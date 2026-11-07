прогноз на матч 12-го тура Ла Лиги, ставка за 4.40

8 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Начало встречи — в 18:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.40.

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«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» занимает 5-е место, набрав 19 очков.

Последние матчи: в 11-м туре внутреннего первенства клуб из Сан-Себастьяна проиграл «Атлетику» из Бильбао (1:2). Затем последовала ничья с французским «Лионом» в Лиге Европы (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: в последних матчах «Реал Сосьедад» выиграл у «Леванте» (2:1), «Малаги» (5:2) — в Ла Лиге и сыграл вничью с командой «Лиллестрём» — в Лиге Европы.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 12-е место в испанской Ла Лиге, набрав 12 очков после 10 сыгранных матчей.

Последние матчи: в 11-м туре испанской Примеры «Райо Вальекано» переиграл «Сельту» (3:0). В составе победителей дубль оформил Хорхе де Фрутос, ещё один мяч в сетку ворот соперника забил Унаи Лопес.

Не сыграют: Луис Фелипе, Рэнди Нтека, Андрей Рацю.

Состояние команды: в последних матчах команда Беньята Сан Хосе одержала две победы, две встречи завершила вничью и в одном поединке потерпела поражение, забив 8 мячей и пропустив 7 голов.

На что ставят в матче Реал Сосьедад — Райо Вальекано Букмекерские коэффициенты на матч Реал Сосьедад — Райо Вальекано: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» занимает 12-е место в чемпионате Испании

«Реал Сосьедад» занимает 5-е место в чемпионате Испании

В этом сезоне соперники ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Реал Сосьедада» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 4.20. На победу «Райо Вальекано» — 4.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.90.

Прогноз: «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» в среднем за матч забивают по два мяча, ожидаем, что участники нашего матча смогут поразить ворота друг друга.

4.40 Обе забьют больше 1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.40 на матч «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» принесёт прибыль 3400₽, общая выплата — 4400₽

Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 4.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.