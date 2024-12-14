Разбазаренные сокровища. Ошибки академии «Манчестер Сити», которые усилили конкурентов

«Только когда будет срублено последнее дерево, поймана последняя рыба и отравлен последний ручей, мы поймем, что деньги есть нельзя». Так гласит старая индейская пословица. В футбольном контексте Йохан Кройф высказал похожую мысль, когда сказал: «Я никогда не видел, чтобы мешок с деньгами забивал гол».

Эти две аналогии прекрасно применимы к «Манчестер Сити» прямо сейчас. Значительное богатство «Сити» в сочетании с лучшим тренером в мире на протяжении почти десятилетия, передовым набором игроков и проницательными действиями за пределами поля, несомненно, сделали их одной из лучших команд в мире. Но сейчас их богатство не слишком заметно, поскольку они размышляют о серии из семи поражений и всего одной победе в последних 10 матчах после своего последнего поражения от «Ювентуса».

«Сити» имеет самый высокий фонд заработной платы и доход в Англии и третий по величине в Европе, но их финансовая мощь не может помочь им выбраться из нынешнего бардака, по крайней мере, до открытия январского трансферного окна. Действительно, клуб, похоже, платит высокую цену за то, что не потратил больше в последнее трансферное окно, когда они купили только Савио и Илкая Гюндогана, несмотря на то, что заработали состояние на продаже Хулиана Альвареса.

Всего через несколько месяцев после завоевания исторического четвертого подряд титула Премьер-лиги, стабильный победный состав Пепа Гвардиолы, похоже, застоялся. Пять из 11 игроков, которые начали матч против «Ювентуса», находятся в клубе с 2017 года, а пятерым уже за 30 лет, причем Кевину Де Брёйне 33, а Кайлу Уокеру и Гюндогану по 34.

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«Сити» отчаянно нуждается в обновлении состава. И самым разочаровывающим для клуба, должно быть, чувство, что у них была группа доморощенных игроков в академии клуба, которые считались недостаточно хорошими, чтобы пробиться в первую команду, но которые преуспели в другом месте. В то время как такие игроки, как Фил Фоден, Рико Льюис и Оскар Бобб, успешно перешли из молодежной системы в команду Гвардиолы, «Сити» склонялся к тому, чтобы рассматривать свою академию скорее как источник дохода, чем как питательную среду для будущих звезд первой команды. И теперь это выглядит как огромная ошибка.

Палмер зажигает на фоне спада «Сити»

«Сити» заработал ошеломляющие 176 млн фунтов стерлингов за последние три года на продаже игроков академии, что способствовало рекордным доходам клуба в течение нескольких лет подряд и продолжает приносить солидную прибыль. Большинство этих игроков даже ни разу не попали в заявку команды Гвардиолы на матч. Некоторые из них даже не провели значительного времени в Манчестере, например, Ян Коуту и ​​Педро Порро, которые были отданы в аренду «Жироне» перед продажей, в то время как другие практически выросли в клубе.

В большинстве клубов Премьер-лиги уже давно сложилось так, что большинство игроков академии не становятся постоянными игроками первой команды, и Фоден и Льюис являются двумя редкими исключениями из этой тенденции в «Сити». Но на самом деле их должно было быть трое.

Коул Палмер globallookpress.com

Поскольку все игроки нападения, за исключением Эрлинга Холанна, испытывают нехватку голов, с точки зрения «Сити» было особенно обидно видеть, как Коул Палмер превратился в одного из лучших игроков мира в «Челси». В то время как Фоден все еще не забил ни одного гола в Премьер-лиге в этом сезоне, Палмер забил пять раз в своих последних трех играх.

Нападающий забил 11 голов в лиге в этой кампании — на два меньше лидеров Холанна и Мохамеда Салаха — и также может похвастаться шестью результативными передачами. Это последовало за удивительной дебютной кампанией в составе «синих», в которой он забил 22 гола в лиге и отдал еще 11 результативных передач. В результате Гвардиола и спортивный директор Чики Бегиристайн выглядят крайне близорукими, санкционировав его продажу.

