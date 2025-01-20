Трансферный дайджест. 14 — 20 января

Вендел

«Зенит», полузащитник, 27 лет

Почти каждое трансферное окно длится эпопея с уходом бразильского полузащитника Вендела из «Зенита».

На сей раз, похоже, все действительно серьезно, раз на эти разговоры спокойно реагирует руководство питерцев. Ранее оно постоянно злилось, когда появлялась информация об уходе хавбека.

Как сообщает «Чемпионат», трансфер Вендела состоится по окончании сезона, а его новым клубом станет бразильский «Ботафого», который в 2024 году стал чемпионом Серии А.

Сумма сделки по данным источника составит 12+3 млн евро, а Вендел подпишет контракт на 4 года.

Вендел globallookpress.com

В этом сезоне в РПЛ центральный полузащитник сыграл 15 матчей за «Зенит», в которых забил один мяч и отдал 8 результативных передач. В чемпионате России Вендел выступает с 2020 года.

Наш прогноз: Вендел летом покинет «Зенит».

Ллойд Келли

«Ньюкасл», защитник, 26 лет

Туринский «Ювентус» продолжает попытки усилить центр обороны в зимнее трансферное окно.

Очередным кандидатом спортивного департамента «старой синьоры» стал 26-летний англичанин Ллойд Келли, сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас защитник выступает в «Ньюкасле», но там является резервистом, что его категорически не устраивает.

Келли способен играть в центре обороны и на левом фланге. В составе «сорок» он провел всего 9 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями. Ранее Келли играл в составе «Борнмута».

Ллойд Келли globallookpress.com

Еще одним претендентом на защитника является турецкий «Фенербахче», предложивший за него 13 млн евро, но это предложение «Ньюкаслом» было отклонено.

Наш прогноз: «Ювентус» найдет более сильного защитника, чем Келли.

Нуну Тавариш

«Лацио», защитник, 24 года

Римский «Лацио» попал в точку с арендой португальского защитника Нуну Тавариша из лондонского «Арсенала» перед началом сезона.

За короткий срок 24-летний латераль превратился в ключевого футболиста «орлов» и одного из лучших ассистентов итальянской Серии А.Как сообщает Calciomercato, на Тавариша положил глаз миланский «Интер», который намерен укрепить левый фланг.

Нерадзурри необходим дублер Федерико Димарко, а игра бразильца Карлоса Аугусто не очень устраивает тренерский штаб Симоне Индзаги.

Право первоочередного выбора относительно Тавариша имеет «Лацио», который уже сделал предложение в размере 5 млн евро + 4 млн в качестве бонусов по окончании сезона. Оно уже было отвергнуто «Арсеналом».

Нуну Тавариш globallookpress.com

В этом сезоне 24-летний португалец сыграл в Серии А 15 матчей, отдал 8 голевых передач. На портале Transfermarkt Тавариш оценивается в 25 млн евро.

Наш прогноз: «Лацио» дожмет «Арсенал» и выкупит Тавариша, а «Интер» найдет себе другого защитника.

Джейми Гиттенс

«Боруссия», полузащитник, 20 лет

Всего за сезон 20-летний вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенс превратился в лакомый кусочек на трансферном рынке.

Как сообщает авторитетный журналист Флориан Платтенберг, в борьбу за Гиттенса уже вступили английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и немецкая «Бавария».

Пока они только прицениваются в 20-летнему футболисту, а основная борьба развернется за него по окончании сезона.

Прогнозы и ставки на футбол

Гиттенс уже объявил руководству «Боруссии» Д, что если команда не отберется в Лигу чемпионов на следующий сезон, то точно покинет клуб. Сейчас «шмели» идут только на 10-м месте в Бундеслиге.

Джейми Гиттенс globallookpress.com

Контракт английского вингера с клубом действует до лета 2028 года. В этом сезоне Гиттенс сыграл в чемпионате Германии 18 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 ассиста. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 50 млн евро. За «Боруссию» 20-летний игрок выступает с 2022 года, перейдя из молодежного состава «Манчестер Сити».

Наш прогноз: Гиттенс летом переберется в топ-клуб, скорее всего, английский.

Махмуд Джабер

«Маккаби» Хайфа, полузащитник, 25 лет

Центральный полузащитник сборной Израиля и «Маккаби» Хайфа Махмуд Джабер готовится сменить чемпионат.

По данным местного издания Ynet, активные переговоры с 23-летним хавбеком ведет московский ЦСКА, которому требуется усиление средней линии.

Армейцы хотят подписать Джабера зимой, тогда, как «Маккаби» Хайфа настаивается на летнем переходе по окончании сезона. Сейчас между клубами ведутся активные торги, а стороны существенно продвинулись в переговорах. Сумма сделки оценивается 3,5-4,5 млн евро.

Но на Джабера претендует из РПЛ не только ЦСКА. Сообщается об интересе к нему также со стороны «Локомотива» и «Рубина», но у армейцев среди всех конкурентов пока лучшее предложение.

Махмуд Джабер globallookpress.com

В этом сезоне Джабер сыграл за свою команду 20 матчей и отдал две результативные передачи. Его контракт действует до лета 2027 года.

Наш прогноз: Джабер переедет в РПЛ.

Элье Ваи

«Марсель», нападающий, 22 года

После ухода своей главной звезды Омара Мармуша немецкийактивно ищет ему замену.

Выбор «орлов» пал на французского нападающего Элье Ваи, сообщает портал RMC Sport. Этот 22-летний футболист переходил из «Ланса» в «Марсель» в январе 2024 года в качестве одного из главных талантов своего поколения.

Но после прихода на пост Роберто Де Дзерби потерял место в основном составе и теперь в основном выходит на замены, а в основе играет Ниль Мопе, который изначально брался в качестве игрока ротации.

В «Айнтрахте» считают очень удачным трансфер Юго Экитике, сверстника и партнера по молодежной сборной Франции Ваи, и не против воссоздать их связку теперь уже в Бундеслиге.

Элье Ваи globallookpress.com

Трансфер Ваи оценивается в 25 млн евро, именно за такую сумму он в свое время переходил из «Ланса», поэтому меньшее предложение «Марсель» даже рассматривать не станет.

Наш прогноз: «Айнтрахт» подпишет Ваи зимой, там умеют раскрывать юные таланты.

Петар Сучич

«Реал Сосьедад», полузащитник, 21 год

Не секрет, что средняя линия миланского «Интера» очень возрастная и давно нуждается в омоложении.

Сейчас перед президентом Беппе Мароттой и спортивным директором нерадзурри Пьеро Аузилио стоит сложная задача обновить полузащиту и при этом не потерять в качестве.

Как сообщает хорватское издание Jutarnji List, выбор «Интера» пал на 21-летнего центрального полузащитника Петара Сучича из загребского «Динамо». За него чемпион Италии предлагает 12 млн евро и 3 млн еще в виде бонусов.

По данным источника, сделка близка к завершению, при этом Сучич спокойно доиграет сезон в своем клубе, а переберется в «Интер» летом 2025 года.

Петар Сучич globallookpress.com

Известно, что интерес к Сучичу проявляли также «Боруссиия» Дортмунд, «Наполи» и «Атлетико», но «Интер» оказался расторопнее всех. В этом сезоне 21-летний хавбек провел за свой клуб 12 матчей в хорватском чемпионате и забил один мяч. В 2024 году Сучич дебютировал в национальной сборной.

Наш прогноз: Сучич станет футболистом «Интера».