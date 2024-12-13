«Реал» и «ПСЖ» приходят в себя, штопор «Ман Сити» продолжается: Итоги 6-го тура Лиги чемпионов

Мы увидели много интересных матчей и отличных выступлений, но с новым расширенным форматом — еще четыре команды, еще два игровых дня, группы из четырех команд были заменены на гигантскую таблицу из 36 команд, где две трети команд выходят в плей-офф — было трудно по-настоящему оценить ставки того, что мы видели.

Теперь это несложно.

В 6-м туре мы увидели, как команды официально выбывают из борьбы, мы увидели, как «Ливерпуль» гарантировал себе место в восьмерке лучших и вышел в 1/8 финала, мы увидели, как несколько самых богатых команд Европы («Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен») начали немного вставать на ноги, и мы увидели, как еще одна («Манчестер Сити») продолжила свой недавний штопор. Мы также увидели много голов. В двенадцати из 18 матчей было забито не менее трех голов, а в семи — не менее пяти.

При таком уровне зрелищности почти жаль, что турнир теперь фактически возьмет перерыв на шесть недель — 7-й и-8-й туры пройдут в последние две недели января — но мы справимся. Чем больше времени на подготовку к самому крупному Матчу за Шесть Очков и Выживание всех времен («Манчестер Сити» против «ПСЖ» 22 января), тем лучше, а?

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Давайте еще раз пройдемся по странам, чтобы посмотреть, кто справляется хорошо, кто терпит неудачу и какие команды проявили себя лучше всего в 6-м туре, на данный момент — самом лучшем из прошедших.

Категории ниже:

— Претенденты на титул: команды с шансом выиграть весь турнир не менее 3%

— Борющиеся за восьмерку лучших: команды с шансом попасть в восьмерку лучших не менее 20%

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: команды с шансом попасть в топ-24 не менее 20%, но с шансом попасть в восьмерку лучших менее 20%

— Доигрывающие: команды с шансом попасть в топ-24 менее 20%

Англия: «Ливерпуль» и «Арсенал» — новые фавориты на титул, штопор «Манчестер Сити» продолжается

Положение в таблице: 1. «Ливерпуль» (18 очков, разница мячей +12)

3. «Арсенал» (13 очков, +9)

5. «Астон Вилла» (13 очков, +6)

22. «Манчестер Сити» (8 очков, +4)

— Претенденты на титул: «Ливерпуль» 16,2% (рост на 1,2% с последнего тура), «Арсенал» 11,5% (рост на 0,6%), «Манчестер Сити» 10,1% (падение на 3,6%)

Вы знаете, что ваш сезон идет довольно хорошо, когда мы можем придираться только к полукомфортным победам, но «Ливерпуль» одновременно и застолбил место в восьмерке лучших, и оставил желать лучшего своей игрой во время победы со счетом 1:0 над «Жироной» во вторник, 10 декабря. Они забили только благодаря не слишком «железному» пенальти, и вратарю Алиссону, вернувшемуся после травмы после пары месяцев отсутствия, пришлось сделать пару серьезных сейвов, так как «Жирона» могла время от времени вскрывать матч, попытавшись нанести 13 ударов, которые потянули на приличные 1,2 xG.

Это был первый раз за пять выездных матчей, когда «Ливерпуль» не пропустил по крайней мере два гола — на прошлой неделе они были особенно щедры в обороне во время ничьей 3:3 в Ньюкасле — и они также не были невероятно остры против «Жироны». Но они справились со своей задачей и остаются на вершине таблицы в обеих самых прибыльных лигах мира.

А теперь у них есть компания.

Две недели назад после 5-го тура «Ливерпуль» стал фаворитом букмекеров с коэффициентом 14,9%, «Манчестер Сити» (13,7%) был на втором месте, а «Арсенал» (11,0%) на четвертом. После очередного поражения «Сити», «Арсенал» и «Барселона» теперь делят 2-е место. И что еще важнее в краткосрочной перспективе, «Арсенал» увидел, что его шансы на выход в восьмерку лучших и пропуск 1/16 финала увеличились более чем на 20 процентных пунктов после легкой победы со счетом 3:0 над «Монако» в среду. Обе команды много владели мячом на атакующей половине поля, но только «Арсенал» что-то с этим сделал. И когда они перенаправляли мяч на правую сторону атаки, обычно происходили опасные вещи благодаря связке из Мартина Эдегора и Букайо Сака.

