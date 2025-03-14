Лига чемпионов: чудеса Доннаруммы, оплошность Альвареса и уверенная победа «Баварии»

11 и 12 марта в Лиге чемпионов прошли ответные матчи 1/8 финала. Настоящим украшением раунда стали противостояния «Ливерпуля» с «ПСЖ» и мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико» — обе встречи завершились в сериях пенальти.

«Барселона» — «Бенфика» 3:1

(4:1 по сумме двух матчей)

«Бенфика» с самого начала продемонстрировала смелый прессинг. Четыре атакующих игрока — нападающий, вингеры и десятка — высоко давили при коротких розыгрышах «Барселоны» от своих ворот. Зато каталонцы благодаря мастерству Педри и Френки де Йонга здорово преодолевали давление гостей, имея численное преимущество в финальной стадии атаки в моменты, когда опорники «Бенфики» выдергивались. В опорной зоне лиссабонцев постоянно возникали дыры, которыми пользовались каталонцы. Прессинг «Бенфики» не был цельным и не поддерживался поднимающимися защитниками команды. В атаке же «Бенфика» в основном рассчитывала на левый фланг, где взаимодействовали молодые скандинавы Самуэль Даль и Андреас Шельдеруп.

Счет был открыт на 11-й минуте. Гол создал Ламин Ямаль, на элегантном дриблинге издевательски уронивший двух защитников «Бенфики» и скинувший тончайшим пасом мяч Рафинье. Бразилец не промахнулся с близкого расстояния, поразив ворота Анатолия Трубина. Рафинья сравнялся с Серу Гирасси по голам в Лиге чемпионов, забив десятый.

Быстро счет сравнялся. Очередная проведенная «Бенфикой» атака по левому флангу через зону Жюля Кунде привела к угловому. Андреас Шельдеруп здорово подал с корнера. Мяч задел Роберт Левандовский, и отскоком от поляка от прилетел к Николасу Отаменди. Чемпион мира поразил ворота Войцеха Щенсного головой. Это был единственный удар «Бенфики» за первый тайм. «Барса», в свою очередь, часто била издали, рассчитывая на ошибку Анатолия Трубина.

«Барселона» — «Бенфика» globallookpress.com

Снова «Барса» вышла вперед на 27-й минуте. Ламин Ямаль на правой бровке, эстетски гарцуя, обыграл защитника гостей, и мягко направил мяч обводящим ударом в дальний угол ворот Трубина. У украинца не было ни шанса вытащить этот мяч. Шанс из мощного трио «Барсы» был у Роберта Левандовского, но его удар отразил вратарь соперника. Рафинья всё же вскоре встал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 11 голами, а гол ему на 42-й минуте сольным проходом подарил Алекс Бальде.

«Барселона» традиционно использовала высокую линию обороны с искусственным офсайдом. Благодаря этому команда избежала двух потенциально голевых атак «Бенфики». Во втором тайме преимущество «Барселоны» продолжало сказываться. Чуть не забил Рональд Араухо после стандарта. Мог забивать Френки де Йонг, но пробил с передачи Кунде мимо ворот Анатолия Трубина. В основном «сине-гранатовые» во втором тайме методично перепасовывались, заставляя «Бенфику» потеть без мяча. Имели шансы отличиться вышедшие на замену Фермин Лопес и Ферран Торрес.

Герой матча — Ламин Ямаль. Несмотря на дубль Рафиньи, именно главный молодой талант мира стал лучшим игроком этого матча. Бразилец забил два мяча, которые для него сделали партнеры — сам Ламин и Алехандро Бальде. Оба гола, в которых поучаствовал Ламин Ямаль, были забиты в настолько эстетской манере, что заставили вспомнить волшебников прошлого на «Камп Ноу» — Роналдиньо и Неймара. В первом голе он уложил финтом двух защитников и направил мягкую парашютную передачу в сторону Рафиньи. Во втором — легко разобрался с соперником и пробил в дальний угол сам. Ламин Ямаль с голом и передачей в одной стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов с этим показателем. Сколько еще рекордов осталось побить испанцу в своей карьере?

Антигерой матча — Самуэль Даль. Молодой шведский левый защитник вынужден был появиться на поле в связи с дисквалификацией одного из самых талантливых защитников «Бенфики» — Альваро Каррераса. Даль даже неплохо ходил в атаку в этом матче, отметившись парой достойных подключений. Однако на своем фланге в обороне он полностью уступил борьбу Ламину Ямалю. Из-за неловкости шведа испанский вундеркинд целиком хозяйствовал на правой бровке атаки «Барселоны».

