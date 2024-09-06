Дорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ

Каждый новый сезон приносит новую надежду болельщикам Премьер-лиги. Надежду на то, что этот сезон может быть другим — или, в некоторых случаях, таким же, как четыре предыдущих.

Часть причины этого часто ошибочного оптимизма заключается в появлении новых лиц, будь то подписание контракта с новичком или молодой игрок, прошедший через академию их клуба.

Так, Кобби Майну и Адам Уортон не выходили в стартовом составе Премьер-лиги до прошлого сезона, но к лету оказались в составе сборной Англии на Евро-2024.

Появился целый новый состав новичков, которые надеются на свой прорывной сезон в этот раз. Sky Sports выбрал 10 игроков до 21 года — ни один из них до начала этого сезона не выходил в стартовом составе Премьер-лиги — которые могут это сделать.

Это игроки, которые могут стать следующими звездами.

Тоби Колльер

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 20

Позиция: Опорный/центральный полузащитник

Страна: Англия

Тоби Колльер globallookpress.com

Эрик тен Хаг отметил Тоби Колльера как игрока, за которым стоит следить после победы «МЮ» над «Ман Сити» в финале Кубка Англии в конце прошлого сезона на «Уэмбли».

Точно так же, как он сделал с Кобби Майну годом ранее после триумфа в Кубке лиги, он отвел перспективного игрока академии в сторону и сказал ему, что он тоже может стать частью таких празднований в ближайшее время.

Понятно, что «Юнайтед» настроен оставить Колльера на «Олд Траффорд» в этом сезоне, и он, как ожидается, получит шансы в основном составе. Травма замедлила его восхождение, но внутри команды никогда не было сомнений в его уровне.

Присутствие Тен Хага на подписании контракта ранее этим летом, редкое явление для молодого игрока, проходящего через структуру «Кэррингтона», является еще одним признаком того, насколько высоко его оценивает тренер.

20-летний игрок, перешедший из «Брайтона» в 2022 году, является опорным полузащитником, который также может играть от штрафной до штрафной, в проблемной для «Юнайтед» перед новым сезоном области поля..

Способность Колльера работать с мячом и неутомимость, которая позволяет ему охватывать большую территорию в обоих направлениях, делают его хорошо подходящим для высокооктанового, контратакующего стиля игры в «Юнайтед». Следите за ним.

Лукас Бергвалль

Клуб: «Тоттенхэм»

Возраст: 18

Позиция: Центральный полузащитник

Страна: Швеция

Лукас Бергвалль globallookpress.com

Лукас Бергвалль был одной из главных историй в более тихий, чем обычно, январский трансферный дедлайн. Шведская юная сенсация выбрала переход в «Тоттенхэм» и Премьер-лигу, а не в «Барселону».

Решение выбрать «Шпоры» кажется мудрым, поскольку швед уже боролся за место в стартовом составе в первые выходные сезона Премьер-лиги против «Лестера».

Бергвалль блистал в полузащите во время впечатляющей предсезонной подготовки команды Энджа Постекоглу. Несмотря на то, что ему всего 18 лет, он уверенно владеет мячом в любой точке поля и особенно опасен в последней трети.

Календарь и таблица АПЛ

Юноша может разрывать линии благодаря своей мощной игре с мячом и преуспевает на ограниченном пространстве. Он наверняка облегчит креативную нагрузку на Джеймса Мэддисона в этом сезоне, а также обеспечит более глубокое прикрытие.

Не удивляйтесь, если увидите, что Бергвалль будет играть ведущую роль в «Шпорах».

Омари Хатчинсон

Клуб: «Ипсвич»

Возраст: 20

Позиция: Вингер

Страна: Ямайка

Омари Хатчинсон globallookpress.com

Омари Хатчинсон впервые привлек внимание общественности в 12 лет, в ставшем вирусным видео, на котором он продемонстрировав свои навыки в составе команды F2 Freestylers в качестве игрока академии «Арсенала».

