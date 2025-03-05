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    «Арсенал» уничтожил ПСВ в гостях. На ответный матч можно не выходить

    Лондонский клуб гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов еще в первом матче

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    ПСВ — «Арсенал»
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    ПСВ — «Арсенал»
    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» в Эйндховене разгромил местный ПСВ со счетом 7:1.
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    ПСВ — Арсенал Лондон 1:7
    Голы: 0:1 Юрриен Тимбер (18'), 0:2 Итан Нванери (21'), 0:3 Микель Мерино (31'), 1:3 Ноа Ланг (пенальти) (43'), 1:4 Мартин Эдегор (47'), 1:5 Леандро Троссард (48'), 1:6 Мартин Эдегор (73'), 1:7 Риккардо Калафьори (85') Предупреждения: Майлс Льюис-Скелли (24'), Томас Парти (42'), Юрриен Тимбер (69'), Тирелл Маласиа (90')

    Такого в плей-офф Лиги чемпионов не ждёшь. Обычно на этой стадии даже фавориты вынуждены выкладываться, преодолевая сопротивление, отрабатывая каждый гол. Но не в этот раз. «Арсенал» приехал в Эйндховен, будто на лёгкую разминку. Семь голов, забитых без особых усилий — полное доминирование. И, конечно, разница в классе, от которой становится не по себе.

    Поражало именно то, как легко давались эти голы. Не было ощущения надрыва, борьбы или запредельной концентрации. Удары — просто поставленные точки в очередной атаке. 8 ударов в створ — 7 голов. Для сравнения: ПСВ по xG набрал всего на 0,5 меньше, но его атаки выглядели хаотично, а редкие моменты спасались то каркасом ворот, то неточными ударами.

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    • Тотальный декласс: матч закончился ещё в первом тайме

    Уже с первых минут стало понятно, что это будет избиение. «Арсенал» сразу начал давить, двигаясь быстрее, думая быстрее, реагируя быстрее. ПСВ пытался закрываться, но выглядел так, будто сам не верит в то, что способен что-то противопоставить.

    Десятая минута — первая трещина в обороне хозяев превратилась в пробоину. Деклан Райс спокойно развернулся на левом фланге, навесил на дальнюю штангу, где Юрриен Тимбер без сопротивления пробил головой — 1:0.

    ПСВ — «Арсенал»
    globallookpress.com

    ПСВ ещё не успел осознать, что происходит, а через семь минут счёт стал 2:0. И это был особенный момент — 17-летний Итан Нванери, один из самых молодых авторов голов в плей-офф ЛЧ в истории. Он не просто забил — сделал это невероятным ударом в касание, после кросса Майлза Льюиса-Скелли. И снова — ни единого защитника ПСВ рядом.

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    ПСВ сам пал перед «Арсеналом»

    Где-то на 30-й минуте хозяева осознали, что нужно хотя бы попытаться встряхнуться. Они сделали несколько резких выпадов, один раз попали в перекладину, но не больше.

    И тут случился третий гол, который идеально описывает всё, что происходило в этот вечер. Очередной угловой, мяч мечется в штрафной, защитник ПСВ просто спотыкается и падает, а Микель Мерино без всяких проблем расстреливает ворота.

    ПСВ — «Арсенал»
    globallookpress.com

    На этом всё стало окончательно ясно. Да, перед самым перерывом хозяева получили шанс — Томас Парти сфолил на де Йонге в штрафной, и Ноа Ланг чётко пробил с точки. Но даже это не давало надежды.

    «Арсенал» продолжил давить — Эдегор и Троссар добили ПСВ

    Во втором тайме ничего не изменилось. ПСВ не нашёл ни моральных сил, ни футбольных решений, чтобы остановить «Арсенал». А гости просто продолжили делать свою работу.

    Мартин Эдегор в этом матче играл с таким комфортом, будто он вообще на тренировке. В каждом эпизоде у него было время поднять голову, спокойно выбрать вариант и исполнить передачу.

    ПСВ — «Арсенал»
    globallookpress.com

    А на 65-й минуте он сам сделал счёт 4:1. Нванери на скорости прорвался по флангу, прострелил, вратарь ПСВ кое-как отбил перед собой, но прямо под удар Эдегору. И опять — никакой борьбы, просто спокойно отправленный мяч в сетку.

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    А потом начался уже настоящий разгром.

    «Арсенал» выключил сопротивление ПСВ — 7:1 и ощущение тотального превосходства

    Через три минуты после гола Эдегора счёт стал 5:1. Вышедший на замену Риккардо Каллафьори нашёл в штрафной Троссара, который без проблем переиграл вратаря, мягко перебросив его.

    ПСВ — «Арсенал»
    globallookpress.com

    Через ещё пять минут сам Калафьори довёл дело до 6:1. У него была возможность отдать пас, но даже защитники ПСВ понимали, что смысла уже нет. Итальянец спокойно прошёл и пробил сам.

    А потом был ещё один — на этот раз снова Эдегор. Получил мяч на краю штрафной, лёгким движением убрал защитника и катнул в дальний угол. За весь второй тайм у ПСВ не было ни одной осмысленной атаки.

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    Стадион молчал.

    Зачем играть ответный матч?

    После таких игр остаётся только один вопрос — а зачем нужна вторая встреча?

    7:1 — это не случайность, не везение, не удачная реализация. Это разница в уровнях, которую никак не скрыть. ПСВ до этого уверенно прошёл «Ювентус» — но что это теперь говорит о самом «Ювентусе»?

    ПСВ — «Арсенал»
    globallookpress.com

    «Арсенал» же провёл матч без надрыва. Голы шли один за другим без усилий, а могли бы и продолжиться, если бы им было нужно. В такой ситуации ответный матч кажется просто формальностью.

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