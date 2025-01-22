Король Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике

«Зенит» не планирует портить праздничное настроение в год столетия клуба, намереваясь провести очередной золотой сезон. Для достижения цели питерцы идут на серьезные шаги, провернув многомиллионный трансфер Луиса Энрике из «Ботафого».

Случайность, предопределившая будущее

Луис Энрике Андре Роза да Силва появился на свет 2 января 2001 года в Петрополисе, известном также как «Имперский город» Бразилии. Свое название муниципалитет получил в честь последнего монарха Бразильской империи Педро II.

Конечно, Энрике не было предначертано править государством, однако судьба приготовила для него другое поприще, где он снискал славу и успех. Будущий игрок «селесао» был не единственным ребенком в семье Луиса Карлоса и Люсиэль, тем не менее родители вовсе не обделяли его вниманием.

Нельзя сказать, что Энрике родился с мячом в ногах, скорее полюбить футбол ему помогло дело случая. Его отец участвовал в конкурсе, проводимом местной газетой, для победы в котором было необходимо собрать определенное количество наклеек.

Луис Карлос справился с заданием и получил в награду футбольный мяч, быстро перекочевавший в распоряжение Луиса-младшего. С тех пор Энрике не расставался с игровым снарядом — спустя время ему выпал шанс продемонстрировать свое мастерство на футбольном фестивале среди множества других детей.

Маленький Луис настолько умело обращался со сферой, обратив на себя взор Джонни Макса, который стал для него первым тренером и агентом. Обучение азам игры под пристальным взглядом Джонни принесло плоды уже спустя четыре года, когда в возрасте одиннадцати лет Энрике прошел отбор в академию «Флуминенсе».

Луис Энрике globallookpress.com

Немалое расстояние от Петрополиса до базы «трехцветных» в Ксереме едва не стало поводом для расставания Луиса с футболом. Мать была против дальних поездок сына, но Джонни Макс подобрал веские аргументы про яркое будущее Энрике, которые, как видим, воплотились в реальность.

Первому наставнику также приходилось справляться с непростым характером Луиса, которому довольно быстро надоели регулярные поездки и ежедневные тренировки. Энрике даже думал бросить футбол, сменив его на дзюдо, однако ангел хранитель в лице Джонни вновь нашел нужные слова и переубедил подопечного.

Счастливая «Маракана»

Хоть Луис и не был главной звездой молодежных команд «Флуминенсе», тем не менее убедительно преодолевал возрастные группы. Пройдя все ступени футбольной школы «трехцветных», Энрике получил вызов во взрослый «Флу» в июле 2020 года.

После подписания первого профессионального контракта Луис первым делом позаботился о родителях, перевезя их поближе к себе в Рио-де-Жанейро.

Впервые 19-летний игрок попал в заявку «Флуминенсе» в бразильской Серии А на встречу против «Гремио», но просидел все девяносто минут на скамейке запасных. Дебютировал Энрике в поединке с «Палмейрас» 13 августа 2020 года, появившись на знаменитой «Маракане» на заключительные пятнадцать минут матча.

Луис Энрике globallookpress.com

Символично, что первый гол Луис забил именно на домашней арене «трехцветных», отправив сферу в ворота «Сеары». Руководившие «Флуминенсе» Одаир Элман, а затем Маркао использовали силового и скоростного Энрике на излюбленной для него позиции правого вингера, где он приносил наибольшую пользу команде.

Закончил регулярный розыгрыш Серии А Луис с двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в активе, что можно считать успехом для дебютного года на взрослом уровне.

Весной 2021 года на тренерском мостике «Флу» произошли очередные изменения — вместо Маркао должность главного наставника занял Рожер Машадо. Бразильский специалист стал третьим тренером за непродолжительную карьеру Энрике в футболке «трехцветных».

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Под руководством Машадо Луис начал получать больше игровой практики как в Серии А, так и в Кубке Либертадорес. Вместе с «Флуминенсе» он добрался до четвертьфинальной стадии главного южноамериканского турнира, где дальнейший путь преградила «Барселона Гуаякиль».

Вылет из Кубка Либертадорес стоил Машадо должности, однако профессиональный рост Энрике продолжился — довольно быстро 20-летний нападающий превратился в основного исполнителя, улучшив статистические показатели по итогам кампании. Всего за чемпионат Бразилии 2021 он отметился шестью голами и двумя ассистами.

Местная торсида полюбила Луиса за его фирменный дриблинг и самоотдачу на поле — на трибунах, постепенно оживавших после ковидного периода, все чаще распевали имя Энрике. Однако становилось понятно, что «Флуминенсе» будет тяжело удержать столь ярко сияющий бриллиант.