Сака продолжает подавать довольно хорошие заявки на звание лучшего правого вингера в мире. В среду он забил два гола и отдал голевую передачу, и когда «Арсенал» терял мяч в своей зоне поля, он обычно возвращал его обратно. Он записал на свой счет семь возвратов мяча и был одной из главных причин, по которой «Арсенал» доминировал в этой категории (у них было 58% возвратов мяча в матче).

Посмотрите на его карты передач:

Карта пасов Букайо Сака ESPN

Сака получил 15 передач от Эдегора, Томаса Парти или Деклана Райса и также отправил 12 передач в их сторону, и «Монако» не смог помешать мячу двигаться в их направлении. Добавьте к этому блестящие первые 35 минут от нападающего Габриэля Жезуса — в течение которых он сделал три удара с коэффициентом 0,8 xG, а затем ассистировал Сака на победный гол на 34-й минуте — и вы увидите «Арсенал» в его лучшем виде. Брель Эмболо из «Монако» упустил золотую возможность сравнять на 65-й минуте, а затем «Арсенал» завершил матч двумя голами за последние 15 минут.

Можно довольно легко доказать, что «Ливерпуль» и «Арсенал» — две лучшие команды в мире прямо сейчас. На самом деле, сложнее доказать что-либо другое. Посмотрим, что изменится или не изменится за шесть недель до седьмого тура.

— Борьба за восьмерку лучших: «Ливерпуль» на 100% попадает в восьмерку лучших, «Арсенал» на 90,8%, «Астон Вилла» — 50,4%

Во вторник вечером в Лейпциге «Астон Вилла» выиграла со счетом 3:2 один из самых интересных и впечатляющих матчей недели, что увеличило их шансы на попадание в восьмерку лучших более чем на 30 процентных пунктов и официально исключило «Лейпциг» из борьбы за плей-офф. В этом матче было четыре эффектных гола и эффектно срикошетивший победный мяч от Росса Баркли, и «Вилла» набрала все три очка, несмотря на эффектную игру левого полузащитника «Лейпцига» Антонио Нусы. Удары и общие показатели xG были схожими, и «Лейпциг» фактически создал больше возможностей в штрафной, но у «Виллы» был дальний удар Баркли и еще один дальний удар от Джона Дурана. Он действительно может быть лучшим чистым финишером в футболе на данный момент.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Манчестер Сити» с 0.0% шансов на восьмерку лучших и 90.8% на проход дальше.

Ноль целых ноль целых процентов. Сезон клубного футбола такой длинный и трудный, что иногда трудно понять, что делать с командой, которая в осенние месяцы переживает полосу удач или неудач. Когда дело доходит до шансов на достижение своих целей, такая полоса может не так уж сильно что-то изменить. Но полтора месяца ада для «Манчестер Сити» — 10 матчей, одна победа, семь поражений с 30 октября — официально начали пускать их сезон под откос.

Согласно рейтингам Opta, шансы «Сити» на победу в Премьер-лиге упали до всего лишь 3,8% сейчас, когда они на четвертом месте и на восемь очков отстают от «Ливерпуля» (у которого есть игра в запасе). И хотя они все еще вполне вероятно выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, они выбыли из гонки за место в восьмерке лучших, а это значит, что им придется пережить дополнительный раунд в феврале. А учитывая, как сгруппирована таблица, с 12 командами, набравшими от восьми до 11 очков, эта игра 1/16 финала может быть против такой команды, как «Селтик», а может быть и против такой команды, как мадридский «Реал».

По крайней мере, в среду проблемы были другими. Это уже что-то, не так ли? После того, как мы наблюдали за тем, как их стареющая и ненадежная полузащита изматывается в течение нескольких недель, что приводит к множеству высокоуровневых голевых моментов для соперников, «Сити» позволил «Ювентусу» сделать только три удара с коэффициентом более 0,1. К сожалению, два из этих ударов попали в сетку, включая комбинацию американцев Тима Веа и Уэстона Маккенни, которая решила исход матча.

