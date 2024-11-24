Флорентино Перес обвинил УЕФА и ФИФА в травмах игроков «Реала»

Президент мадридского «Реала»раскритиковал УЕФА и ФИФА из-за увеличения количества матчей.

«Футболисты "Реала" могут провести 82 матча в этом сезоне. УЕФА и ФИФА добавили еще 14 игр. Всего за три месяца у нас уже было 14 травмированных игроков.

Футболистам вредит отсутствие отдыха. Поразительно, что Беллингем в свои 21 год провел уже 251 матч. Дэвид Бекхэм в его возрасте сыграл лишь 54 матча.

УЕФА и ФИФА увеличивают количество матчей с одной целью: заработать еще больше. На это нельзя закрывать глаза. Футбол серьезно страдает. Страдают все лиги», — приводит слова Переса Madrid Zone.

Ранее защитник сборной Испании и «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что футболисты могут устроить забастовку из-за чересчур плотного календаря.