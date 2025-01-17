«Газзаев любил атакующий футбол». Ролан Гусев — о начавшихся сборах «Динамо» и своей невероятной результативности в ЦСКА

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский дозвонился Ролану Гусеву в Катар, где динамовцы только начали первый сбор. Поговорили с помощником Марцела Лички о сегодняшних приоритетах, вспомнили его большие победы в качестве игрока, и непонятные ситуации в европейском футболе. Стоит напомнить, что помимо Кубка УЕФА, Гусев трижды выигрывал чемпионат России и четыре раза Кубок, признавался лучшим футболистом России (2003), и становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги (2002).

«Учусь у Марцела до сих пор»

— Как первые динамовские дни на сборе в Катаре проходят?

— Да нормально. Все с хорошим настроением работают. Видно, что ребята программу выполняли, которую давали перед отпуском. По плану. Все живы, все здоровы.

— Есть еще кто из россиян поблизости?

— Пока не видел.

— Преимущественно из каких стран там сегодня готовятся команды?

— Какая-то армянская команда к нам в отель заезжает. А так больше не знаю, честно говоря.

— Почему выбрали такое экзотическое даже по нынешним временем направление?

— Это от Эмиратов 40 минут. Плюс-минус одно и то же. Условия шикарные. В ОАЭ, честно скажу, не был еще ни разу с командами. Не могу сравнивать. А здесь поля отличные, отель спокойный.

— Вы в Дохе?

— Нет. Километров 100.

— На втором и третьем сборах в ОАЭ все более или менее ясно — дважды «Краснодар», «Спартак», «Локо»... Нужно столько статусных игр подряд перед возобновлением первенства?

— Это же турнир будет. Это интересно и для болельщиков, и для специалистов. Для нас информация в плане готовности. Ну, и сами футболисты любят больше набирать через такие игры.

— Можете себе представить, что «Реал» играет на сборах с «Атлетико», к примеру?

— У них три недели всего. Они играют с какой-нибудь слабой командой, и уже вкатываются в сезон. Это же не как у нас, когда в январе выходим, а в марте только начинаем. Мы то можем договориться и со «Спартаком», и с ЦСКА, и с кем-угодно.

Ролан Гусев «Динамо»

— Сейчас вместе с основой работают аж 6 молодых игроков. Станислав Бессмертный и Виктор Окишор уже выходили за главную команду. Остальные тоже имеют шансы появиться в ближайшем будущем?

— Почему нет? Ребята все перспективные, с хорошими качествами. Работают хорошо, есть прогресс. От них будет зависеть, как они будут выдерживать конкуренцию с более матерыми, скажем так, футболистами. Молодому, чтобы начинать играть, он должен быть значительно сильнее на своей позиции.

— Затемпературивший Константин Тюкавин и Луис Чавес еще не долетели?

— Тюка сегодня прилетает. Луис уже тоже скоро.

— Будут фирменные занятия Марцела Лички на песке?

— Обязательно.

— Это ваши вторые зимние сборы в качестве тренера «Динамо». Отличия?

— В целом, нет, но что-то Марцел будет добавлять какие-то новшества. Кардинально ничего не будет меняться.

— Как сегодня обязанности в тренерском штабе распределяются?

— Марцел всем доверяет, мнение каждого выслушивает. В этом плане проблем нет. Понятно, что решение всегда за ним. Но всегда есть право голоса у каждого и касательно игроков, других каких-то моментов. А дальше он уже соглашается, либо нет. Европейский подход. Ему не надо кивать головой. Хочет слышать мнение каждого.

Ролан Гусев «Динамо»

— Я имел в виду, по позициям делит тренеров? Скажем, вы отвечаете за среднюю линию в большей степени?

— Больше так. Паршивлюк больше за оборону. Но я могу сказать о любой зоне. То же самое и все остальные. Понятно, есть отдельные тренировки, где мы с группами.

Всё о футболе России

— Отмотаем чуть назад. Почему не получила развития ваша тренерская карьера в ЦСКА, где под вашим руководством была команда молодежного первенства?

— Сделали предложение. Понимал, куда и к кому иду. Мне было интересно. Поучиться у Марцела многим вещам, и учусь до сих пор. Одно дело молодежный футбол, а другое дело взрослый. Совершенно другая история.

«В сборной мог бы сыграть и побольше»

— До этого, я так помню, у вас был испанский период жизни. Работали, или только в теннис с Александром Мостовым играли, в шутку говоря?

— Нет. Только закончил играть. Еще о тренерстве не задумывался.

— Несколько воспоминаний из вашего славного игроцкого прошлого. Как удавалось столько забивать с позиции правого полузащитника?

— У Газзаева всегда были требования замыкать дальнюю штангу. Плюс стандарты — штрафные, пенальти я же бил. И он любил атакующий футбол, когда всегда нужно нестись вперед. Поэтому так и получалось.

— Сегодня наверняка следите за игроками вашего амплуа в мировом футболе. Кто-то демонстрирует подобную результативность?

— Ямаль? Сейчас футбол другой. Как только перестал играть атакующим правым хавом, тут же снизил результативность. До этого подо мной был Шемберас, я об обороне вообще мог не думать. А когда на три защитника перешли, и Газзаев стал ставить латералем, все поменялось.

Ролан Гусев globallookpress.com

— Вслед за Валерием Газзаевым вы перешли из «Динамо» в ЦСКА, а ведь могли оказаться в «Спартаке»?

— Ну, конечно. Гинер убедил меня.