Между тем, защита «Юве» была настоящей одой катеначчо: они дали «Сити» столько владения, сколько те хотели, и абсолютно ничего не уступили в опасных зонах. «Сити» предпринял 228 передач в атакующей трети («Юве»: 24), но замкнули только один из 10 навесов с игры, предприняв всего четыре удара за первые 64 минуты игры и увидев, что шесть из их 12 общих попыток удара были заблокированы. Эрлинг Холанн сделал всего 18 касаний и две попытки удара: одну заблокировал Мануэль Локателли, другую отразил Микеле Ди Грегорио, и на этом — все. Он почти не увидел возможностей за последние 50 минут.

Согласно предсезонным расчетам Opta, ориентиром для выхода в плей-офф в основном были девять очков. «Ман Сити» находится на восьмом месте с двумя матчами впереди — один с «ПСЖ», один дома против «Брюгге». С открытием трансферного рынка через три недели мы можем увидеть другую команду «Сити» на оставшуюся часть этого турнира. Они все еще могут зажечь во второй половине сезона, как мы видели много раз, но это глубина падения, которую мы никогда не видели от команды Пепа Гвардиолы.

— Доигрывающие: нет

Испания: Девять очков для трех тяжеловесов Ла Лиги

Положение в таблице: 2. «Барселона» (15 очков, разница мячей +14)

11. «Атлетико» Мадрид (12 очков, +4)

20. «Реал» Мадрид (9 очков, +1)

30. «Жирона» (3 очка, -6)

— Претенденты на титул: «Барселона» 11,5% (минус 0,6%), «Реал» 11,5% (плюс 1,3%)

После невероятной серии из семи побед в октябре в семи матчах (разница в счете: 29-5), «Барселона» начала немного сдавать в ноябре. Невероятно высокая линия защиты «Барселоны», основа стиля главного тренера Ханси Флика, продолжает заставлять соперников попадать в офсайды с такой частотой, которую мы раньше не видели — на данный момент они зафиксировали 37 офсайдов в этом соревновании, а остальные 35 команд в среднем набирали 12,2.

Но в последние недели ее прорывали гораздо чаще, и, начиная с поражения со счетом 0:1 от «Реал Сосьедад» 10 ноября, они выиграли только один из своих последних пяти матчей Ла Лиги.

Защита «Барселоны», безусловно, снова оказалась уязвимой в матче с «Боруссией Дортмунд» в среду, но в замечательно открытом матче они переиграли действующего финалиста Лиги чемпионов со счетом 3:2 благодаря двум голам на последних минутах от вышедшего на замену Феррана Торреса.

Графики импульсов команд TruMedia

В американском футболе вы иногда услышите, как комментатор говорит что-то вроде: «Эта игра сведется к тому, кто последним будет владеть мячом». Этот матч был своего рода футбольной версией этого: обе команды по очереди доминировали во владении мячом и атаке во втором тайме, и «Барса» просто оказалась последней, кто воспользовался этим преимуществом. Несмотря на это, они заработали три важных очка и практически обеспечили себе пропуск раунда 1/16 финала. Учитывая уровень усталости, который наступает при использовании системы Флика, это довольно хороший приз.

— Борьба за восьмерку лучших: «Барселона» на 90,5% попадет в восьмерку лучших, «Атлетико» Мадрид — 37,8%

Помимо «Ливерпуля» и «Арсенала», есть ли сейчас в мире лучшая команда, чем «Атлетико Мадрид»? Конечно, в среду им удалось разобрать на части братиславский «Слован», одну из трех команд в турнире с нулем очков. Но их победа по всем статьям со счетом 3:1 подтвердила то, что было очевидно уже несколько недель.

