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    Жеребьевка Лиги Чемпионов. Онлайн

    Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Чемпионов 2024/2025: когда матчи, кто с кем играет

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    Сегодня в Монако состоится жеребьевка основного этапа Лиги Чемпионов сезона 2024/2025. Следить за ходом церемонии можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До жеребьевки

    Какой регламент?

    Накануне определились все 36 команд основного этапа Лиги Чемпионов сезона 2024/2025. Напомним, что привычного группового этапа больше не будет. Вместо него — общая таблица из 36 команд, где каждая сыграет по 8 матчей.

    Но что-то от старого формата все-таки осталось, а именно корзины. Ниже представлены 4 корзины, основанные на индивидуальном клубном коэффициенте.

    Корзина 1: «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), ПСЖ (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Интер» (Италия), «Боруссия» Д (Германия), «Лейпциг» (Германия), «Барселона» (Испания)

    Корзина 2: «Байер» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Аталанта» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Арсенал» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Шахтер» (Украина), «Милан» (Италия)

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    Корзина 3: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Спортинг» (Спортинг), ПСВ (Нидерланды), «Зальцбург» (Австрия), «Лилль» (Франция), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Селтик» (Шотландия)

    Корзина 4: «Слован» (Словакия), «Монако» (Франция), «Спарта» (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Болонья» (Италия), «Жирона» (Испания), «Штутгарт» (Германия), «Штурм» (Австрия), «Брест» (Франция)

    Корзины для жеребьевки
    uefa.com

    Например, мадридский «Реал» получит в соперники по две команды из каждой корзины — итого восемь матчей. Четыре матча будут сыграны дома, четыре — на выезде. Где и с кем — определит компьютер.

    Да, есть и ограничения. Команды из одной страны по-прежнему не могут сыграть между собой на этом этапе. Но, к примеру, «Манчестер Сити» может получить в соперники два итальянских клуба — и «Милан» и «Ювентус» одновременно.

    Кто выходит в плей-офф?

    По итогам 8-ми туров первые 8 команд выходят в 1/8 финала автоматически. Места с 9 по 24 сыграют между собой стыковые матчи, победители которых получат право сыграть в 1/8 финала.

    Когда матчи?

    В основном этапе каждая команда сыграет 8 матчей. Шесть из них до нового года и два уже после — в январе. Полное расписание выглядит следующим образом.

    1-й тур: 17—19 сентября 2024
    2-й тур: 1—2 октября 2024
    3-й тур: 22—23 октября 2024
    4-й тур: 5—6 ноября 2024
    5-й тур: 26—27 ноября 2024
    6-й тур: 10—11 декабря 2024
    7-й тур: 21—22 января 2025
    8-й тур: 29 января 2025

    Стыковые матчи будут сыграны 31 января следующего года, 1/8 финала — 11 и 12 февраля. Финал состоится 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене.

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