— Победа в Кубке УЕФА-2004/2005, понятно, стоит особняком. Но ведь был еще голевой пас на голову Вадиму Евсееву в Уэльсе. Три самых памятных воспоминаний из карьеры футболиста?

— Первое — игра с Уэльсом. Второе — Кубок УЕФА. Третье — первое чемпионство с ЦСКА.

— Понятно, сетовать на карьеру в армейском клубе вам грешно, но ведь в сборной не доиграли своего?

— Наверное, да. Чемпионат мира пропустил в Японии, хотя весь отборочный цикл провел. В сборной мог бы побольше сыграть.

«Трент в "Реале" хорошо впишется»

— Перенесемся туда, где сейчас продолжают играть в серьезный футбол. Вчера «Реал» вновь едва не провалился в Кубке с «Сельтой», вырвав победу в овертайме (пусть и 5:2). Системный сбой уже?

— Это не проблема системы, а проблема конкретных игр. Все-таки не уживаются вместе на поле Винисиус и Мбаппе. Понятно, Мбаппе не так комфортно себя чувствует в роли центрального нападающего. Плюс, оборона, травма Карвахаля, который был лидером раздевалки. И с центральными защитниками тоже большие вопросы. И по-прежнему не смогли найти замену таким футболистам, как Модрич, Кроос и Каземиро. Вот эта системообразующая тройка все решала. Сейчас ничего не осталось. Они развязывали руки атакующим футболистам. Дело, думаю, в этом. Пока не закроют эти позиции, будут возникать такие сложности. Даже при Роналду всегда говорил, что определяют они.

— Болельщики на «Бернабеу» освистали не только Орельена Чуамени и Ферлана Менди, но и самого Папу Карло. Не пора ли?

— Даже такие топ-тренеры, как Анчелотти, Гвардиола, еще 5-6, все равно зависимы от исполнителей.

— То есть, Анчелотти должен остаться еще на какое-то время?

— Вы думаете, придет кто-то другой сейчас, и что-то поменяет кардинально?

«Реал» — «Сельта» globallookpress.com

— Разве летом на волне таких успехов в этом возрасте не надо было уходить?

— Он сам чувствует и понимает, когда для него здесь все.

— Сегодня от него по-прежнему что-то зависит?

— Думаю, да. Тренер в таком статусе может убедить президента и генерального директора в своем понимании решения проблем. Или придет в какой-то момент, и сам скажет, что я уже здесь не помощник.

— Кого-то надо подписывать вместо Дани Карвахаля прямо сейчас?

— Конечно. Когда Васкес там играет, мы все видим. И Арнольд, и Дэвис подойдут. По мне больше впишется Трент.

— Ну, и несколько свежих европейских новостей обсудим. Эрлинг Холанн в 24 года переподписал контракт с «Сити» на 9,5 лет вперед. Что-то подобное припоминаете?

— Такого нет. Это какие-то бизнес-ходы, рекламные. Не футбол в чистом виде, не только игра, другие проекты.

— Еще одна центральная тема — Хвича Кварацхелия уже в Париже. Все правильно сделал?

— Не об чем говорить, безусловно. Париж в ближайшее время способен выиграть Лигу чемпионов. С их хозяевами, финансовой базой. Пора. А «Наполи» не думаю, что да такого доберется. Во всяком случае, куда дальше.

«Слова "устали" в Европе нет»

— К предстоящим европейским матчам этих трех дней. Александр Головин возвращается в заявку. Чего ждать сегодня от «Монако» в Монпелье, ну и вообще по большому счету?

— Не знаю, в каком состоянии Саша после травмы. Все по-разному возвращаются. Кто-то сразу въезжает хорошо, а кто-то набирает после игр.

— «Арсенал» — «Астон Вилла», «МЮ» — «Брайтон», «Ипсвич» — «Сити» на выходных. Чего ждем от Англии?

— В первых двух парах — на хозяев. «Ман Сити» выберется в этом году, при таком подборе футболистов. Залезут все равно наверх. Ставлю на «Сити», разумеется.

«Манчестер Сити» — «Брентфорд» globallookpress.com

— «Барса» едет к «Хетафе», «Атлетико» к «Леганесу», «Реал» принимает «Лас-Пальмас». Что-то после этого поменяется в таблице?

— «Барса» в большом порядке, решит без вопросов. «Атлетико» тоже, думаю, не отпустит. Ну, и «Реал» тоже. В этом туре ничего не поменяется.

— В Италии суперматчи «Юве» — «Милан» и «Аталанта» — «Наполи». Шанс для «Интера», который принимает «Эмполи», вырваться вперед?

— Если там будут ничьи, конечно.

— Наконец, в Германии «Бавария» — «Вольфсбург» и «Байер» — «Гладбах». Здесь лидеры легко возьмут свое?

— Легко там не бывает в этом сезоне. Но по три очка те и те заберут.

— Насколько возобновление Лиги чемпионов на будущей неделе будет в эти выходные влиять на ее участников?

— В Европе уже привыкли к такому режиму. Там нет слова «устали». Кто на данный момент лучше готов, те и будут играть две игры подряд. Будут основные составы обе игры.

— Несколько слов о личном. Ваша сестра Элина дважды брала «бронзу» Олимпиад и дважды выигрывала мировые чемпионаты за гандбольную сборную СССР. Дальше как ее жизнь в спорте сложилась?

— Нормально. Живет на две страны — в России и Испании. Дочка у нее там адвокат в Мадриде. Уже больше испанка.

— Вы — крестный дочки Юлии Началовой и Евгения Алдонина. Ближайший друг по сей день?

— Друг, родственник, близкий человек.