У главного тренера Диего Симеоне есть именно то, что ему нужно с этим составом: интенсивность, структура, трудолюбие и, благодаря сочетанию Антуана Гризманна и Хулиана Альвареса, как раз нужное количество креатива впереди. Дуэт забил все три гола, и «Атлетико» полностью доминировал как с точки зрения возвратов мяча (они сделали 61% из них), так и с точки зрения высоких перехватов владения (81%). Они выиграли 10 раз подряд во всех турнирах (разница в счете: 30-7), и хотя пик в декабре — не единственный лучший способ выиграть трофеи, сейчас они переполнены уверенностью.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Реал» с 15,7% на восьмерку лучших и 94,8% на выход

Декабрь, очевидно, является месяцем рывка для мадридского «Реала». Уверенно вернувшись в чемпионскую гонку Ла Лиги после того, как набрали 12 очков в пяти матчах (и наблюдая за небольшими спотыкания «Барсы»), они также восстановили свой авторитет в Лиге чемпионов, одержав победу со счетом 3:2 над командой-динамитом «Аталантой». Это подняло их с 24-го на 20-е место в гигантской таблице Лиги чемпионов и немного ослабило напряжение.

Тем не менее, им довольно повезло покинуть Бергамо со всеми тремя очками. Они повели со счетом 3:1 благодаря обычным моментам индивидуального блеска — прекрасному забегу Килиана Мбаппе на 10-й минуте (с передачей Браима Диаса), удачному удару Винисиуса Жуниора после высокой потери мяча соперником на 56-й минуте и удару низом Джуда Беллингема на 59-й минуте — но были вынуждены отступить и биться за выживание. За последние 30 минут «Аталанта» нанесла 10 ударов с коэффициентом 1,97 xG, и хотя Адемола Лукман приблизил «Аталанту» к ничьей, сделав счет 3:2 своим ударом низом, третий гол так и не был забит, а Матео Ретеги упустил бесценную возможность в самом конце.

Графики импульсов команд TruMedia

Мбаппе начал игру бурно, но получил травму бедра (очевидно, ее не считают серьезной). Тем не менее, хотя это и ощущалось почти как неожиданность, «Реал Мадрид» набрал три жизненно важных очка.

— Доигрывающие: «Жирона» с 0,4% на выход в плей-офф

Германия: Травмы не замедляют «Баварию»

Положение в таблице: 5. «Байер» Леверкузен (13 очков, разница мячей +7)

9. «Боруссия» Дортмунд (12 очков, +9)

10. «Бавария» Мюнхен (12 очков, +9)

26. «Штутгарт» (7 очка, -3)

34. «РБ Лейпциг» (0 очков, -7)

— Претенденты на титул: «Бавария» 10,1% (минус 0,2%), «Байер» 3,5% (минус 0,4%)

Иногда худшее, что вы можете сделать, будучи аутсайдером против «Баварии», — это забить гол в начале матча. Это пробуждает немецких гигантов. Левый вингер Кевин вывел «Шахтер» вперед со счетом 1:0 на пятой минуте в Гельзенкирхене, но «Бавария» не только отыгралась, но и повела, завершив первую половину матча 13 ударами против трех ударов «Шахтера». Счет был всего 2:1, поэтому «Шахтер» надавил, в поисках второго гола во втором тайме и создал несколько достойных моментов. Но, как это обычно бывает с «Баварией», в конечном итоге это дало обратный эффект. Они забили на 70-й, 87-й и 93-й минутах и ​​выиграли 5:1.

Казалось, что это было довольно хорошее время для игры с «Баварией» — лидеры Бундеслиги сейчас невероятно измотаны и остались во вторник без нападающего Гарри Кейна, вратаря Мануэля Нойера, левого защитника Альфонсо Дэвиса и игроков атаки Сержа Гнабри и Кингсли Комана. Учитывая ничью с дортмундской «Боруссией», поражение в Кубке Германии от «Байера» и неуверенную победу над «Хайденхаймом» на выходных их домашняя форма немного упала. Но у них все еще были Джамал Мусиала и Майкл Олисе, которые совместно во вторник забили три гола, отдали две голевые передачи и провели невероятные 11 успешных обыгрышей 1 в 1. Этого было более чем достаточно, чтобы обеспечить им третью победу подряд в Лиге чемпионов.