Хатчинсон, хитрый левоногий вингер, который любит смещаться в центр справа, перешел в «Челси» в возрасте 18 лет, но, после удачной аренды, почувствовал, что его будущее будет лучше в «Ипсвиче» и подписал постоянный контракт в начале этого лета.

«Ипсвич» был уверен в нем настолько, чтобы расстаться с рекордными для клуба 18 миллионами фунтов стерлингов, после того, как Хатчинсон забил 10 голов и отдал шесть голевых передач в своем первом сезоне профессионального футбола.

Хатчинсон попробовал футбол Премьер-лиги с «Челси» Грэма Поттера в январе 2023 года, выйдя на замену в матче с «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж», проигранном со счетом 0:1, но затем ему пришлось ждать своего часа до этого сезона.

Если он сможет успешно закрепиться в АПЛ с «Ипсвичем», вернувшемся в высший дивизион впервые за 22 года, кое-кто в его бывших клубах может серьезно пожалеть о своих решениях.

Итан Нванери

Клуб: «Арсенал»

Возраст: 17

Позиция: Атакующий полузащитник

Страна: Англия

Итан Нванери globallookpress.com

Итан Нванери, самый молодой игрок Премьер-лиги, наконец-то может получить свой шанс по-настоящему оставить свой след в высшем дивизионе.

Его появление на скамейке запасных «Брентфорда» в 2022 году в возрасте 15 лет и 181 дня, когда он был еще школьником, означает, что он является частью истории лиги, но Нванери надеется, что это не будет его единственным наследием.

Микеля Артету критиковали за ограниченное количество шансов, которые он предоставил игрокам академии с тех пор, как «Арсенал» стал претендентом на титул, хотя Нванери, скорее всего, пойдет вразрез с этой тенденцией.

Майлз Льюис-Скелли, входящий в ту же когорту, что и Нванери, был серьезным упущением в этом списке. 17-летний игрок комфортно играет на любой позиции в полузащите и блистал этим летом.

Нванери конкурирует с Мартином Эдегором и Декланом Райсом за игровое время в роли выдвинутого вперед полузащитника, но показал на предсезонке, что он может быть активом для «Арсенала» в этом сезоне, хотя, скорее всего, выходя со скамейки запасных.

Артета похвалил уникальную способность Нванери выходить из под прессинга и из, казалось бы, нереально тесных пространств, сравнив его с Джеком Уилшером, который был его тренером в академии «Арсенала».

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«Арсеналу» удалось отбиться от претендентов из «Челси» и «Манчестер Сити», чтобы удержать Нванери в «Арсенале», но Артете придется дать 17-летнему игроку игровые минуты в этом сезоне или рискнуть потерять еще одного игрока, выпустившегося из «Хейл Энд».

Если Нванери сможет оправдать надежды, «Арсенал» может получить еще одну юную звезду.

Янкуба Минте

Клуб: «Брайтон»

Возраст: 20

Позиция: Крайний нападающий

Страна: Гамбия

Янкуба Минте globallookpress.com

Болельщикам «Ньюкасла» может быть сложно смотреть игры «Брайтона» в этом году, если Янкуба Минте будет в составе команды. Его продажа за 30 млн фунтов стерлингов в конце июня никогда не планировалась, но была необходима для соответствия Правилам рентабельности и устойчивого развития АПЛ.

В прошлом сезоне Минте был яркой звездочкой на правом фланге в «Фейеноорде» Арне Слота, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач в Эредивизи, и заняв с командой второе место после «ПСВ Эйндховен».

Его выступления в предсезонке только усилили ощущение того, что «Брайтон» совершил очередной переворот на трансферном рынке. А ведь 20-летний игрок был в датской команде «Оденсе Болдклуб» только прошлым летом.

У нового главного тренера «Брайтона» Фабиана Хурцелера будет много вариантов на флангах в этом сезоне, среди которых Минте, Саймон Адингра и Каору Митома. Игрок сборной Гамбии может стать сюрпризом.

