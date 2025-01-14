Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил начало года для российского и мирового футбола с экс-главным тренером национальной и молодежной сборных России, «Торпедо», «Сатурна» Борисом Игнатьевым. Кроме того, специалист неплохо потрудился в Саудовской Аравии, Китае, московском «Локомотиве» и киевском «Динамо» и сохраняет широкий взгляд на футбол и в 84 года.

«25 миллионов за Илича болельщики воспримут спокойно»

— Новость последних часов. «Спартак» наконец объявил об уходе Виллиана Жозе. вполне приличного, стоит признать, форварда. Что не заладилось в Москве после хорошего сезона в «Бетисе»?

— По тому, как он начинал в «Спартаке», сразу угадывалось мастерство. Но жизнь подсказывает, что многие игроки у нас слишком долго адаптируются. Это специфика психологической уверенности, устойчивости, когда человек может меняться с учетом трудностей кардинальной смены обстановки. Как раз, тот случай. Он не пришел в команду, которая бы сразу и надолго доверила место в составе. Поэтому «ждущий режим» его подкосил. А когда футболист попадает в эту атмосферу, то ли буду играть, то ли нет, всегда этим посылом себя гложет. Теряет уверенность да и мастерство тоже. Были в праве ждать другой игры от него. Но, к сожалению, получилось так, как получилось.

— Откуда у «Спартака» 25 миллионов евро на полузащитника «Торино» Ивана Илича, как объявлено на днях в итальянской прессе?

— Много чего не можем понять. На поверку выходит, что связи агентов с клубами для последних важнее, чем развитие собственной детско-юношеской школы, своих воспитанников. А так, в какой-то момент находят и такие деньги на футболиста, который потом не может подтвердить своей состоятельности. Вот тогда возникают эти вопросы остро. А сейчас только, как очередной эксперимент за большие деньги. Хотя болельщик «Спартака» при нынешнем селекционном успехе в группе атаки, может и не задаваться этим вопросом. Почему и как за такие деньги.

«Вендел и Клаудиньо пресытились победами в Питере»

— Вендел и Клаудиньо все-таки едут с «Зенитом» на сборы. Останутся до конца чемпионата, или временное решение?

— Трудно сказать. По тому, как в последнее время они себя продают, чувствуется, что пресытились в Питере. Им психологически тяжело, надо поменять обстановку. Так в футболе бывает. Ребята сами спрашивают с себя, а почему мы здесь так легко все выигрываем, и начинают искать новое пристанище. Это не только про деньги. Хотя изначально они приезжали заработать, и уехать в Европу. Первое получилось. Второе? Хочется чего-то нового. Футбол — это такая вещь, когда ты каждый день просыпаешься, и должен снова доказывать. Слова «вчера» для Вендела и Клаудиньо, похоже, нет.

— Бразилец Уэсли не перейдет в «Краснодар». Может, надо вообще снижать интерес к латиноамериканскому рынку?

— Здесь все индивидуально по-прежнему и в плане игроков, и в плане клубов. Если есть мостик, который помогает оперативно и качественно решать эти вопросы, почему нет. Трудно найти что-то новое, поэтому старые каналы считаются оправданными. И они куда более легкие, чем новые в плане поиска тех или иных игроков. Второй момент, и он, наверное, самый главный. У каждой команды есть свое представление о выстроенной игре, кто из футболистов будет ее наполнять, в какой направленности попадет в клуб.

Все футбольные трансферы

— В зимней паузе на сборах вам за кем особенно интересно будет наблюдать?

— В Турцию на сей раз не поеду, но с удовольствием буду смотреть все игры. С учетом того, что особых приобретений не ожидается, которые бы разбудили весь российский футбол, на первом плане «Локомотив». С одной стороны появившаяся молодежь уже апробирована. С другой — будут какие-то новые тренерские решения. Надеюсь.

«У Хвичи начинается новый этап»

— К европейским событиям. Хвича Кварацхелия переходит в «ПСЖ». Сенсация, или по последним матчам «Наполи» без него, или практически без него, все было ясно?

— Думал, что останется. Он там свой, «прикипел». Не особо надо было оправдывать свою состоятельность, поскольку он там себя обрел. И зная психологию грузинских футболистов, скажу, что им трудно себя перестроить, держать в узде. Но времена меняются, что показывают сегодня многие примеры. Взять еще двух нападающих, которые тоже переходят. При этом Хвича, конечно, отдельная история. Новый этап в жизни, но он уже давно отошел от постсоветского футбола. С тем менталитетом уже может так рисковать. Юра Семин мне обо всем этом всегда рассказывал, когда Хвича играл за «Локо». Он уже тогда рисовал картину перспектив этого игрока, его независимость.

— Не перемудрил ли, тем не менее, агент Мамука Джугели в переговорах с Де Лаурентисом, пусть и явно непростых?

— Не доработала одна из сторон. Как минимум.

— Обещанные «ПСЖ» 8 миллионов в год «Наполи» вряд ли мог «потянуть». Но все же, не опрометчивое ли решение с учетом Брадли Баркола на левом фланге атаки Парижа?

— Тем интереснее, как он себя покажет. Понятно, тоже молодой парень с перспективой его конкурент будет.

