Это не Рио-де-Жанейро. Бразильцы «Зенита» готовы покинуть Петербург

В рядах «Зенита» намечается рокировка бразильских футбольных исполнителей, на которых «сине-бело-голубые» делают основную ставку при формировании состава. Поговорим, какие настроения царят среди действующих бразильцев санкт-петербургского клуба, и кто может пополнить обойму команды уже в грядущее зимнее трансферное окно.

Уйти нельзя остаться

«Зенит» на протяжении многих лет делал акцент на приглашение иностранных игроков, в основном из Южной Америки, при проведении трансферной политики. Для их привлечения и, впоследствии, удержания у «сине-бело-голубых» было сразу два весомых аргумента — регулярное участие в еврокубках и высокие заработные платы.

В последние годы первый компонент стал недоступен для всех российских клубов, поэтому главным козырем для питерцев сейчас выступает солидное финансирование. Одиннадцатикратные чемпионы России при подписании контрактов с легионерами предоставляют им заманчивые денежные условия, включающие весомые бонусы за достижение определенных показателей.

Вот только не всегда игроки добросовестно относятся к исполнению трудовых отношений, и порой финансовая составляющая становится предметом манипуляций для них, особенно это касается представителей бразильской диаспоры «Зенита».

Одними из главных бунтарей в расположении «сине-бело-голубых» являются полузащитники Вендел и Клаудиньо, которые практически каждое трансферное окно заявляют о своем желании покинуть Санкт-Петербург.

Клаудиньо, Вендел и Густаво Мантуан fc-zenit.ru

Для их удержания руководство клуба из Северной столицы идет на весьма странные шаги — минувшим летом с обеими футболистами продлили контракты до лета 2028 с увеличением заработной платы, хотя их действующие трудовые соглашение были рассчитаны до 2027. Таким образом «Зенит» замотивировал бразильцев остаться в России, чтобы помочь клубу оформить очередное чемпионство в год 100-летнего юбилея.

Как показывает практика, даже создание «золотой клетки» не гарантирует «сине-бело-голубым» сохранения лидеров команды.

По сообщениям зарубежных СМИ стало известно, что Вендел больше не желает выступать за «Зенит» и намерен перейти в более статусную команду. Также он рассматривает вариант возвращения на родину, где на него претендуют сразу несколько клубов бразильской Серии А.

Ситуация полностью повторяет лето 2023, когда Вендел саботировал приезд в расположение российского клуба после отпуска. Тогда функционеры «Зенита» сумели убедить полузащитника методом «кнута и пряника» — сперва пригрозив штрафными санкциями, а впоследствии предложив выгодный контракт.

Думаем, что аналогичного развития событий стоит ожидать и сейчас, ведь без 27-летнего бразильца тяжело представить середину поля питерцев. Вендел, безусловно, выступает ключевым исполнителем в центральной оси «сине-бело-голубых», в отсутствии которого команда испытывает серьезные проблемы с продвижением мяча к воротам соперников.

Вендел fc-zenit.ru

Еще одним камнем преткновения для перехода хавбека в другой клуб является высокая трансферная стоимость, составляющая по сведениям портала Тransfermarkt 20 млн евро. Не все футбольные коллективы готовы расстаться с такими средствами для приобретения Вендела.

Клаудиньо также не планирует задерживаться в России до окончания контракта и активно изучает варианты по дальнейшему продолжению карьеры. Игрок откровенно сдал в нынешнем сезоне РПЛ, впервые за время нахождения в «Зените» уйдя на зимний перерыв без забитых голов в чемпионате.

Было видно, что лидерские качества и мотивация 27-летнего бразильца снизились даже больше, чем у соотечественника Вендела. В действиях Клаудиньо пропала феерия, которая зачастую становилась одним из важнейших компонентов чемпионской игры клуба из Северной столицы.

Среди претендентов на него фигурируют команды, входящие в пятерку сильнейших чемпионата Бразилии, — наиболее пристальный интерес к полузащитнику существует со стороны «Ботафого», который также ведет переговоры с московским «Динамо» по Бителло.

