Проблемы «Реала» накапливаются: от поредевшего состава до стадиона стоимостью миллиард долларов

«Реал Мадрид» — наилучшим образом управляемый клуб в мировом футболе, не так ли?

Они являются серийными победителями, став триумфаторами шести из 11 последних финалов Лиги Чемпионов, а в трофейном шкафу на «Сантьяго Бернабеу» имеется 36 наград за победу в Ла Лиге и 15 Кубков европейских чемпионов среди бесчисленного множества других. Они определяли элитный футбол на протяжении десятилетий и сохраняли этот успех в эту сложную эпоху 21-го века, когда в игру вступили мегабогатые инвесторы и спонсируемые государством суперклубы.

Под руководством президента Флорентино Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса «Реал» создал новую команду, состоящую из многообещающих и уже готовых звезд: Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и других. Они сделали это, продолжая получать прибыль, даже когда доходы больше всего пострадали от пандемии COVID-19.

За последние пять лет им удалось построить современный стадион стоимостью 1 миллиард евро в самом центре испанской столицы, не ставя под угрозу успех команды на поле и сводя к минимуму неудобства для болельщиков, за счет того, что они оставались на месте — в отличие от временного перехода их соперников из «Барселоны» с «Камп Ноу» на «Монжуик» — при этом клуб накапливал только долгосрочный долг, с которым вполне можно было справиться.

Но в этом сезоне репутация «Мадрида» как клуба с практически безупречным менеджментом пострадала. На поле команда испытывала проблемы. Они отстают от лидера Ла Лиги «Барселоны» на семь очков (имея матч в запасе) и занимают 18-е место из 36 команд в обновленной таблице Лиги чемпионов. Интеграция долгожданного звездного игрока Мбаппе прошла далеко не гладко: критики разнесли в пух и прах его скромную результативность, скорость работы без мяча и ее влияние на других ключевых игроков.

К формированию состава тоже были вопросы: кризис травм привел к тому, что команде не хватило защитников, а полузащита оказалась недостаточно мощной после неожиданного завершения карьеры опорника Тони Крооса. К вопросу о строительстве — статус нового «Бернабеу» как предполагаемого развлекательного центра, работающего 365 дней в году, был поставлен под сомнение после того, как опасения соседей по поводу шума вынудили клуб приостановить концерты на арене до середины 2025 года.

Флорентино Перес globallookpress.com

На международном уровне решение «Реала» гневно бойкотировать церемонию вручения Золотого мяча 2024 года в октябре, когда Винисиус остался без мужской награды, было встречено с недоумением. А на заднем плане маячит неразрешенное противостояние с УЕФА по поводу застывшего в неопределенности проекта Суперлиги. Под наблюдением Переса первоначальный запуск и последующее прекращение раскола были расценены всеми как пиар-катастрофа, но с тех пор получили некоторую судебную поддержку.

Перес затронул все эти темы в своем выступлении перед членами ежегодного генерального собрания «Реала» (AGM) в воскресенье, 24 ноября, приняв типично жесткий подход к критикам клуба. Были также предположения, что он представит предложения по изменению членской структуры собственности клуба, которая является одной из его определяющих особенностей с момента его основания.

Календарь и таблица испанской Примеры

В результате совокупного воздействия этих проблем на поле и за его пределами «Реал» выглядит уязвимым и неуверенным, к чему этот исторический, часто всепобеждающий клуб не привык, пишет ESPN.

Состав

Итак, сезон 2024–25 для «Реала» сложился не так уж и плохо. Сейчас ноябрь, они вторые в Ла Лиге, отстают от «Барселоны» на семь очков и имеют две игры в запасе. В Лиге чемпионов они находятся в середине таблицы, набрав шесть очков после четырех игр — столько же, сколько мюнхенская «Бавария», «Милан» и соседи из «Атлетико Мадрид» — и имеют все шансы на выход в плей-офф.