Обыгрыши 1 в 1 в исполнении Олисе TruMedia

Олисе был особенно доминирующим на правом фланге, постоянно вгоняя в панику бедного левого защитника «Шахтера» Николая Матвиенко и левого центрального защитника Алаа Грама. О, и его слаломный гол, созданный в одиночку в компенсированное время был одним из самых ярких моментов недели.

— Борьба за восьмерку лучших: «Байер» на 70,6% попадет в восьмерку лучших, «Бавария» с 64,7%, «Боруссия» Дортмунд — 51,2%

В то время как шансы дортмундской «Боруссии» на попадание в восьмерку лучших упали из-за поражения от «Барселоны», леверкузенский «Байер» снова включился в разговор, одержав победу со счетом 1:0 над миланским «Интером». После того, как «Ливерпуль» разгромил их со счетом 4:0 в четвертом туре, они выиграли две встречи подряд и подняли коэффициенты на попадание в восьмерку лучших более чем на 30 процентных пунктов во вторник. И несмотря на то, что их защита временами была уязвима в играх Бундеслиги (и на «Энфилде»), они переиграли пять соперников по Лиге чемпионов, не названных «Ливерпуль», с общим счетом 12:1.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Штутгарт» с 0% на попадание в восьмерку лучших и с 60,2% шансов на плей-офф

После унизительного поражения со счетом 1:5 от «Црвены Звезды» в Белграде в 5-м туре «Штутгарт» пропустил быстрый гол дома против «Янг Бойз», что было довольно дурным предзнаменованием. Но они ответили энергично, одержав победу со счетом 5:1 и вернув свои шансы на проход дальше на правильную сторону от отметки в 50%.

Последние два места в 1/16 финала могут достаться «ПСВ Эйндховену» (вероятность 77%), «ПСЖ» (67%), «Штутгарту» (60%) или загребскому «Динамо» (29%). «Штутгарт» получил в соперники проигравший все матчи братиславский «Слован» в 7-м туре... а затем «ПСЖ» дома в 8-м туре.

— Доигрывающие: «РБ Лейпциг» 0,0% шансов на выход в плей-офф

«РБ Лейпциг» проиграл шесть матчей с разницей в семь голов. Иногда это просто не твой год.

Италия: Привет, «Ювентус»

Положение в таблице: 6. «Интер» Милан (13 очков, разница мячей +6)

12. «Милан» (12 очков, +3)

13. «Аталанта» (11 очков, +9)

14. «Ювентус» (11 очков, +4)

33. «Болонья» (2 очка, -6)

— Претенденты на титул: «Интер» Милан 4,8% (минус 0,7%), «Ювентус» — 3,5% (плюс 1,5%)

Стартовав в турнире двумя победами, «Ювентус» Тиаго Мотты вытащил всего две ничьи из своих следующих трех матчей, что соответствует той стабильной форме, которая дала невероятные девять ничьих в 15 матчах Серии А в этом сезоне. (Они непобедимы в лиге, но находятся на шестом месте, сложная комбинация для исполнения.) Но после победы со счетом 2:0 над «Ман Сити» в среду, букмекеры дают им восьмые лучшие коэффициенты на титул, наравне с леверкузенским «Байером».

Это может быть чрезмерной реакцией, но среда стала напоминанием о том, что у этой команды есть потенциал. И хотя они редко побеждают, они, очевидно, никогда не проигрывают.

— Борьба за восьмерку лучших: «Интер» на 78,9% попадет в топ-8, у «Милана» 42,4%, у «Аталанты» 23%, у «Ювентуса» — 22,6%

«Милан» выбрал неудачное время для игры с «Црвеной Звездой»: чемпионы Сербии нащупали почву под ногами, одержав крупную победу над «Штутгартом» в 5-м туре, и наклон поля был в их пользу в течение большей части матча в среду на «Сан Сиро». Но у них не было хороших идей в атакующей трети (они успешно замкнули лишь 1 из 16 навесов с игры), и при счете 1:1 в конце матча Тэмми Абрахам принес «Милану» важные три очка. Победа повысила шансы «Милана» на попадание в восьмерку лучших почти до 50%. Тем временем шансы «Интера» значительно упали.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги — один из самых гибких футбольных тренеров: это одна из главных причин, по которой «Интер» выиграл шесть трофеев за три сезона и является действующим чемпионом Италии. Но иногда ответ так и не приходит. Во вторник в Леверкузене «Интер» не показал абсолютно ничего примечательного, попытавшись нанести всего шесть ударов (ни один из которых не стоил больше 0,11 xG и только один после 40-й минуты) и потерпев поражение со скромным счетом 0:1. Их рутина защиты и контратаки ничего не дала в части контратак, и хотя они почти вырвали ничью 0:0, гол Норди Мукиеле на 90-й минуте лишил их даже этого.

