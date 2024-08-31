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    Чей путь в плей-офф ЛЧ проще? Жеребьевка мечты для «Ливерпуля» и испытание для «Барсы»

    Анализируем результаты жеребьевки Лиги чемпионов

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    Итак, жеребьевка лиги Лиги чемпионов УЕФА 2024-24 завершена после всего веселья с компьютерами, больших кнопок с логотипом УЕФА (умело нажимаемых Криштиану Роналду) и множества назначенных матчей, так что давайте сделаем глубокий вдох и разберемся!
    Каким элитным командам досталась легкая жеребьевка? Как выглядит путь действующего чемпиона «Реала»? Что насчет «Манчестер Сити»? А как насчет «Пари Сен-Жермен» без Килиана Мбаппе?

    С известными соперниками и полным расписанием матчей, которое определится в субботу, 31 августа, эксперты ESPN анализируют жеребьевку некоторых из крупнейших команд, а также оценивают их шансы на выход в плей-офф.

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    • «Манчестер Сити»

    Домашние соперники: «Интер», «Брюгге», «Фейеноорд», «Спарта» Прага
    Выездные соперники: «ПСЖ», «Ювентус», «Спортинг», «Слован» Братислава

    Анализ: «Ман Сити» стал экспертом Лиги чемпионов при Пепе Гвардиоле, но хотя их жеребьевка на основной этап могла быть и хуже, она также могла быть и милосерднее. Они избежали «Реала» и «Баварии» в первой корзине, но поездка в гости к «ПСЖ» — где они проиграли на групповом этапе в 2021 году — представляет собой тяжелое испытание, даже несмотря на то, что Луис Энрике больше не может рассчитывать на Килиана Мбаппе.

    «Ювентус» был одной из сильнейших команд в корзине 2, и «Сити» не только попал на него, но англичанам еще и придется ехать в Турин. Добавьте к этому выездную игру против «Спортинга» в Лиссбаоне, и команде Гвардиолы придется пройти через сложный список гостевых матчей.

    «Манчестер Сити»

    Преимуществом «Сити» являются домашние матчи, и стоит помнить, что они не проиграли ни одного матча Лиги чемпионов на стадионе «Этихад» с момента поражения от «Лиона» в сентябре 2018 года. Домашние матчи против «Интера», «Брюгге», «Фейеноорда» и пражской «Спарты» не должны доставить им много проблем, а 12 очков в этих матчах должны приблизить их к месту в восьмерке лучших.

    В конечном счете, это будет первой целью Гвардиолы: обеспечить «Сити» пропуск в 1/8 финала и не заморачиваться с двухматчевым плей-офф. Как минимум, Пепу не нужны лишние хлопоты с двумя дополнительными играми, втиснутыми в и без того насыщенную кампанию.

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    • В последний раз «Сити» не удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов в 2012 году, и в этом сезоне они не планируют прерывать эту серию. Им придется постараться собрать все очки в домашних матчах, но после 31 еврокубкового матча без поражений на «Этихаде» они более чем способны это сделать. Поездки в гости к «ПСЖ» и «Ювентусу» являются наиболее проблематичными и могут стать еще более проблематичными в зависимости от того, где они окажутся в календаре.

    Перспективы: Все, что меньше, чем финиш в восьмерке лучших, будет разочарованием. Они должны попасть в 1/8 финала 12-й год подряд.

    «Ливерпуль»

    Домашние соперники: «Реал», «Байер», «Лилль», «Болонья»
    Выездные соперники: «Лейпциг», «Милан», «ПСВ Эйндховен», «Жирона»

    Главный бонус «Ливерпуля» от жеребьевки заключается в том, что их самые сложные соперники должны отправиться на «Энфилд». Чемпионы Испании и действующие короли Лиги чемпионов из «Реала» и непобедимые чемпионы Бундеслиги прошлого сезона из «Байера» представляют большую опасность для «Ливерпуля», но команде Арне Слота не придется играть с ними на выезде из-за формата нового соревнования.

