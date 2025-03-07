ЛЧ. Бенефис Алиссона, победа «Реала» в мадридском дерби и разгром от «Арсенала»

4 и 5 марта в Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/8 финала. Несмотря на несколько разгромов, обеспечивших «Арсеналу», «Баварии» и «Интеру» путевки в следующий раунд, в половине противостояний интрига еще жива, а значит ответные встречи обещают быть захватывающими.

«Брюгге» — «Астон Вилла» 1:3

«Брюгге» предложил персонально-ориентированный прессинг при глубоком билд-апе «Астон Виллы». Изначальный опорник Яшари поднимался на одну линию с Ванакеном, помогая давить на пару опорников соперника. Оньедика в одиночку противостоял Моргану Роджерсу. «Астон Вилла» же при прессинге расставлялась по системе 4-4-2. Роджерс становился на одну линию с Олли Уоткинсом.

Гости отметились быстрым голом. На третьей минуте Тилеманс навесил со штрафного рядом с центром поля, Мингз выиграл воздух в штрафной, скинул мяч Бэйли, и ямаец здорово приложился по летящему мячу из района одиннадцатиметровой отметки. Миньоле не смог достать мяч из правого нижнего угла.

На 12-й минуте хозяева сравняли счет. Яшари увидел в хорошей позиции Цолиса, грек приблизился к воротами и отпасовал назад партнеру по левому флангу Де Кёйперу. Защитник пробил в дальний угол ворот Мартинеса, и чемпион мира не смог дотянуться до мяча. Этот матч стал сотым для Де Кёйпера за «Брюгге», и он отметил юбилей забитым голом. В голевом эпизоде провалился Аксель Дисаси, игравший на позиции правого защитника и позволивший бельгийцам разыграть результативно завершившуюся комбинацию.

Большую часть времени «Астон Вилла» имела преимуществом по владению, но оно не приводило к остроте из-за качественного персонально-ориентированного прессинга хозяев. «Брюгге» же атаковал в основном через левый фланг, где у соперника действовал непрофильный фланговый защитник Аксель Дисаси. Успешно дирижировал атаками бельгийского клуба Ардон Яшари. Но на 82-й минуте бельгийцы забили сами себе. После прострела Моргана Роджерса с правого фланга игравший в защитной Брэндон Мехеле в подкате направил мяч в собственные ворота.

Результат матча довольно сложно назвать справедливым, «Астон Вилле» повезло. Команда не впечатляла большую часть второй половины встречи, вынудив Унаи Эмери сделать четверную (!) замену в середине тайма. Бельгийцы не забили два стопроцентных момента, и в результате получили гол в свои ворота в рамках древнейшего футбольного правила. Почти сразу же Цолис потерял мяч в своей штрафной и затем сбил вышедшего на замену Мэтти Кэша — был назначен пенальти. Миньоле угадал направление удара Асенсио, но не смог потащить мяч после выстрела поскользнувшегося испанца.

Герой матча — Эмилиано Мартинес. За неимением ярко выраженного героя среди полевых игроков «Виллы» выделим вратаря бирмингемцев. При счете 1:1 аргентинец потащил опасный удар Тальби. Неизвестно, как бы сложилась игра, поведи «Брюгге» после этого эпизода. Бельгийцы умеют играть на контратаках при выигрышном счете, что они доказали в выездном матче с «Аталантой».

Антигерой матча — Христос Цолис. Греческий вингер стал неудачником матча благодаря двум эпизодам. Сначала он не забил с убойной позиции в ворота Эмилиано Мартинеса, пробив выше, а затем окончательно похоронил надежды «Брюгге» на успешный результат по итогам двух матчей, потеряв мяч в своей штрафной и сфолив на Мэтти Кэше. Это все перебило голевую передачу, сделанную Цолисом на Де Кейпера.

