8 ноября в 12-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Начало встречи — в 18:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.40.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» занимает 5-е место, набрав 19 очков.
Последние матчи: в 11-м туре внутреннего первенства клуб из Сан-Себастьяна проиграл «Атлетику» из Бильбао (1:2). Затем последовала ничья с французским «Лионом» в Лиге Европы (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: в последних матчах «Реал Сосьедад» выиграл у «Леванте» (2:1), «Малаги» (5:2) — в Ла Лиге и сыграл вничью с командой «Лиллестрём» — в Лиге Европы.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» занимает 12-е место в испанской Ла Лиге, набрав 12 очков после 10 сыгранных матчей.
Последние матчи: в 11-м туре испанской Примеры «Райо Вальекано» переиграл «Сельту» (3:0). В составе победителей дубль оформил Хорхе де Фрутос, ещё один мяч в сетку ворот соперника забил Унаи Лопес.
Не сыграют: Луис Фелипе, Рэнди Нтека, Андрей Рацю.
Состояние команды: в последних матчах команда Беньята Сан Хосе одержала две победы, две встречи завершила вничью и в одном поединке потерпела поражение, забив 8 мячей и пропустив 7 голов.
Статистика для ставок
- «Райо Вальекано» занимает 12-е место в чемпионате Испании
- «Реал Сосьедад» занимает 5-е место в чемпионате Испании
- В этом сезоне соперники ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Реал Сосьедада» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.70. Ничья оценивается в 4.20. На победу «Райо Вальекано» — 4.50.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.90.
Прогноз: «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад» в среднем за матч забивают по два мяча, ожидаем, что участники нашего матча смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют больше 1.5 с коэффициентом 4.40.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.