Будущее в подвешенном состоянии: что ждет Осимхена и Лукмана в этом сезоне?

Будущее некоторых африканских звезд по-прежнему остается неопределенным, несмотря на то, что трансферное окно во всех ведущих европейских лигах уже закрыто.

В первую очередь, вызывает вопросы ситуация, в которой оказались атакующий полузащитник «Аталанты» Адемола Лукман и нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

Но они далеко не единственные африканские футболисты, которые до сих пор не знают, где будут играть в этом сезоне. ESPN рассказывает о самых показательных история поиска новой команды.

Осимхен слишком долго думал

Вряд ли кто-то мог предположить, что Виктор Осимхен, лучший футболист Африки 2023 года, окажется в подвешенном состоянии.

Несмотря на многочисленные слухи, отправлявшие его и в АПЛ, и в «Пари Сен-Жермен» и в Саудовскую Аравию, он пока так никуда и не ушел.

Спустя всего лишь год после завоевания долгожданного Скудетто нигерийский нападающий не попал в заявку «Наполи» на сезон в Серии А.

«Вот это хаос» — с таким заголовком вышла La Gazzetta dello Sport, ведущая итальянская газета, после того, как Осимхен так и не смог найти себе новую команду в одной из европейских топ-лиг.

Виктор Осимхен globallookpress.com

Различные СМИ неоднократно сообщали, что в подписании Осимхена заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Но уже перед закрытием трансферного окна у Виктора было предложение только от «Челси», который в конце августа продал в «Наполи» Ромелу Лукаку.

Антонио Конте ранее не скрывал своего желания заполучить Лукаку и избавиться от Осимхена.

«Я доволен работой клуба на трансферном рынке. Если бы мы смогли продать Осимхена, ситуация была бы еще лучше, но произошедшее уже нельзя изменить», — сказал Конте в минувшие выходные.

Лукаку в итоге переехал в Неаполь, тогда как Осимхен так и не перешел в «Челси».

Нигериец и его окружение остались разочарованы предложением лондонского клуба.

В Саудовской Аравии больше всех в переходе Осимхена был заинтересован «Аль-Ахли», но и здесь ничего не вышло. Вместо одного из лучших форвардов Серии А туда отправился Айван Тоуни из «Брентфорда».

Основным препятствием для многих клубов стала зарплата Осимхена, который, по некоторым данным, зарабатывает в Неаполе 11 миллионов евро. При этом в контракте игрока прописаны космические отступные — 130 миллионов евро.

При этом президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис никогда не скрывал, что намерен продать Осимхена после сезона-2023/2024. В связи с этим клуб забрал у нигерийца девятый номер, под которым теперь будет играть Лукаку.

Возможно, в ближайшие дни у Осимхена появятся варианты в Катаре (трансферное окно здесь открыто до 9 сентября) или в Турции (а здесь местные клубы могут покупать игроков до 13 сентября).

P.S. Вскоре после выхода этого текста стало известно, что Осимхен перейдет на правах аренды в турецкий «Галатасарай».

Кто еще находится в поиске новой команды?

Адемола Лукман — еще один футболист сборной Нигерии, который должен был сменить команды за день до закрытия трансферного окна, но остался в «Аталанте».

Как и Осимхен, он был отстранен от команды на фоне слухов о твердом намерении продолжить карьеру в другом месте. Лукман успел сыграть только против «Реала» (0:2) в матче за Суперкубок УЕФА.

В конце августа настойчиво писали о том, что Адемола перейдет либо в «Арсенал», либо в «Пари Сен-Жермен», но теперь ему, похоже, придется остаться в Бергамо еще на один сезон.

Адемола Лукман globallookpress.com

В отличие от Осимхена и «Наполи», отношения Лукмана и «Аталанты», похоже, еще можно спасти. Адемола уже возобновил тренировки с командой, которая в этом сезоне будет играть не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов.

Хаким Зиеш, Маланг Сарр, Лесли Угочукву и Тино Анджорин сумели уйти из «Челси» этим летом. Но некоторые так и не успели найти себе новую команду, несмотря на то, что у них практически нет шансов попасть в состав «синих».

Один из таких неудачников — Давид Датро Фофана. В прошлом сезоне футболист сборной Кот-д'Ивуара провел в АПЛ всего лишь три матча, прежде чем был отдан в аренду в «Бернли».

Скорее всего, Фофана все-таки покинет «Челси», но теперь у него далеко не самые привлекательные варианты.

Карни Чуквуэмека тоже не входит в планы нового главного тренера «Челси» Энцо Марески. Хотя в прошлом сезоне в некоторых матчах ему удалось продемонстрировать свой талант, сейчас он тоже должен определиться с новым клубом.

Интерес к Чуквуэмеке проявляли «Милан», «Айнтрахт», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед», но пока он так и остается на «Стэмфорд Бридж».

Карни Чуквуэмека globallookpress.com

Эммануэль Деннис и Тарик Лэмпти тоже не успели найти себе новую команду. Теперь первому придется снова пытаться попасть в состав «Ноттингем Форест», а второму ждать шанса в «Брайтоне».

Деннис в сезоне-2021/2022 блистал в «Уотфорде», но после перехода в «Ноттингем Форест» он забил в рамках АПЛ лишь два мяча.

Возможно, Деннис все-таки докажет главному тренеру «Форест» Нуну Эшпириту Санту, что он по-прежнему может приносить пользу на футбольном поле.

Лэмпти из-за не лучшей физической формы в прошлом сезоне вышел в стартовом составе лишь в десяти матчах, проиграв конкуренцию Джоэлу Велтману. Плюс на позиции правого защитника теперь может сыграть и Джек Хиншелвуд.

Вполне вероятно, что Лэмпти все же уйдет в один из тех чемпионатов, где пока еще открыто трансферное окно.

Свободные агенты

Свободным агентам проще — они могут подписывать контракты с клубом в любое время и при определенных обстоятельствах их можно сразу зарегистрировать.

Без клуба по-прежнему остается бывший защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип. «Красные», как известно, решили не продлевать с ним контракт.

В прошлом сезоне Матип провел всего лишь 10 матчей, прежде чем получил серьезную травму. Несмотря на это, в свои 33 года он по-прежнему может помочь почти любой команде.

Ранее писали, что камерунец может оказаться в «Байере». Кроме того, была информация об интересе со стороны «Барселоны», которая из-за серьезных финансовых проблем вряд ли откажется от классного игрока, за которого не надо платить.

Жоэль Матип globallookpress.com

Капитан сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье — тоже без клуба после ухода из «Галатасарая». Бывшему игроку «Тоттенхэма» всего лишь 31 год.

Очевидно, что в таком возрасте он должен быть в расцвете сил, но после не самого успешного периода в «Ноттингем Форест» и в Турции он востребован явно не так, как раньше. Возможно, стоит задуматься о возвращении во Францию.

Шейху Куяте тоже остается без клуба с тех пор, как покинул «Ноттингем Форест». Виктор Мозес никак не может найти новую команду после ухода из московского «Спартака».

В то время как Джордан Айю в последний момент перешел в «Лестер», его старший брат Андре до сих пор не знает, где будет играть в этом сезоне.

Эрик Максим Шупо-Мотинг — еще один известный свободный агент. Камерунец больше не нужен «Баварии». Странно, что его пока никто не подписал.

Также стоит обратить внимание на Юсефа Аталя (Алжир), Лебо Мотиба (ЮАР) и М'Байе Ньянга (Сенегал) — они тоже могут стать серьезным усилением.