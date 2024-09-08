Де Брёйне о футбольном календаре: ФИФА и УЕФА интересуют только деньги

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити»раскритиковализ-за чересчур насыщенного футбольного календаря.

«Сезоны становятся все длиннее и длиннее. Возможно, этот сезон пройдет нормально, но ближе к чемпионату мира 2026 года календарь станет еще сложнее.

Некоторые профсоюзы игроков пытались найти решение, но ничего не меняется.

УЕФА и ФИФА просто плевать на эти возражения, их интересуют только деньги, больше ничего», — приводит слова Де Брёйне RTBF.

Напомним, действующий контракт Де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2025 года. Сообщалось, что следующим летом он может перейти в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии.

В ближайшем матче сборная Бельгии сыграет 9 сентября против Франции. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.