«Наклон поля» — это процент передач, которые каждая команда делает в атакующей трети. Наклон поля «Байера»: 81,5%. У «Интера» едва ли был кто-то со среднего качества позицией на половине поля Леверкузена.

Позиционирование команд TruMedia

Это было всего лишь второе поражение «Интера» в любом турнире в этом сезоне, так что это простительно. Но это все равно снизило их шансы на попадание в восьмерку лучших с 91% до 79% и снизило их шансы на титул ниже 5%. Это было не самое разрушительное поражение в мире, но это было не очень хорошее выступление.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: нет

— Доигрывающие: «Болонья» с 0% на проход в плей-офф

Франция: «ПСЖ» восстанавливается (пока что)

Положение в таблице: 7. «Брест» (13 очков, разница мячей +4)

8. «Лилль» (13 очков, +3)

16. «Монако» (10 очков, +5)

25. «ПСЖ» (7 очков, +0)

— Претенденты на титул: нет

— Борьба за восьмерку лучших: «Брест» на 31,4% попадет в топ-8, «Лилль» — на 26,2

Они не выиграют этот турнир, но, черт возьми, как же было весело наблюдать за тем, как «Брест» и «Лилль» находят свою игру в Лиге чемпионов. У обоих есть свои отличительные черты: «Брест» хорошо справляется с засевшими в обороне и огрызающимися контратаками соперниками, и обыграл «ПСВ Эйндховен» во вторник на чистой интенсивности и паре моментов блеска от Жюльена Ле Кардиналя, в то время как «Лилль» наваливается на вас с обводками один в один и высокой линией защиты. Они ненадолго потеряли контроль над своим матчем со «Штурмом» в среду, пропустив голы с обеих сторон от перерыва, но окончательная победа «Лилля» со счетом 3:2 позволила им пока оставаться в восьмерке лучших.

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Монако» с 3,5% шансов на топ-8 и 98,1% на проход дальше, «ПСЖ» с 0% и 67%

Это был всего лишь «Зальцбург». Важно отметить это. Недавние австрийские гиганты в этом сезоне не были гигантами и выпали из топ-150 в рейтинге мощи Opta. Но после четырех матчей без побед в Лиге чемпионов и трех подряд в целом, «ПСЖ» смог обрести некоторую уверенность, одержав легкую победу со счетом 3:0 на выезде во вторник. Они не смогли полностью снять все вопросы, пока не забили дважды за последние 20 минут — и они снова немного не достигли своих значений xG (теперь у них всего шесть голов с ударов с коэффициентом 11,2 xG) — но «Зальцбург» никогда не представлял особой угрозы, и результат никогда не вызывал сомнений.

Присутствие Гонсалу Рамуша имеет огромное значение. С его способностями к голам и прессингу Рамуш, казалось, был создан специально для того, чтобы возглавить линию атаки Луиса Энрике, но он пропустил три месяца из-за травмы лодыжки и записал на свой счет только 256 минут во всех соревнованиях в этом сезоне. Его гол на 30-й минуте вывел «ПСЖ» вперед навсегда, и он, возможно, помог Брали Баркола насладиться его первым выдающимся выступлением в Лиге чемпионов в этом сезоне. (Уровень соперника, вероятно, тоже помог)

Баркола не забил, но он был невероятно опасен, выиграв 10 из 15 попыток обыгрыша 1 на 1 (оба эти показателя огромны) с 20 объединенными прогрессивными продвижениями и передачами. У него 10 голов и две результативные передачи в игре Лиги 1 и ноль в Лиге чемпионов, но во вторник он сделал все, кроме того, чтобы забить. И победа сохранила их надежды на выход в плей-офф перед визитом «Манчестер Сити» в конце января.