«Реал» — «Атлетико» 2:1

При обороне обе команды играли по системе 4-4-2. У «Реала» левый фланг полузащиты закрыл Браим Диас, в то время как Родриго занял правую бровку. Килиан Мбаппе и Винисиус составили двойку нападающих и были практически освобождены от оборонительных действий. С мячом команда действовала по модели 4-2-3-1, где Браим Диас играл «десятку», а Винисиус уходил на левый фланг атаки. «Атлетико» вышел на поле по модели 4-4-2, где Лино и Джулиано Симеоне заняли роли фланговых полузащитников.

«Реал» забил быстрый гол на четвертой минуте. Феде Вальверде пустил в прорыв по правому флангу Родриго, бразилец ушел от Хави Галана, обыграл Лангле и пробил в дальний угол ворот Облака. Родриго после этого гола вышел на восьмое место в списке лигочемпионских бомбардиров «Реала».

Иногда «Реал» позволял многое своим соперниками в центре поля: четыре атакующих игрока не всегда возвращались в оборону, и Камавинга с Тчуамени вынуждены были действовать за себя и за тех парней. «Атлетико» справедливо сравнял счет на 32-й минуте. Хулиан Альварес получил мяч слева от штрафной площади, обыграл Камавинга, вошел в штрафную и здорово пробил в дальний угол ворот Куртуа. До этого «Реал» дважды спасал Феде Вальверде, прерывавший опасные передачи на дальнюю штангу в направлении Самуэла Лино. Стоит отметить внимательную игру защитников «Атлетико» по Килиану Мбаппе. Француз был практически отрезан от команды и периодически искал мяч за пределами штрафной.

Во втором тайме «Реал» вышел вперед. Разыграв симпатичную комбинацию с Ферланом Менди и Винисиусом, Браим Диас прорвался по левому флангу, обыграл Хименеса и пробил в дальний угол ворот Облака. Во второй половине второго тайма Диего Симеоне перешел на схему 5-4-1, добавив центрального защитника Робена ле Нормана вместо нападающего Антуана Гризманна. С целью больше не пропустить «Атлетико» справился, и теперь все решится на «Ванда Метрополитано».

Герой матча — Федерико Вальверде. Уругваец несколько раз спасал ситуацию у ворот Тибо Куртуа, играя на опережение в борьбе с Самуэлом Лино. Также обладатель одного из мощнейших ударов в мире умным пасом начал первую голевую комбинацию, завершившуюся голевым проходом Родриго. Вальверде выдал сильный матч на неродной позиции и был теневым героем «Реала», без которого были бы невозможны атакующие подвиги команды Карло Анчелотти.

Антигерой матча — Килиан Мбаппе. Здесь выбор был между двумя атакующими французами из команд-соперниц. Но Антуан Гризманн, несмотря на отсутствие результативных действий, полезно играл в прессинге. Мбаппе же практически полностью растворился в атакующих схемах Карло Анчелотти. Часто он отходил в глубину в поисках мяча, а в штрафной площади защитники «Атлетико» съели чемпиона мира.

«Боруссия» Дортмунд — «Лилль» 1:1

Матч начался с неплохих контратак «Лилля», однако первый голевой момент создал Серу Гирасси. Александро заблокировал удар лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Опорная зона «Лилля» часто проваливалась в переходных фазах, создавая для дортмундцев столь необходимое им свободное пространство. Причина была в том, что «Лилль» вышел на этот матч с одним опорником в схеме 4-3-3, а не по привычной модели игры 4-2-3-1.

Проблемы французов в опорной зоне на фоне горячей поддержки «желтой стены» привели к увеличению давления дортмундцев. Свой момент немцы использовали на 22-й минуте. После подачи с углового мяч отскочил к Адейеми, и Карим бильярдным ударом здорово пробил из-за штрафной в правый угол ворот Шевалье.

Подопечные Нико Ковача прибавили в прессинге и за счет него создали несколько опасных подходов. В концовке первого тайма ещё один угловой мог привести ко второму взятию ворот Люки Шевалье. Однако Паскаль Гросс находился в офсайде, расстреливая ворота соперника с близкого расстояния после скидки Эмре Джана.