Левоногий Минте, который наиболее опасен, смещаясь к центру, также может играть на другом фланге и в центре. Ожидайте, что он проявит себя в этом сезоне.

Амарио Козье-Дюберри

Клуб: «Брайтон»

Возраст: 19

Позиция: Вингер

Страна: Англия

Переход Амарио Козье-Дюберри в «Брайтон» — одна из главных причин, по которой фанаты «Арсенала» были немного встревожены отсутствием достаточного количества шансов для молодых игроков.

Левоногий правый вингер решил не подписывать новый контракт с «Арсеналом» этим летом в пользу трансфера на южное побережье из-за более ясных перспектив попадания в первую команду.

В конкретном случае Козье-Дюберри присутствие Букайо Сака, постоянного игрока старта в ведущей борьбу за титул команде «Арсенала», возможно, всегда делало уход юноши неизбежным.

Однако ему будет не особо легче и в «Брайтоне», поскольку он будет конкурировать с новичками Минте, Адингрой и Митомой за игровое время на флангах. Болельщики «Арсенала» будут пристально следить за тем, как Козье-Дюберри справится на «Амекс» в этом сезоне.

Звездный послужной список «Брайтона» по развитию молодых игроков говорит о том, что он выбрал правильное место, чтобы сделать первый шаг в Премьер-лигу.

Арчи Грей

Клуб: «Тоттенхэм»

Возраст: 18

Позиция: Центральный полузащитник

Страна: Англия

Арчи Грей globallookpress.com

Арчи Грей станет 24-м игроком, который пойдет по стопам своего отца, сыграв в Премьер-лиге в этом сезоне.

Энди Грей провел 51 матч в высшем дивизионе Англии за «Лидс», «Ноттингем Форест» и «Сандерленд», и ожидания от его сына стали еще выше после его перехода в «Тоттенхэм» из «Лидса» в начале этого лета.

Грей происходит из футбольной династии, охватывающей три поколения. Его дед Фрэнк — обладатель Кубка европейских чемпионов, а его двоюродный дедушка Эдди — легенда «Лидса».

Грею потребовалось немного времени, чтобы заслужить доверие босса «Шпор» Постекоглу, который экспериментировал с использованием полузащитника в защите в предсезонке.

Такая универсальность позволяет предположить, что в этом сезоне мы часто будем видеть Грея в составе «Шпор». Это зрелый молодой игрок с большим опытом за плечами, накопленным им еще со времен «Лидса». Свою лучшую игру Грей показывает в качестве полузащитника «бокс-ту-бокс».

Гарри Амасс

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 17

Позиция: Левый защитник

Страна: Англия

Гарри Амасс globallookpress.com

Гарри Амасс значительно опережает график в «Манчестер Юнайтед». Едва успев дебютировать за «молодежку» с момента перехода из «Уотфорда» прошлым летом, теперь он потенциально может оказаться в основе первой команды.

17-летний игрок был одним из самых выдающихся игроков «Юнайтед» во время предсезонки, хорошо взаимодействуя с Маркусом Рашфордом на левом фланге и не показывая никаких признаков того, что ему сложно играть на более высоком уровне.

Проблемы с доступностью Люка Шоу и Тайрелла Маласии сделали позицию левого защитника проблемной для «МЮ». Конечно, есть и другие решения, но Амасс убедительно показал себя в США, выйдя в стартовом составе во всех трех играх.

Летающего по полю защитника сравнивали с Шоу за его стиль игры, а в прошлом сезоне игрок сборной Англии назвал Амаса, когда его спросили, за каким молодым игроком нам следует следить.

Шоу надеется, что в этом сезоне травмы не будут мучить его так же сильно, но если эти проблемы сохранятся, у «МЮ» теперь есть интересный дублер.

Тен Хаг обнадежил, что Амасс получит свой шанс в этом сезоне, хотя он и говорит, что юноша еще не совсем на той стадии, на которой оказался Майну 12 месяцев назад. Но он уже не так уж далек.

