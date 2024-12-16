Кризис жанра. Топ-5 неудачников первой половины сезона РПЛ

Черная полоса имеет свойство рано или поздно заканчиваться, но для следующей группы участников очередного розыгрыша Российской Премьер-лиги она уж слишком затянулась. Выделим главных антигероев первой части чемпионата России 2024/2025.

«Оренбург»

Явный фаворит на вылет из элитного дивизиона российского футбола, чьи шансы на выживание практически равны нулю.

Последнюю и единственную викторию «Оренбург» одержал в июле над «Спартаком», затем последовала череда безвыигрышных матчей, которая достигла отметки «семнадцать».

Погружение на дно оренбуржцев оказалось очень стремительным и нет предпосылок к тому, что команде будет брошен спасательный круг в виде масштабного усиления зимой либо привлечения нового специалиста на тренерский мостик.

Тем более одна рокировка наставников на посту «Оренбурга» не только не улучшила выступления команды, а сделала их еще более удручающими. Магия Давида Деограсии, которому в прошлом сезоне удалось вытянуть клуб даже из зоны стыковых матчей, перестала действовать на второй год.

Руководство оренбуржцев сделало ставку на Владимира Слишковича, показавшего уверенный финиш со «Спартаком» в минувшей кампании РПЛ, но так и не получившего статус главного тренера в стане «красно-белых». Как показало время, москвичи оказались полностью правы в своем решении.

Владимир Слишкович fcorenburg.ru

Обычно назначение нового тренера придает команде эмоциональный подъем, однако «Оренбург» доказывает обратное. Апогея ситуация достигла с конца октября, когда дружина Слишковича потерпела шесть поражений подряд.

При этом нельзя сказать, что календарь оренбуржцев был чрезвычайно сложным — на пути попадались, в том числе, конкуренты в борьбе за сохранение места в элите. Вот только зацепиться за очки в противостояниях с махачкалинским «Динамо» и «Ахматом» не удалось.

Календарь и таблица РПЛ

Если под началом Деограсии «Оренбург» хоть как-то пытался играть в атаку и не отсиживаться в обороне, то при Слишковиче команда выглядит крайне беззубо. За семь матчей РПЛ дружина боснийского наставника отличилась всего четырьмя забитыми мячами.

Катастрофа наблюдается и в количестве набранных баллов, которых у оренбуржцев после 18 туров всего восемь. В истории чемпионата России еще не было команд, которые бы спаслись от вылета, разжившись столь малым числом очков.

«Оренбург» fcorenburg.ru

Надежду на сохранение прописки в Премьер-лиги оставляет плотный трафик внизу турнирной таблицы первенства, где места от десятого до пятнадцатого разделяет всего пять баллов. Но для этого «Оренбургу» остается полагаться только на себя и набирать жизненно важные очки в весенней части.

Думаем, что выбраться из состояния агонии подопечные Слишковича не сумеют, и смирившись с положением, отправятся в Первую лигу.

Александр Соболев

Трансферная сага с переходом Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» длилась все минувшее лето.

В конечном итоге 27-летний игрок добился своего, перебравшись в клуб из Северной столицы, однако вряд ли стал счастливее от этого. «Сине-бело-голубые», приобретая Соболева за 10 млн евро, также рассчитывали на нечто большее, чем ноль забитых мячей в чемпионате России.

Александр Соболев fc-zenit.ru

Габаритный форвард должен был прибавить мощи питерцам в центре нападения, однако добавил только критики и насмешек в свой адрес.

От состоявшегося трансфера в выигрыше остался лишь «Спартак» — клуб заработал неплохие деньги, избавился от портящего атмосферу исполнителя, а засиявший Манфред Угальде вовсе заставил забыть об Александре.

Соболев не только не стал в Питере игроком стартового состава, но и плохо справляется с ролью джокера, выходя на замену. Тот же Иван Сергеев, которого «Зенит» продал «Крыльям Советов», смотрелся куда более убедительно и остро, появляясь со скамейки запасных.

Владислав Безбородов

51-летний арбитр решил, что судейскими ошибками и спорными трактовками эпизодов никого в РПЛ не удивить, попав в более курьезный скандал.

Матч 11-го тура между столичными «Динамо» и ЦСКА, который обслуживал Безбородов, прошел довольно спокойно. Рефери обошелся всего тремя желтыми карточками в московском дерби — наименьший показатель для него за весь сезон.