Еще летом 2021 года ходили слухи, что бразилец может отправиться в чемпионат Италии, где глаз на него положили «Болонья» и «Сампдория». В январе 2022 интерес стали проявлять клубы испанской Ла Лиги — наиболее пристально за Луисом следил «Бетис», тем не менее игрок остался на родине еще на полгода.

Энрике продолжил радовать поклонников «трехцветных» до июля 2022, успев отличиться двумя автографами в воротах оппонентов и тремя результативными передачами за 14 матчей Серии А. Также в четырех встречах Кубка Либертадорес вингер забил один гол и трижды ассистировал партнерам по команде.

Луис Энрике globallookpress.com

Летом 2022 «Бетис» вернулся с предложением по Луису, от которого «Флуминенсе» не сумел отказаться. «Трехцветные», испытывавшие финансовые трудности, получили 10,4 млн евро за Энрике, что показалось бразильской футбольной общественности слишком маленькой компенсацией за одаренного нападающего.

Президенту клуба Марио Биттенкуру пришлось объясняться по поводу стоимости состоявшегося трансфера, ссылаясь на то, что вырученные средства необходимы «Флуминенсе» для продолжения дальнейшего прогресса. Фанаты «Флу» даже устроили забастовку из-за продажи главной звезды команды, однако отменять сделку, конечно же, никто не собирался.

Мимолетное очарование и быстрый спад

Переезд в Испанию стал для Энрике не только шагом вперед в игровом плане, но и намного улучшил его финансовое положение — заработная плата в «Бетисе» выросла сразу в десять раз.

В стане «вердибланкос» Луис получил престижный одиннадцатый номер, а местные инчас прозвали его «новым Винисиусом». Испанский клуб установил за новичка солидную клаусулу, которая составила 100 млн евро, в надежде на мгновенный прогресс бразильца.

Главный тренер «бетикос» Мануэль Пеллегрини не стал изобретать велосипед, продолжив использовать Энрике на правом фланге атаки. Мощные физические данные, скорость и дриблинг позволяли Луису создавать проблемы на бровке для обороняющейся стороны, обостряя игру прорывами с последующим навесом либо смещениями в центр для удара по воротам.

Во время дебютной темпорады за «Бетис» бразилец вовсе не отбывал номер и часто появлялся в стартовом составе команды. Всего в сезоне 2022/2023 Энрике принял участие в сорока трех матчах за «вердибланкос», отметившись 3 голами и 7 ассистами.

Луис Энрике globallookpress.com

Наиболее Луис облюбовал Лигу Европы УЕФА, где за семь встреч дважды огорчил соперников и еще два раза отдал результативные передачи. Голевые свершения бразильца помогли «Бетису» добраться до стадии плей-офф второго по рангу еврокубкового турнира.

Быстрая адаптация к реалиям испанского футбола вселяла веру в дальнейшее развитие Энрике, вот только мечты об успешной европейской карьере быстро разбились о суровую реальность.

Проведя полноценную предсезонную подготовку с «Бетисом», Луис травмировался практически на старте кампании Ла Лиги 2023/2024. Вхождение в игровой ритм оказалось скомканным, что сразу сказалось на игровой практике бразильца.

Мануэль Пеллегрини выделял Энрике все меньше времени на футбольном поле, из-за чего результативные показатели игрока практически сошли на нет. За 14 матчей испанской Примеры он запомнился лишь тремя голевыми передачами.

Луис Энрике и Мануэль Пеллегрини globallookpress.com

Преследовавшие проблемы со здоровьем никак не позволяли ему набрать оптимальные кондиции. Луис стал проигрывать конкуренцию на правом фланге атаки 18-летнему Ассане Диао, который обладал аналогичным набором игровых характеристик.

Дела Энрике в стане «бетикос» со временем становились только хуже — из перспективного флангового нападающего он превратился в балласт для клуба. Помимо возложенных ожиданий, вингер также не оправдал немалую заплаченную сумму, переведенную на счет «Флуминенсе».

Как известно, в чемпионате Испании есть лимит на игроков без паспорта гражданина ЕС, и «Бетис» недвусмысленно намекнул Луису, что ему пора освободить дефицитное место. Уже в январе 2024 «вердибланкос» занялись поиском новой гавани для бразильца.

Луис Энрике globallookpress.com

Возвращение в Бразилию виделось наиболее оптимальным вариантом для Энрике, на которого претендовали родной «Флуминенсе» и «Фламенго». Переход в стан последних футболист сразу отверг из-за исторического соперничества «красно-черных» с «Флу» — болельщики «трехцветных» точно бы не простили такой шаг любимцу.

Тем не менее наиболее расторопным в гонке за Луисом оказался «Ботафого», опередивший двух конкурентов по национальному первенству.

На выходе «Бетис» оказался в плюсе от продажи нападающего, выручив за него 16 млн евро. Это сделало Энрике самым дорогим трансфером в истории чемпионата Бразилии.

