Главный вопрос второй части сезона — кто выиграет Лигу чемпионов? Пытаемся спрогнозировать победителя с помощью статистики

Теперь, когда «Ман Сити» выбыл, а жеребьевка свела четыре из пяти сильнейших команд по рейтингу Club Elo в одной половине сетки, нынешний розыгрыш турнира выглядит максимально непредсказуемым.

В связи с этим прямо сейчас возьмем несколько статистических показателей, сравним их с данными предыдущих 14 победителей турнира и постепенно исключим команды, которые не соответствуют этим критериям. До тех пор, пока не останется лишь одна команда.

Первый показатель: Забитые голы

Новый год — новый, чуть более сложный статистический показатель. Ну, не то чтобы он намного сложнее, но он лучше, чем то, что мы использовали раньше: простой подсчет голов, которые команда забивает в среднем за матч. И это также лучше, чем просто смотреть на ожидаемые голы (xG) — показатель того, сколько голов команда должна была забить.

Марко Асенсио и Маркус Рашфорд globallookpress.com

На этом этапе сезона более точным показателем силы команды является комбинация ее способности создавать моменты и затем реализовывать их: 70% ожидаемых голов (xG) и 30% реальных голов.

Отправной точкой для многих этих метрик стал «Челси» в сезоне 2011/2012, который занял шестое место в чемпионате, но при этом выиграла Лигу чемпионов.

Согласно нашей скорректированной модели голов, этот «Челси» в среднем забивал 1,61 за матч. Это лишь немного хуже, чем в случае с «Челси», который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2020/2021 под руководством Томаса Тухеля. У этой команды средний показатель был 1,62.

Все остальные победители из нашей базы данных имели в этом параметре как минимум 1,97 гола в среднем за матч. Максимальный показатель принадлежит «Баварии» в сезоне-2019/2020 — 2,76.

Единственная команда, которая не преодолела «порог Челси» в этом году, — «Астон Вилла», которая набирает в среднем 1,5 xG (ожидаемые голы) и 1,4 реальных гола за матч. К счастью для команды Унаи Эмери, в первом раунде плей-офф она играет с «Брюгге», который также вылетает на этом этапе, так как отсутствует в нашей статистической базе и не выигрывал Лигу чемпионов ни разу за последние 14 сезонов.

Выбывают: «Астон Вилла», «Брюгге».

Оставшиеся команды: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария», «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Байер» Леверкузен, «Боруссия» Дортмунд, «Бенфика», «Лилль», ПСВ Эйндховен, «Фейенорд».

Второй показатель: Предотвращение голов

Когда дело касается пропущенных голов, «Челси» в кампании 2011/2012 снова оказывается в числе худших, но все же не так сильно отстает от остальных победителей. Команда Роберто Ди Маттео пропускала в среднем 1,22 гола за матч, тогда как средний показатель среди 14 последних победителей составляет 0,93. Лучшим же показателем может похвастаться «Бавария» в сезоне-2012/2013 — 0,65.

В этом сезоне в число выбывших попадает дортмундская «Боруссия» — команда, которую «Бавария» обыграла в финале того самого розыгрыша Лиги чемпионов. В этом сезоне «Дортмунд» пропускают 1,39 гола за игру, что ставит их в один ряд с «Манчестер Сити» на 69-м месте среди клубов из топ-5 лиг Европы, португальской Примеры и нидерландской Эредивизи.

Серу Гирасси globallookpress.com

Второй командой, покидающей наш список, становится «Лилль», который в Лиге 1 допускает 1,4 xG (ожидаемых голов) и 1,0 реальных пропущенных голов за матч.

Забавно, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» и «Боруссия» встретятся друг с другом. Шансов выиграть турнир у них немного, но если вы хотите увидеть результативный футбол, матчи между этими командами вряд ли разочаруют.

Также обратим внимание: «Барселона», которая в букмекерских линиях считается вторым фаворитом после «Реала», действительно защищается лучше, чем «Челси» в сезоне-2011/2012, но в целом ничего впечатляющего. Их показатель пропущенных скорректированных голов (1,1 за матч) — четвертый худший среди 15 оставшихся команд и занимает 28-е место среди клубов из топ-5 лиг Европы, Португалии и Нидерландов.

Выбывают: «Боруссия» Дортмунд, «Лилль».

Оставшиеся команды: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария», «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Байер» Леверкузен, «Бенфика», ПСВ, «Фейенорд».

Третий показатель: Контроль в финальной трети

Некоторые команды действительно побеждали в финале Лиги чемпионов, играя на контратаках. «Реал» сделал это трижды, «Челси» — дважды, а «Ливерпуль» также поднимал трофей после победы в матче, в котором владел мячом в финальной трети поля (или field tilt) менее 50% времени.