Во втором тайме преимуществом завладел «Лилль», полностью контролировавший мяч. В одном из эпизодов Этан Мбаппе пробил со штрафного в прижатую руку Брандта, и выпрашивал пенальти, который не был назначен. Долгий и терпеливый билд-ап команды Брюно Женезьо принес свои плоды. Джонатан Дэвид в позиционной атаке вывел один на один Хаукона Харальдссона, и исландец реализовал голевой момент, в падении пробив мимо Кобеля.

Голы в этом не слишком событийном матче так и остались единственными ударами в створ. В концовке чуть красную карточку за удар Свенссона шипами не получил Андре Гомеш, но судья не стал выносить наказание футболисту «Лилля».

Герой матча — Джонатан Дэвид. Сначала канадец чуть не заработал пенальти, упав в борьбе с Нико Шлоттербеком в штрафной площади. Затем ему удалось сделать уйти от соперника в эпизоде с голом и сделать тонкий пас на Хаукона Харальдссона, помогший «Лиллю» увезти ничью с «Сигнал Идуна Парк». В этом матче Дэвид оправдал статус лидера атак «догов».

Антигерой матча — Серу Гирасси. Гвинеец почти полностью был «съеден» центром защиты «Лилля». В его актив можно записать только один эпизод в самом начале встречи, когда его удар был заблокирован Александро. Очень слабый матч для лучшего бомбардира текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

ПСВ — «Арсенал» 1:7

Петер Бос не стал отказываться от своего фирменного атакующего футбола и схемы 4-3-3. По итогам матча голландцы даже обошли «канониров» по владению мячом. «Арсенал» непривычно вынужден был играть вторым номером, но с учетом проблемной защиты голландцев это удалось подопечным Микеля Артеты. При этом ПСВ мог первым выйти вперед — Сайбари попал в перекладину. Вскоре «Арсенал» открыл счет — Райс навесил с левого полуфланга, и Тимбер вблизи пустого угла ворот перепрыгнул Ноа Ланга. Затем Льюис-Скелли отпасовал в штрафной на Итана Нванери, и 17-летний вингер почти с линии вратарской расстрелял ворота Бенитеса.

Затем Райан Фламинго выполнил неловкий подкат в своей штрафной, и Микелю Мерино оставалось лишь с близкого расстояния поразить ближний угол ворот Вальтера Бенитеса. Вскоре Томас Парти сбил Люка де Йонга после подачи с углового, и Ноа Ланг реализовал пенальти. 1:3 к перерыву.

Во втором тайме сюжет не изменился. ПСВ старался владеть мячом, но это было стерильно. «Арсенал» стабильно контратаковал. Тут же после перерыва Мартин Эдегор добил прострел Нванери в ворота после ошибки Вальтера Бенитеса. Затем «Арсенал» разыграл красивую комбинацию на левом фланге, и Троссар, открывшись на входе во вратарскую, забил после паса Калафьори.

Шестой мяч «Арсенала» был забит на 73-й минуте. Эдегор сольно прошел и пробил с дуги перед штрафной с левой ноги. Бенитес не смог выручить свою команду, и мяч оказался в воротах аргентинского голкипера ПСВ. Точку в матче поставил Риккардо Калафьори, после обостряющего паса Эдегора пробивший вратаря хозяев с позиции центрального нападающего. «Арсенал» по факту вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, превратив ответную игру в формальность.

Герой матча — Мартин Эдегор. Норвежец забил два гола, в том числе шестой для «Арсенала» — сольным проходом метров с 30 от ворот соперника. Также он сделал голевую передачу на Риккардо Калафьори. Эдегор — один из тех футболистов, благодаря работе которых без мяча владение ПСВ было стерильным. Он проявил себя как настоящий капитан команды.