— Доигрывающие: нет

Все остальные: «Фейеноорд» взлетает

Положение в таблице: 15. «Бенфика» (10 очков, разница мячей +3)

17. «Спортинг» (10 очков, +2)

18. «Фейеноорд» (10 очков, -1)

19. «Брюгге» (10 очков, -2)

21. «Селтик» (9 очков, +0)

23. «ПСВ Эйндховен» (8 очков, +2)

24. «Динамо Загреб» (8 очков, -5)

27. «Шахтер» Донецк (4 очка, -8)

28. «Спарта» Прага (4 очка, -11)

29. «Штурм Грац» (3 очка, -5)

31. «Црвена Звезда» (3 очка, -9)

32. «РБ Зальцбург» (3 очка, -15)

35.«Слован» Братислава (0 очков, -16)

36. «Янг Бойз» (0 очков, -19)

— Претенденты на титул: нет

— Борьба за восьмерку лучших: нет

— Просто надеющиеся на выход в плей-офф: «Спортинг» с 8,8% шансов на топ-8 и 99,6% шансов на проход дальше, «Бенфика» (3,7% и 98,1%), «Селтик» (0,2% и 95,1%), «Фейеноорд» (2% и 94,1%), «Брюгге» (0,5% и 87%), «ПСВ Эйндховен» (0,0% и 76,9%), «Динамо Загреб» (0,0% и 29,2%)

Две недели назад шансы «Фейеноорда» на выход в плей-офф упали почти до 50/50 после неожиданного домашнего поражения со с 3:1 от «РБ Зальцбург». Затем они проигрывали со счетом 0:3 «Манчестер Сити» в пятом туре. Но, похоже, поздний камбэк и ничья 3:3 зажгли в них огонь. Против пражской «Спарты», которая с радостью была готова обменяться ударами в среду, «Фейеноорд» продемонстрировал необычайную игру, вырвался вперед со счетом 3:0 и вел со счетом 4:1. Теперь им почти гарантирован выход в плей-офф...

Во вторник у нас было два интересных матча между командами в категории «Надеемся на выход». «Селтик» и «Динамо Загреб» сыграли напряженную, но осторожную ничью 0:0, затем «Брюгге» продолжил свою удачную серию, одержав домашнюю победу со счетом 2:1 над «Спортингом». Это было четвертое поражение «Спортинга» подряд во всех турнирах, и их шансы на попадание в восьмерку лучших и выход в плей-офф резко упали с 75%, которые были всего два тура назад.

Но хотя их уверенность может и улетучилась в течение недель после ухода тренера Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед», во вторник вечером они были в целом в порядке. «Брюгге» были чуть более хладнокровны и получили за это прекрасный победный гол после комбинации Густафа Нильссона на Ханса Ванакена на Каспера Нильсена на 84-й минуте.

«Брюгге» теперь не проигрывает в 11 матчах подряд во всех соревнованиях и набрал семь очков в последних трех матчах Лиги чемпионов.

— Доигрывающие: «Црвена Звезда» с 2,5% на проход дальше, «Шахтер» Донецк — 1,2%, «Спарта» 0,4%, «Штурм» 0,2%, «РБ Зальцбург» 0%, «Янг Бойз» 0%, «Слован» 0%

«Црвена Звезда» выглядела все более опасной в этом турнире, но, очевидно, ждала слишком поздно, чтобы начать играть как следует. Но с домашним матчем против «ПСВ Эйндховен» в 7-м туре они все еще могут сыграть роль в определении того, кто пройдет в следующий раунд.

Сборная 6-го тура

Это был, пожалуй, самый сложный лучший состав, который нам приходилось выбирать в этом турнире. У нас были серьезные выступления звезд.

Вратарь: Иван Гутеша, «Црвена Звезда»

Поздний удар Тэмми Абрахама стал сокрушительным ударом для «Црвены Звезды» в целом, но особенно для Гутеши, который сделал целых восемь сейвов и, согласно значениям xG после удара, предотвратил 1,8 гола с этими сейвами.