Однако, несмотря на то, что некоторые ситуации требуют умения играть без мяча, крайне сложно выигрывать матчи против лучших команд мира без умения удерживать мяч на чужой половине поля на протяжении значительных отрезков времени.

Диего Симеоне globallookpress.com

Даже «Челси» в сезоне-2011/2012, который мы используем как нижнюю границу для этих измерений, имел 56,1% владения в финальной трети.

Средний показатель среди 14 последних победителей составляет 64,26%, а рекордом может похвастаться легендарная «Барселона» Месси-Суареса-Неймара — 74%.

Единственная команда из оставшихся, которая не достигает отметки в 56,1%, — это «Атлетико» Диего Симеоне. Вы можете подумать: «Ну конечно, это же Атлетико!». И вы будете правы. Ни в одном сезоне с 2010 года они не поднимались выше 54,9%.

Более того, нынешняя версия «Атлетико» может быть самой пассивной за последние годы. Они позволяют соперникам завершать передачи с рекордной для них точностью (85,4%), а их показатель field tilt — четвертый худший за весь период с 2010 года.

Выбывает: «Атлетико».

Оставшиеся команды: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария», «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Байер» Леверкузен, «Бенфика», ПСВ, «Фейенорд».

Четвертый показатель: Прессинг

В прошлом году мы исключили «Реал» из числа претендентов на титул, потому что они разрешали соперникам завершать передачи с одним из самых высоких показателей точности во всей Европе. Причем не только среди участников Лиги чемпионов, а среди всех команд из топ-5 лиг. В итоге они выиграли турнир и понизили наш порог по этому показателю до 84,5%.

Из 14 последних победителей Лиги чемпионов только пять позволяли соперникам завершать передачи с точностью 80% и выше: «Реал» в 2023 году, «Реал» в 2022-м, «Реал» в 2018-м, «Реал» в 2017-м и «Реал» в 2016-м.

Венсан Компани — главный тренер «Баварии» globallookpress.com

Это, возможно, тревожный знак для «Байера», «Арсенала», «Ливерпуля» и «Интера», потому что, если кто-то из них выиграет турнир, он станет первой командой, кроме «Реала», которая сделает это, позволяя соперникам завершать более 80% передач.

Однако все они пока далеки от того, что допустил «Мадрид» в прошлом году, так что остаются в игре — по крайней мере, пока.

С прессингом есть своя золотая середина. Хотя забивать больше или пропускать меньше никогда не плохо, команды с экстремальным прессингом редко выигрывают Лигу чемпионов. Думаю, это связано с тем, что такие команды либо доминируют в своих лигах, используя стиль, который не так просто адаптировать к матчам против лучших клубов мира, либо подвержены стилистическим несовпадениям.

В связи с этим мы прощаемся с лидером Бундеслиги и одной из лидирующих команд чемпионата Португалии — «Баварией» и «Бенфикой». Как правило, победитель Лиги чемпионов начинает свое владение мячом в 36 метрах от своих ворот. На верхней границе этого диапазона — «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023 (39,6 м). У «Баварии» этот показатель составляет 41,2 м, а у «Бенфики» — 41,7 м.

Хотя «Бавария» показывает невероятные результаты в Бундеслиге, этот показатель подчеркивает их потенциальную слабость в Лиге чемпионов. В Германии они могут просто высоко отбирать мяч и сразу же атаковать. Но их проблемы в матчах против «Байера» и «Барселоны» показывают, что против топ-соперников это работает не так эффективно.

К сожалению, у «Байера» аналогичная проблема. Ни один из 14 предыдущих победителей Лиги чемпионов не позволял соперникам сделать более 13,26 передач за пределами своей защитной трети до начала оборонительного действия (PPDA).

Хотя команда Хаби Алонсо соответствует почти всем остальным статистическим критериям предыдущих чемпионов, здесь она не дотягивает — ее PPDA составляет 13,73 передачи, что выше, чем у любой оставшейся команды, кроме «Атлетико».

Выбывают: «Бавария», «Байер», «Бенфика».

Оставшиеся команды: «Реал» Мадрид, «Барселона», «Арсенал», «Ливерпуль», «Интер», «Пари Сен-Жермен», ПСВ, «Фейенорд».

Пятый показатель: Темп и владение мячом

Современный европейский футбол движется в сторону анти-хаоса. В Английской Премьер-лиге количество владений мячом за матч постепенно снижается, а средняя продолжительность каждого владения — наоборот, увеличивается.

Команды всё дольше держат мяч и гораздо реже теряют его. Среди 14 последних победителей Лиги чемпионов только две команды играли в матчах, где в среднем было меньше 80 владений на команду: «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023 и «Реал» в прошлом году.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Недавние тренды говорят нам, что медленный темп — это ключ к успеху, но ведь должен же быть какой-то предел, верно?