Антигерой матча — Райан Фламинго. Защитник, своим голом выведший ПСВ в эту стадию, забив в ворота «Ювентуса», в этом матче тотально провалился. Он не смог помешать открыванию Нванери в штрафной в эпизоде со вторым голом. В третьем голе именно Фламинго допустил решающее падение, позволив Микелю Мерино беспрепятственно поразить ворота Вальтера Бенитеса. Нет ничего удивительного в том, что Петер Бос заменил защитника на буркинийца Адамо Нагало в перерыве.

«Фейеноорд» — «Интер» 0:2

«Интер» подходил к матчу существенно обескровленным, из-за чего в воротах играл Жозеп Мартинес, а на позиции левого латераля без мяча вышел Алессандро Бастони. При этом при выходе из обороны команда ситуативно играла по непривычной схеме в четыре защитника: Бастони занимал место левого защитника, а Павар — правого. Дензел Думфрис играл выше по правой бровке. У «Фейеноорда» травмировано с полтора десятка человек, и роттердамцы также вышли на поле в экспериментальном составе.

Два неплохих момента имел ганский вингер «Фейеноорда» Осман. Но оба раза испанский голкипер «Интера» отводил угрозу от своих ворот. В начале игры голландцы задавили соперника множеством угловых.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Барелла навесил с правого фланга, и Тюрам внешней стороной стопы аккуратно поймал мяч и направил его в ворота Велленройтера. Тут же Лаутаро мог удвоить преимущество, но немецкий страж ворот хозяев парировал удар аргентинца.

В начале второго тайма «Интер» упрочил свое преимущество в счете. Зелиньский пробил в защитника, затем отпасовал на Лаутаро, и аргентинец пробил под перекладину с правой ноги метров с девяти.

Затем костариканский молодой правый защитник хозяев Митчелл наступил в штрафной на ногу Маркусу Тюраму. Удар Зелиньского с одиннадцати метров вытащил голкипер Велленройтер. В дальнейшем «Интер» грамотно играл по счету, не позволяя сопернику проводить опасные атаки. Лишь раз «Фейеноорд» претендовал на пенальти, но судья не стал назначать одиннадцатиметровый удар. 2:0 в гостях — справедливая победа «Интера».

Герой матча — Маркус Тюрам. Аккуратно и пластично поймав мяч внешней стороной стопы в воздухе, забил первый гол в ворота Велленройтера. Также заработал пенальти, который не забил Зелиньский. В прошедшем матче именно француз был ключевой фигурой в атаке «Интера» и имел больше моментов, чем Лаутаро Мартинес.

Антигерой матча — Ибрагим Осман. Выделить кого-то с отрицательной стороны в защите «Фейеноорда» было трудно (разве что Джейланда Митчелла за привезенный пенальти), поэтому выбор падет на ганского левого вингера скорее за невезение, чем за плохую игру. В первом тайме африканец не реализовал два неплохих момента, пользуясь высоко задерживавшимся на чужой половине Дензелом Думфрисом. Оба удара ганца потащил Жозеп Мартинес. Во втором тайме вингер получил желтую карточку, из-за перебора которых пропустит ответную игру в Милане.

«Пари Сен-Жермен» — «Ливерпуль» 0:1

Матч с самого начала пошел по предсказуемому сценарию: парижане забрали владение, «Ливерпуль» больше рассчитывал на контратаки. Хвича Кварацхелия появился в стартовом составе и начал игру на не самом привычном правом фланге. Усман Дембеле искал мяч в глубине, создавая пространство впереди для восьмерок «ПСЖ» — Жоау Невеша и Фабиана Руиса.

В контратаках «Ливерпуля» Мохамеда Салаха периодически держали по двое соперников, поэтому у египтянина мало что получалось. ПСЖ показывал отличное командное движение — номинальный центральный нападающий Усман Дембеле то уходил в глубину, то смещался на некогда более привычный правый фланг. На 20-й минуте парижане, казалось, открыли счет — Хвича Кварацхелия пробил красивым обводящим ударом в дальний угол ворота Алиссона. Однако в момент передачи на грузина был зафиксирован офсайд.