Савио

Клуб: «Манчестер Сити»

Возраст: 20

Позиция: Вингер

Страна: Бразилия

Савио — яркий пример многоклубной модели «City Football Group». Перешедший из французского клуба «Труа» после аренды в «Жироне» в Ла Лиге (оба клуба принадлежат CFG) он переходит в главный клуб этой системы, чтобы играть в Премьер-лиге.

Одиннадцать голов и 10 результативных передач за «Жирону» во всех турнирах в прошлом сезоне — впечатляющий результат для 20-летнего игрока. Его форма помогла «Жироне» впервые пройти отбор в Лигу чемпионов.

Савио — левша, играет на обоих флангах, преимущественно слева в прошлом сезоне. Мичел, тренер «Жироны», говорит, что не видел столь впечатляющего таланта в игре один на один в Ла Лиге со времен Винисиуса Жуниора.

Уход Хулиана Альвареса оставляет место в линии атаки «Манчестер Сити» свободным для Савио. Директор по футболу Чики Бегиристайн говорит, что вингер сыграет большую роль в стане чемпионов в этом сезоне.

Подписание Савио осталось незамеченным, но не стоит его недооценивать.

Майки Мур

Клуб: «Тоттенхэм»

Возраст: 17

Позиция: Вингер

Страна: Англия

Майки Мур globallookpress.com

Майки Мур — самый молодой игрок в этом списке, ему только что исполнилось 17 лет, но не стоит недооценивать молодого форварда «Тоттенхэма».

«Шпоры» очень высокого мнения о Муре, что отразилось в их решении в августе заключить с ним трехлетнее соглашение, самый длительный контракт, который клубы могут предложить игрокам до 18 лет.

Ожидается, что Мур получит свои шансы в этом сезоне под руководством Постекоглу, поскольку «Шпорам» нужен более глубокий состав, ведь их календарь усложнился из-за выступления в Лиге Европы.

Мур стал самым молодым дебютантом «Шпор», когда он вышел на поле против «Манчестер Сити» в Премьер-лиге в прошлом сезоне, а также был заменой в последнем туре против «Шеффилд Юнайтед».

Форвард был продуктивным игроком Премьер-лиги 2 в прошлом сезоне, забив 14 голов и отдав восемь результативных передач в 12 играх, что делает его опасным оружием в распоряжении Постекоглу.

Трей Ньони

Клуб: «Ливерпуль»

Возраст: 17

Позиция: центральный/атакующий полузащитник

Страна: Англия

Трей Ньони (в центре) globallookpress.com

Как вы могли заметить, Трей Ньони — 11-й игрок, включенный в этот список из 10. Он наш бонусный выбор, и вот почему.

Ньони был одним из многих молодых игроков «Ливерпуля», вызванных в прошлом сезоне Юргеном Клоппом на фоне кризиса травм. Именно тогда он вышел со скамейки запасных, чтобы стать самым молодым игроком «Ливерпуля», когда-либо игравшим в Кубке Англии.

Выступления Ньони в предсезонке взбудоражили болельщиков. Его гол в ворота «Севильи» на «Энфилде» — удар слету после отскока — стал идеальным способом завершить лето.

Но Арне Слот призвал Ньони проявить терпение, так как, по его словам, ему нужно время, чтобы освоиться и справиться с тяготами футбола Премьер-лиги. Его хрупкое телосложение, безусловно, подтверждает мнение Слота.

План для Ньони, похоже, будет заключаться в том, чтобы постепенно интегрировать его в футбол для взрослых, чтобы не торопить его физическое развитие и не рисковать потенциальной травмой, тем самым ограничивая его игровое время в Премьер-лиге.

Хотя его тело, возможно, не полностью готово к такому шагу, у него более чем достаточно таланта для этого. Не исключайте выхода на замену, которое зажжет Премьер-лигу. Ньони — наш джокер.