«Ливерпуль» — «Пари Сен-Жермен» 0:1 (1:4 по пенальти)

(1:1 по сумме двух встреч)

В отличие от выездного матча, голевой момент у «Ливерпуля» возник уже на пятой минуте. Мохаммед Салах бил из убойной позиции, но нога Нуну Мендеша стала на пути египтянина. В следующий раз Салах пробил уже мимо.В начале игры французы столкнулись с испепеляющим прессингом подопечных Арне Слота. Команде Луиса Энрике не удавалось накоротке выходить из-под прессинга.

При этом парижане забили в непривычном сценарии — в своей первой контратаке. Усман Дембеле отрезал нескольких ливерпульцев при передаче на правый фланг. Там мяч получил Брэдли Барколя, и отпасовал в центре. Ибраима Конате срезал мяч мимо Алиссона, и Дембеле оставалось лишь забить в пустые ворота.

После забитого гола парижане прибавили в прессинге и попытались наладить контроль над мячом. Однако к 27-й минуте французы владели мячом лишь 45% времени. В другой контратаке мог забивать Хвича Кварацхелия, но пробил выше. «ПСЖ» подлавливал соперника в вертикальных атаках из-за высокой линии обороны. Этот стиль игры не слишком привычен для Луиса Энрике, однако хорошо ложится на быструю атакующую тройку парижан. «ПСЖ» был острее в своих атаках, заставляя «Ливерпуль» увязнуть в позиционном нападении против надежной обороны команды Луиса Энрике.

В начале второго тайма голевой момент возник у «Ливерпуля», но Трент Александер-Арнольд попал в штангу, а добивание было уже из офсайда. Затем Доннарумма вытащил опасный удар Луиса Диаса головой после углового. «Ливерпуль» часто медлил с принятием обостряющего решения, позволяя парижанам массово вернуться в оборону. Вынужден был отрабатывать в обороне даже Хвича: грузин отбил летевший в угол ворот мяч после удара Салаха после углового. В первой половине второго тайма «красные» выглядели лучше.

Вышедший на замену вместо получившего травму Александера-Арнольда Куанса попал в штангу после навеса со штрафного. Практически единственный момент «ПСЖ» во втором тайме не реализовал Хвича Кварацхелия. Игра так и перешла в овертайм.В начале дополнительного тайма мог забивать Дезире Дуэ, но пробил мимо. Во втором овертайме удар Усмана Дембеле парировал на угловой Алиссон. Вся вторая часть дополнительного времени прошла под знаком преимущества «ПСЖ».

В серии пенальти удары Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса отразил Джанлуиджи Доннарумма, принеся своей команде героическую победу на «Энфилде».

«Ливерпуль» — ПСЖ globallookpress.com

Герой матча — Джанлуиджи Доннарумма. Трижды выручал в течение игры. Грамотно играл на выходах после угловых. Много раз не позволял «Ливерпулю» сравнять счет. Проявил себя как настоящий лидер, оставшись на поле после повреждения, когда казалось, что вот-вот уступит на поле Матвею Сафонову. В блестящем стиле отразил два послематчевых пенальти, принеся своей команде победу.

Антигерой матча — Дарвин Нуньес. Неудачно вошел в игру. С его появлением количество опасных атак у ворот соперника сократилось. При нем на поле атакующая мощь «Ливерпуля» стала бледнее, а атаки стали выглядеть примитивнее. Неуверенно пробил свой послематчевый пенальти, позволив Доннарумме отразить удар.

«Байер» — «Бавария» 0:2

(0:5 по сумме двух встреч)

Из-за травмы у «Байера» не смог принять участие в матче Флориан Виртц. Из-за этого и из-за счета в первой игре леверкузенцы вышли на поле с профильным нападающим — Патриком Шиком. При этом снова команда играла по непривычной для всех игр, кроме встреч с «Баварией», схемой в четыре защитника и Алексом Гримальдо с Джереми Фримпонгом на позиции фланговых полузащитников. Мюнхенцы вышли с привычными 4-2-3-1.

С первых минут хозяева пошли в атаку. Команда заработала множество стандартов. Однако настоящей остроты леверкузенцы не создали. При этом в отличие от них мюнхенцы хотя бы попадали в створ ворот соперника.