Триумф с «одинокой звездой»

Пройдя курс реабилитации после травмы берцовой кости, Луис восстановился как раз к старту кампании бразильской Серии А 2024. Во втором туре регулярного чемпионата он уже сделал голевую передачу.

Забитые мячи также не заставили себя долго ждать — символично, что первый гол в футболке «Ботафого» Энрике отправил в сетку ворот «Фламенго», который, как говорили выше, выступает принципиальным оппонентом для воспитанника «Флуминенсе».

Луис Энрике globallookpress.com

Изначально Луис носил в рядах «одинокой звезды» 99-й номер, но быстро сменил его на статусную «семерку». Переезд на родину позволил ему вновь обрести уверенность в своих силах, и он наконец вернул лучшую игровую форму.

«Ботафого», лишившийся по причине травмы лучшего бомбардира Жуниора Сантоса, обрел нового лидера в лице Энрике. Луис выжигал правый фланг, нередко забивая решающие голы, которые приносили важные для «одинокой звезды» победы.

Под стать геройским выступлениям, он придумал фирменное празднование в стиле «Черной пантеры» после результативных ударов. Как оказалось, данное прозвище Энрике получил еще во время игры за «Бетис» благодаря впечатляющей скорости.

Луис Энрике globallookpress.com

Однако в бочке меда не обошлось без ложки дегтя, виной чему непростой характер Луиса. Во встрече 34-го тура чемпионата Бразилии против «Атлетико Минейро» страсти кипели вовсю на газоне «Арены МРВ».

Луис позволил сказать нелестные слова в адрес оппонентов во время перерыва, что очень не понравилось экс-игроку «Зенита» Халку, защищающего цвета клуба из Белу-Оризонти. 38-летний нападающий не сдержал эмоции, покидая поле, и резко выразился в сторону Энрике.

Накалившаяся обстановка переросла в потасовку между командами по окончании матча, в ходе которой правый вингер «Ботафого» кинул бутылку в сторону соперников, за что впоследствии получил прямую красную карточку.

Халк globallookpress.com

Халк был раздосадован поведением седьмого номера «одинокой звезды», выразив мнение, что у Луиса есть все для того, чтобы стать звездой, но сперва необходимо стать ею как личность. Бывший форвард «Зенита» посоветовал Энрике быть скромнее и жаждал поставить его на место в финале Кубка Либертадорес, где 30 ноября вновь сошлись «Атлетико Минейро» и «Ботафого».

Для «одинокой звезды» путь к решающему поединку оказался весьма тернист, и игра Луиса поспособствовала успешному его преодолению. По дороге к финалу «семерка» отличилась тремя голами и двумя ассистами.

Настоящий бенефис в исполнении Энрике зрители увидели как раз в финале ведущего латиноамериканского турнира — он записал на свой счет один мяч и заработал пенальти, который уверенно реализовал Алекс Теллес.

Итоговая победа со счетом 3:1 над «Атлетико Минейро» заставила замолчать Халка, обещавшего вендетту. Примечательно, что приговор привел в действие именно Луис Энрике.

Впервые в истории «Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес, а флангового нападающего команды признали лучшим игроком финала. В довесок к главному южноамериканскому трофею «одинокая звезды» выиграла чемпионат Бразилии, опередив «Палмейрас» на шесть баллов.

Энрике по ходу регулярного первенства забил семь голов и сделал три результативных паса. Запоминающийся перформанс на полях латиноамериканского континента не мог пройти бесследно для него — в 2024 году Луис удостоился награды «Король Америки».

Данный приз вручается лучшему игроку американских лиг: Энрике в голосовании опередил таких именитых конкурентов, как Лионель Месси, Тьяго Альмада и Джефферсон Саварино.

Заслуги не остались без внимания «пентакампеонов»

Привлекаться к играм за молодежную сборную Бразилии Луис начал еще в конце 2020 года, когда получил вызов на товарищеские матчи команды U20.

Он появился на поле во встрече со сверстниками из Боливии, выйдя всего на 23 минуты. Последующие поединки против сборных Перу и Чили Энрике пропустил.

Продвижение ко взрослой команде шло со скрипом — Луис попал в расширенную заявку «селесао» на ЧМ-2022, однако в окончательную обойму тогдашний главный тренер Тите его не включил. Затем нападающего длительное время игнорировали наставники национальной команды Бразилии, что неудивительно на фоне неудачного турне Луиса в Испанию.

Лед в отношениях со сборной растаял с приходом на тренерский мостик команды Доривала Жуниора. 62-летний специалист объяснил вызов тем, что Энрике продемонстрировал хорошие выступления на полях бразильской Серии А и заслужил возможность заявить о себе в футболке «пентакампеонов».

