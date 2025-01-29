С прицелом на Клубный ЧМ. Январское окно показывает амбиции клубов Южной Америки

Вам почти наверняка скажут, что никому нет до него дела, но определение «никто» в этом предложении очень неубедительно. Конечно, не так много фанатов английской Премьер-лиги интересуются этим турниром, и то же самое, вероятно, относится к большей части Европы, которая так забила свой собственный календарь, что в нем мало места для чего-либо еще.

Однако если вы выйдете за пределы Европы, вы, вероятно, получите совсем другую реакцию, особенно в Южной Америке. Битва за мировое футбольное превосходство — как в клубном, так и в международном футболе — очень близка южноамериканской душе. В конце концов, именно Южная Америка создала Чемпионат мира ФИФА. И как только Европа разобралась со своим клубным чемпионатом — Лигой чемпионов УЕФА, Южная Америка поспешила запустить Кубок Либертадорес с явной идеей организовать состязание между чемпионами двух традиционных футбольных континентов.

Ничего не изменилось. Для Южной Америки нынешний Клубный чемпионат мира по футболу — это не навязанный неудобный турнир, а колоссальная возможность.

В Аргентине в этом году чемпионат стартует раньше, чтобы облегчить жизнь «Ривер Плейту» и «Боке Хуниорс», которые примут участие в клубном чемпионате мира. Бразилия пошла еще дальше. В середине сезона чемпионат прервется на месяц, чтобы «Ботафого», «Фламенго», «Палмейрас» и «Флуминенсе» могли отправиться на север в Соединенные Штаты, не обремененные матчами внутренних турниров.

Наращивание сил уже началось. Влияние нового турнира ощущается в ходе январского трансферного окна двумя способами.

Во-первых, некоторые желанные игроки не покидают Южную Америку. Например, сообщается, что правый защитник «Фламенго» Уэсли получил предложение от «Астон Виллы» и что им интересуется «Милан», но он все еще находится в Рио, что является важной частью летних планов тренера Филипе Луиса.

Витор Рейс globallookpress.com

«Палмейрас» были непреклонны в своем нежелании отпускать молодого центрального защитника Витора Рейса в «Манчестер Сити» до окончания Клубного чемпионата мира, но сумма предложения продолжала расти. В конце концов, они едва ли могли сказать «нет» предложению в 35 миллионов фунтов стерлингов за 19-летнего игрока, который, хотя и был многообещающим, но которому не было гарантировано место в стартовом составе тренера Абеля Феррейры.

Напротив, захватывающий талант левоногого вингера Эстевана является важной частью основного состава «Палмейрас», но не надолго. «Челси» подписал 17-летнего игрока в прошлом году, но условием сделки было то, что он не переедет в Лондон, пока не закончится Клубный чемпионат мира.

В случае «Ботафого» теперь кажется более вероятным, что центральный нападающий Игор Жезус, первый выбор сборной Бразилии в последних нескольких играх, останется еще на несколько месяцев. Владелец клуба Джон Текстор предсказывал, что игрок будет на пути в Премьер-лигу, но после больших трат в прошлом году «Ботафого» пришлось попрощаться с некоторыми игроками, которые сделали их чемпионами Бразилии и Южной Америки. В настоящее время считается, что, возможно, лучше оставить Игора Жезуса в клубе еще на несколько месяцев.

При обычных обстоятельствах многие из этих игроков пересекли бы Атлантику в январе. С приближением Клубного чемпионата мира большинство остаются на месте.

Во-вторых, это игроки с громкими именами, которые могут захотеть присоединиться к клубу, который будет принимать участие в Клубном чемпионате мира. Эти команды, безусловно, ищут усиление.

Аргентинские клубы не обладают такими же финансовыми возможностями, как бразильские. Тем не менее, «Бока Хуниорс» привлекла бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» испанца Андера Эрреру. «Ривер Плейт», тем временем, решил вернуть некоторых старых друзей, таких как атакующий полузащитник Себастьян Дриусси, который был подписан из клуба МЛС «Остин», а также несколько аргентинских игроков, которые выступали в Европе: центрального защитника Лукаса Мартинеса Кварта и правого защитника Гонсало Монтьеля, человека, чей пенальти принес им Кубок мира в 2022 году.

Бразильские клубы все еще ведут много переговоров. «Фламенго» подписал нападающего Жуниньо из азербайджанского «Карабаха». Это явная попытка повторить успех «Ботафого» с Игором Жезусом, который в это же время в прошлом году был относительно неизвестен, играя в Объединенных Арабских Эмиратах, и когда вернулся домой, оказал такое влияние, что быстро попал в состав сборной Бразилии. «Фламенго» также вел переговоры с полузащитником «Арсенала» Жоржиньо и защитником «Ювентуса» Данило, который недавно был капитаном сборной Бразилии.

Луис Энрике globallookpress.com

«Ботафого» сейчас немного штормит, клуб в настоящее время ищет тренера, но они только что отпустили Луиса Энрике в петербургский «Зенит» и планируют вернуть несколько игроков обратно. Миниатюрный вингер Артур — бывший недолгое время на периферии бразильской национальной команды — прибыл, и клуб надеется также добавить полузащитников Вендела из «Зенита» и Бителло из московского «Динамо».

Клуб, который, похоже, готовится наиболее усердно, — это «Палмейрас». Они уже взяли уругвайского плеймейкера Факундо Торреса из «Орландо Сити». Они упустили олимпийского чемпиона Клаудиньо, который решил отправиться в катарский «Аль-Садд», но они не скрывали своего стремления заполучить Андреаса Перейру из «Фулхэма», а также были связаны с Винисиусом Соузой из «Шеффилд Юнайтед», Дейвидом Вашингтоном из «Челси» и центральным нападающим «Бетиса» Витором Роке.

Нет никакой спешки, так как «Палмейрас» готов подождать до последних нескольких дней окна, чтобы сыграть в трансферный покер.

Для них самое главное, чтобы у них была сильная рука, когда в июне стартует Клубный чемпионат мира.