Но это «Реал Мадрид», где даже второго места недостаточно, не говоря уже о середине таблицы. Общий стандарт игры команды вызывает тревогу с самого начала сезона: они выглядели беззубыми в ничьих 1:1 с «Мальоркой» и «Атлетико», не сумев создать ни одного большого шанса ни в одной игре, и набрав xG (ожидаемые голы) 0,6 и 0,76 соответственно. Затем два поражения подряд за 10 дней, 0:4 дома от «Барселоны» и 1:3, также дома, от «Милана», отправили «Мадрид» в режим полномасштабного кризиса.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

В защите, полузащите и нападении есть нерешенные проблемы. Череда травм, в первую очередь разрывы связок крестообразной связки Дани Карвахаля и Эдера Милитао в конце сезона, привели к тому, что команде не хватает сил в защите. Адекватной замены Карвахалю нет — дублер Лукас Васкес все равно выбыл на месяц — а уход капитана и центрального защитника Начо летом означает, что Антонио Рюдигер — единственный доступный вариант топ-уровня до момента, пока Давид Алаба вернется в строй.

Несколько источников сообщили ESPN, что слабые места команды уже были выявлены летом, но не были устранены. Тренер Карло Анчелотти является членом клуба и отказывается жаловаться публично, но источники сообщили, что его просьбы об усилении во время последнего трансферного окна были проигнорированы. Мбаппе и юный нападающий Эндрик были единственными игроками, пополнившими состав летом. Сделка по защитнику Лени Йоро была перехвачена «Манчестер Юнайтед», поскольку «Реал» не пожелал сделать предложение, соответствующее финансовому пакету, предложенному клубом Премьер-лиги.

Отсутствие альтернативы, доступной Анчелотти, означает, что его оставшиеся игроки были перегружены. Рюдигер уже отыграл 997 (из максимума 1080) минут в Ла Лиге в этом сезоне. Милитао отыграл 940 минут до того, как получил травму в матче против «Осасуны» 9 ноября. Несколько источников в клубе сообщили, что, по их мнению, травма Милитао стала результатом переутомления, при том, что годом ранее он получил разрыв передней крестообразной связки другого колена.

В полузащите «Мадрид» может выставить впечатляющий набор талантливых игроков — Беллингем, Вальверде, Камавинга и Орельен Чуамени могли бы играть за любой топ-клуб Европы — но ни один из них не обладает набором навыков Крооса. В результате 39-летний Лука Модрич, который выпал из стартового состава в прошлом сезоне, отыграл 593 минуты (пять стартовых матчей и семь выходов на замену) и стал самым возрастным игроком, когда-либо представлявшим клуб. В частности, Чуамени не в форме, находится под давлением болельщиков и теперь снова травмирован.

В атаке Мбаппе не впечатляет, и его нежелание возвращаться назад было заразительным. Коллективная оборонительная надежность команды, которая была отличительной чертой прошлого сезона, когда они добились дубля в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, была подорвана. В четырех матчах Лиги чемпионов соперники «Мадрида» нанесли 26 ударов в створ. Лишь шесть из 36 команд чемпионата дали соперникам больше шансов. Для сравнения: шесть ударов в створ ворот «Арсенала», девять у «Баварии», 11 у «Манчестер Сити» и 14 у «Барселоны».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Вышеупомянутое усугубляется упорным отказом клуба отклоняться от своего долгосрочного стратегического трансферного плана или реагировать на создавшиеся обстоятельства. Источники сообщили, что «Мадрид» теперь неохотно стремится усилить свою защиту в январе, хотя есть понимание того, что подписать игрока того калибра, на который клуб обычно нацеливается, может оказаться невозможным до следующего лета, когда Трент Александер-Арнольд и Альфонсо Дэвис будут доступны в качестве свободных агентов. И хотя трансферы в обороне могут помочь в краткосрочной перспективе, они не решат проблемы ни на поле, ни за его пределами.

