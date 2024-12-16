Трансферный дайджест. 10-16 декабря

Джереми Фримпонг

«Байер», защитник, 24 года

В прошлом сезоне нидерландский защитник Джереми Фримпонг мощно прогрессировал и дорос до одного из сильнейших латералей мира.

Летом леверкузенский «Байер» смог удержать в своем составе 24-летнего футболиста, но второй год такой трюк вряд ли удастся провернуть «фармацевтам». Претендентов на Фримпонга по-прежнему хватает.

По данным авторитетного журналиста Кристиана Фалька, основным фаворитом продолжает оставаться английский «Ливерпуль», где до сих пор не ясна дальнейшая судьба Трента Александра-Арнольда.

Стало известно, что агент Фримонга Дирк Хебель смотрел в ложе с руководством «Ливерпуля» игру защитника в Лиге чемпионов против «Байера» 5 ноября, ведя переговоры о потенциальном трансфере.

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Всего в этом сезоне Фримпонг сыграл в Бундеслиге 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. На Transfermarkt голландца оценивают в 50 млн евро.

Наш прогноз: Фримпонг станет футболистом «Ливерпуля».

Карим Адейеми

«Боруссия» Д, полузащитник, 22 года

При новом главном тренере дортмундской «Боруссии»Нури Шахине на свой прежний уровень смог вернуться Карим Адейеми, который при позднем Эдине Терзиче чувствовал себя не очень комфортно.

Это 22-летний немецкий футболист способен играть вингера на любом из флангов, а также в качестве центрфорварда. Яркая игра Адейеми снова привлекла к нему внимание со стороны топ-клубов.

Особый интерес к немцу сейчас проявляет лондонский «Челси», продолжающий собирать команду на годы вперед, об этом сообщает Chelsea News со ссылкой на Sky Sport Deutschland. Покупка 22-летнего универсального игрока полностью вписывается в планы «аристократов» по превращению в лидера АПЛ.

Агент футболиста Али Барат находится в приятельских отношениях с руководством «Челси», что является еще одним доводом в пользу будущего трансфера.

Карим Адейеми globallookpress.com

Помимо Адейеми руководство «синих» также рассматривает в качестве усиления вратаря «Боруссии» Грегоря Кобеля, но его приобретение менее вероятно.

Наш прогноз: летом Адейеми станет игроком «Челси».

Витор Рейс

«Палмейрас», защитник, 18 лет

Сейчас в Бразилии нет защитника талантливее, чем Витор Рейс из «Палмейраса».

В свои юные годы он уже является игроком стартового состава «зеленых» и объектом пристального интереса со стороны европейских топ-клубов, из которых уже выстроилась приличная очередь.

По данным Goal, в настоящее время за Рейса ведут борьбу «Арсенал», «Челси», «Реал» и «Интер», которые уже делали запрос в «Палмейрас», но бразильский клуб отверг их первоначальные предложения.

Известно, что больше всего в трансфере молодого бразильца заинтересован мадридский «Реал», который уже больше года «ведет» Витора Рейса и видит в нем будущую звезду мирового масштаба.

Витор Рейс globallookpress.com

Сам же «Палмейрас» не намерен с ходу отпускать своего вундеркинда, а считает, что минимум сезон ему надо будет еще окрепнуть в бразильской Серии А. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника в 14 млн евро.

Наш прогноз: Витор Рейс минимум следующий сезон отыграет в Бразилии.

Поль Погба

свободный агент, полузащитник, 31 год

После допингового скандала полузащитник Поль Погба все равно остается заметной фигурой на трансферном рынке Европы.

Как сообщает The Independent, в его услугах заинтересован даже «Манчестер Сити», где сейчас дела идут откровенно неважно. В качестве инициатора трансфера выступает Пеп Гвардиола, который всегда лестно отзывался об игре француза.

Сам Погба не особо воодушевлен таким предложением, так как ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и не особо желает возвращаться в АПЛ.