В начале второго тайма неплохой момент был у Майкла Олисе. В начале второй половины встречи баварцы имели преимущество и прибрали к своим ногам мяч. Команда реализовала свой штрафной. После навеса Киммиха мяч отскочил от Патрика Шика к Гарри Кейну. Англичанин забивал уже в пустые ворота.

Свой шанс сравнять счет упустил Джереми Фримпонг. Его удар с левой ноги в ближний угол отразил молодой голкипер «Баварии» Йонас Урбиг. Зато мюнхенцы воспользовались древнейшим футбольным правилом — «не забиваешь ты — забьют тебе». Голевую атаку снова начал Йозуа Киммих. После многоходовой комбинации мяч оказался у Гарри Кейна, который отдал мяч Альфонсо Дэйвису. Канадец легко переиграл Лукаша Градецки практически с одиннадцатиметровой отметки.

«Бавария» здорово отзащищалась против «Байера» в обоих матчах. В частности,французские вингеры Майкл Олисе и Кингсли Коман четко дорабатывали против сдвоенных флангов леверкузенского клуба. Венсан Компани показал в этой дуэли тактическую гибкость, которой не всегда хватает в чемпионате. А план Хаби Алонсо на игры с «Баварией» стал читаемым в первой игре между командами.

«Байер» — «Бавария» globallookpress.com

Герой матча — Гарри Кейн. Англичанин забил гол и отметился результативной передачей. С забитым мячом английскому бомбардиру повезло, но работа нападающего и заключается в том, чтобы находить такие моменты. В эпизоде со вторым голом здорово проявил себя в подыгрыше, увидев рядом с одиннадцатиметровой отметкой Альфонсо Дэйвиса.

Антигерой матча — Патрик Шик. Чех ошибся на стандарте в эпизоде с первым голом «Баварии» — именно от него матч прикатился к Кейну. Будучи поставленным в основной состав ради возможного камбека «Байера», форвард совсем не оправдал ожиданий. Голевых моментов у него не было, в обороне ошибся, желтую карточку получил.

«Интер» — «Фейеноорд» 2:1

(4:1 по сумме двух матчей)

В отличие от первого матча, «Интер» играл с профильным левым латералем, коим был Карлос Аугусто. В основу вернулись Янн Зоммер, Хакан Чалханоглу и Генрих Мхитарян, зато Николо Барелла и Лаутаро Мартинес получили отдых и так и не вышли до конца матча. При этом «Фейеноорд» не отказывался от фирменного голландского атакующего футбола и схемы 4-3-3, и это несмотря на полтора десятка травмированных игроков. В итоге голландцы перебили «Интер» по количеству ударов — 14 против 12.

Счет был открыт на 8-й минуте — Маркус Тюрам на левом фланге здорово раскачал защитников соперника и мощно пробил в дальний угол. После этого «Интер», завладевший преимуществом в три мяча, позволил себе немного расслабиться. Вскоре «Фейеноорд» справедливо сравнял счет. Хакан Чалханоглу завалил Якуба Модера в собственной штрафной. Сам же пострадавший уверенно реализовал пенальти, хоть Янн Зомеер и угадал направление удара.

Второй тайм прошел по тому же сценарию. «Интер» больше владел мячом, «Фейеноорд» отвечал острыми контратаками. Но все, казалось, было под контролем миланского клуба, снова получившего преимущество в три мяча. Защитник роттердамского клуба Томас Белен сбил в своей штрафной Мехди Тареми, и Хакан Чалханоглу уверенно реализовал пенальти. «Интер» мог забить и больше, но то выручал голкипер Тимон Велленройтер, то миланцев подводила точность. Самый опасный шанс увеличить счет был у Маркуса Тюрама, обыгравшего почти всю защиту «Фейеноорда», но француз попал в перекладину.

«Интер» — «Фейеноорд» globallookpress.com

Герой матча: Маркус Тюрам. Второй матч подряд героем встречи признаем француза. В первой игре сын Лилиана Тюрама забил красивый гол, мягко поймав мяч на ногу в воздухе. Здесь же он совершил сольный проход по левому флангу, открыв счет во встрече. Также в опасной атаке в середине второго тайма француз попал в перекладину. В отсутствие Лаутаро Мартинеса именно Тюрам взял на себя лидерские качества в атаке подопечных Симоне Индзаги.

