперника. А так и отметить большего некого.

— Пропущенный на 28-й секунде гол — это какой-то неправильный выход из раздевалки?

— Отчасти. Растерянность в обороне у «Реала» чувствовалась с самого начала. Если пересмотреть кадры после пропущенного мяча, как Асенсио общался с Рюдигером, все станет ясно. Но в таких ситуациях нужно не ругать пропустивших, а хвалить придумавших все это — Гризманн эстетично пропустил, Галлахер сыграл на опережение. Полезли вчетвером, ошеломили.

— Что помешало «Атлетико» развить быстрый успех?

— Совершенно обоснованный страх. Если оголять пространство Мбаппе, Винисиус, Родриго, Беллингем, тебе надают по оголенного месту. Для нас останется загадкой, какой изначально план выбирал Симеоне. Но ясно, что сыграл план «Б», к которому «Атлетико» перешел после забитого мяча. Успешно по игре, но не по счету.

— Почему Винисиус, а не Килиан Мбаппе или Джуд бил пенальти на 70-й минуте?

— Я думаю, поскольку у него «любовная» история взаимоотношений с «инчас» «Атлетико». И это был эмоциональный порыв — красиво засадить в «девятку» обводящим ударом с 11-метрового. Хотел «урыть» эту фанатскую трибуну, перед которой он бил. И тут ничего плохо. Как он выпендривается, часто получаются всякие шедевры.

— Не совсем понял, зачем Диего Симеоне провел пять замен подряд перед добавочным временем?

— Понял, что овертайма и, возможно, серии пенальти уже не избежать. Что он обычно делает сериями на 70-х минутах, сейчас сделал под самый конец — Лино, Корреа, Серлот, Молина. Они обычно и выходят игру доделывать.

Хулиан Альварес globallookpress.com

— И разумеется вопрос о казусе с Хулианом Альваресом. Ваше отношение к этой трактовке в целом?

— Мне очень обидно. Даже если бы я не болел за «Атлетико», воспринял, как маленькую трагедию. Альварес был лучшим игроком ответного матча да и всего противостояния. Он явно не заслуживал этого. Ему страшно не повезло. Я думаю, что консерватизм футбольный — консерватизмом, но такие правила нужно пересматривать в сторону милосердия. Самое главное в футболе — событие, а не отмена этих событий.

— Еще один быстрый гол мы увидели в Лилле, но хозяевам он не помог. «Боруссия» просто сильнее?

— В этом матче точно. Но пенальти на Гирасси сомнительный. Хотя был прекрасный пас Максимилиана Байера, который потом и сам разобрался. «Лилль» — команда иного уровня и меньшего опыта. И весь этот сезон Бруно Женезио не то что плевал на Лигу чемпионов, но выставлял полуторный состав. И он обыгрывал «Реал», «Атлетико». Но были явные приоритеты на чемпионат Франции, чтобы вновь попасть в ЛЧ, опять заработать. А тут вдруг вышли в 1/8 напрямик, и тренер как-то даже растерялся, что ему делать.

— Кого ждете в полуфиналах?

— Так как ответный матч на «Сантьяго Бернабеу», «Реал» все должен проходить «Арсенал». Если «канониры» не совершат чуда у себя дома и не разберут Мадрид на атомы за счет стандартов. Но, думаю, что мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» встретятся в этой части сетки. Там все очень просто с «Барселоной», которая должна проходить Дортмунд с огромным запасом.

А вот между «Баварией» и «Интером» даже не знаю, кого выбрать. Мюнхенцы удивили очень многих, с хищническим оскалом указав «Байеру» его место. Вы выскочки, а мы здесь первые короли. Мы — Кайзеры! Как показали события, Компани подготовился к этим встречам, куда лучше, чем Хаби Алонсо. А «Интер» будто бы весь сезон копит силы с учетом очень возрастного состава. Но если они все накопленное выпустят с «Баварией», тогда должны проходить. Индзаги — один из лучших тренеров мира прямо сейчас. Из молодого и перспективного вырос в первоклассного специалиста. Многое будет зависеть от Лаутаро, которому до этого лететь в Южную Америку играть за сборную. Самая непредсказуемая пара. Но мне кажется все же «Интер» — «Барса».

«Ситуация с визой Захаряна — бюрократическая, а не политическая»

— Вчера в Лиге Европы «МЮ» разгромил «Сосьедад» (4:1) благодаря двумя пенальти и удалению у испанцев. Все было?

— Второй пенальти очень сомнительный. А в плане удаления, Хон Арамбуру серьезно подвел команду, которая в этом сезоне сливает чемпионат и определенно делает ставку на кубковые турниры. А «МЮ» нужен был такой матч, чтобы наконец показать свою силу.

— Возможно ли, что ситуация с британской визой для Арсена Захаряна имеет какую-то политическую подоплеку?

