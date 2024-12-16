Кризис жанра. Топ-5 неудачников первой половины сезона РПЛ

«Оренбург»
Явный фаворит на вылет из элитного дивизиона российского футбола, чьи шансы на выживание практически равны нулю.
Последнюю и единственную викторию «Оренбург» одержал в июле над «Спартаком», затем последовала череда безвыигрышных матчей, которая достигла отметки «семнадцать».
Погружение на дно оренбуржцев оказалось очень стремительным и нет предпосылок к тому, что команде будет брошен спасательный круг в виде масштабного усиления зимой либо привлечения нового специалиста на тренерский мостик.
Тем более одна рокировка наставников на посту «Оренбурга» не только не улучшила выступления команды, а сделала их еще более удручающими. Магия Давида Деограсии, которому в прошлом сезоне удалось вытянуть клуб даже из зоны стыковых матчей, перестала действовать на второй год.
Руководство оренбуржцев сделало ставку на Владимира Слишковича, показавшего уверенный финиш со «Спартаком» в минувшей кампании РПЛ, но так и не получившего статус главного тренера в стане «красно-белых». Как показало время, москвичи оказались полностью правы в своем решении.
Обычно назначение нового тренера придает команде эмоциональный подъем, однако «Оренбург» доказывает обратное. Апогея ситуация достигла с конца октября, когда дружина Слишковича потерпела шесть поражений подряд.
При этом нельзя сказать, что календарь оренбуржцев был чрезвычайно сложным — на пути попадались, в том числе, конкуренты в борьбе за сохранение места в элите. Вот только зацепиться за очки в противостояниях с махачкалинским «Динамо» и «Ахматом» не удалось.
Если под началом Деограсии «Оренбург» хоть как-то пытался играть в атаку и не отсиживаться в обороне, то при Слишковиче команда выглядит крайне беззубо. За семь матчей РПЛ дружина боснийского наставника отличилась всего четырьмя забитыми мячами.
Катастрофа наблюдается и в количестве набранных баллов, которых у оренбуржцев после 18 туров всего восемь. В истории чемпионата России еще не было команд, которые бы спаслись от вылета, разжившись столь малым числом очков.
Надежду на сохранение прописки в Премьер-лиги оставляет плотный трафик внизу турнирной таблицы первенства, где места от десятого до пятнадцатого разделяет всего пять баллов. Но для этого «Оренбургу» остается полагаться только на себя и набирать жизненно важные очки в весенней части.
Думаем, что выбраться из состояния агонии подопечные Слишковича не сумеют, и смирившись с положением, отправятся в Первую лигу.
Александр Соболев
Трансферная сага с переходом Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» длилась все минувшее лето.
В конечном итоге 27-летний игрок добился своего, перебравшись в клуб из Северной столицы, однако вряд ли стал счастливее от этого. «Сине-бело-голубые», приобретая Соболева за 10 млн евро, также рассчитывали на нечто большее, чем ноль забитых мячей в чемпионате России.
Габаритный форвард должен был прибавить мощи питерцам в центре нападения, однако добавил только критики и насмешек в свой адрес.
От состоявшегося трансфера в выигрыше остался лишь «Спартак» — клуб заработал неплохие деньги, избавился от портящего атмосферу исполнителя, а засиявший Манфред Угальде вовсе заставил забыть об Александре.
Соболев не только не стал в Питере игроком стартового состава, но и плохо справляется с ролью джокера, выходя на замену. Тот же Иван Сергеев, которого «Зенит» продал «Крыльям Советов», смотрелся куда более убедительно и остро, появляясь со скамейки запасных.
Владислав Безбородов
51-летний арбитр решил, что судейскими ошибками и спорными трактовками эпизодов никого в РПЛ не удивить, попав в более курьезный скандал.
Матч 11-го тура между столичными «Динамо» и ЦСКА, который обслуживал Безбородов, прошел довольно спокойно. Рефери обошелся всего тремя желтыми карточками в московском дерби — наименьший показатель для него за весь сезон.
Неожиданный поворот события приняли спустя некоторое время после встречи, когда стало известно, что Владислав Юрьевич слишком эмоционально оценил свою работу в одном из чатов соцсети Телеграм, назвав ее идеальной.
При этом Безбородов оскорбил бывшего коллегу по цеху Сергея Лапочкина. Судья был уверен, что комментарии останутся анонимными, поэтому не стеснялся в выражениях.
Однако для круга людей, у которых контакт Владислава Юрьевича был записан в телефонной книге, аккаунт отображался. После того, как шумиха вокруг данной ситуации стала усиливаться, рефери удалил часть написанного, но полностью все высказывания почистить не удалось.
Оказалось, что Безбородов был завсегдатаем чата и на протяжении нескольких лет оставлял комментарии в нем, даже вступая в споры с участниками сообщества.
Дисциплинарный судейский комитет РФС не стал церемониться с арбитром, огласив ему жесткий вердикт — отстранение от работы до конца сезона.
Решение дисциплинарного органа вызвало цепную реакцию, и следующий бан Владислав Юрьевич получил от ФИФА — организация исключила его из списка рефери, которые получат назначения на международные матчи 2025 года. Место Безбородова занял Сергей Чебан, для которого столь серьезный вызов стал первым в профессиональной карьере.
Виллиан Жозе
Ожидания от приезда многоопытного форварда, поигравшего в ведущих европейских лигах, оказались явно завышенными.
Жозе, получивший солидный двухлетний контракт, не горит желанием рвать жилы в футболке «Спартака». Сообщается, что заработная плата бразильца в столичном клубе составляет порядка 1,8 млн евро в год.
Отрабатывать ее на футбольном поле в первой половине РПЛ Виллиан так и не начал. Пока он запомнился лишь близкой к нулю мотивацией и лишним весом.
В общей сложности Жозе семь раз появился на газоне в рамках чемпионата России, лишь однажды проведя на поле целый тайм.
С 13-го по 18-й тур Премьер-лиги он вовсе не покидал скамейку запасных, поэтому не удивительно, что графа «результативные действия» осталась пустой.
Думаем, что «Спартак» с радостью бы расстался с Виллианом, который превратился в балласт для клуба. СМИ даже отправляли 33-летнего форварда обратно в испанскую Ла Лигу, где в его услугах заинтересован «Лас-Пальмас».
Тем не менее Жозе вовсе не хочет покидать столицу России и его все устраивает в команде. Посмотрим, станут ли «красно-белые» терпеть бразильца до конца контракта либо разорвут отношения в одностороннем порядке.
«Ахмат»
Выступления в летне-осенней части российского первенства точно не являются сильной стороной для клуба из Грозного.
По итогам прошлогодних восемнадцати туров «Ахмат» располагался в зоне вылета — ничего не изменилось и в текущей кампании. Даже положение усугубилось, ведь сейчас клубу грозит прямая путевка в Первую лигу.
Героем для «Ахмата» в минувшем сезоне стал Магомед Адиев, когда команда с конца апреля по начало мая выдала серию из пяти побед кряду, закрепившись на десятой строчке.
Вот только былые заслуги 47-летнего специалиста быстро отошли на задний план в начале нынешнего розыгрыша РПЛ. Грозненцы не могли победить на протяжении семи матчей подряд, что стоило Адиеву занимаемой должности.
Руководство «Ахмата» вернулось к проверенному варианту, назначив на пост главного тренера Сергея Ташуева. Под его руководством команда хоть и одержала две виктории, но выбраться из хвоста пелотона все равно не сумела.
Ушел на зимние каникулы «Ахмат» на пятнадцатой позиции Премьер-лиги, отставая от спасительного двенадцатого места всего на три балла. Зная способность клуба возрождаться в весенней части, словно Птица Феникс, шансы на сохранение прописки в элите высоки.
Одним из светлых пятен в стане грозненцев по итогам первой части РПЛ был левый вингер Лечи Садулаев, записавший на счет 3+2 за семнадцать проведенных матчей. Глаз на 24-летнего игрока, чей контракт с «Ахматом» истекает летом 2025 года, уже положил питерский «Зенит».