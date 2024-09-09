Сборная Франции на своем поле сыграет против национальной команды Бельгии во втором туре группового этапа Лиги наций дивизиона А. Поединок пройдет 9 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Бельгия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Франция

Турнирное положение: Сборная Франции слабо провела прошлый розыгрыш Лиги наций, заняв лишь третье место в группе.

В шести матчах французы набрали лишь пять баллов в компании с Хорватией, Данией и Австрией, выиграв раз при двух ничьих и трех фиаско, и разнице мячей — 5:7.

Последние матчи: Этот розыгрыш Лиги наций «трехцветные» также начали слабо, проиграв на своем поле несколько дней тому назад сборной Италии со счетом 1:3, при этом забив первыми уже на первой минуте поединка.

А летом они участвовали в финальной части Евро-2024, где добрались до полуфинала, уступив там со счетом 1:2 Испании, которая в итоге и стала чемпионом.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К этому поединку национальная команда Франции подходит с серией из двух фиаско подряд. И этими неудачами французы прервали свою 8-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

В этот удачный для себя период они расписали четыре мировые и столько же встреч выиграли. И за весь данный 10-матчевый период Франция не забивала лишь в трех случаях.

Бельгия

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Бельгии не смогла выйти в финальную часть компании, заняв второе место в группе.

В компании с Нидерландами, Польшей и Уэльсом бельгийцы трижды выиграли, раз сыграли вничью и дважды уступили, забили 11 голов при восьми пропущенных.

Последние матчи: «Красные дьяволы» начали этот турнир с уверенной домашней виктории над сборной Израиля со счетом 3:1. А до этого они еще летом проиграли в матче 1/8 финала ЧЕ-2024 Франции со счетом 0:1. А на групповом этапе уступили 0:1 Словакии, одолели 2:0 Румынию и поделили очки с Украиной 0:0.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: В отрезке 11 проведенных встреч с учетом всех турниров сборная Бельгии смогла победить в шести из них.

Еще в этот период она расписала три мировых исхода и дважды уходила с поля поверженной, но оба раза уступив минимально по 0:1. А в семи из девяти остальных игр бельгийцы сохраняли свои ворота на замке.

Статистика для ставок

Этим летом в 1/8 финала Евро-2024 Франция обыграла Бельгию со счетом 1:0

Франция выиграла у предстоящего противника в предыдущих трех очных поединках

Пять из семи последних очных игр этих сборных завершились на тотал меньше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 1.80, победа Бельгии — 5.20, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 2.04 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии ставим на победу Франции, которая будет всеми силами стараться доказать случайность поражения в первом туре. Да и к тому же французы в последнее время отлично играют против бельгийцев.

Рекомендуемая ставка: победа Франции за 1.80.

Прогноз: И также еще здесь ставим на низовой тотал, ведь в очных встречах эти сборные зачастую результативностью не радуют.

Ставка: ТМ 2,5 2.04.