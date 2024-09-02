Джекпот для Мбаппе и «Ювентуса», провал «Барсы». Победители и неудачники летнего трансферного окна

Европейское трансферное окно закрылось в ночь на 31 августа и ряд ведущих клубов континента до последней минуты оттягивал попытки заключить сделки, в результате чего Рахим Стерлинг перешел в «Арсенал» из «Челси» и был быстро заменен на «Стэмфорд Бридж» Джейдоном Санчо.

В целом расходы в этом году сократились по разным причинам. Английская элита по-прежнему опасается нарушить Правила Премьер-лиги о прибыли и устойчивом развитии (ПУР), в то время как многие команды Саудовской профессиональной лиги либо не смогли, либо не захотели тратить столько же денег, как прошлым летом, что привело к меньшему потоку денег в Европу — серьезная проблема для тех лиг, которые испытывают проблемы в попытках заработать на продаже телевизионных прав.

Однако все еще было много крупных переходов, которые порадовали некоторых болельщиков и расстроили других. Итак, кто стал главными победителями и проигравшими в это окно?

Победитель «Манчестер Сити»

Говорите что хотите о «Манчестер Сити» и о том, за счет чего они добились своего нынешнего положения, но они стали хозяевами трансферного рынка. После выиграного в прошлом году требла и исторического четвертого подряд титула Премьер-лиги в мае был риск того, что некоторые из их возрастных звезд могут решить уйти, выиграв все, что стоит выиграть за время своего пребывания на «Этихаде».

Однако «Сити» удалось убедить Кевина Де Брёйне и Эдерсона отвергнуть интерес Саудовской Аравии к их услугам, в то же время взяв 27,5 млн долларов у саудовского Фонда государственных инвестиций (PIF) в обмен на ненужного им Жоау Канселу.

Английские чемпионы также вернули капитана, выигравшего требл, Илкая Гюндогана из «Барселоны» совершенно бесплатно и подписали Савиньо из «Труа» за те же деньги, за которые они продали Канселу, тем самым прекрасно проиллюстрировав преимущества принадлежности к группе владельцев нескольких клубов.

В довершение всего, «Атлетико Мадрид» был готов заключить сделку на 107 млн долларов за Хулиана Альвареса. Пеп Гвардиола хотел бы сохранить такого ценного форварда, но это было слишком выгодное предложение для «Сити», чтобы отказаться, особенно если учесть, что это означает, что клуб получил огромную прибыль этим летом, не ослабив свой состав. Замечательно.

Проигравший: «Барселона»

Это лето должно было стать для Барселоны другим. Президент Жоан Лапорта настаивал, что клуб очень близок к тому, чтобы вернуться в ровную колею после многих лет нестабильности, вызванных его предшественником Жозепом Марией Бартомеу, который ушел в отставку в 2020 году, когда клуб оказался на грани банкротства.

Однако, даже несмотря на все «рычаги» Лапорты, «Барса» все равно оказалась в затруднительном положении в последнюю неделю трансферного окна, пытаясь собрать достаточно денег, чтобы зарегистрировать свое единственное значимое подписание этим летом — Дани Ольмо.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Но самое шокирующее из всего этого, даже после продажи воспитанников академии и позволения многократному победителю Илкаю Гюндогану уйти бесплатно, чтобы разгрузить фонд заработной платы за счет лучшего ассистента прошлого сезона, «Барса» смогла зарегистрировать Ольмо только из-за своевременной травмы центрального защитника Андреса Кристенсена, поскольку финансовые правила Ла Лиги позволяют клубам превышать лимит потолка зарплат, если игрок выбыл из строя на длительный период времени.

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Невероятно видеть «Барсу» в таком опасном финансовом положении, но они, очевидно, должны винить только себя, потому что, хотя Бартомеу и создал этот бардак, теперь стало ясно, что Лапорта и компания не очень хорошо справляются с его расчисткой.