Приобретение «Челси»

Гвардиола впервые вызвал Палмера в состав на матч, чтобы встретиться с «Челси» в июне 2020 года, но в течение следующих трех лет ему дали только 12 официальных матчей, в которых он вышел в старте команды. У форварда сборной Англии было много уверенности в себе вдобавок к таланту, и после того как он забил гол в матче Кубка Англии против «Суиндон», он, в своей типично веселой манере, которая стала неотъемлемой частью его послематчевых интервью, пообещал «Скоро будут голы и в Премьер-лиге». Но этого так и не произошло.

Он провел всего три матча в Премьер-лиге за «Манчестер Сити», не забив ни одного мяча. Учитывая его скудный опыт, принятие предложения от «Челси» на 42,5 млн фунтов стерлингов казалось очевидным решением в то время, и это выглядело как очередной пример проницательных переговоров «Сити», так и высокомерия «Челси». Насколько же ошибочной оказалась эта оценка.

Коул Палмер globallookpress.com

Палмер теперь является лицом Премьер-лиги и, похоже, будет доминировать в следующем десятилетии, если только он не захочет пойти по пути Джуда Беллингема и перейти в один из лучших клубов континента. Он, безусловно, отлично вписался бы в «Реал Мадрид», «Барселону» или «Баварию». И он действительно должен был вписаться в «Сити».

Гвардиола знал, что он отличный игрок, и сказал, что хотел бы оставить его еще на год, но Палмер настаивал на его уходе, поскольку был полон решимости получить больше возможностей для игры. В конечном счете, Палмер был более уверен в себе, чем Гвардиола в нем. Приобретение «Челси» стало потерей «Сити».

Лучше, чем Доку и Нунес

Палмер выглядел как готовая замена Рияду Марезу, когда алжирец покинул «Сити» сразу после триумфального «требла» в 2023 году, особенно когда он переключился с правого фланга, чтобы забить в матче за Суперкубок против «Арсенала» и Суперкубке УЕФА против «Севильи».

Но «Сити» согласился отпустить его, только чтобы подписать Джереми Доку за 55 миллионов фунтов стерлингов, на 12 миллионов фунтов стерлингов больше, чем они взяли у «Челси», чтобы расстаться со своим доморощенным форвардом. Этот шаг было еще труднее понять, поскольку Доку в основном играет на левом фланге. Бельгиец в удачный может быть ужасающим для соперников вингером, но его конечный продукт — четыре гола и 12 передач во всех турнирах — меркнет в сравнении с Палмером.

Коул Палмер globallookpress.com

«Сити» также подписал Матеуса Нунеса после продажи Палмера, выложив 53 млн фунтов стерлингов на игрока, которого Гвардиола когда-то называл одним из лучших полузащитников в мире. Португалец внес очень мало вклада за время своего пребывания в клубе, в котором он начал в старте только 12 игр Премьер-лиги и не забил ни одного гола в лиге.

Нунес больше оборонительный полузащитник, но Гвардиола все чаще использовал его на фланге. И он — тень игрока, которым показал себя Палмер, несмотря на то, что он стоил на 10 млн фунтов стерлингов больше.

Должен был сменить Де Брёйне

Однако Палмер доказал, что в «Челси» он гораздо больше, чем просто вингер. Он является лидером их атаки, способным играть через переднюю тройку и как «десятка». И глядя на то, как он прогрессировал, напрашивается вывод, что он был бы идеальным преемником Кевина Де Брёйне в «Сити».

Бельгиец играл очень мало в этой кампании, так как он испытывает проблемы с паховой грыжей, но в последних двух играх он выглядел как лучшая креативная надежда «Сити». Учитывая его возраст и тот факт, что он дважды рвал подколенное сухожилие в прошлом году, примечательно, что клуб с ресурсами «Сити» все еще надеется на Де Брёйне, в качестве источника вдохновения.

Кевин Де Брейне и Коул Палмер globallookpress.com

Ожидается, что бывший полузащитник «Челси» уйдет в конце сезона, когда его контракт закончится, и возможная замена дорого обойдется клубу. Флориан Виртц из леверкузенского «Байера» выглядит как лучший кандидат и, вероятно, будет оценен в 100 млн фунтов. Настоящий позор, что Гвардиола не смог найти большую роль для Палмера в команде и позволить ему поучиться у Де Брёйне, прежде чем в конечном итоге принять у бельгийца эстафету.

