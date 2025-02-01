Взяли и удивили. «Астон Вилла», «Брест» и еще три сенсации общего этапа Лиги чемпионов

Разумеется перед заключительным туром основное внимание было приковано к грандам: «Манчестер Сити» с трудом пробился в топ-24, «Пари Сен-Жермен» тоже нужно было побеждать, чтобы гарантировать выход в следующий раунд, а «Милан» бесславно вылетел из топ-8, проиграв загребскому «Динамо».

Однако было и немало тех, кто внезапно удивил. В первую очередь, это касается «Астон Виллы», «Лилля», «Бреста», «Селтика» и «Брюгге».

Успех этих клубов свидетельствует о том, что УЕФА явно угадал со сменой формата. Топы наконец-то оказались в ситуации, когда им тоже приходится нервничать по поводу дальнейшего участия в турнире.

Но сейчас поговорим о тех, чье выступление стало приятным сюрпризом.

«Лилль»

Финишировал в топ-8

Ключ к успеху: блестящая игра вратаря, прогресс молодых игроков и пенальти Джонатана Дэвида.

«Лилль» прошел через настоящие испытания, чтобы пробиться в общий этап Лиги чемпионов.

В третьем квалификационном раунде «доги» победили «Фенербахче» благодаря пенальти Джонатана Дэвида на 118-й минуте, а затем с трудом одолели «Славию» со счетом 3:2 по сумме двух матчей.

Диапазон эмоций, которые испытали игроки и болельщики еще до выхода в основную стадию турнира, был просто невероятным.

Начало общего этапа получилось неудачным: поражение 0:2 от «Спортинга» плюс серия из четырех подряд проигранных матчей во всех турнирах. Поэтому стало настоящим сюрпризом, когда «Лилль» собрался и заслуженно обыграл «Реал» (1:0) во втором туре.

Джонатан Дэвид globallookpress.com

А затем и вовсе почти невозможное — далеко не самый опытный состав «Лилля» одержал выездную победу над «Атлетико» (3:1).

Дэвид реализовал пенальти в обоих матчах против мадридских клубов, и это стало важным моментом для команды Брюно Женезьо в текущей кампании.

Однако не стоит упускать из виду другой ключевой момент: смелое решение Женезьо довериться молодым игрокам. Айюб Буадди дебютировал против «Реала» в день своего 17-летия, трое футболистов, вышедших в стартовом составе против «Атлетико», были не старше 20 лет, а 20-летний Нгал'Аэль Мукау стал героем матча с «Болоньей», оформив дубль.

И все это дополнялось великолепной игрой Люка Шевалье в воротах. 23-летний голкипер уже считается одним из лучших молодых вратарей Европы.

Перед последним туром аналитики Opta давали «Лиллю» всего 33% шансов на попадание в топ-8, но разгромная победа 6:1 над «Фейеноордом» в безумном матче, где защитник Герхнот Траунер дважды отправил мяч в свои ворота, позволила французам опередить «Милан» и «Аталанту» в борьбе за место среди восьми лучших.

«Астон Вилла»

Финишировала в топ-8

Ключ к успеху: сенсационная победа над «Баварией», шедевры Джона Дурана и невероятный прорыв Моргана Роджерса.

«Астон Вилла» играет в Лине чемпионов впервые за 42 года. И хотя английские клубы традиционно считаются фаворитами в Европе, в случае с командой Унаи Эмери не было даже мыслей, что она может завершить общий этап в топ-8.

Однако три победы подряд на старте, в том числе над «Баварией» (1:0), существенно повлияли на ожидания и проложили путь к неожиданному успеху.

Морган Роджерс globallookpress.com

Эти первые три матча сильно отличались от последующих пяти. В тот период «Вилла» демонстрировала уверенный и яркий футбол: «Янг Бойз» и «Болонья» были разгромлены, а «Бавария» была наказана благодаря невероятной самоотдаче, упорству и фантастическому голу Джона Дурана. Именно тогда в Европе громко заявил о себе Морган Роджерс, разрушавший чужую оборону своими проникающими проходами.

Конечно, не обошлось без спадов и проблем. «Астон Вилла» испытывала серьезные проблемы в матчах против «Монако» и «Брюгге». Например, в Бельгии Тайрон Мингз на ровно месте «придумал» пенальти в свои ворота. В предпоследнем туре против «Лейпцига» команда показала зрелищный, нестабильный футбол, но зато смогла победить.

Для попадания в топ-8 «Астон Вилле» надо было обязательно побеждать «Селтик» в заключительном туре. Сначала команда Эмери вела 2:0, потом шотландцы забили два гола в ответ, но в итоге представитель АПЛ одержал победу со счетом 4:2, а Роджерс оформил хет-трик.

