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    Кто получит «Золотой мяч»: Месси, Беллингем, Родри или Винисиус?

    По итогам Евро-2024 и Кубка Америки определился основной фаворит

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    Родри
    ESPN рассуждает о претендентах на «Золотой мяч». Кажется, в этом году обладателем главной индивидуальной награды в футболе наконец-то станет не Лионель Месси.
    Первого июня состоялся финал Лиги чемпионов. Через две недели стартовал чемпионат Европы. Менее чем через неделю — Кубок Америки. С августа прошлого года в футболе практически не было перерыва.

    Впереди олимпийский футбольный турнир, но там мужские сборные будут представлены игроками в возрасте до 23 лет. Основные европейские чемпионаты в этом году стартуют во второй половине августа.

    Чем же нам теперь заняться? По всей видимости, придется говорить о трансферах. Но кроме этого, можно еще оглянуться назад. В футбольном мире до сих пор нет четкой системы вручения индивидуальных наград, которая бы действительно соответствовала достижениям игроков в определенные периоды. По сути, есть только один серьезный приз — «Золотой мяч», который вручают в конце октября.

    По сути, уже сейчас ясно, кто будет бороться за эту награду. Всё, что случится в футболе после 15 июля, когда Аргентина обыграла Колумбию в финале Кубка Америки, уже не будет иметь никакого значения в этом контексте.

    Ниже — ответы на главные вопросы о «Золотом мяче»-2024.

    Может ли Месси выиграть «Золотой мяч» в этом году?

    Доминирование Лионеля Месси и Криштиану Роналду в какой-то момент привело к тому, что они из года в год были единственными серьезными претендентами на «Золотой мяч».

    С 2008 года Роналду получал эту награду пять раз, а Месси — восемь раз. То есть в 13-ти случаях из предыдущих 15-ти приз доставался кому-то из них.

    Понятно, что на этот раз у них почти нет шансов выиграть «Золотой мяч». Роналду не забил ни одного гола на Евро-2024. Месси хоть и не провалил Кубок Америки, но очевидно, что он не сможет победить в голосовании.

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Обладателя «Золотого мяча» выбирает группа из 100 журналистов, представляющих 100 лучших стран в рейтинге ФИФА. Представители медиа определяют лучшего из 30-ти претендентов путем голосования.

    Месси по-прежнему популярен, только что он выиграет еще один трофей со сборной. Более того, Аргентина — всего лишь вторая в истории команда, которая выиграла два подряд континентальных турнира с перерывом на чемпионат мира.

    Если судить по результатам, то Испания в период с 2008 по 2012 год и нынешняя Аргентина — две лучшие сборные в истории футбола. Ну а Месси — действующий обладатель «Золотого мяча» и капитан национальной команды, которая завершила невероятный четырехлетний цикл, в который уместились три титула.

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    • С одной стороны, логично предположить, что в этом году Месси не выиграет «Золотой мяч» — все-таки на клубном уровне он теперь выступает всего лишь в МЛС, а на Кубке Америки он, по сути, так и не смог проявить себя из-за травм. Однако даже в этой ситуации вполне можно представить, что многие все равно будут голосовать за легендарного аргентинца.

    Кто же тогда выиграет «Золотой мяч» в 2024 году?

    Несмотря на почти тотальное доминирование Месси и Роналду в предыдущие 15-ти лет, на этом отрезке есть еще некоторая информация, на которую тоже стоит обратить внимание.

    Если взять только те годы (начиная с 2008-го), когда проводились крупные турниры для сборных, то можно увидеть четкую тенденцию: фаворитам в борьбе за «Золотой мяч» почти всегда были игроки сборных, которые стали победителями Евро или чемпионата мира.

    В 2008-м приз получил Роналду, а Месси занял второе место. В топ-5 также попали три игрока сборной Испании (Фернандо Торрес, Икер Касильяс и Хави), которая стала победителем Евро. Шестым тогда стал нападающий сборной России Андрей Аршавин.

    В 2010-м «Золотой мяч» выиграл Месси, обогнавший двух чемпионов мира — испанцев Хави и Андреса Иньесту. Четвертое место занял Уэсли Снейдер, полузащитник сборной Нидерландов, которая проиграла Испании в финале ЧМ, и уругваец Диего Форлан. Еще четыре игрока сборной Испании вошли в топ-11.

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    В 2012 году Месси снова занял первое место, а Роналду стал вторым. Хави, Иньеста и Касильяс снова вошли в шестерку лучших благодаря победе сборной Испании на Евро.

    В 2014-м победителем стал Роналду, а Месси занял второе место. В топ-3 также вошел Мануэль Нойер, который вместе со сборной Германии выиграл чемпионат мира. В десятку лучших также попали немцы Томас Мюллер, Филипп Лам и Тони Кроос . Четвертое место тогда занял звездный полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес.

    Криштиану Роналду и его «Золотые мячи»
    globallookpress.com

    В 2016-м сборная Португалии выиграла Евро, а Роналду стал обладателем «Золотого мяча». Вратарь португальцев Руй Патрисиу занял 12-е место. Он получил больше голосов, чем Златан Ибрагимович, Кевин Де Брейне, Поль Погба, Тони Кроос, Лука Модрич и Роберт Левандовский.

    В 2018 году гегемонию Месси и Роналду нарушил Лука Модрич, который вместе со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России. При этом его «Реал» в том сезоне занял в Ла Лиге всего лишь третье место. Два игрока сборной Франции, которая стала победителем ЧМ-2018, вошли в пятерку лучших — это Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.