Неожиданный поворот события приняли спустя некоторое время после встречи, когда стало известно, что Владислав Юрьевич слишком эмоционально оценил свою работу в одном из чатов соцсети Телеграм, назвав ее идеальной.

Владислав Безбородов globallookpress.com

При этом Безбородов оскорбил бывшего коллегу по цеху Сергея Лапочкина. Судья был уверен, что комментарии останутся анонимными, поэтому не стеснялся в выражениях.

Однако для круга людей, у которых контакт Владислава Юрьевича был записан в телефонной книге, аккаунт отображался. После того, как шумиха вокруг данной ситуации стала усиливаться, рефери удалил часть написанного, но полностью все высказывания почистить не удалось.

Оказалось, что Безбородов был завсегдатаем чата и на протяжении нескольких лет оставлял комментарии в нем, даже вступая в споры с участниками сообщества.

Всё о футболе России

Дисциплинарный судейский комитет РФС не стал церемониться с арбитром, огласив ему жесткий вердикт — отстранение от работы до конца сезона.

Решение дисциплинарного органа вызвало цепную реакцию, и следующий бан Владислав Юрьевич получил от ФИФА — организация исключила его из списка рефери, которые получат назначения на международные матчи 2025 года. Место Безбородова занял Сергей Чебан, для которого столь серьезный вызов стал первым в профессиональной карьере.

Виллиан Жозе

Ожидания от приезда многоопытного форварда, поигравшего в ведущих европейских лигах, оказались явно завышенными.

Жозе, получивший солидный двухлетний контракт, не горит желанием рвать жилы в футболке «Спартака». Сообщается, что заработная плата бразильца в столичном клубе составляет порядка 1,8 млн евро в год.

Отрабатывать ее на футбольном поле в первой половине РПЛ Виллиан так и не начал. Пока он запомнился лишь близкой к нулю мотивацией и лишним весом.

В общей сложности Жозе семь раз появился на газоне в рамках чемпионата России, лишь однажды проведя на поле целый тайм.

С 13-го по 18-й тур Премьер-лиги он вовсе не покидал скамейку запасных, поэтому не удивительно, что графа «результативные действия» осталась пустой.

Виллиан Жозе globallookpress.com

Думаем, что «Спартак» с радостью бы расстался с Виллианом, который превратился в балласт для клуба. СМИ даже отправляли 33-летнего форварда обратно в испанскую Ла Лигу, где в его услугах заинтересован «Лас-Пальмас».

Тем не менее Жозе вовсе не хочет покидать столицу России и его все устраивает в команде. Посмотрим, станут ли «красно-белые» терпеть бразильца до конца контракта либо разорвут отношения в одностороннем порядке.

«Ахмат»

Выступления в летне-осенней части российского первенства точно не являются сильной стороной для клуба из Грозного.

По итогам прошлогодних восемнадцати туров «Ахмат» располагался в зоне вылета — ничего не изменилось и в текущей кампании. Даже положение усугубилось, ведь сейчас клубу грозит прямая путевка в Первую лигу.

Героем для «Ахмата» в минувшем сезоне стал Магомед Адиев, когда команда с конца апреля по начало мая выдала серию из пяти побед кряду, закрепившись на десятой строчке.

Вот только былые заслуги 47-летнего специалиста быстро отошли на задний план в начале нынешнего розыгрыша РПЛ. Грозненцы не могли победить на протяжении семи матчей подряд, что стоило Адиеву занимаемой должности.

Руководство «Ахмата» вернулось к проверенному варианту, назначив на пост главного тренера Сергея Ташуева. Под его руководством команда хоть и одержала две виктории, но выбраться из хвоста пелотона все равно не сумела.

«Ахмат» vk.com/akhmatgrozny

Ушел на зимние каникулы «Ахмат» на пятнадцатой позиции Премьер-лиги, отставая от спасительного двенадцатого места всего на три балла. Зная способность клуба возрождаться в весенней части, словно Птица Феникс, шансы на сохранение прописки в элите высоки.

Одним из светлых пятен в стане грозненцев по итогам первой части РПЛ был левый вингер Лечи Садулаев, записавший на счет 3+2 за семнадцать проведенных матчей. Глаз на 24-летнего игрока, чей контракт с «Ахматом» истекает летом 2025 года, уже положил питерский «Зенит».