Победитель: «Пари Сен-Жермен»

Может быть, «Пари Сен-Жермен» будет лучше без Килиана Мбаппе? Это может показаться странным, но французские чемпионы могут выиграть от ухода своей бывшей звезды, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Очевидно, что отпустить его бесплатно было катастрофой для бюджета, и заменить его голы будет действительно сложной задачей, но Мбаппе был проблемным ребенком «ПСЖ». Он не раз опозорил их, и атмосфера на «Парк де Пренс» должна стать гораздо более стабильной без одного из самых капризных персонажей в нынешнем футболе.

Его уход также создал пространство для расцвета других лучших талантов в ПСЖ, таких как Брадли Баркола, который очень сильно начал свой второй сезон во французской столице, и новое приобретение Дезире Дуэ, очередная потенциальная суперзвезда, вышедшая из фабрики талантов «Ренна».

В других линиях Виллиан Пачо уже выглядит как отличный партнер для Маркиньоса в центре обороны, в то время как португальский юниор Жоау Невеш не терял времени, показывая, почему многие из нас считают его талантом поколения.

Виллиан Пачо globallookpress.com

ПСЖ, вероятно, не помешало бы подписать нападающего в течение лета, особенно учитывая, что Гонсалу Рамушу предстоит некоторое время находиться вне игры, но изменение стратегии набора игроков, которое мы наблюдаем при спортивном директоре Луише Кампуше и тренере Луисе Энрике, может окупиться сторицей. Мбаппе может и ушел, но стоит присмотреться к новому проекту в Париже.

Победитель: Килиан Мбаппе

Поговорим о влиянии звездного игрока! Мбаппе заставил и «ПСЖ», и «Реал» отплясывать под свою дудку в течение последних двух лет, прежде чем в конечном итоге покинуть первый клуб, чтобы присоединиться ко второму на своих собственных высокодоходных условиях.

Помните, «Реал» был поражен, когда Мбаппе решил не переходить на «Сантьяго Бернабеу» в 2022 году. Они думали, что сделка уже заключена, но французский нападающий решил остаться в «ПСЖ», которому пришлось опровергать заявления о том, что они сделали его своим фактическим спортивным директором, чтобы убедить его продлить свое пребывание на «Парк де Пренс».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Он всегда собирался оказаться в Мадриде, и ни у кого не было затаенной обиды, когда Флорентино Перес с гордостью представил Мбаппе 80 тысячам обожающих его болельщиков на «Бернабеу» 16 июля. Им действительно нужен был еще один нападающий? Вовсе нет, но Перес не отказывается от «Галактикос». Он просто обязан подписать с ними контракт.

Что касается Мбаппе, то этот трансфер действительно представляет собой «мечту, ставшую реальностью». Мальчик из Бонди, у которого в детстве на стене в спальне висели плакаты Криштиану Роналду, является самым знаменитым приобретением Мадрида со времен португальского феномена.

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Единственная проблема сейчас, конечно, в том, что Мбаппе должен доказать, что он стоил ожидания — и денег, которые ему платят...

Проигравший: Виктор Осимхен

Виктор Осимхен — один из лучших нападающих в мире, поэтому, когда «Наполи» согласилась отпустить его этим летом, казалось неизбежным, что он в конечном итоге присоединится к одному из лучших клубов Европы.

И все же он все еще застрял на арене «Марадоны», где, как сообщается, он считается персоной нон грата в команде «партенопейцев» после того, как все лето пытался покинуть ее.

Виктор Осимхен globallookpress.com

«Наполи» приложил все усилия, чтобы продать Осимхена. После того, как изначально они настаивали на том, что не примут ничего меньше суммы, указанной в его пункте об отступных (предположительно 120 млн евро), они в итоге снизили запрашиваемую цену почти вдвое. Даже тогда желающих не нашлось.

Почему? Потому что Осимхен не хотел переезжать ни в Саудовскую Аравию, ни в «Челси», потому что он хотел играть в Лиге чемпионов — и, что еще важнее в связи с потенциальным переходом на «Стэмфорд Бридж», он также не собирался снижать свои колоссальные требования по зарплате.