— Нет. Как человек нередко его оформлявший уверенно могу сказать, что это бюрократическая подоплека, а не политическая. Хотя вот малийца Траоре в итоге пустили, а Захаряна нет.

— Вообще не закончил ли он в Испании?

— С чего вдруг? Да, на старт ему нечего рассчитывать в ближайшее время, но ротация будет. После травмы вышел, забил гол. Все более, или менее неплохо.

Никита Хайкин globallookpress.com

— Единственный россиянин, оставшийся в Еврокубках, вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин, который сейчас отбил пенальти против «Олимпиакоса». Почему он до сих пор играет в Норвегии?

— Он там свой в доску. У Хайкина очень интересная карьерная лестница. Он мог вообще закончить с футболом, поскольку не находил себя в разных английских дивизионах. Скитался по северу Европы, и вот нашел свою команду. Ему там очень нравится. Насколько я знаю, даже подумывает о норвежском гражданстве. Это очень редкий легионер в норвежском футболе, если не брать соседей из Скандинавии.

— Есть хоть одна из стран большой «пятерки», где победа в Лиге Европы ценится выше титула в своем чемпионате?

— Это Испания, конечно. Все прекрасно понимают, что «Реал», «Барселона» и «Атлетико» с планкой в 90-100 очков за чемпионат, недостижимы сегодня для остальных. «Атлетик» выиграл сейчас Кубок Короля, первый трофей за 40 лет. В Бильбао при населении 400 тысяч в городе собрался миллион, чтобы праздновать это все. Нынешний финал Лиги Европы пройдет именно там. И это сокровенная мечта всех басков, чтобы добраться туда. Ну, и выиграть.

«В матче с "Атлетико" каталонцы будут фаворитами»

— Сколько игроков и кого надо поменять в старте Карло Анчелотти, что увезти завтра три очка из Вильярреала?

— Не увезет он оттуда три очка, это проклятый клуб для Анчелотти. Но конечно надо кого-то менять. Ставить Эндрика в основу и Гюлера. А в целом-то выбор достаточно ограничен. Ну, Камавингу. А так, в целом, это матч, где «Реал» сможет перевести дух. Будет играть очень скучно до выхода основных. Главное, что придумает до этого времени «Вильярреал».

— У «Атлетико» против «Барсы» в воскресенье чуть другая ситуация. Злые и есть время на восстановление. Согласны?

— «Барселона» тоже злая. Помнит, как «Атлетико» обыграл их дома. И команды подходят в разном настроении к этому матчу. Команде Симеоне еще надо несколько дней подсобраться после такого досаднейшего, обиднейшего, трагического вылета.

«Атлетико» — «Барселона» globallookpress.com

— «Барса» здесь небольшой фаворит?

— Большой. Это — лучшая команда мира.

— Почему вообще так составляется календарь Ла Лиги, что «Атлетико» после Лиги чемпионов имеет на сутки больше восстановление, чем «Реал»?

— К испанскому календарю всегда большие проблемы. Клубы постоянно пишут жалобы, и иногда Ла Лига идет навстречу. Но где на него не жалуются. В Англии — каждый месяц.

— Как раз чуть к АПЛ. У выскочки «Ноттингема» вроде бы простой выезд в Испсвич. Сколько команда Нуну еще продержатся в «четверке»?

— Давайте посмотрим на их календарь, серьезных соперников почти не осталось. «Ман Юнайтед» после международной паузы за серьезного считать не будем. Потом «Тоттенхэм» — идеальная мишень для «Ноттингема». И в последнем туре «Челси». Но за счет мощи «МС» и «Челси» их могут оттуда выдавить. Для «Фореста» спустя столько лет будет за счастье поиграть и в еврокубках низшей пробы.

— Верно букмекеры полагают, что «Арсенал» столь явный фаворит в дерби с «Челси»?

— Я тоже не понимаю. С одной стороны, «Арсенал» дома играет, но по-прежнему атака пустая. Пока Хаверц на ноги не встанет. С другой, «Челси» старается очень много держать мяч, но постоянно его теряет. При Кайседо, Фернандесе, Палмере это несколько странно. Центр поля у «Арсенала» круче — Парти и Райс. Но именно в дерби я бы не стал так акценты расставлять.

«Арсенал» — «Челси» globallookpress.com

— «Сити» с «Брайтоном» — возможны варианты?

— Ей-богу, не знаю, что прогнозировать насчет «Сити». С этой командой может случиться все, что угодно. Понятно, появляется молодежь, в первую очередь Нико Гонсалес. Но по-прежнему очень плохо доводят мяч до Холланда.

— И напоследок итальянская суперигра «Аталанта» — «Интер». Вот опять не понимаю букмекеров, как вообще кто-то там может сегодня котироваться выше Nerazzurri?

— Вообще никто. Но «Аталанта» разобрала «Ювентус» в гостях. Вопрос, насколько успешно будет водить ее за нос.