    Приз для всех команд, которые рассчитывают на победу в Лиге чемпионов, — финишировать в числе двух лучших команд основного этапа, чтобы обеспечить себе лучший путь в финал, поэтому у «Ливерпуля» есть все шансы выиграть все восемь игр из-за того, как сложились для них матчи. Оставшиеся домашние игры против «Лилля» и «Болоньи» не будут проблемой для «Ливерпуля», в то время как ни один из их выездных матчей — с «Лейпцигом», «Миланом», ПСВ и «Жироной» — нельзя отнести к сложным матчам. История могла бы сложиться по-другому, если бы команде Слота пришлось отправиться в Мадрид и Леверкузен.

    «Ливерпуль»

    Во многих отношениях это действительно жеребьевка мечты для «Ливерпуля», и они не могли бы составить свой календарь лучше.

    Где потенциальные подводные камни? «Реал» и «Байер» все еще будут проблемой на «Энфилде», несмотря на домашнее преимущество, в то время как «Милан» будет поддержан шумной толпой фанатов на «Сан-Сиро». Но давайте не будем пытаться сделать эту жеребьевку хуже, чем она есть. «Ливерпуль» будет в восторге от нее, и у них есть реальный шанс одержать достаточно побед, чтобы возглавить таблицу основного этапа.

    Перспективы: «Ливерпуль» без труда выйдет в плей-офф и может даже выиграть все восемь игр.

    «Арсенал»

    Домашние соперники: «Пари Сен-Жермен», «Шахтер» Донецк, «Динамо» Загреб, «Монако»
    Выездные соперники: «Интер», «Аталанта», «Спортинг», «Жирона»

    «Арсенал» избежал действующих чемпионов из «Реала», а также команды, которая выбила их на стадии четвертьфинала в сезоне 2023-24 («Бавария»), поэтому Микель Артета может быть вполне доволен своей жеребьевкой. Встреча с «ПСЖ» без Мбаппе также должна быть более приемлемым предложением, хотя «Интер» является обладателем титула Серии А и всего два года назад дошел до финала Лиги чемпионов.

    Артета стремился усилить глубину состава на трансферном рынке — чтобы он мог ротировать свою команду в различных турнирах без слишком сильного падения уровня производительности — и этот список матчей должен дать ему возможность для этого, с благоприятными домашними играми против «Шахтера», загребского «Динамо» и «Монако».

    «Арсенал»

    Однако испытанием для «канониров» под руководством Артеты станет матч со «Спортингом», учитывая, что португальская команда выбила их из Лиги Европы в марте 2023 года в двухматчевом противостоянии, которое включало зрелищную ничью 2:2 в Лиссабоне. «Аталанта» заняла четвертое место в Серии А прошлого сезона, но выиграла свой первый европейский трофей в своей истории — и первый за 61 год — обыграв доселе непобедимый «Байер Леверкузен» со счетом 3:0 в финале Лиги Европы. Единственной командой, которая обыграла их дома в той серии, была другая английская команда: «Ливерпуль».

    Визит «Монако» на стадион «Эмирейтс» означает быстрое возвращение в гости к своему бывшему клубу для Фоларина Балогана. Форвард сборной США покинул «Арсенал» за 35 миллионов фунтов стерлингов в августе 2023 года, несмотря на то, что забил 22 гола в аренде в «Реймсе» в предыдущем сезоне. «Канониры» чувствовали, что без него им было лучше; 23-летний Балоган теперь получит шанс доказать, что это могло быть ошибкой.

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    • Перспективы: «Арсенал» рассчитывает на комфортный прогресс в следующий этап, но им необходимо улучшить свои показатели на выезде, ведь они выиграли всего одну из пяти гостевых игр в Лиге чемпионов прошлого сезона.