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    • В 2021 году «Золотой мяч» достался Месси, опередившему Левандовского благодаря долгожданной победе Аргентины на Кубке Америки. Однако самым шокирующим стал тот факт, что Жоржиньо занял третье место в голосовании. Вместе со сборной Италии он выиграл Евро, а вместе с «Челси» — Лигу чемпионов.

    А в 2023-м Месси получил свой восьмой «Золотой мяч» за то, что в конце 2022-го он привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре.

    Что же всё это значит?

    Очевидно, что в этом году основное внимание будет приковано к игрокам сборных Испании (победитель Евро-2024), Аргентины (выиграла Кубок Америки), Англии (дошла до финала Евро-2024) и, возможно, Колумбии (финалист Кубка Америки). Им достанется большая часть голосов. Награду вполне мог бы забрать испанец или аргентинец, который также играет за мадридский «Реал».

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    • Аргентинцев в «Реале» нет, зато к «Мадриду» имеют отношение сразу три победителя Евро в составе Испании — Дани Карвахаль, Начо Фернандес и Хоселу.

    Как ни странно, у Карвахаля действительно есть шанс выиграть «Золотой мяч». Он стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» и был важнейшим игроком сборной Испании на Евро. С учетом того, что в этом году не таких явных фаворитов, как в 2021-м, когда Жоржиньо занял третье место, Карвахаль, похоже, может оказаться на вершине по итогам опроса.

    Дани Карвахаль
    globallookpress.com

    Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забив в том числе победный гол в финале. Кроме того, аргентинец из миланского «Интера» был лучшим игроком минувшего сезона в итальянской Серии А. Он попадет в топ-10, но не более того, поскольку его клуб проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Ну а главными фаворитами в этом году стали Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Родри. В начале летом бразилец был главным претендентом благодаря своей феноменальной игре в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Но на Кубке Америки его ждал провал — из-за перебора желтых карточек он пропустил важнейший матч с Уругваем в четвертьфинале Копы, а его национальной команда в итоге потерпела поражение.

    Беллингем был главным фаворитом в середине прошлого клубного сезона, когда он внезапно стал главным бомбардиром «Реала». Но во вторую половину кампании он провел не так ярко, а на Евро и вовсе не впечатлил. С другой стороны, Англия все равно дошла до финала, а Беллингем забил красивейший (и спасительный) гол в ворота сборной Словакии в 1/8 финала.

    Джуд Беллингем
    globallookpress.com

    Наконец, есть еще Родри. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне выиграл только Премьер-лигу, а в Лиге чемпионов команда Пепа Гвардиолы проиграла «Реалу» в серии пенальти. Кроме того, «горожане» уступили «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии. Зато сборная Испании стала победителем Евро. Она первая в истории турнира выиграла все семь матчей. Правда, в финале Родри получил травму и был заменен сразу после первого тайма. Несмотря на это, он все равно получил приз лучшему игроку Евро-2024.

    Главным же препятствием для Родри в борьбе за «Золотой мяч» является то, что он не так популярен, как его конкуренты. У Винисиуса более девяти миллионов подписчиков в социальной сети X, а у Беллингема — более двух миллионов. Между тем, у Родри даже нет аккаунта там...

    Кто должен получить «Золотой мяч»?

    Раньше во время голосования обращали внимание и на то, как игрок провел предыдущие сезоны. Это помогает объяснить, почему Месси и Роналду из года в год были, по сути, единственными претендентами на «Золотой мяч». То же самое можно сказать и про Модрича, который выиграл награду в 2018 году.

    Но после победы Месси в 2021 году France Football составил новый список критериев, среди которых самыми важными являются индивидуальные и командные достижения.

    Родри
    globallookpress.com

    Там также упоминается fair play, но не будем забывать про Карима Бензема, который всего лишь за пару месяцев до получения «Золотого мяча» был фигурантом по делу о шантаже Матье Вальбуэна.

    Если учитывать только два основных критерия, то «Золотой мяч» должен получить Родри — лучший игрок лучшей клубной команды мира, а также ведущий игрок сборной, которая только что стала победителем Евро. Здесь всё довольно просто.

    Родри — шикарный полузащитник, который буквально дирижирует игрой команды. Это действительно элитный игрок, которого практически невозможно остановить и который почти никогда не теряет мяч. А еще он нередко забивает важные голы. Родри один из немногих, кто способен и развивать атаки, и участвовать в отборе, и забивать. Таких, как он, сейчас единицы в современном футболе.

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    • Начиная с сезона-2017/2018 в европейских лига «Большой пятерки» был только один игрок, забивший не менее восьми мячей, сделавший не менее девяти результативных передач, выполнивший не менее 300 прогрессивных передач и совершивший не менее 90 отборов/перехватов мяча. Это был Родри в минувшей кампании.

    Это оказало колоссальное влияние на игру его команды. В матчах с участием Родри «Ман Сити» обыграл своих соперников с общей разницей мячей «+61», а без него — всего лишь «+1». Столь ощутимая разница была и в контексте ожидаемых голов.

    В мире больше нет ни одного футболиста, который был бы настолько хорош во всех аспектах игры и настолько явно влиял на действия и результаты команды. С начала прошлого года Родри выиграл вместе с клубом и сборной восемь трофеев и при этом проиграл всего лишь четыре матча. Очевидно, что мы говорим о лучшем футболисте мира.

    В общем, отдайте «Золотой мяч» Родри.

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