Антигерой матча: Томас Белен. Голландский защитник, в отличие от многих в стартовом составе «Фейеноорда» являющийся игроком стартового состава клуба, проиграл в нескольких единоборствах Маркусу Тюраму и Мехди Тареми. Также в начале второго тайма футболист сфолил на иранском форварде «Интера» и привез пенальти в свои ворота. В середине второго тайма Белен был обыгран Тюрамом перед ударом последнего в перекладину.

«Лилль» — «Боруссия» Дортмунд 1:2

(2:3 по сумме двух встреч)

Тактически «Лилль» отзеркалил «Боруссию»: немцы вышли по схеме 4-2-3-1, а французы — по игровой модели 4-3-3. При прессинге «Боруссия» выстраивалась в 4-4-2 с Юлианом Брандтом на одной линии с Серу Гирасси. У «Лилля» Аюб Буадди и Нгалайель Мукау расположились выше Бенжамена Андре. Благодаря подходящей схеме команда могла расписывать «треугольники» на флангах, особенно справа. Вингеры «Лилля» активно дорабатывали в оборону, особенно Реми Кабелла, противостоявший активно включавшемуся в атаку Юлиану Рюэрсону. «Дортмунд» играл с ложным правым защитником справа, которого исполнял Вальдемар Антон.

Матч начался с атак «Лилля» и редкого ситуативного прессинга «Боруссии». Французы повели на шестой минуте. Исмаили отобрал мяч у Адейеми и прошел по левой бровке. Бразилец отпасовал на Джонатана Дэвида, и канадец метров с девяти пробил в касание. В этом эпизоде грубо ошибся Грегор Кобель, пропустивший мяч между ног.

Стопроцентный момент в контратаке имел Паскаль Гросс, однако удар немца с линии ворот вынес Александро. После углового «Боруссия» имела два опасных момента после розыгрыша углового, но оба раза спасал голкипер Люка Шевалье. «Дортмунд» где-то с 10-й минуты завладел преимуществом и не отпускал его, но долгое время мешало отсутствие забитых мячей.

Во втором тайме давление «Боруссии» принесло свои результаты. Бывший игрок Дортмунда Тома Мёнье сбил Серу Гирасси при выходе один на один. Эмре Джан реализовал пенальти, пробив по центру, в то время как Люка Шевалье прыгнул в нижний левый угол. Вскоре немцы должны были выходить вперед, но Адейеми пробил в перекладину.

Однако «Боруссия» наиграла на второй забитый гол и забила его. После передачи Серу Гирасси Максимилиан Байер здорово пробил в верхний угол ворот Шевалье. Теневым героем игры можно назвать Юлиана Рюэрсона, с фланга которого и пришел второй гол Дортмунда. В концовке игры норвежец перешел на более привычный правый фланг и также выглядел надежно.

«Лилль» — «Боруссия» Дортмунд globallookpress.com

Герой матча — Максимилиан Байер. Вингер дортмундской «Боруссии» непосредственно поучаствовал в двух голах. Сначала он элегантнейшим пасом пяткой в одно касание вывел один на один Серу Гирасси, заработавшего пенальти, а затем сам забил победный гол в верхний угол ворот Шевалье. Байер не имеет стабильного места в основе «шмелей», однако такая игра может заставить Нико Ковача чаще выставлять полузащитника сборной Германии в стартовом составе и предпочитать его Джейми Гиттенсу.

Антигерой встречи — Тома Мёнье. Бельгийский защитник, ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию», полностью проиграл борьбу на левом фланге активному Юлиану Рюэрсону. Из его зоны норвежец наносил опасный удар, который вытащил Люка Шевалье. Во втором тайме именно Мёнье привез пенальти на Серу Гирасси, запустив камбек «Боруссии».

«Атлетико» — «Реал» 1:0 (2:4 по пенальти)

(2:2 по сумме двух игр)

«Реал» вышел с зеркальной «Атлетико» тактической моделью 4-4-2, которую чаще всего и использует в последнее время. Без мяча Винисиус и Килиан Мбаппе превращались в полноценных нападающих, а Джуд Беллингем и Родриго закрывали фланги. При атаках команда расставлялась 4-2-3-1, где Джуд играл десятку, а Винисиус заполнял левый фланг. «Атлетико» принял решение защищать центральную зону, о чем сигнализирует выход в старте Конора Галлахера, а не Самуэла Лино.