Клаудиньо fc-zenit.ru

Правда «Зенит», участвующий в ожесточенных баталиях за чемпионский титул, явно не будет спешить расставаться с Клаудиньо. Конечно, «сине-бело-голубые» ходят по лезвию ножа, так как немотивированный бразилец может совсем бросить играть и начать отбывать номер на поле.

Главному тренеру санкт-петербуржцев Сергею Семаку остается надеяться на свои методы убеждения, которые заставят избалованных легионеров вновь показывать класс на газоне, и готовиться к переменам, ожидающих «Зенит» уже в скором будущем.

Лишний балласт

Если Вендела и Клаудиньо «Зенит» хочет сохранить чуть-ли не любой ценой, то с некоторыми другими представителями бразильской диаспоры клуб готов с радостью расстаться.

Не всегда питерцы попадают с трансферами латиноамериканцев прямо в точку, бывают и промахи, как в случае с приобретением Артура. Год назад «сине-бело-голубые» заплатили «Палмейрасу» немалые 15 млн евро за правого вингера.

Вторая часть прошлого сезона была отведена бразильцу для адаптации, и порой он показывал неплохие выступления. Именно Артур забил чемпионский гол в ворота «Ростова», который принес «Зениту» золотые медали РПЛ 2023/2024.

Только дальнейшего прогресса в игре 26-летнего полузащитника не последовало. Он получает крайне редкие игровые минуты в чемпионате России, не проводя на поле более одного тайма.

Артур вчистую проиграл конкуренцию на правом фланге атаки Лусиано Гонду, основное амплуа которого вовсе центральный нападающий. Статистику бразилец улучшает в основном за счет Кубка России, где в семи матчах он отличился 3 голами и 3 результативными передачами.

Артур fc-zenit.ru

Однако «Зенит» явно платил 15 млн евро не за игрока, который будет хорош в играх с «Факелом» и «Ахматом», явно уступающим в классе питерцам.

Регресс Артура сказался на его трансферной стоимости, которая за год уменьшилась почти в два раза. Портал Тransfermarkt оценивает бразильского вингера в 8 млн евро.

Пертурбации в его игровой карьере могут произойти уже этой зимой — «Атлетико Минейро» заинтересован в услугах атакующего полузащитника. Сообщается, что будущее Артура зависит от разговора тет-а-тет с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

Компанию «на выход» ему имеет все шансы составить Родригао, пополнивший ряды санкт-петербуржцев летом 2022. Во время выступлений за «Сочи» бразилец считался лучшим страхующим защитником РПЛ, однако при переходе на новый уровень так и не продемонстрировал оптимальных кондиций.

Родригао считался основным игроком «Зенита» в дебютный сезон 2022/2023, утратив место среди стартовых одиннадцати со временем. Виной этому стали участившиеся травмы центрбека, из-за которых он пропустил большую часть текущей кампании.

Родригао fc-zenit.ru

Сергей Семак выпустил бразильца в старте на встречу 18-го тура РПЛ против «Акрона», вот только Родригао не оправдал доверие главного наставника. «Зенит» пропустил от тольяттинцев дважды по ходу первого тайма, после чего 29-летний игрок был заменен.

По итогам матча 48-летний специалист признал, что выход Родригао был ошибкой, и защитник не вписался в игру, выглядя крайне тяжеловато.

Расстаться с бразильцем «сине-бело-голубые» хотят уже этой зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то средства, ведь уже летом его контракт подойдет к концу. Разочаровавшись в Родригао, чемпионы России вернули из аренды Ваню Дркушича, защищавшего цвета «Црвены Звезды» с августа 2024.

Переменчивые настроения

Обойма «Зенита» насчитывает еще пятерых бразильских легионеров, чье положение в клубе сильно разнится между собой.

Вместе с неудачным трансфером Артура в прошлом январе российский клуб осуществил успешную сделку, приобретя у «Флуминенсе» Нино за 5 млн евро. Центральный защитник сходу вписался в тактические порядки, выстраиваемые Сергеем Богдановичем, и является незаменимым игроком стартового состава.

