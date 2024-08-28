Микель Мерино: неоднозначный трансфер «Арсенала», который может стать судьбоносным

Этим летом на чемпионате Европы зачастую удивляли те, от кого этого вообще не ждали. Например,, спасший свою тренерскую репутацию, после провального отрезка в «Манчестер Юнайтед». Футбол сборной Австрии под его руководством стал самым настоящим откровением.

Среди игроков можно выделить Олли Уоткинс, чей гол помог скучной сборной Англии выйти в финал на втором подряд Евро.

Свой герой нашелся и у сборной Испании. Микель Мерино стал автором победного гола в матче с Германией в 1/8 финала — его точный удар шокировал хозяев турнира за минуту до завершения овертайма.

Мерино поразил немецкие ворота после классного удара головой. Мануэлю Нойеру оставалось только наблюдать за тем, как мяч летит точно в цель.

В финале против Англии Микель провел на поле всего лишь последние несколько минут, но сам факт того, что его взяли на турнир, уже заслуживает внимания, учитывая извилистый путь его карьеры.

Мерино стал третьим новичком «Арсенала» этим летом. Лондонский клуб заплатил за чемпиона Европы 30 миллионов фунтов.

Переход Мерино вызвал неоднозначную реакцию. И хотя его трансфер поначалу может показаться не таким уж перспективным, есть ощущение, что он все-таки идеально подходит для ротации в полузащите одного из главных претендентов на чемпионский титул в АПЛ.

Как всё начиналось

Первые серьезные шаги в футболе Мерино сделал в испанской Памплоне. В 2014 году в 18-летнем возрасте он дебютировал в составе первой команды «Осасуны».

Микель почти сразу стал важным игроком для «Осасуны», проведя уже в первом сезоне 29 матчей. В следующем сезоне ситуация не изменилась — команду сложно было представить без молодого полузащитника. Главным же событием тогда стал выход «Осасуны» в Ла Лигу.

Микель Мерино globallookpress.com

Однако Мерино так и не сыграл за клуб детства в элитном испанском дивизионе. Летом 2016-го он оказался в дортмундской «Боруссии».

Несмотря на то, что «Боруссия» в то время тоже считалась идеальным местом для молоды футболистов, Мерино так и не смог адаптироваться в новой обстановке.

После неудачных попыток закрепиться в составе первой команды «Дортмунда» Микель летом 2017-го перешел в «Ньюкасл» к Рафаэлю Бенитесу.

Мерино неплохо провел сезон, забил важный гол в матче против «Кристал Пэлас», но летом 2018-го ему снова пришлось сменить команду.

Прорыв

В то время появилась информация, что «Ньюкаслу» не удержал Мерино из-за низкой суммы отступных в контракте игрока. «Реал Сосьедад» заплатил «сорока» всего лишь 12 миллионов евро. Возвращение в Испанию оказалось максимально правильным решением.

Мерино по-настоящему заявил о себе в сезоне-2019/2020. Он не только стал капитаном команды, но и выиграл свой первый трофей. В то время за «Сосьедад» играли Мартин Эдегор, Давид Сильва и Александр Исак. Вместе с ними Микель привел клуб из Сан-Себастьяна к победе в Кубке Испании.

Микель Мерино сразу после гола в ворота сборной Германии на Евро-2024 globallookpress.com

В августе 2020-го Мерино впервые был вызван в сборную Испании. Еще через месяц он вышел на поле в матче с Германией в Лиге наций.

Уже тогда ни у кого не было сомнений в том, что он надолго стал одним из ключевых игроков «Реал Сосьедада». Об этом свидетельствовало и подписание нового контракта до лета 2025 года.

Что было дальше

С тех пор каких-то серьезных изменений не произошло. Какое-то время Мерино не вызывали в сборную, но после назначения Луиса де ла Фуэнте его регулярно приглашают в национальную команду. Летом 2023-го он помог Испании выиграть Лигу наций.

Микель Мерино globallookpress.com

В клубе он тоже продолжал демонстрировать прогресс, даже после травмы в сезоне-2020/2021. В предыдущих трех сезонах Микель пропустил всего лишь несколько матчей.