    «Бавария»

    Домашние соперники: «ПСЖ», «Бенфика», «Динамо» Загреб, «Слован» Братислава
    Выездные соперники: «Барселона», «Шахтер» Донецк, «Фейеноорд», «Астон Вилла»

    Анализ: В целом, мюнхенцы могут быть довольны. Венсан Компани избежал эмоционального возвращение в родные края, поскольку «Бавария» избежала встречи с «Манчестер Сити», и их самым сложным матчем станет поездка в Барселону, но помимо этого они будут иметь шансы на победу в остальных матчах. «ПСЖ» и «Бенфика» будут непростыми соперниками даже на «Альянц Арене», но с загребским «Динамо» и «Слованом» все должно быть просто. В этом году «Шахтер» Донецк проводит домашние матчи в Гельзенкирхене, что означает для «Баварии» короткую поездку на северо-запад Германии, в то время как они отправятся в гости к «Фейеноорду» и «Астон Вилле», уверенными в победах.

    «Бавария»

    За эти годы «ПСЖ» и «Бавария» пережили несколько противостояний, и мюнхенцы выбили парижан из турнира на стадии 1/8 финала в 2023 году, в то время как также будут отголоски разгрома «Баварией» «Барселоны» в четвертьфинале 2020 года, когда именно Ханси Флик стал вдохновителем их победы со счетом 8:2. Теперь Флик руководит каталонцами, и он будет управлять командой, в которой по-прежнему есть несколько игроков, таких как Марк-Андре тер Штеген и Френки де Йонг, которым будут сниться кошмары того вечера.

    В целом, «Бавария» будет нацелена на последние этапы турнира, в то время как для Гарри Кейна это шанс закончить его долгое ожидание крупного трофея. Им будут помогать такие игроки, как Майкл Олисе и Жоау Пальинья, в то время как еще неизвестно, что произойдет с Кингсли Команом в оставшиеся дни трансферного окна.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Перспективы: «Бавария» должна попасть в восьмерку лучших и выйти в 1/8 финала 17-й год подряд.

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    «Барселона»

    Домашние соперники: «Бавария», «Аталанта», «Янг Бойз», «Брест»
    Выездные соперники: «Боруссия Дортмунд», «Бенфика», «Црвена Звезда», «Монако»

    Самым сложным соперником «Барселоны» является «Бавария», поэтому они будут рады, что это будет домашний матч на Олимпийском стадионе. «Бавария» была bête noire (проклятием — прим. ред.) для «Барсы» в последние годы, и игра вызовет воспоминания о победе немецкой команды со счетом 8:2 в 2020 году, когда нынешний тренер каталонцев Флик сидел на противоположной скамейке запасных. Тем не менее, «Барселона», возможно, предпочитает сыграть с «Баварией», а не с «Ман Сити» или «ПСЖ», потому что в стане мюнхенцев все еще царит атмосфера неопределенности при новом тренере Венсане Компани.

    Ханси Флик

    Выезд в Дортмунд тоже будет неловким и непростым, но, опять же, это, возможно, лучше, чем поездка в гости к «Сити», «ПСЖ» или даже «Ливерпулю». Однако в целом, можно предположить, что «Барса» довольна жеребьевкой, поскольку они надеются повторить и улучшить свой опыт выхода в четвертьфинал прошлого сезона.

    Самое главное, что это возможность для молодой, но талантливой команды Флика проявить себя в матчах с лучшими командами континента. Ламин Ямаль, Педри, Ферран Торрес, Фермин Лопес и новичок Дани Ольмо были частью победоносной сборной Испании на чемпионате Европы и перенесут этот опыт в этот сезон. Пау Кубарси выиграл олимпийское золото, Алехандро Бальде вернулся после травмы и Гави вернется в строй в ближайшие месяцы, а Марк-Тер Стеген, Жюль Кунде, Де Йонг, Рафинья и Роберт Левандовский добавляют опыта.