По-прежнему кажется вероятным, что он окажется на Ближнем Востоке, учитывая, что окно в Саудовскую Аравию остается открытым еще несколько дней, а «Наполи» уже подписали ему замену в лице Ромелу Лукаку, но неважно, что произойдет сейчас — это было совершенно постыдное лето для нигерийского игрока.

Победитель: Антонио Конте

В начале августа появились сообщения о том, что Антонио Конте подумывает покинуть «Наполи» менее чем через два месяца после вступления в должность. Это казалось невероятным, но не невозможным. У этого человека уже есть опыт ухода из-за трансферных стратегий, поэтому болельщики «Партенопейцев» по понятным причинам немного нервничали, когда летняя селекция в клубе застопорился после удачного подписания Алессандро Буонджорно 13 июля.

Всем было очевидно, что все тормозит неспособность «Наполи» избавиться от нежеланного звездного нападающего Виктора Осимхена, но Конте явно нашел задержку невероятно разочаровывающей, а ужасное поражение от «Вероны» в первом туре нового сезона Серии А абсолютно не улучшило его настроения, так что он признал, что «ожидал найти лучшую ситуацию» в клубе.

Антонио Конте globallookpress.com

Однако Конте был весь в улыбках в день дедлайна, когда он воссоединился со своим любимым бельгийским нападающим Лукаку на тренировочной базе «Наполи». Это было подписание, которого печально известный своим взрывным характером тренер ждал все лето, и если учесть, что Скотт Мактоминей, Давид Нерес и Билли Гилмор также были добавлены в обойму, Конте находится в очень редком положении, когда у него практически не на что жаловаться в плане трансферов.

Победитель: «Байер» Леверкузен

Одним из самых приятных аспектов европейского сезона 2023-24 стал взлет аутсайдеров. Леверкузенский «Байер» выиграл и Бундеслигу, и Кубок Германии в Германии, не проиграв ни одной игры, вечно прыгающая выше головы «Аталанта» завоевала Лигу Европы, а «Штутгарт», «Жирона», «Брест» и «Болонья» завоевали путевки в Лигу чемпионов.

Удручающе, что каждый из этих клубов, за исключением «Леверкузена», понес значительные потери летом.

«Штутгарт» лишился Хироки Ито, Вальдемара Антона и Серу Гирасси, «Аталанта» не смогла удержать Тёна Копмейнерса от перехода в «Ювентус», «Жироне» пришлось передать Савиньо в родственный клуб «Манчестер Сити», «Брест» увидел, как Лилиан Брассье присоединился к «Марселю» на правах аренды, в то время как «Болонья» была полностью разграблена, потеряв своего тренера (Тьяго Мотту), своего лучшего защитника (Риккардо Калафьори) и своего звездного нападающего (Джошуа Зиркзе) всего через несколько недель после того, как вопреки всем ожиданиям занялп пятое место в Серии А.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Леверкузену повезло, что их поддерживает крупная фармацевтическая компания, которая фактически позволила им укрепиться летом, подписав таких игроков, как Алейш Гарсия (из «Жироны»!) — но настоящим ключом к их безболезненному трансферному окну стало решение Хаби Алонсо остаться на «Бай-Арене», несмотря на интерес «Ливерпуля» и «Баварии» к услугам испанского тренера.

Если бы Алонсо покинул Леверкузен, весь проект мог бы рухнуть. А так «Байер» вышел из окна с выигравшим дубль составом и сохранившимися надеждами на то, чтобы снова войти в историю.

Проигравший: «Ливерпуль»

Болельщики «Ливерпуля» давно недовольны Fenway Sports Group (FSG) и их предполагаемой скупостью на трансферном рынке, поскольку они считают, что это помешало бывшему тренеру Юргену Клоппу выиграть еще больше трофеев во время славного периода его работы. Поэтому неудивительно, что хэштег «#FSGOUT» оказался в тренде в соцсетях, когда летнее трансферное окно подходило к концу.

