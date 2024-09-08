Де Брёйне о футбольном календаре: ФИФА и УЕФА интересуют только деньги

Кевин Де Брёйне Фото: globallookpress.com
«Сезоны становятся все длиннее и длиннее. Возможно, этот сезон пройдет нормально, но ближе к чемпионату мира 2026 года календарь станет еще сложнее.
Некоторые профсоюзы игроков пытались найти решение, но ничего не меняется.
УЕФА и ФИФА просто плевать на эти возражения, их интересуют только деньги, больше ничего», — приводит слова Де Брёйне RTBF.
Напомним, действующий контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2025 года. Сообщалось, что следующим летом он может перейти в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии.
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