В кампании 2022-2023 годов Мерино стал автором девяти результативных передач, а «Реал Сосьедад» занял четвертое место в Ла Лиге. В прошлом сезоне он отметился двумя забитыми мячами в Лиге чемпионов.

Важнейший гол Мерино в матче с Германией стал вишенкой на торте. Нет никаких сомнений, что Артета внимательно следил за этим игроком и до Евро-2024. В «Арсенал» испанца позвали не из-за одного классного матча.

Сильные стороны

Пожалуй, надо начать с того, что в прошлом сезоне Мерино был лучшим по количеству выигранных верховых единоборств среди всех игроков европейских топ-5 лиг.

Соответственно, он всегда будет максимально полезен в обороне и опасен у чужих ворот.

Но это далеко не единственная сильная сторона в игре Мерино. В прошлом сезоне 28-летний футболист совершил 77 подкатов — в Ла Лиге по этому показателю его обошли лишь пять футболистов, играющих в средней линии.

Микель Мерино стал третьим новичком «Арсенала» этим летом arsenal.com

Артета наверняка был впечатлен тем, как часто Мерино успешно играет в отборе на половине поля соперника. «Арсенал» очень не хватало такого игрока с тех пор, как летом 2023-го из команды ушел Гранит Джака.

В сезоне-2023/2024 ни один игрок Ла Лиги не отбирал мяч в последнией трети чаще, чем это делал Мерино. Полузащитники «Арсенала» были максимально далеки от его показателей.

В атаке Микель тоже будет полезен благодаря своему умению находить пространство в чужой штрафной. В предыдущей кампании он забил три мяча после ударов головой, а потом стал героем уже знаменитого матча с Германией на Евро.

Возможности для развития

Понятно, что у Мерино есть и недостатки, из-за которых его нельзя назвать элитным полузащитником. Бывают ситуации, когда ему трудно принимать мяч под давлением. В прошлом сезоне он совершал в среднем более двух потерь за 90 минут — значительно чаще, чем Деклан Райс и любой другой полузащитник «Арсенала», сыгравший более пяти матчей.

Точность передач Мерино в предыдущей кампании была на уровне всего лишь 76,2 процента, что тоже не может не вызывать беспокойство.

Микель Мерино globallookpress.com

В сезоне-2023/2024 Микель делал в среднем за матч около шести прогрессивных передач. Опять же, по этому показателю он уступает любому полузащитнику «Арсенала».

Кроме того, у Мерино бывают проблемы в тех случаях, когда его команда внезапно теряет мяч и позволяет сопернику убежать в контратаку. Резкая смена темпа нередко нередко может застать врасплох новичка «Арсенала».

Чего же ждать от Мерино в «Арсенале»?

Очевидно, что Мерино не будет доминирующей силой. Но это не значит, что «Арсенал» допустил трансферную ошибку. За те деньги, которые были потрачены на приобретение испанца, это может оказаться гениальной сделкой для «канониров».

Способный играть в качестве «восьмерки» (бокс-ту-бокс) или на позиции опорного полузащитника, Мерино будет, в первую очередь, альтернативой Райсу.

В прошлом сезоне англичанин отыграл почти без замен, и хотя Мерино не так опасен при игре с мячом, его оборонительные способности и выносливость как минимум помогут «Арсеналу» сохранить баланс.

Судя по недавним трансферам, Артета явно нацелен на подписание игроков с хорошей физической подготовкой. «Арсенал» после приобретения Мерино и Риккардо Калафьори может только укрепить статус команды, возможно, с лучшей обороной в Европе.

Не исключено, что Мерино и Райс будут меняться позициями во время матча, чтобы добавить элемент непредсказуемости для соперника. У Артеты, в том числе благодаря подписанию испанца, появляется как минимум несколько дополнительных вариантов.

Несмотря на некоторые опасения, Мерино способен добавить полузащите «Арсенала» качества, которых ранее команде не хватало для достижения главных целей.

Вполне вероятно, что новый сезон станет знаковым для «Арсенала». Кажется, сейчас «канониры» достаточно сильны для того, чтобы наконец-то обойти «Манчестер Сити» и завоевать титул АПЛ.