Федерико Кьеза globallookpress.com

«Ливерпуль» совершил одну из выгоднейших сделок лета, подписав победителя Евро-2020 Федерико Кьезу из «Ювентуса» всего за 13 млн долларов, а также проявил впечатляющую дальновидность, купив Георгия Мамардашвили, который проведет еще один сезон в «Валенсии», прежде чем перебраться в Мерсисайд, — все благодаря подвигам грузинского вратаря на Евро-2024.

Однако болельщики разочарованы тем, что еще одно окно прошло, а «Ливерпуль» так и не решил свою давнюю проблемную позицию. Справедливости ради стоит отметить, что Ричард Хьюз, подвергшийся критике, думал, что заключил сделку по Мартину Зубименди, но тут испанец резко передумал и остался в «Реал Сосьедаде», и больше всего болельщиков возмутило отсутствие плана Б.

Если учесть, что «Ливерпулю» также, возможно, нужен центральный защитник на левом фланге, и что они начали новый сезон, по-видимому, не приблизившись к продлению контрактов с ключевым трио из Трента Александра-Арнольда, Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, то легко понять, почему сейчас в атмосфере вокруг «Энфилда» столько беспокойства и гнева.

Победитель: Рахим Стерлинг

Действительно ли «Арсеналу» нужно было подписывать Рахима Стерлинга? Нет, совсем нет. Они уже заставили Леандро Троссарда бороться с Габриэлем Мартинелли за место на левом фланге. Тем не менее, можно утверждать, что он полезный запасной игрок, который также может играть на правом фланге, где «Арсенал» давно ищет подстраховку для Букайо Сака.

Несмотря на это, у Микеля Артеты явно есть план для игрока, которого он очень хорошо знает по их совместному времени в «Манчестер Сити», что делает это замечательным поворотом событий для Стерлинга, что, безусловно, является главной историей. Всего две недели назад ему недвусмысленно сказали, что он не соответствует требованиям одного из худших клубов в мировом футболе; теперь он присоединился к образцу стабильности в «Арсенале».

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Вместо того, чтобы гнить в команде, выступающей в Лиге конференций, он получит игровое время в Лиге чемпионов. Полностью потеряв свой путь — и свое место в сборной Англии — во время своего пребывания в «Челси», Стерлинг получил невероятную возможность перезапустить свою карьеру в возрасте 29 лет с командой, претендующей на титул, и при этом не покидая родной Лондон.

«Арсеналу» Стерлинг, возможно, и не был нужен, но Стерлингу определенно был нужен «Арсенал».

Проигравший: «Челси»

Энцо Мареска на самом деле настаивал с серьезным лицом, что ситуация в «Челси» «не такая уж и плохая, как кажется со стороны», но любому, у кого есть хоть капля мозга, ясно, что это полный хаос. У хорошо управляемых клубов нет группы из 15 атакующих лавочников от которых надо избавиться в последние дни трансферного окна.

Тодд Боэли и Бехдад Эгбали укажут на тот факт, что «Челси» удалось вывести из своей зарплатной ведомости высокооплачиваемых игроков, таких как Стерлинг и Лукаку, и отлично заработать на таких игроках, как Ян Маатсен, Омари Хатчинсон и Льюис Холл.

Однако куча накопленных ими крайних нападающих не имеет абсолютно никакого смысла, в то время как то, как они обращались с доморощенными героями Конором Галлахером и Трево Чалоба, просто чтобы за получить часть драгоценной прибыли от продажи воспитанников, было абсолютным позором.

Это несерьёзный клуб. Это полный фарс.

Победитель: Диего Симоне

Единственная, но существенная проблема тренера клуба, который вкладывает большие средства в летнее трансферное окно, заключается в том, что это повышает ожидания, и Диего Симеоне не очень доволен реакцией некоторых болельщиков «Атлетико» и журналистов на медленный старт команды в новом сезоне. Действительно, пресс-конференция Симеоне перед субботним матчем с «Атлетиком» длилась менее пяти минут, и явно раздраженный аргентинец давал до неловкого краткие ответы на каждый вопрос.