«ПСЖ» полностью владел преимуществом в первом тайме. Трент Александер-Арнольд проваливался против Брадли Барколя и смещавшегося в том числе и на этот фланг Усмана Дембеле. В одной из атак парижане имели три шанса выйти вперед, однако сначала спасал Алиссон, а затем Барколя пробил выше. Сильное качество атак «ПСЖ» — взаимозаменяемость игроков атакующей группы. Хвича Кварацхелия стартовал на правом фланге, затем перешел на левый. Обратную трансформацию проделывал Брадли Барколя. Усман Дембеле играл везде.

Во втором тайме давление «ПСЖ» продолжилось. Очередной момент в начале тайма имел Хвича Кварацхелия. При этом во втором тайме, в отличие от первого, голевые моменты стали возникать реже. Трент Александер-Арнольд, проваливший первую половину игры, во втором тайме сделал несколько эффективных отборов. Однако периодически Алиссону приходилось снова спасать, как это было в случаях с ударами Дуэ и Дембеле.

«Ливерпуль» сенсационно и совершенно не выходя из логики игры повел на 87-й минуте. Алиссон выбил мяч от ворот, Дарвин Нуньес зацепился за длинную передачу и отдал мяч открывшемуся в правом полуфланге Харви Эллиотта. Тот в касание отправил мяч в ворота Доннаруммы. За минуту до гола Эллиотт заменил Салаха.

В целом, этот матч напомнил игру оборонительного блока «Челси» Роберто Ди Маттео в Лиге чемпионов-2011/12. Тогда «синие» использовали практически все свои шансы, заведомо уступив соперникам по владению, количеству угловых и главное — голевым моментам. Победа «Ливерпуля» никак не вытекала из логики игры, но перетерпев и явив миру героического Алиссона, «красные» одержали победу. По количеству ударов по воротам «Ливерпуль» на порядок превзошел ПСЖ — по ударам 27:2, по владению 71 — 29 в пользу хозяев.

Герой матча — Алиссон Бекер. Бразильский голкипер спас «Ливерпуль» от нескольких неминуемых голов. Всего «ПСЖ» нанес десять ударов в створ ворот соперника. Особенно опасными были выстрели Дезире Дуэ во втором тайме и Брадли Барколя в первой половине встречи. Алиссон справился со всеми ударами парижан, а заодно и начал атаку, в которой «Ливерпуль» забил гол в ворота соперника. Во многих СМИ, разбирающих игру футболистов, бразильский вратарь получит максимально приближенную к десятке оценку.

Антигерой матча — Мохаммед Салах. Египтянин был полностью съеден Вильяном Пачо и особенно Нуну Мендешем. Пожалуй, худший матч Салаха в этом сезоне, где он не получил ни единого момента и большую часть времени находился без мяча. Любопытно, что Салаха заменили на 86-й минуте, и вышедший вместо него Эллиотт сразу отметился голом.

«Бавария» — «Байер» 3:0

«Байер» выставил схему 4-4-2, где Джереми Фримпонг и Алекс Гримальдо заняли места крайних полузащитников, а на флангах обороны расположились Норди Мукиеле и Пьеро Инкапье. Это намекало на то, что «Байер» благодаря игрокам с навыками защитников будет высоко отбирать мяч. Также в команде не было полноценных нападающих, их роль выполняли Флориан Виртц и Амин Адли. Такую игровую модель «Байер» постоянно использует против «Баварии», в том числе в последнем матче чемпионата, где мюнхенский гранд чудом отскочил на 0:0.

Счет был открыт на девятой минуте. Навес Майкла Олисе с правого фланга замкнул Гарри Кейн, переигравший в воздухе Норди Мукиеле и поразивший ворота основного в еврокубках у «Байера» чеха Матея Коваржа. Вскоре голевой момент у других ворот был у Джереми Фримпонга, использовавшего ошибку Дайо Упамекано, но удар голландца отразил Мануэль Нойер. Затем в перекладину после подачи углового головой пробил Джамал Мусиала. Первый тайм прошел под преимуществом «Баварии», и результат его стоит признать справедливым. «Бавария» больше владела мячом, а у «Байера» за все время был всего один удар в створ.