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    • Перспективы: «Барса» пройдет дальше, но вопрос в том, займет ли она место в первой восьмерке, сразу попав в 1/8 финала, или же они финишируют ниже и должны будут сначала сыграть в двухматчевом плей-офф. Скорее всего они наберут 16-18 очков, что позволит им оказаться в районе первой восьмерки.

    «Реал» Мадрид

    Домашние соперники: «Борусия» Дортмунд, «Милан», «Зальцбург», «Штутгарт»
    Выездные соперники: «Ливерпуль», «Аталанта», «Лилль», «Брест».

    Жеребьевка «Реала» для общего этапа сложная, но в ней есть именно те крупные, гламурные европейские имена — «Ливерпуль», «Милан», «Дортмунд» — с которыми мадридцы хотят встречаться на регулярной основе. Семь из восьми их соперников представляют «большую пятерку» европейских лиг — две немецкие команды, две итальянские, две французские и одна английская — за исключением австрийского «Зальцбурга». Это означает, что Мбаппе дважды вернется во Францию, чтобы сыграть с «Лиллем» (и со своим братом) и «Брестом».

    Есть несколько знакомых соперников. Мадрид обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, в то время как они превзошли «Аталанту» в Суперкубке УЕФА в августе, и победили «Ливерпуль», чтобы выиграть турнир в 2018 и 2022 годах. Выездная поездка в Ливерпуль выглядит как самое большое испытание для «Мадрида», но они будут ей наслаждаться, учитывая мифический статус «Энфилда» в Испании.

    «Реал»

    Перспективы: Это мадридский «Реал» в Лиге чемпионов. Конечно, они пройдут дальше. «Мадрид», как правило, принимает вызов в матчах против самых больших имен в Европе, но стоит посмотреть, как они справятся с менее известными командами, такими как «Штутгарт» и «Брест», когда у них может не быть того же уровня мотивации. Статистика «Реала» на старом групповом этапе была безупречна — они ни разу не выбывали, всегда выходя в плей-офф в этом формате — и что-либо иное, кроме спокойного прохождения дальше здесь, было бы большим сюрпризом.

    «Пари Сен-Жермен»

    Домашние соперники: «Манчестер Сити», «Атлетико» Мадрид, «ПСВ Эйндховен», «Жирона»
    Выездные соперники: «Бавария» Мюнхен, «Арсенал», «Зальцбург», «Штутгарт»

    Это одновременно и сложная группа для «ПСЖ», и в значительной степени неизвестная. Сложная, потому что им достались две из трех лучших команд из первой корзины, мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити», а также две лучшие команды из второй корзины, «Арсенал» и «Атлетико Мадрид»! Их поездки в Мюнхен и Лондон будут очень интересными, в то время как «Парк де Пренс» будет в огне, принимая «Манчестер Сити», который выиграл в Париже в первом полуфинальном матче в 2021 году (и который также проиграл там, когда забил Лео Месси ), и «Атлетико Мадрид», который никогда не встречался с парижанами.

    ПСЖ трофей пока не покорился

    Как и в случае с «Атлетико», встречи с «Жироной», «Зальцбургом» и «Штутгартом» будут совершенно в новинку для французских чемпионов. Они никогда не играли против них. Возвращение в Испанию, чтобы встретиться с «Атлетико» и «Жироной», может быть неплохим вариантом, поскольку «ПСЖ» хорошо справился с переходом через Пиренеи в прошлом сезоне, когда они победили «Реал Сосьедад» и «Барселону».

    Для этой молодой команды без суперзвезд и оставшейся без Мбаппе впервые за восемь лет это будет отличным путешествием, полезным для роста и совершенствования коллективно и индивидуально. Но их задача — попасть хотя бы в четвертьфинал.