Стадион

На сайте недавно отстроенного «Сантьяго Бернабеу» делается смелое заявление: «Здесь случится все, что вы можете себе представить». Кроме, как оказывается, проведения концертов.

Частично обоснованием продолжающейся реконструкции стадиона, которая началась в 2019 году с первоначальной стоимостью чуть более 1 миллиарда евро (в конечном итоге выросшей примерно до 1,75 миллиарда евро), и с процентами, подлежащими погашению в течение 30 лет, было обещание сделать эту арену чем-то гораздо большим, чем просто футбольный стадион. Новый «Бернабеу» станет местом мирового класса для проведения других спортивных и развлекательных мероприятий (рекламные материалы включали изображения стадиона, на котором проводятся матчи НФЛ и НБА, теннисные турниры и концерты), что будет приносить круглогодичный доход и помогать погашать эти растущие расходы, которые первоначально оценивались всего в 525 миллионов евро.

Чтобы помочь в достижении этих целей, «Реал Мадрид» в 2022 году подписал соглашение с инвестиционной компанией Sixth Street и опытным специалистами по организации мероприятий Legends, по которому они должны будут получать более 30% доходов клуба от мероприятий на «Бернабеу» в обмен на гонорар в размере 360 миллионов евро и услуги компании Legends.

Первый пробный концерт состоялся на стадионе 26 апреля 2024 года. Затем Тейлор Свифт привезла свой тур «Eras» в Мадрид на два вечера в мае, прежде чем звезда реггетона Кароль Джи побила рекорды, проведя четыре ночи на стадионе «Бернабеу» в июле. Но к тому времени недовольство соседей уровнем шума и антиобщественным поведением публики, связанными с концертами, уже попало в заголовки газет.

В июле судья согласился рассмотреть жалобу ассоциации соседей на Real Madrid Estadio SL, компанию, созданную для управления стадионом, по обвинению в «экологическом преступлении». 13 сентября, накануне октябрьского судебного заседания, клуб объявил, что все оставшиеся концерты, запланированные на «Бернабеу», «временно переносятся».

Тейлор Свифт на «Сантьяго Бернабеу» globallookpress.com

«Это решение является частью серии мер, принятых клубом для обеспечения строгого соблюдения действующих местных правил во время концертов», — говорится в заявлении «Реала». «Несмотря на звукоизоляцию на "Сантьяго Бернабеу" и принятые меры по усилению, соблюдение этих правил со стороны различных организаций и промоутеров пострадало из-за серьезной проблемы, которую они представляют».

«Реал Мадрид будет продолжать работать над тем, чтобы во время концертов соблюдались точные условия продакшена и уровня звука, чтобы концерты могли проходить на нашем стадионе».

Один из источников в клубе описал ситуацию как «бардак». Задача обеспечения того, чтобы концерты могли проводиться в рамках закона в таком густонаселенном жилом районе (стадион окружен многоквартирными домами), является очень сложной. И это богатый район, полный влиятельных жителей с хорошими связями, чьи жалобы не будут просто игнорироваться местным правительством.

«У нас трясутся окна», — рассказал живущий рядом со стадионом человек, пожелавший остаться неназванным, когда его попросили описать концерты. «А мы живем в 200 метрах от стадиона».

Соседи также заявили, что их семья не имеет никаких проблем с проведением футбольных матчей или даже других мероприятий, «но мы против того, чтобы не иметь возможности нормально жить у себя дома. Потому что это невыносимо. Это не жизнь».

Правовые последствия уже были: в прошлом месяце мэрия Мадрида выписала первые штрафы. По данным мэрии, на организаторов концертов, проходивших на «Бернабеу» в период с апреля по октябрь 2024 года, было наложено 11 штрафов за превышение допустимого уровня шума. Штрафы варьировались от 17 000 до 148 000 евро на общую сумму 801 000 евро и были классифицированы как «очень серьезные», сообщили в мэрии. Чиновники призвали «Реал Мадрид» «принять необходимые корректирующие меры, которые сведут к минимуму неудобства, вызванные концертами».