Диего Симоне globallookpress.com

Тем не менее, результаты «Атлетико» не были такими уж плохими — одна победа и две ничьи в первых трех играх — и Симеоне будет несомненно, удовлетворен работой, проделанной его работодателями за последние пару месяцев, особенно потому, что им наконец удалось избавиться от игрока, которого он больше не рассматривал для использования ни на каком уровне, Жоау Феликса.

Робин Ле Норман — фантастическое приобретение для линии защиты, которая подвела «Атлетико» в прошлом сезоне, в то время как Конор Галлахер должен вскоре хорошо обосноваться в агрессивной, но технически сильной полузащите. Впереди Александр Сёрлот и Хулиан Альварес еще не раскочегарились, но Симеоне уверен, что оба нападающих быстро заиграют хорошо.

Вопросы остаются относительно глубины обороны «Атлети», но хотя Симеоне может попытаться поспорить о нереалистичных ожиданиях, просто невозможно уйти от того факта, что теперь у него есть команда, которая готова бросить вызов «Реалу» и «Барселоне» в борьбе за титул чемпиона Ла Лиги.

Проигравший: «Ньюкасл»

Могло ли лето «Ньюкасла» пройти хуже? Безусловно. Но суть в том, что болельщики ожидали гораздо большего.

Учитывая проблемы с Правилами Премьер-лиги о прибыли и устойчивом развитии (ПУР), «сороки» подвергались серьезному риску потери по крайней мере одного ключевого игрока до конца июня, и Энтони Гордон едва не присоединился к «Ливерпулю». В конце концов, им удалось удержать не только Гордона, но и Бруно Гимараеша и Александра Исака, продав молодых Эллиота Андерсона и Янкубу Минте.

Эдди Хау globallookpress.com

Однако единственными заметными новыми лицами на «Сент-Джеймс Парк» этим летом стали Льюис Холл (28 млн фунтов), который уже был там в аренде, и Ллойд Келли (бесплатно), а попытки «сорок» подписать игрока сборной Англии Марка Гэхи неоднократно отвергались «Кристал Пэласом».

У «Ньюкасла» по-прежнему сильный стартовый состав, и он может побороться за место в четверке лучших, если избежит прошлогодних проблем с травмами — отсутствие еврокубков поможет в этом отношении, — но тренер Эдди Хау признал, что его состав нуждается в усилении.

Таким образом, болельщики сейчас чувствуют себя немного обделенными. Когда в 2021 году их клуб перешел под контроль Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии, они начали мечтать о подписании суперзвезд и превращении в одну из лучших команд мира.

Но суровая реальность ситуации заключается в том, что клубу такого размера, как «Ньюкасл», сложно справиться с ПУР без регулярного выступления в Лиге чемпионов и других прибыльных источников дохода.

Как сказал Хау: «Я не думаю, что мечта умерла, но я думаю, что потребуется гораздо больше времени [для ее реализации]».

Победитель: «Ювентус»

«Ювентус» выиграл Кубок Италии и занял третье место в Серии А под руководством Массимилиано Аллегри; представьте, чего они могли бы достичь с таким дальновидным тренером, как Тиаго Мотта!

Человек, который вывел скромную «Болонью» в Лигу чемпионов, получил невероятную поддержку на трансферном рынке от «бьянконери», которые значительно усилили свою слабую часть команды, подписав полузащитников Дугласа Луиса, Хефрена Тюрама и Тёна Копмейнерса — даже если потеря Адриена Рабьо была серьезным ударом.

Тиаго Мотта globallookpress.com

«Ювентус» также был вынужден отпустить Федерико Кьезу за мизерную сумму из-за истекающего контракта, но приход Николаса Гонсалеса и Франсишку Консейсау должен гарантировать, что Душан Влахович будет иметь достаточно возможностей для игры на фланге.

Неудивительно, что «Ювентус» уверенно начал жизнь под руководством Мотты, вселяя надежды на то, что спортивный директор Криштиану Джунтоли, собравший команду «Наполи», завоевавшую скудетто, при небольшом бюджете соберет в Турине еще одну команду, которая завоюет титул.