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    • Перспективы: ПСЖ пройдет дальше, но им может быть сложно финишировать в восьмерке лучших. Порядок их матчей будет важен, особенно то, когда они играют с четырьмя другими лучшими командами своего расписания. Они могут набрать 15–16 очков, чего может быть достаточно, чтобы финишировать в восьмерке лучших.

    «Атлетико» Мадрид

    Домашние соперники: «Лейпциг», «Байер», «Лилль», «Слован» Братислава
    Выездные соперники: «ПСЖ», «Бенфика», «Зальцбург», «Спарта» Прага

    Этим летом «Атлетико» усилил свой состав, подписав Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити», Конора Галлахера из «Челси» и Клемана Ленгле из «Барселоны», среди прочих, поэтому они рассчитывают пройти далеко в Лиге чемпионов этого сезона.

    Им предстоит сложная серия выездных матчей, а «ПСЖ», «Бенфика» и «Зальцбург» сильны на своих домашних полях. Победа пражской «Спарты» над «Мальмё» в отборочном раунде в чешской столице подчеркнула атмосферу на «Эпет Арене», и они, безусловно, могут представлять угрозу для команды Диего Симеоне. Дома у «Атлетико» тоже нелегкий список матчей. «Байер» и «Лейпциг» будет сложно победить, поэтому важно, чтобы команда Симеоне победила «Лилль» и «Слован», избежав поражения в двух других играх в Мадриде.

    «Атлетико»

    Но хотя это выглядит сложной жеребьевкой для «матрасников» никто не должен недооценивать стойкость и характер команды, которая постоянно прыгала выше головы в Лиге чемпионов под руководством Симеоне. У них есть опыт и потенциал поехать в Париж и Лиссабон и победить в самых сложных выездных матчах, поэтому «Атлетико» будет претендентом на прогресс на протяжении всего этого этапа. Чтобы попасть в 1/8 финала без плей-офф, мадридцы должны финишировать в восьмерке лучших, и это выглядит сложной задачей из-за того, как для них сложилась жеребьевка.

    Перспективы: Хорошие, но им, скорее всего, придется пройти стадию плей-офф, прежде чем попасть в 1/8 финала.

    «Боруссия» Дортмунд

    Домашние соперники: «Барселона», «Шахтер» Донецк, «Селтик», «Штурм Грац»
    Выездные соперники: «Реал», «Брюгге», «Динамо» Загреб, «Болонья»

    Когда в четверг тренера дортмундской «Боруссии» Нури Шахина спросили, с какими командами он хотел бы встретиться в Лиге чемпионов, он выбрал две свои бывшие команды: «Ливерпуль» и «Реал». Его желания были удовлетворены, поскольку Криштиану Роналду и его волшебная кнопка предложили немцам поездку в Мадрид. Это позволит Джуду Беллингему снова выйти на поле против своего бывшего клуба в том, что станет повторением прошлогоднего финала Лиги чемпионов.

    «Боруссия» — прошлогодний финалист ЛЧ

    За исключением этой сложной поездки в Испанию, «Дормунд» извлечет пользу из жребия, который ему достался. С «Барселоной» дома будет тяжело, и им понадобится сила «Желтой стены» позади них, но они рассчитывают победить «Шахтер», «Селтик» и «Штурм» на «Сигнал Идуна Парк». На выезде их ждет короткая поездка в Брюгге, а также непредсказуемые матчи в Загребе и Болонье.

    Дортмундская «Боруссия» — это команда, находящаяся в переходном состоянии под руководством Шахина, с множеством летних приобретений и составом, пытающимся найти способ доминировать в матчах. Независимо от того, на каком этапе развития они находятся, это очень набор матчей с которым можно работать для команды, которая в межсезонье добавила в состав Паскаля Гросса, Вальдемара Антона, Максимилиана Байера, Яна Коуту и ​​Серу Гирасси.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Перспективы: «Боруссия» должна попасть в восьмерку лучших и спокойно пройти в плей-офф.

    «Байер» Леверкузен

    Домашние соперники: «Интер», «Милан», «Зальцбург», «Спарта» Прага
    Выездные соперники: «Ливерпуль», «Атлетико», «Фейеноорд», «Брест»

    Это сложный набор матчей для команды Хаби Алонсо, и внимание сразу же привлекает их поездка на «Энфилд». Хаби Алонсо провел пять лет в «Ливерпуле» и был связан слухами с работой там в конце прошлого сезона после ухода Юргена Клоппа. Но Алонсо чувствовал, что у него есть незаконченные дела в Леверкузене — к их большой радости — и, покорив Германию, они надеются превзойти в Лиге чемпионов команду 2002 года, которая вышла в финал только для того, чтобы столкнуться с «Реалом», вдохновленным Зинедином Зиданом.

    «Байер»

    Они все еще продолжают свою замечательную беспроигрышную серию на внутреннем фронте, но именно их поражение со счетом 0:3 от «Аталанты» в финале Лиги Европы в прошлом сезоне помешало им завершить невероятный непобедимый сезон — и требл. Примечательно, что жеребьевка вывела их на обоих миланских гигантов в лице «Интера» и «Милана». Тем не менее, обе команды примут с распростертыми объятиями на «Бай Арене», в то время как «Зальцбург» — под руководством бывшего помощника Клоппа Пепа Линдерса — и «Спарта» также отправятся в Северную Рейн-Вестфалию. «Байеру» также предстоит незавидная задача отправиться в гости к мадридскому «Атлетико» — команде, которая выбила их из Лиги чемпионов в 2017 и 2015 годах — в то время как «Фейеноорд» и «Брест» также ждут их на выезде.

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    • Остается увидеть, сможет ли «Леверкузен» удержать своего звездного центрального защитника Джонатана Та, об уходе которого из клуба говорили все лето, причем связывали его и с «Баварией», и с «Барселоной». Главной проблемой их прогресса может стать то, как они справятся с тяжелым календарем. Борьба как на фронте Лиги чемпионов, так и в Бундеслиге станет проверкой глубины и прочности состава команды Алонсо.

    Перспективы: «Байер» должен выйти в плей-офф, и в процессе этого ожидается множество голов.

    «Астон Вилла»

    Домашние соперники: «Бавария», «Ювентус», «Болонья», «Селтик»
    Выездные соперники: «Янг Бойз», «Брюгге», «Лейпциг», «Монако»

    Если вы не участвовали в самом крупном соревновании Европы более 40 лет, вам действительно хочется наверстать упущенное время, и «Вилла», безусловно, сделала это своей жеребьевкой. Унаи Эмери и его игроки, не говоря уже о болельщиках «Виллы», сорвали джекпот.

    Болельщики «Виллы», которые помнят победу клуба в Кубке европейских чемпионов 1982 года над «Баварией» в Мюнхене, смогут предаться ностальгии, когда встретятся с гигантами Бундеслиги на «Вилла Парк», в то время как визит другого европейского тяжеловеса «Ювентуса», который сверг «Виллу» с трона чемпионов Европы в 1983 году, станет еще одним важным событием для клуба. И чтобы добавить ощущения яркого возвращения «Виллы», домашняя игра против чемпиона Шотландии «Селтика» обеспечит полностью британское противостояние на «Вилла Парк».

    Унаи Эмери

    В то время как «Вилла» снова будет наслаждаться вечерами Лиги чемпионов, реальность такова, что выход в 1/8 финала станет для нее сложной задачей. «Бавария» и «Ювентус» станут серьезными препятствиями, и каждая выездная игра будет испытанием, но, поскольку только восемь команд выбывают из турнира на этой стадии, «Вилла» может с трудом, но пробиться в стадию плей-офф. Это будет нелегко.

    Перспективы: Невелики. Им досталась сложная жеребьевка с множеством ярких матчей на «Вилла Парк», но больше гламура означает гораздо более сложный маршрут.

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  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Байер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
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