Организаторы концерта ответили на заявления, что в проблемах виноваты они, а не сам стадион. «Заявления, обвиняющие музыкальных промоутеров в ответственности за акустические нарушения, вызванные концертами, проводимыми на стадионе, создают атмосферу недоверия в нашем секторе», — заявила в конце октября Ассоциация музыкальных промоутеров Испании. «Музыкальные промоутеры не контролируют структуру, реконструкцию или звукоизоляцию заведения».

«Все мероприятия, проводимые на "Сантьяго Бернабеу", имели соответствующие разрешения и проводились в непосредственном сотрудничестве с теми, кто отвечает за стадион. Ответственность за акустическую подготовку помещения лежит на них, гарантируя, что пространство соответствует уровню звука перед его использованием для живой музыки на концертах. Обвинять промоутеров в проблемах с шумом — это, как говорят соседи, уходить от проблемы».

Источник в клубе сообщил ESPN, что они сомневаются в том, можно ли внести достаточные изменения, чтобы гарантировать, что будущие концерты могут проходить без дальнейших нарушений закона. Однако другие источники сообщили, что Перес сохранял спокойствие, полагая, что все эти проблемы будут решены.

Публика собирается на тур по «Бернабеу» globallookpress.com

Важно подчеркнуть, что доход от концертов составляет небольшой процент от дохода, получаемого новым стадионом. Другие корпоративные мероприятия продолжают проводиться, а доходы от болельщиков, посещающих матчи, туров по стадиону и расширенных клубных магазинов и ресторанов «Бернабеу», строительство которых должно быть завершено в этом сезоне, вырастут в 2024–2025 годах. Реконструкция «Бернабеу» уже заслужила похвалы за свой футуристический металлический фасад, раздвижную крышу и площадку, а также гигантский экран изгибающийся на 360 градусов. В сентябре на Всемирном футбольном саммите он был назван лучшим стадионом мира. В декабре на Disney+ состоится премьера документального фильма о проекте «Мегаструктуры: Бернабеу XXI века».

Но шум от концертов — не единственная проблема. В сентябре судья распорядился приостановить работы на двух новых подземных парковках, связанных с «Бернабеу», которые, по прогнозам, станут еще одним значительным источником дохода для клуба, после юридической жалобы местных жителей. А через шесть месяцев после даты предполагаемого открытия флагманского нового VIP-бара стадиона «Skybar», описанного в прессе в прошлом году как «многофункциональное пространство с атмосферой в нью-йоркском стиле, где можно пообедать, выпить коктейль и потанцевать до утра», он все еще остается закрытым. Сообщение на странице Skybar в соцсетях от 24 октября пообещали, что его открытие состоится «очень скоро».

PR-кризис

Если спор из-за концертов в основном был местной проблемой, то международная репутация «Реала» пострадала из-за ряда недавних громких решений, которые повлияли на отношения клуба с крупнейшими футбольными учреждениями.

Самым разрушительным было решающее участие «Реала» в проекте по созданию отколовшейся от УЕФА, чтобы заменить Лигу чемпионов, Европейской Суперлиги, принадлежащей и управляемой ее клубами-членами. Презентация проекта Пересом в хаотичном появлении на ночном испанском радиошоу «Эль Чирингито» в апреле 2021 года была воспринята — наряду с обширной оппозицией со стороны болельщиков вовлеченных клубов Премьер-лиги — как ключ к его первоначальному провалу. Впоследствии Суперлига была переименована и перезапущена, а в декабре 2023 года получила поддержку, когда Европейский суд установил, что предыдущие правила УЕФА о разрешении новых соревнований были незаконными и злоупотребляли доминирующим положением руководящего органа.