Луис Энрике globallookpress.com

Луис спокойно воспринял попадание в главную сборную, подойдя к новому карьерному шагу со всей ответственностью. Первые его игры за национальную команду Бразилии пришлись на сентябрьские матчи отбора к мундиалю 2026 года против Эквадора и Парагвая.

Наиболее продуктивным для Энрике выдался октябрьский сбор — вингер превратился в настоящего джокера для Доривала Жуниора. Получив немногим более двадцати минут после выходов на замену, он отметился голом в воротах Чили и оформил 1+1 во встрече с Перу.

Луис Энрике globallookpress.com

Также Луис вызывался на ноябрьские поединки, где вновь появлялся на поле со скамейки запасных, но на этот раз без результативных действий. Пока Энрике остается игроком ротации для главного тренера «селесао», что неудивительно при острой конкуренции на флангах атаки сборной Бразилии.

Бразильская рокировка

По окончании феерического сезона в «Ботафого» ожидался переход Луиса Энрике во французский «Лион». Джон Текстор, владеющий обеими клубами, хотел провернуть, как казалось, легкую сделку, но из-за возникших финансовых трудностей «олимпийцев» ей был дан красный свет.

У американского функционера получилось перевезти во Францию лишь полузащитника Тьяго Альмаду, который также защищал цвета «одинокой звезды». 23-летний аргентинец перебрался в «Лион» на условиях аренды с правом дальнейшего выкупа.

Луиса Энрике решили принести в жертву во благо выхода «олимпийцев» из кризиса — наверняка деньги, переведенные «Зенитом» на счет «Ботафого», далее последуют в бюджет французского клуба.

Отметим, что согласно сообщениям СМИ, новичок обошелся «сине-бело-голубым» в кругленькую сумму, составившую порядка 35 млн евро.

Вот только до конца непонятно действительно ли именно такие средства поступят «одинокой звезде», ведь в обратном направлении последуют сразу два игрока «Зенита» — Артур присоединится к «Ботафого» уже этой зимой, а Вендел отправится по этому маршруту грядущим летом. Вероятно, что часть расходов будет покрыта посредством перехода бразильских полузащитников.

Артур, Луис Энрике и Вендел fc-zenit.ru

Остается открытым вопрос, выиграет ли что-то клуб с берегов Невы от состоявшихся перестановок. Несомненно, провалившегося Артура нужно было продавать, и Энрике как раз таки приходит на его место с перспективой застолбить за собой правый фланг атаки.

При этом у «Зенита» есть еще два варианта на данную позицию — Лусиано Гонду и Густаво Мантуан. Главному тренеру питерцев Сергею Семаку придется поломать голову, как разместить их всех на футбольном поле.

Не исключено, что Гонду переместится в центр нападения, а Мантуану придется бороться за позицию правого защитника с Вячеславом Караваевым либо вовсе покинуть Санкт-Петербург.

Уход Вендела летом больно ударит по центральной оси «сине-бело-голубых», так как клуб не располагает больше игроками столь высокого класса в данную зону. 27-летний бразилец выступает системообразующим исполнителем, который умеет грамотно продвигать мяч в последнюю треть поля.

Помимо дорогостоящей зимней покупки Энрике, «Зенит» ждут немалые расходы во время летнего трансферного окна, чтобы закрыть образующуюся брешь в центре после продажи Вендела.

Луис Энрике fc-zenit.ru

Приобретение Луиса выглядит довольно таки расточительно в современных реалиях — если ранее такой переход можно было объяснить участием в Лиге чемпионов, то сейчас он выглядит больше прихотью для обязательного завоевания чемпионства в честь столетнего юбилея клуба. Безусловно, на бумаге бразильский вингер выглядит на голову сильнее всех имеющихся легионеров РПЛ, однако один его переезд в Европу уже увенчался фиаско, так что некоторые опасения с адаптацией имеются.

Чашу весов в пользу Энрике склоняет имеющийся в его распоряжении технический арсенал: дриблинг, высокая стартовая скорость и умение обыграть оппонента один в один. Он может собирать на себе сразу нескольких игроков, что позволяет создавать пространство для партнеров по команде.

Луис Энрике

Рабочей ногой Луиса является левая, которая при смещении с правого фланга становится грозным оружием при нанесении ударов из-за пределов штрафной площади.

Однако есть и обратная сторона медали — Энрике, как и многие бразильцы, человек настроения. Ему также важно иметь единомышленников в команде, правда в «Зените» с немалой латиноамериканской диаспорой проблем с этим возникнуть не должно.

Остается лишь наблюдать за его интеграцией в тактическую модель «сине-бело-голубых»: станет ли он важным кирпичиком борющейся за золотые медали команды либо пропадет из виду, как это случилось с Артуром и происходит с Педро.