«Атлетико» забил уже на первой минуте, воспользовавшись дырой в опорной зоне в отсутствие Камавинга и при наличии уже недостаточно интенсивного Луки Модрича. Родриго де Поль получил мяч на правой бровке и прострелил, мяч умно пропустил Джулиано Симеоне на Конора Галлахера, и англичанин с близкого расстояния поразил ворота Куртуа.

«Атлетико» неожиданно уверенно владел мячом под прессингом на своей половине поля. «Реал» рассчитывал на индивидуальные действия Винисиуса, которого стабильно находили диагоналями на левом фланге. Однако бразильца стабильно опекали по двое-трое игроков соперника. После пропущенного гола «Реал» завладел преимуществом, подав несколько угловых подряд. Однако изолированным от команды казался Килиан Мбаппе, которого «съели» защитники «матрасников». Лука Модрич, хоть и проваливался без мяча, дирижировал игрой «Реала» в центре поля.

«Атлетико» — «Реал» globallookpress.com

В контратаках «Атлетико» порой больно жалил. Опасный удар Альвареса с трудом отбил Тибо Куртуа. В атаке номинальных гостей Винисиус попал мячом в руку Джулиано Симеоне — судья отказался ставить пенальти. Второй тайм начался с атак «Атлетико». Блестяще проявлял себя в течение игры Маркос Льоренте, фактически съевший Винисиуса. В редкой контратаке «Реал» заработал пенальти — Мбаппе обыграл на дриблинге Клемана Лангле. С точки Винисиус пробил просто безобразно — выше и мимо ворот.

Несмотря на преимущество «Реала» по владению, именно подопечные Диего Симеоне переиграли соперника по количеству ударов и ударов в створ. Периодически «Атлетико» грамотно садился в обороной пятеркой футболистов, закрывая включающегося в атаку флангового защитника «Реала».

Игра так и ушла в дополнительное время. В овертайме ничего интересного не произошло, и игра перешла в серию пенальти. Удар Хулиана Альвареса не был засчитан из-за двойного касания при падении. «Реал» не реализовал четвертый удар: попытку Лукаса Васкеса отразил Ян Облак. Антигероем стал Маркос Льоренте, сдержавший в игре Винисиуса. Он попал в крестовину. Победный пенальти «Реала» забил Антонио Рюдигер, несмотря на то, что Ян Облак угадал направление удара и коснулся мяча.

Герой: Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер долгое время держал «Реал» в игре. Всего Куртуа отразил семь ударов в створ, что помогло выстоять против грамотно контратакующего «Атлетико». Бельгиец в кошмарах будет сниться Хулиану Альваресу, не забившему в ворота «Реала» после нескольких попыток.

Антигерой матча: Винисиус Жуниор. Бразильца старались нагружать мячами на бровке. Но больших обострений от него не дождались. Маркос Льоренте практически полностью «съел» бразильца. Сам же Винисиус имел шанс превратиться в героя матча. Но бразилец отвратительно исполнил пенальти. В послематчевой серии пенальти Винисиус от греха подальше не участвовал — его Карло Анчелотти заменил на Эндрика незадолго до конца встречи.

«Астон Вилла» — «Брюгге» 3:0

(6:1 по сумме двух матчей)

«Вилланы» впервые за долгое время вышли с профильным опорным полузащитником Бубакаром Камара в стартовом составе. Француз был нужен, чтобы гасить контратаки бельгийцев. Также в основе вышел профильный правый защитник Мэтти Кэш, появившийся в первом тайме лишь на замену.

В первом тайме шансы «Брюгге» на продолжение борьбы похоронил Кириани Саббе. Атака началась с выноса Эмилиано Мартинеса на чужую половину поля. Там быстрого Маркуса Рэшфорда перед штрафной снес защитник бельгийцев. До этого бельгийцы больше владели мячом на чужом поле, и рассчитывали преподнести сенсацию на «Вилла Парк».

Во втором тайме Унаи Эмери сделал грамотные замены. Только появившиеся на поле Леон Бэйли и Марко Асенсио сотворили гол через четыре минуты после выхода на замену. Ямаец нашелся испанца в штрафной, и тот поразил ворота с близкого расстояния с неродной правой ноги. Второй тайм был совершенно другим для «Виллы», и она целиком владела преимуществом.

Второй гол забил левый защитник «Астон Виллы» Ян Маатсен. После его удара с близкого расстояния мяч срикошетил от защитника и попал в ворота. Защитником был все тот же невезучий Брэндон Мехеле, забивший мяч в свои ворота в первой игре. Установил точку в игре все тот же Асенсио, с близкого расстояния поразивший ворота Миньоле после паса Маркуса Рэшфорда.