Дублер: Лукаш Скорупски, «Болонья»

Ашраф Хакими globallookpress.com

Крайний защитник: Ашраф Хакими, «ПСЖ»

Две голевые передачи из четырех созданных моментов, плюс 13 защитных вмешательств. Хакими остается, возможно, лучшим универсальным фланговым защитником в этом виде спорта.

Дублер: Йоша Вагноман, «Штутгарт»

Центральный защитник: Маркиньос, «ПСЖ»

В мире все еще может не быть лучшего центрального защитника, когда дело касается продвижения мяча. Он не только выполнил 123 паса (на 17 больше, чем кто-либо другой), но и выполнил 42 прогрессивных паса; ни у кого больше их число не превосходило 23.

Дублер: Кэмерон Картер-Викерс, «Селтик»

Центральный защитник: Райан Фламинго, «ПСВ Эйндховен»

Найдите себе защитника, который может как обеспечить отличное продвижение мяча (78 завершенных пасов Фламинго стоили 0,7 ожидаемых голевых передач, больше, чем у любого центрального защитника в 6-м туре), так и сорвать к черту атаку вашего соперника (его 19 защитных вмешательств были седьмым по величине показателем).

Дублер: Николас Отаменди, «Бенфика»

Норди Мукиеле globallookpress.com

Крайний защитник: Норди Мукиеле, «Байер» Леверкузен

ПСЖ захватил рынок правых защитников. У них не только есть Хакими, но и Мукиеле, отданный в аренду в «Байеру», где он продемонстрировал прорывную игру во вторник: 22 комбинированных прогрессивных продвижения и паса, 12 защитных вмешательств и прекрасный победный гол.

Дублер: Энди Робертсон, «Ливерпуль»

Полузащита: Ангело Штиллер, «Штутгарт»

Атака «Штутгарта» шла на пятой передаче большую часть среды вечером, и с 27 комбинированными прогрессивными продвижениями и пасами и четырьмя заработанными на себе фолами (плюс девять подборов мяча) Штиллер был катализатором этого. Он также забил.

Дублер: Энцо Мийо, «Штутгарт»

Полузащитник: Антонио Нуса, «РБ Лейпциг»

«Лейпциг» провалился в этом турнире, но Нуса все равно продемонстрировал выдающуюся игру во вторник, создав четыре момента, заработав на себе три фола и успешно проведя 5 из 6 обыгрышей 1 на 1. Он проверял «Астон Виллу» на прочность весь вечер.

Дублер: Махди Камара, «Брест»

Джуд Беллингем (справа) globallookpress.com

Полузащитник: Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид

Беллингем может показывать все, что нужно, как никто другой. В решающей победе над «Аталантой» во вторник он объединил 13 защитных вмешательств с голом, двумя созданными моментами и 5 из 8 успешными обыгрышами 1 на 1. Он был везде.

Дублер: Юри Тилеманс, «Астон Вилла»

Вингер: Майкл Олисе, «Бавария»

Два гола, одна передача, 12 прогрессивных продвижений мяча и 6 из 11 успешных обыгрышей 1 на 1. На наш взгляд, Олисе был лучшим игроком 6-го тура.

Дублер: Фабиан Ридер, «Штутгарт»

Центральный нападающий: Адемола Лукман, «Аталанта»

Лукман сыграл 17 матчей во всех турнирах в этом сезоне. Он забил как минимум один гол в девяти из них и создал как минимум три момента в восьми. У него был гол и два момента, а также рекорд сезона — 14 прогрессивных продвижений против «Реала». Он просто нереальный.

Дублеры: Антуан Гризманн, «Атлетико Мадрид»; Лоис Опенда, «РБ Лейпциг»; Ферран Торрес, «Барселона»

Адемола Лукман globallookpress.com

Вингер: Букайо Сака, «Арсенал»

Два гола, одна передача, семь возвратов мяча. Сака, вероятно, был вторым лучшим игроком 6-го тура. Олисе и Сака были настолько хороши, что каким-то образом вингер «Штутгарта» Фабиан Ридер с тремя голевыми передачами даже не попал в состав лучших игроков.

Дублер: Брадли Баркола, «ПСЖ»