Во втором тайме грубейшая ошибка выронившего мяча из рук Матея Коваржа привела ко второму голу «Баварии». Джамал Мусиала забивал уже в пустые ворота после того, как чех выронил мяч из рук после навеса Киммиха и отсутствия какого-либо давления на себя. Во время празднования гола Мусиалы травму ноги получил Мануэль Нойер, место которого занял 21-летний Йонас Урбиг.

Вторую желтую карточку за фол на Кингсли Комане получил один из главных антигероев встречи Норди Мукиеле, которому не помогла помощь Фримпонга по флангу. Это совсем похоронило шансы «Байера» в этом матче. После этого Эдмон Тапсоба боролся с Гарри Кейном в штрафной за рамками правил. «Бавария» получила право на пенальти. Англичанин уверенно реализовал одиннадцатиметровый, оформив дубль.

Герой матча — Джамал Мусиала. Несмотря на дубль Гарри Кейна, есть смысл скорее выделить атакующего полузащитника сборной Германии. Мусиала умно открывался между линиями. Также, помимо гола, подаренного Коваржем, Джамал имел голевой момент в первом тайме после стандарта, но попал в перекладину.

Антигерой матча — Норди Мукиеле. Француз разделит это звание с грубейшим образом ошибшимся при втором голе Матеем Коваржем. Впрочем, француз сам стал одним из заметных антигероев встречи. Сперва он проиграл позицию Гарри Кейну при первом голе «Баварии», а затем при счете 0:2 получил вторую желтую карточку за фол на Кингсли Комане, практически не оставив шансов своей команде на камбек.

«Бенфика» — «Барселона» 0:1

«Бенфика» выставила на этот матч схему 4-2-3-1 с номинальным опорником Баррейру на позиции «десятки». Такая игровая модель была нацелена на отбор в высоком прессинге, нейтрализуя короткие розыгрыши «сине-гранатовых». По факту, получилось не очень хорошо.

Центральные полузащитники «Барселоны» Педри и Френки де Йонг здорово контролировали мяч, грамотно сбрасывая прессинг лиссабонцев. Именно это сделало команду достаточно надежной в переходных фазах.

Пау Кубарси был удален на 22-й минуте матча за фол последней надежды на Вангелисе Павлидисе. До этого не реализовал свой шанс Роберт Левандовский — Анатолий Трубин парировал два удара в упор польского бомбардира.

«Бенфика» не реализовала несколько своих моментов из-за блистательной игры Войцеха Щенсного, а на 61-й минуте забила «Барселона». Сделал это претендующий в этом сезоне на «Золотой мяч» Рафинья, после обреза Антониу Силвы приблизившийся к воротам и нанесший мощный удар с левой из-за штрафной.

Лиссабонцы переиграли каталонцев как по количеству ударов (26:10), так и по xG (1.75 против 1.19), а также по владению мячом (52 — 48%). Но в футболе ключевую роль играет реализация и точность.

Герой матча. Лучшим игроком встречи стал Войцех Щенсный. «Бенфика» пробила по воротам 26 раза («Барселона» — всего десять), из них восемь ударов — в створ. Поляк стабильно выручал свою команду. В концовке матча он сделал сумасшедший сэйв после удара Ренату Саншеша. До этого польский вратарь едва не привез пенальти, но фол поляка на Андреа Белотти был нивелирован судейским свистком, отметившим офсайд в развитии атаки.

Антигерой матча. Пау Кубарси быстро подвёл команду, совершив фол последней надежды на Вангелисе Павлидисе на 22-й минуте. Если бы не его удаление, у «Бенфики» было бы меньше голевых моментов.

Что дальше?

Ответные игры 1/8 финала состоятся 11-12 марта. Четвертьфиналы пройдут 8-9 и 15-16 апреля. Полуфиналы состоятся 29-30 апреля и 6-7 мая. Финальная игра турнира пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене 31 мая.