Среди всех команд 1/8 финала рекорд по количеству владений за матч принадлежит «Баварии» образца 2019/2020 — 100 владений за игру. В этом розыгрыше никто даже не приближается к такому показателю. «Челси» 2020/2021« занимал четвертое место среди победителей с 90,6 владениями за матч, но даже это сильно ниже уровня "Баварии".

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Однако самый низкий показатель среди победителей принадлежит "Ман Сити" 2021/2022 — всего 78,5 владения за игру. В этом сезоне "Интер" (74,2), "Арсенал" (75) и "Реал" (75,8) намного ниже этой отметки. Возможно, стоит пересмотреть этот критерий в будущем, если тренд продолжит снижаться. Но на данный момент ситуация следующая: "Интер", "Арсенал" и "Реал" играют слишком медленно, чтобы соответствовать недавним победителям Лиги чемпионов.

Выбывают: "Интер", "Арсенал" и "Реал".

Оставшиеся команды: "Барселона", "Ливерпуль", "Пари Сен-Жермен", ПСВ, "Фейенорд".

Шестой показатель: Навесы

Ее один показатель, где важно найти баланс. Если команда слишком часто делает навесы, это, скорее всего, говорит о недостатке креативности и индивидуального мастерства игроков в атаке.

Если же совсем не использует навесы, значит, ее игра слишком однобока — она способна забивать только через комбинационный футбол.

Усман Дембеле globallookpress.com

Чтобы побеждать лучшие команды мира, необходимо уметь делать и то, и другое. Именно поэтому мы вынуждены исключить "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике.

Среди всех победителей Лиги чемпионов минимальный процент навесов в финальной трети был у легендарной "Барселоны" 2010/2011 — всего 8,9%. Однако у той команды был лучший игрок в истории футбола и, возможно, лучшая полузащита всех времен.

Луис Энрике уже выигрывал Лигу чемпионов с "Барселоной", но даже тот его состав использовал навесы чаще (9,3%), чем нынешний ПСЖ (8,5%). Это слишком низкий показатель, который не соответствует уровню предыдущих победителей.

Выбывает: "Пари Сен-Жермен".

Оставшиеся команды: "Барселона", "Ливерпуль", ПСВ, "Фейенорд".

Седьмой показатель: Физическая сила

Никто не выигрывает Лигу чемпионов, просто бесконечно контролируя мяч, создавая 10 идеальных моментов за матч и не допуская ни одного удара по своим воротам. Такого не бывает.

Чтобы побеждать в таком турнире, нужно не только везение, но и умение адаптироваться к разным игровым ситуациям и стилям.

Иван Перишич globallookpress.com

Иногда приходится жестко врезаться в соперника, чтобы сбить его темп. Иногда — хватать за майку, чтобы не дать убежать в контратаку.

За последние 14 лет ни одна команда-победитель не совершала меньше 9,7 нарушения за матч. Фолы сами по себе не являются показателем качества, но они отражают уровень физической борьбы, который команда способна навязать сопернику.

Поэтому сейчас вынуждены исключить "Фейенорд" (8,2) и ПСВ (8,0). Обе команды прошли все предыдущие фильтры, но Эредивизи — это совсем другой уровень жесткости по сравнению с топ-5 лигами и даже чемпионатом Португалии.

Выбывают: ПСВ и "Фейенорд".

Оставшиеся команды: "Барселона", "Ливерпуль".

Восьмой показатель: Контроль в обороне

Если вы не видели хайлайты матча "Барселоны" с "Атлетико" (4:4) в Кубке Короля, то немедленно посмотрите.

Если что, вот краткое описание: в добавленное время, когда "Барселона" вела в счете, их защитная структура выглядела так — никакого давления, нападающие на одной стороне центрального круга, защитники — на другой.

Эта команда не способна играть иначе, кроме как с невероятно высокой линией обороны. "Барселона" ловит соперников в офсайд в два раза чаще, чем любая другая команда в Европе.

Мохамед Салах globallookpress.com

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик делает то, что всегда делал: он ставит на агрессивную атаку и высокий прессинг, компенсируя этим слабости в обороне. Это сработало в "Баварии" в сезоне-2019/2020, и то, что "Барса" дошла так далеко в этом анализе, говорит о том, что это работает и в Ла Лиге.

Но почему этот подход может не сработать в Лиге чемпионов? Потому что "Барселона" позволяет наносить удары по своим воротам более высокого качества, чем любая другая оставшаяся команда, и хуже, чем все 14 предыдущих победителей.

Среднее качество допускаемых ударов (non-penalty xG per shot) у "Барсы" — 0,125. Предыдущий антирекорд принадлежал той самой "Баварии" Флика (0,113).

Итак, 2000+ слов, утомительный и всё более придирчивый статистический анализ — всё ради того, чтобы сказать следующее: "Ливерпуль" — команда, которая больше всего похожа на всех 14 предыдущих победителей Лиги чемпионов.

Победитель: "Ливерпуль".