«Брест»

Финишировал в топ-24

Ключ к успеху: подвиги вратаря, классные контратаки и грамотные кадровые решения.

В сезоне 2022/2023 «Брест» занял 14-е место в Лиге 1, так что сам по себе выход в Лигу чемпионов спустя чуть больше года уже можно считать невероятным достижением.

Клуб ставил перед собой скромную задачу — просто достойно выступить. Но в итоге «Брест» не только уверенно пробился в плей-офф, но и до последнего тура претендовал на место в топ-8.

Марко Бизот с призом лучшему игроку матча в Лиге чемпионов globallookpress.com

И всё это — несмотря на серьезные ограничения: летом клуб не смог значительно усилиться (финансовый кризис в Лиге 1 сказался на всех, кроме «Пари Сен-Жермен»), вынужден был проводить домашние матчи не на своем стадионе (не соответствует стандартам УЕФА), а также потерял из-за травм двух ключевых игроков прошлого сезона — Пьера Лис-Мелу и Брэдли Локо.

Казалось, что «Брест» просто обречен на провал, но команда проявила потрясающую стойкость. Их тактика строилась на сдерживании натиска соперников и молниеносных контратаках — проверенная временем стратегия, которая оказалась максимально эффективной.

Главным фактором успеха стала надежная игра голкипера Марко Бизота, который неоднократно спасал команду в безнадежных ситуациях. Если посмотреть хайлайты, можно услышать, как трибуны постоянно скандируют: «Бизот! Бизот! Бизот!».

«Селтик»

Финишировал в топ-24

Ключ к успеху: игра Каспера Шмейхеля, победы над андердогами и «Лейпцигом».

«Селтик» — громкое имя в европейском футболе, но в последнее время клуб из Глазго неудачно выступал в Лиге чемпионов: с 2013 года команда они либо вылетали в квалификации, либо занимали последнее место в группе.

Каспер Шмейхель globallookpress.com

Однако в этом сезоне шотландцы переписали историю. Да, расширенный формат турнира изначально увеличивал шансы на успех, но 12 набранных очков — это не просто попадание в плей-офф, а доказательство серьезного прогресса.

Начало общего этапа получилось сумасшедшим: сначала «Селтик» разгромил «Слован» (5:1), а затем был унижен дортмундской «Боруссией» (1:7).

Но «Селтик» все-таки нашел баланс, сделав ставку на надежность. Ключевой фигурой стал Каспер Шмейхель и его своевременные сэйвы в ключевых матчах.

На фоне всех остальных выделяется матч против «Лейпцига». Немецкий вингер Николас-Геррит Кюн оформил дубль, а «Селтик» одержал победу со счетом 3:1.

Немецкая пресса была в шоке, Bild вышел с таким заголовком: «Немецкий ноунейм унизил Лейпциг!» (если что, Кюн провел в системе «Лейпцига» три года — с 2015 по 2018).

Шмейхель же выдал еще один незабываемый матч на «Вилла Парк», заставив «Астон Виллу» изрядно понервничать. Датчанин стал главным героем «Селтика» на общем этапе.

«Брюгге»

Завершил общий этап на 24-м месте и вышел в плей-офф

Ключ к успеху: сыгранность состава, везение, а также хладнокровие Ханса Ванакена.

«Брюгге» не новичок в Лиге чемпионов — клуб провел в этом турнире более 100 матчей и с 2015 года стабильно появляется в основной сетке.

Но бельгийцы до сих пор редко выглядели настолько конкурентоспособными и неуступчивыми.

Ханс Ванакен globallookpress.com

Секрет успеха «Брюгге» — стабильность состава. Шесть игроков вышли в «старте» во всех восьми матчах, а еще четверо пропустили лишь по одной игре. Если бы не удаление Рафаэля Ониедики и январский трансфер Андреаса Скова Ольсена, «Брюгге» вполне мог пройти общий этап одним составом.

Эта сыгранность позволяла «Брюгге» выстраивать надежную оборону и проводить быстрые и весьма болезненные для соперников контратаки. Ключевой фигурой был капитан и мотор полузащиты Ханс Ванакен, который прекрасно справлялся с ролью дирижера.

Также стоит отметить действия вингера Христоса Цолиса. Грек хоть и забил лишь один мяч, все равно был очень полезен, особенно с учетом отсутствия классического центрального нападающего.

Наконец, нельзя не отметить, что «Брюгге» сопутствовала удача. В матче против «Астон Виллы» бельгийцы выиграли со счетом 1:0 благодаря странному пенальти. А в игре с «Селтиком» защитник шотландцев Кэмерон Картер-Викерс умудрился отправить мяч в свои ворота после неудачного паса на Каспера Шмейхеля. Встреча завершилась со счетом 1:1, «Брюгге» заработал жизненно важное очко.