«Астон Вилла» — «Брюгге» globallookpress.com

Герой: Марко Асенсио. Испанец здорово вышел на замену, перевернув игру. На его счету не только два мяча, но и ряд участий в опасных атаках. Испанец после выхода на поле занял место ложной девятки вместо Олли Уоткинса, и здорово исполнял как прямые обязанности, так и работал на команду.

Антигерой: Кириани Саббе. В начале матча «Брюгге» больше соперника атаковал и имел шансы на то, чтобы побороться за попадание в 1/4 финала. Однако все испортил молодой защитник. Саббе вынужденно играет в основе из-за травмы Йоакина Сейса, и он подвел команду в эпизоде с выходом один на один Рэшфорда, сфолив на англичанине. После удаления Саббе серьезных шансов у «Брюгге» уже не было.

«Арсенал» — ПСВ 2:2

(9:3 по сумме двух матчей)

Обе команды выставили экспериментальные составы на игру, которая уже не решала ничего после разгромной победы «Арсенала» в Эйндховене. Микель Артета дал отдохнуть Габриэлу Мартинелли, Мартину Эдегору, Леандро Троссару, Вильяму Салиба, Итану Нванери и Томасу Парти. У ПСВ неожиданно вышли Иссак Бабади и Коухаиб Дриош. В результате перестроений у «Арсенала» Киран Тирни неожиданно занял место на левом краю атаки, а Александр Зинченко — в центре полузащиты. У гостей Иван Перишич занял позицию центрального нападающего.

Счёт был открыт на шестой минуте: Александр Зинченко получил мяч за пределами штрафной, приблизился к воротам и из полукруга перед штрафной поразил ворота соперника. На 18-й минуте возникла дыра в обороне у «Арсенала». С передачи бывшего спартаковца Гуса Тила счет сравнял Иван Перишич, пробивший из штрафной в девятку ворот Райи. В этой атаке ошибся Жоржиньо, упустивший подключившегося вторым темпом соперника. На 37-й минуте Рахим Стерлинг сделал вторую голевую передачу в этом матче, с правой бровки здорово навесив на Деклана Райса. Удар головой полузащитника сборной Англии получился точным.

«Арсенал» проиграл сопернику по ударам по воротам (9 против 13), зато переиграл его по опасным моментам (5:2). Там был и каркас ворот, и спасения Вальтера Бенитеса. И надо же было такому случиться, что оба шанса ПСВ реализовал. На 70-й минуте гол организовали новички основного состава эйндховенцев. Снова не доработал в опорной зоне Жоржиньо, и Бабади вывел один на один с Райей Дриоша. Марокканец здорово перебросил мяч через испанского голкипера и сравнял счет.

«Арсенал» — ПСВ globallookpress.com

Герой матча: Рахим Стерлинг. Опытный английский вингер, вышедший в отсутствие травмированного Букайо Саки вместо набравшего форму молодого таланта Итана Нванери, поучаствовал в двух голах в этом матче. И если мяч Александра Зинченко был забит фактически из ничего благодаря индивидуальному мастерству самого украинца, то мяч Деклана Райса был забит непосредственно после навеса Стерлинга. В течение всего матча Рахим нагнетал на левом фланге обороны ПСВ. Жаль только, что из-за перебора карточек Стерлинг не поможет команде в четвертьфинале против «Реала».

Антигерой матча: Жоржиньо. Итальянец неуверенно сыграл в обоих голевых моментах возле ворот Давида Райи. В момент гола Перишича чемпион Европы отключился от игры и позволил оппонентам пройти ему за спину, в то время как в эпизоде с голом Дриоша потерял мяч на своей половине поля при попытке обострить игру. В этом матче от Жоржиньо было мало продвигающих передач на чужую половину поля. Он не оправдал статус капитана и вскоре, вероятнее всего, вернется на скамейку запасных.

Что дальше?

Определились пары четвертьфиналистов текущего розыгрыша. В предстоящих играх 8-9 и 15-16 апреля «Арсенал» встретится с мадридским «Реалом», «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Астон Виллой», «Барселона» проверит на прочность дортмундскую «Боруссию», а «Бавария» померится силами с «Интером».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Полуфиналы состоятся 29-30 апреля и 6-7 мая. Финал состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене 31 мая.