«С сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своего будущего», — триумфально заявил Перес, игнорируя тот факт, что английские клубы уже публично дистанцировались от этого проекта. Компания A22 Sports, которой было поручено «продать» идею Суперлиги, затем представила обновленные предложения. Чтобы привлечь на свою сторону сомневающихся, были обещаны включение клубов и игр на основе заслуг, и бесплатные трансляции на новой потоковой платформе, финансируемой за счет рекламы.

Флорентино Перес globallookpress.com

«Реал» и Перес сохраняют приверженность Суперлиге, сообщили источники ESPN, и полагают, что реформа в европейском клубном футболе неизбежна рано или позже. Перес лично полон решимости довести дело до конца, заявляя, что футбол «не выживет» без Суперлиги, и назвав новый формат Лиги чемпионов УЕФА «абсурдным». Однако существует признание того, что отсутствие клубов Премьер-лиги сделает проект нежизнеспособным.

Полный разрыв отношений «Реала» с УЕФА вновь был отмечен в октябре, когда клуб решил бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» 2024 года после того, как стало ясно, что Винисиус уступит первое место Родри из «Манчестер Сити». Мадридцам было недостаточно того, что игроки «Реала» Винисиус, Беллингем и Карвахаль вошли в четверку лучших, того, что Анчелотти был назван тренером года, а «Реал» — командой года. Неспособность присудить Винисиусу трофей, решение о котором приняла комиссия из 100 международных журналистов, было воспринято как оскорбление, как и отказ издания France Football, которое является одним из организаторов премии вместе с УЕФА, заранее назвать «Реалу» имя победителя.

Несколько источников сообщили, что некоторые влиятельные в клубе люди выступили против решения клуба не ехать в Париж на церемонию. Однако в клубе существует единодушие в том, что неполучение Винисиусом награды было возмутительным, и что УЕФА, который впервые в этом году участвовал в церемонии, каким-то образом сыграл свою роль в том, как развивались события и что это был последний залп в их продолжающемся противостоянии с Мадридом.

Будущее

Воскресное общее собрание — это редкая возможность для членов «Мадрида», которые являются владельцами клуба, лично задать вопросы президенту и совету директоров об их управлении, а также утвердить отчетность клуба за предыдущий год и его бюджет на следующий год. следующий. Однако на практике в последние годы было мало оппозиции или недовольства, что является отражением позитивной траектории развития Мадрида и глубоко укоренившейся политической базы Переса.

С момента своего возвращения на пост президента в 2009 году Перес переизбирался без сопротивления четыре раза. Требования к кандидатуре в президенты являются строгими, а поддержка Переса среди членов настолько велика, что в своем выступлении на прошлогоднем годовом общем собрании, а также в адрес УЕФА, судей, Ла Лиги и Барселоны, он смог отстаивать радикальное предложение по преобразованию собственности клуба с относительно небольшими последствиями.

Флорентино Перес globallookpress.com

«Я собираюсь поработать над созданием организационной структуры, которая защитит "Реал Мадрид", — заявил Перес в ноябре 2023 года. — Структуру, которая защитит и обезопасит финансовые активы "Реала" и его членов. Мы собираемся разработать и создать необходимые механизмы укрепления, чтобы "Реал Мадрид" продолжал принадлежать своим членам не романтически, а по-настоящему и навсегда... что позволит нам мощно противостоять враждебным маневрам».

«Реал Мадрид» — один из четырех клубов в Испании (наряду с «Барселоной», «Атлетиком» и «Осасуной»), которые по закону не обязаны становиться sociedades anonimas deportivas или публичными компаниями с ограниченной ответственностью. Клуб представляет собой ассоциацию, принадлежащую ее членам, ее общественным деятелям. Любое изменение этой формулы будет иметь огромное значение.

Прогнозы и ставки на футбол

Если Перес бы конкретизировал свое предложение в воскресной речи, это бы означало еще больше противоречий в то время, когда клуб уже сталкивается с проблемами со всех сторон. Но если у кого-то есть сила и решимость довести дело до конца, а также послужной список достижений, чтобы успешно подкрепить свою позицию, то это Перес.