Нино fc-zenit.ru

При этом 27-летнего бразильца все устраивает в Санкт-Петербурге, и переезд из России на данном этапе не входит в его планы. Нино решительно настроен повторить прошлогодний требл, когда «Зенит» выиграл чемпионский титул, Кубок России и Суперкубок страны.

Он считает, что если команда упустит из своих рук хоть один из вышеперечисленных титулов, то это можно будет приравнять к снижению планки.

Капитан «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос вовсе прирос корнями в России, получив в октябре 2024 гражданство. Также минувшим летом он продлил контракт с «Зенитом» до 30 июня 2027 и собирается полностью отработать данное соглашение.

Туманные перспективы сохраняются у центрального полузащитника Ду Кейроса, которого питерцы заполучили на правах свободного агента еще летом 2023. Прошлый год он провел в аренде, выступая за бразильский «Гремио», где большую часть времени грел скамейку запасных.

Думаем, что этой зимой «Зенит» будет снова подыскивать Ду Кейросу пристанище, так как в планы тренерского штаба санкт-петербуржцев он явно не входит.

Календарь и таблица РПЛ

18-летний Педро пополнил ряды клуба с берегов Невы в прошлую зимнюю трансферную кампанию, как и его соотечественники Артур и Нино. Пока нельзя сказать, что он провалился, как «девятый» номер «Зенита», но и не стал системообразующим игроком, как центральный защитник.

Юный бразилец бодро начал нынешний розыгрыш Российской Премьер-лиги, отличившись в четырех стартовых турах тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Тем не менее в оставшихся 14-ти матчах на его счету ни одного результативного действия.

Педро fc-zenit.ru

На руку Педро сейчас играет его молодой возраст, который дает надежду на дальнейший прогресс вингера. В «Зените» он занимает излюбленную позицию на левом фланге атаки, где ему наиболее удобно использовать образующийся оперативный простор.

Густаво Мантуан продолжает вести борьбу за позицию правого защитника с Вячеславом Караваевым, порой превращаясь в универсала для команды. Сергей Семак использует 23-летнего бразильца ближе к атаке, выпуская его на обеих флангах либо даже под нападающим.

Густаво Мантуан fc-zenit.ru

Данный подход сказывается на результативных показателях Мантуана, который за 17 матчей РПЛ отличился двумя голами и тремя ассистами. Однако нельзя сказать, что Густаво полностью счастлив в Санкт-Петербурге.

Существует вероятность, что он воспользуется зимней паузой для переговоров с «Коринтианс», за который выступал до переезда в Россию.

Время выходить на рынок

Отходить полностью от вектора развития, включающего приобретение бразильских игроков, «Зенит» не планирует. Зимнее трансферное окно в РПЛ откроется только 23 января, но уже появляются слухи о возможных новичках «сине-бело-голубых».

На радарах клуба из Северной столицы пребывает нападающий бразильского «Ботафого» Луис Энрике. Обладатель Кубка Либертадорес в составе «одинокой звезды» стал одной из главных звезд финального поединка против «Атлетико Минейро», забив один гол и однажды ассистировав партнеру по команде.

Луис Энрике globallookpress.com

Для того, чтобы заполучить «семерку» бразильского клуба, «Зениту» придется выдержать конкуренцию клубов из ведущих лиг Европы — «Монако», «Эвертона», «Фулхэма», «Интера» и «Кристал Пэлас». За игрока «Ботафого» планирует выручить порядка 25-30 млн евро.

Следующей трансферной целью питерцев, которую они заприметили на полях чемпионата Бразилии, выступает 19-летний Алиссон.

Алиссон (по центру) globallookpress.com

Юное дарование «Атлетико Минейро» привлекло скаутов «Зенита» и имеет все шансы получить официальное предложение от «сине-бело-голубых». Выступает Алиссон на позиции правого вингера, которую «Зенит» срочно хочет усилить.

Атакующий полузащитник оценивается порталом Тransfermarkt в 4,5 млн евро. Его контракт с клубом из Белу-Оризонти действует до 31 декабря 2027.