— И совсем в сторону. Дэвид Мойес возвращается в клуб своей жизни «Эвертон» спустя 12 лет. Вы такие дежа вю припоминаете?

— Думаю, здесь кто-то, а не он, постарался перезапустить эту историю. Мойес, на мой взгляд, поддался искушению. Понятно, все не так будет просто. Случай, тем не менее, скорее индивидуальный.

Дэвид Мойес globallookpress.com

— Но у вас было же что-то похожее?

— «Торпедо» спустя тоже 12. И я вам скажу, это все заново. Кто тебя помнит? Ну, из персонала кто-то. Футболистам что ты будешь рассказывать? И потом уровень притязательности меняется куда быстрее. Вроде бы этого знаю, а уже не то. Белую рубашку надо, чтобы с чистого листа начать, и во второй раз произвести первое впечатление...

«Головину надо менять обстановку»

— К российским легионерам в начале года. Вчера Арсен Захарян вновь не провел ни минуты в «Сосьедаде». Что ему посоветуете?

— Ждать, работать, никуда не дергаться. Не понятно, почему он не играет. Травмы, да, неизбежны. Но там много послаблений, видимо, раз они на ровном месте, без игр практически возникают. Нашему футболу это свойственно. А на настоящем профессиональном уровне такие вещи не допустимы. Ты получил новый вызов, и обязан оправдывать свой контракт. Не получая, а зарабатывая.

— Во Франции в воскресенье не сыграли ни Матвей Сафонов, ни Далер Кузяев. С первым ситуация ясна, со вторым понимаете?

— Так, вижу, тоже травмируется все время. Но менять клуб и ему бы сейчас не советовал. Уходить после такой ситуации надо с высоко поднятой головой. Тем более и «Гавр» с ним столько проиграл, что это никак не даст толчок для продолжения в Европе. Россия? Судя по его амбициям, не думаю, что пойдет на попятную.

— Александр Головин опять травмирован, и пропускает игры за «Монако». Что-то должен менять в тренировочном процессе?

— Тут скорее другое. Наступает такой момент, когда футболист «покрывается паутиной». Долгая история в одном клубе заставляет его искать варианты не самого серьезного подхода к своей работе, к игровой деятельности. Поэтому ему как раз больше всего требуется поменять обстановку. Хотя уехать из Монако с житейской точки зрения не каждый захочет.

— ПАОК с вышедшим лишь 60-й минуте Федором Чаловым и без Магомеда Оздоева вовсе умудрился проиграть дома «Волосу», пропустив два мяча на 93-й и 94-й минутах. Не лучшее начало года для российских легионеров...

— Наши парни далеко не великие в своем мастерстве футболисты. Это, в целом. Уже хорошо, что туда попали. И дают основания полагать, что необходимо пробовать, как минимум. Для того, чтобы расти. Не будешь испытывать себя, вряд ли чего-то всерьез добьешься. Положение Оздоева, если говорить конкретно, для меня особенно странно. Трудовой парень, рабочий. Таких редко убирают из состава.

Александр Кокорин globallookpress.com

— Ну и Александр Кокорин, если уж пройтись по всем, не отметился на минувших выходных голевыми действиями. Кипр — его последнее пристанище? Тот же вопрос о Денисе Черышеве, который сейчас забивает со стандартов во втором греческом дивизионе.

— Ну, конечно. Хорошо, что эти люди сегодня устраивают свою жизнь. Получают еще удовольствие от игры, плюс в зрелом возрасте приобретают моменты, которые нам еще пригодятся. В любом случае, они вернутся, и будут на нашу землю привносить все хорошее, что увидели в зарубежном футболе.

«У "Реала" головокружение от успехов»

— Уходя от реалий россиян в Европе, не можем не обсудить Классико в финале Суперкубка Испании. Как такое возможно во второй раз подряд?

— Это совершенно разные были игры, принципиально, по сути. Когда Мбаппе сразу забил, мне показалось, что «Барса» поплывет, и не хватит мощи и знания. Но оказалось, что с точки зрения решения командных задач, как они находят для себя и крадут игровое пространство у соперника, все знают. Наложив на командные взаимодействия высокий уровень индивидуального мастерства, все задуманное решили. Тот, кто любит «Барселону», и я в их числе, получили истинное удовлетворение от игры.

— Вопрос на поверхности, что после всего этого делать Карло Анчелотти, или с ним?

— А ничего не надо делать. Если у него не хватит духа, и распишется в своем помешательстве, наверное, уходить. Но это будет, на мой взгляд, неправильное решение. Постоянство ищет что-то новое, не теряется в этом большом футбольном пространстве.

— При этом президент Флорентино Перес не хочет теперь видеть в команде Лукаса Васкеса, которого само же руководство сделало капитаном. Лихорадит?

— Многое будет зависеть от Переса, это понятно. Так бывает после многочисленных побед, адаптируешься к успехам. Начинает немножко вскруживать голову, как говорится. Но такие скоропалительные решения ему там никто не позволит принимать. И он самый далеко не глупый человек.

— И последний вопрос о минувших играх. «МЮ» после выездной победы над «Арсеналом» в Кубке Англии возвращается?

— Абсолютно не уверен. Пока калиф на час. Та же история с «Челси».

— Сами куда ходите, что смотрите «живьем»?

— «Локо» и «Динамо». С Семиным.