По мнению, 31-летнего полузащитника в нынешних реалиях ему больше подойдут испанская Ла Лига, итальянская Серия А или немецкая Бундеслига, где он сможет вернуть себе былые кондиции.

Поль Погба globallookpress.com

Погба почти отмотал наложенную на него 18-месячную дисквалификацию и уже в марте 2025 года сможет выйти на футбольное поле. Его последним клубом был туринский «Ювентус».

Наш прогноз: Поль Погба вряд ли станет «горожанином», а выберет менее интенсивный чемпионат.

Серхио Рамос

свободный агент, защитник, 38 лет

В свои 38 лет легендарный Серхио Рамос никак не может угомониться и повесить бутсы на гвоздь, хотя наверняка уже присматривал место для этого.

Прогнозы и ставки на футбол

Теперь ему в голову пришла идея сыграть на клубном чемпионате мира 2025 года за «Бока Хуниорс», куда он предложил свои услуги в качестве футболиста.

Сейчас главным тренером аргентинского клуба является его сверстник и бывший партнер по мадридскому «Реалу» Фернандо Гаго. Вряд ли он сможет отказаться от услуг столь опытного футболиста, деньги вряд ли будут тут стоять на первом месте.

Серхио Рамос со своим опытом способен качественного подготовиться к столь краткосрочному турниру и в случае перехода станет «дядькой» для многочисленных талантов из «Бока Хуниорс».

Серхио Рамос globallookpress.com

Последним клубом Серхио Рамоса была «Севилья», из которой он ушел летом 2024 года после истечения контракта. Также испанский защитник выступал в «Реале» и «ПСЖ».

Наш прогноз: Серхио Рамос подпишет краткосрочный контракт с «Бока Хуниорс».

Даниил Хлусевич

«Спартак», защитник, 23 года

После прихода Деяна Станковича на пост главного тренера Даниил Хлусевич потерял место в стартовом составе красно-белых.

Такая ситуация не может устраивать 23-летнего футболиста, способного играть на обоих флангах в защите и полузащите.

Как сообщает «Чемпионат», Хлусевича хочет взять в аренду петербургский «Зенит», у которого есть проблемы на правом фланге обороны.

Игра основного правого защитника Вячеслава Караваева перестала устраивать тренерский штаб во главе с Сергеем Семаком и он все чаще остается в запасе, а его сменщик Олег Волков, пришедший из «Краснодара» получил тяжелую травму.

Даниил Хлусевич globallookpress.com

В итоге в последнее время справа в обороне выходил номинальный полузащитник Густаво Мантуан. Поэтому приобретение Хлусевича не только усилит конкуренцию за место в составе, но и решит проблему с флангом обороны. Сейчас Transfermarkt оценивает Хлусевича в 4 млн евро.

Наш прогноз: «Спартак» не отпустит Хлусевича в «Зенит»,зачем усиливать конкурента.

Сандро Тонали

«Ньюкасл», полузащитник, 24 года

Итальянский полузащитник Сандро Тонали пока никак не может прижиться в английской Премьер-лиге и раздумывает над возвращением в родную Серию А.

Сначала 24-летнему хавбеку впаяли 10-месячную дисквалификацию за ставки, которая истекла к началу этого сезона. В этом сезоне Тонали получил право выходить на футбольное поле, но никак не может стать стабильным игроком стартового состава «Ньюкасла», что его категорически не устраивает.

По данным La Gazzetta dello Sport, за ситуацией с Тонали внимательно следят его бывший клуб «Милан», а также «Интер» и «Ювентус».

Главным препятствием для возвращения Тонали является высокая сумма сделки (трансфер игрока в «Ньюкасл» стоил 70 млн евро в 2023 году), а также высокая для Серии А зарплата в размере 9 млн евро.

Сандро Тонали globallookpress.com

В этом сезоне Тонали сыграл за «сорок» 13 матчей в АПЛ и не сделал ни одного результативного действия. В настоящее время трансферная стоимость игрока сборной Италии упала до 38 млн евро.

Наш прогноз: «Ньюкасл» нуждается в деньгах и отпустит Тонали в случае выгодного для себя предложения.