Лавиа мог бы восполнить потерю Родри

То, что они отпустили Палмера — самая большая ошибка «Сити» за последние несколько лет, но он далеко не единственный игрок, которого клуб упустил, но который мог бы помочь вытащить их из трясины, в которой они сейчас находятся. Ромео Лавиа закончил свое футбольное образование в академии «Сити», присоединившись из «Андерлехта» в 2020 году в возрасте 16 лет. В 2020 году он был продан за 10 млн фунтов стерлингов в «Саутгемптон», который получил неплохую прибыль всего год спустя, когда «Челси» согласился заплатить 53 млн фунтов стерлингов за бельгийца после конкуренции с «Ливерпулем».

Первый год Лавиа на «Стэмфорд Бридж» был испорчен травмой, но он великолепно вписался в команду Энцо Марески, и когда он вышел на замену против «Тоттенхэма» в воскресенье, 8 декабря, он помог изменить игру. Если бы «Сити» отправил Лавиа в аренду, а не продал его, когда они это сделали, у них могло бы быть динамичное решение проблемы, вызванной травмой Родри в конце сезона.

Ромео Лавиа против Кевина Де Брейне globallookpress.com

Все знают, насколько «Сити» стали полагаться на испанца, ставшего обладателем «Золотого мяча», и отсутствие Матео Ковачича усугубило ситуацию, заставив Гвардиолу положиться на 34-летнего Гюндогана, чтобы укрепить полузащиту во время этой ужасной серии результатов.

Однако проблемы «Сити» были не только в полузащите. Их оборона подверглась удару, и после поражения в Турине выяснилось, что они пропустили больше голов во всех соревнованиях, чем любая другая команда из пяти крупнейших лиг Европы (21 в девяти играх).

В то время как «Сити» испытывали трудности из-за травм Джона Стоунса, Рубена Диаша, Натана Аке и Мануэля Аканджи, Тейлор Харвуд-Беллис набирал силу в «Саутгемптоне», недавно став игроком сборной Англии. Будучи родом из Стокпорта, как и Фоден, он прошел через молодежную систему «Манчестер Сити» вместе с Палмером.

Порро и Фримпонг ушли, Уокер остался

Кайл Уокер стал главным козлом отпущения за оборонительный крах «Сити», и нет никаких сомнений, что 34-летний игрок приближается к концу своей карьеры на высшем уровне после впечатляющего ренессанса в последние 18 месяцев. Поэтому также должно быть обидно, что в «Сити» было два прекрасных правых защитника.

Порро нашел себя в «Тоттенхэме» и сыграл свою роль в невероятной победе «Шпор» со счетом 4:0 на стадионе «Этихад» в ноябре. Защитник сборной Испании был игроком «Сити» в течение трех лет, но только номинально, поскольку он провел все свое время в аренде в других местах, сначала в «Вальядолиде», а затем в «Спортинге», который купил его на постоянной основе летом 2022 года. Всего через шесть месяцев он перешел в Премьер-лигу, подписав контракт со «Шпорами», и хотя у него были некоторые начальные трудности, он является чрезвычайно продуктивным игроком, забив 21 гол менее чем за два года.

Педро Порро globallookpress.com

У «Сити» были гораздо более длительные отношения с Жереми Фримпонгом, который стал одним из самых желанных защитников в европейском футболе через пять лет после ухода из манчестерского клуба. Голландец присоединился к «Сити» в возрасте девяти лет и оставался там почти десять лет, пока не ушел в «Селтик» в 2019 году. Он сыграл важную роль в том, что «Байер» прошел весь прошлый сезон непобедимым в Германии, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии, забив 14 голов и отдав семь результативных передач.

Справедливости ради, Фримпонг не был рано развившимся талантливым футболистом, и, как полагают, ему нужно было покинуть «Сити», чтобы действительно стать тем игроком, которым он является сейчас. Не было бы ничего удивительного, если бы он вернулся в клуб, возможно, даже с Виртцем в рамках грандиозной перестройки «Сити».

Жереми Фримпонг globallookpress.com

Это наверняка произойдет летом, и может начаться даже в январе. Гвардиола вложит всю свою энергию и умственные способности в перестройку своей команды и попытается вернуть себе титул Премьер-лиги, который они почти наверняка уступят. До тех пор у тренера не остается иного выбора, кроме как попытаться вдохнуть немного жизни в свою слегка заржавевшую команду. Если бы только он уделил немного больше внимания талантам, которые уже были у него под рукой.