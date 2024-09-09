ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеИндекс паники. Проблемы «Реала» в атаке и «Байера» — в обороне, катастрофический «МЮ» Артур ГомесВ ритме самбы. Артур Гомес добавит разнообразия атаке «Динамо» Сборная ГерманииГермания — Венгрия 5:0. Онлайн
  • 02:25
    • Арина Соболенко — победительница US Open-2024
  • 00:13
    • Президент «Сьона»: Мы хотим подписать Антона Миранчука
  • 23:50
    • Нидерланды крупно выиграли у Боснии и Герцеговины в Лиге наций
  • 23:39
    • Германия разгромила Венгрию в матче Лиги наций
  • 21:02
    • Англия всухую обыграла Ирландию в матче Лиги наций
    Все новости спорта

    Франция исправится за неудачный старт

    Франция — Бельгия: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на сборную Бельгии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Франция — Бельгия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    Сборная Франции на своем поле сыграет против национальной команды Бельгии во втором туре группового этапа Лиги наций дивизиона А. Поединок пройдет 9 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Бельгия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 09 Сентября 2024 года

    Франция

  • Париж
    •  Франция 21:45 Бельгия

    Бельгия

  • Брюссель
    •

    Франция

    Турнирное положение: Сборная Франции слабо провела прошлый розыгрыш Лиги наций, заняв лишь третье место в группе.

    В шести матчах французы набрали лишь пять баллов в компании с Хорватией, Данией и Австрией, выиграв раз при двух ничьих и трех фиаско, и разнице мячей — 5:7.

    Франция — Бельгия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Этот розыгрыш Лиги наций «трехцветные» также начали слабо, проиграв на своем поле несколько дней тому назад сборной Италии со счетом 1:3, при этом забив первыми уже на первой минуте поединка.

    А летом они участвовали в финальной части Евро-2024, где добрались до полуфинала, уступив там со счетом 1:2 Испании, которая в итоге и стала чемпионом.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К этому поединку национальная команда Франции подходит с серией из двух фиаско подряд. И этими неудачами французы прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

    В этот удачный для себя период они расписали четыре мировые и столько же встреч выиграли. И за весь данный 10-матчевый период Франция не забивала лишь в трех случаях.

    Бельгия

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Бельгии не смогла выйти в финальную часть компании, заняв второе место в группе.

    В компании с Нидерландами, Польшей и Уэльсом бельгийцы трижды выиграли, раз сыграли вничью и дважды уступили, забили 11 голов при восьми пропущенных.

  • Дорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ
  • Одинннадцать игроков до 21 года которые надеются на свой прорывной сезон в Премьер-лиге
  • 06/09/2024

    • Последние матчи: «Красные дьяволы» начали этот турнир с уверенной домашней виктории над сборной Израиля со счетом 3:1. А до этого они еще летом проиграли в матче 1/8 финала ЧЕ-2024 Франции со счетом 0:1. А на групповом этапе уступили 0:1 Словакии, одолели 2:0 Румынию и поделили очки с Украиной 0:0.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: В отрезке 11 проведенных встреч с учетом всех турниров сборная Бельгии смогла победить в шести из них.

    Еще в этот период она расписала три мировых исхода и дважды уходила с поля поверженной, но оба раза уступив минимально по 0:1. А в семи из девяти остальных игр бельгийцы сохраняли свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • Этим летом в 1/8 финала Евро-2024 Франция обыграла Бельгию со счетом 1:0

    • Франция выиграла у предстоящего противника в предыдущих трех очных поединках

    • Пять из семи последних очных игр этих сборных завершились на тотал меньше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 1.80, победа Бельгии — 5.20, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 2.04 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии ставим на победу Франции, которая будет всеми силами стараться доказать случайность поражения в первом туре. Да и к тому же французы в последнее время отлично играют против бельгийцев.

    Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на низовой тотал, ведь в очных встречах эти сборные зачастую результативностью не радуют.

    Ставка: ТМ 2,5 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Мексика — Новая Зеландия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.33
  • Прогноз на матч Андраде — Силва
  • Бои
  • Сегодня в 04:10
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бернс — Брэди
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  4.40
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Шаблий
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Таджикистан — Филиппины
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Люксембург — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ливан — Малайзия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кайрат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Гамбия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Франция — Бельгия: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на футбол. Франция исправится за неудачный старт
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры