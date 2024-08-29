Жеребьевка ЛЧ: «Бавария» и «Арсенал» в шоколаде, ПСЖ опять ждет провал?

После церемонии в Монако где был представлен новый формат Лиги чемпионов, мы получили огромное количество захватывающих матчей.

Лига чемпионов вернулась — и с совершенно новым форматом. Турнир был расширен до 36 команд, и вместо группового этапа будет фаза лиги (или «общий этап»), во время которой все участники сыграют по восемь игр против восьми разных команд (четыре дома и четыре на выезде).

Восемь команд, набравших наибольшее количество очков, напрямую выйдут в 1/8 финала, в то время как команды, занявшие с девятого по 24-е места, перейдут в раунд плей-офф, а оставшиеся команды полностью вылетят из еврокубков. Новый формат, по своей сути, более эгалитарный, чем когда-либо прежде, поскольку каждая команда, независимо от своего коэффициента УЕФА, должна встретиться с двумя командами из каждой корзины.

Однако нельзя отрицать, что жеребьевка прошла для некоторых клубов лучше, чем для других. Goal перечисляет всех главных победителей и неудачников после церемонии, прошедшей в четверг, 29 августа, в Монако...

Победитель: Гарри Кейн

В этом сезоне проклятие Гарри Кейна наконец-то будет снято? Очевидно, что победа в Бундеслиге представляет собой более легкую задачу для «Баварии», которая значительно усилилась во время летнего трансферного окна, но баварцы также будут уверены в том, что снова поборются за Лигу чемпионов.

Прошлогодним полуфиналистам достались во время жеребьевки пара сильных команд в лице «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны», последнюю из которых тренирует их бывший тренер Ханси Флик, а поездка в гости к «Астон Вилле» чревата опасностью, но команды из второй корзины, доставшиеся «Баварии» («Бенфика» и «Шахтер» Донецк) вряд ли устрашают.

Гарри Кейн globallookpress.com

У команды Венсана Компани хорошие шансы на выход в 1/8 финала, а Кейн по пути должен забить много голов против таких команд, как загребское «Динамо» и братиславский «Слован».

Проигравший: «Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» не смог выиграть Лигу чемпионов с Килианом Мбаппе. Так какие у них шансы наконец-то завоевать еврокубок после ужасной жеребьевки в Монте-Карло?!

Для чемпионов Франции дела действительно не могли пойти намного хуже, поскольку они оказались в паре с двумя сильнейшими командами почти в каждой корзине. Попадание на «Манчестер Сити» и «Баварию» было достаточно плохим, но получение «Атлетико Мадрид» и «Арсенала» из второй корзины было особенно жестоким, и не похоже, что их команды из третьей корзины, ПСВ и «Ред Булл Зальцбург», будут такими уж слабыми соперниками.

Луис Энрике globallookpress.com

Летом ПСЖ подписал несколько интересных молодых игроков, главным из которых является Жуан Невеш, но команда Луиса Энрике может столкнуться с трудностями на общем этапе, пытаясь попасть в восьмерку лучших, что будет означать падение в очень непривлекательный раунд плей-офф.

Победитель: Брендан Роджерс

Недавние результаты «Селтика» в Лиге чемпионов довольно ужасны, поэтому они, конечно, не будут праздновать раньше времени после жеребьевки в четверг. Но Брендан Роджерс, вероятно, не может поверить своей удаче прямо сейчас, так как Bhoys удалось избежать всех действительно крупных команд.

Брендан Роджерс globallookpress.com

Их две команды из первой корзины — «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия», в то время как они вытащили «Брюгге» из второй корзины. Что касается команд четвертой корзины, то «Астон Вилла» на выезде — это самая сложная задача, но у «Селтика», несомненно, есть реальный шанс попасть в плей-офф через 1/16 финала, а домашние матчи они проведут против «Лейпцига», «Брюгге», «Янг Бойз» и братиславского «Слована».

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Чемпионы Шотландии способны оказать на все четыре команды настоящее давление в кипящем котле «Селтик Парк».

Проигравший: Арне Слот

Арне Слот действительно мог бы обойтись без немедленной проверки на фоне человека, которым большинство фанатов «Ливерпуля» хотели бы заменить Юргена Клоппа на посту тренера. Однако Хаби Алонсо возвращается на «Энфилд» со своей блестящей, выигравшей дубль леверкузенской командой, которая в прошлом сезоне была на расстоянии одной победы в Лиге Европы от завершения беспроигрышного требла.

Арне Слот globallookpress.com

«Ливерпулю», несомненно, повезло, что «РБ Лейпциг» является одним из их соперников по первой корзине, но у них не так много радостных воспоминаний о встречах с «Реалом», в то время как поездки в Милан и Эйндховен будут непростыми.

У «красных», безусловно, есть огневая мощь в атаке для прогресса по турнирной сетке, но финиш в восьмерке лучших выглядит далеко не простой задачей для Слота в его первый сезон в Мерсисайде, особенно для команды, которая все еще выглядит немного неподготовленной в определенных линиях.

Победитель: «Арсенал»

«Арсенал» сплоховал в Лиге чемпионов прошлого сезона и может винить только себя. Возможно, это было их первое возвращение в турнир с 2017 года, но они удручающе не смогли воспользоваться смятением «Баварии» под руководством Томаса Тухеля и на удивление смиренно выбыли из игры в четвертьфинале.

Молодая команда Микеля Артеты многому научилась на этом опыте, и вы можете быть уверены, что они с нетерпением ждут возможности сразиться с «Пари Сен-Жермен» и «Интером» в предстоящей кампании.

Микель Артета globallookpress.com

У «Арсенала» есть еще пара теоретически непростых матчей — они встретятся с «Аталантой» и «Спортингом» на выезде — но «канониры» справедливо будут нацелены на финиш в восьмерке лучших, что означало бы, что им придется провести на две игры меньше, избежав раунда плей-офф — очень заманчивое предложение для команды, которая также рассчитывает побороться за внутренние титулы в этом сезоне.

Проигравшие: Болельщики

К вопросу о переизбытке информации! УЕФА по сути бросилась из одной крайности в другую в плане жеребьевки. Если раньше сам процесс занимал слишком много времени и очень мало происходило в течение долгого времени, то теперь мы были завалены матчами — и у нас было очень мало времени, чтобы все это осмыслить.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Новый формат, безусловно, обеспечил по несколько захватывающих матчей для всех участников, от «Реала» до «Бреста». Но хотя жеребьевка была быстрой, она казалась слишком торопливой и, таким образом, совершенно сбивающей с ног. Хуже того, пройдет еще два дня, прежде чем мы узнаем, когда эти матчи будут сыграны.

Итак, хотя жеребьевка была совсем другой, возникшее в результате чувство разочарования было очень знакомым. Неудивительно, что специально приглашенная звезда Криштиану Роналду выглядел к концу церемонии совершенно безразличным!