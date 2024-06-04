Переход Мбаппе в «Реал» пойдет на пользу всем — даже «ПСЖ»

До тех пор, пока мы не увидим, как он жонглирует мячом перед журналистами и болельщиками на «Сантьяго Бернабеу», у нас все еще будут сомнения в том, что это наконец-то произошло. В понедельник мадридский «Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе.

Позади ни один год бесконечных разговоров о том, когда же Мбаппе окажется в «Реале». Кто в этом только не участвовал — и президент «Мадрида» Флорентино Перес, и тренеры «Пари Сен-Жермен», и французские игроки «Королевского клуба», и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, и даже президент Франции Эмманюэль Макрон.

Не секрет, что в какой-то момент эта сага утомила вообще всех, и это нормально. Но в данной ситуации нет ничего удивительного — это была чересчур напряженная борьба между клубами за одного из лучших игроков мира.

Что-то подобное было в 2021 году, когда игрок с таким же статусом переходил в другую команду: Лионелю Месси из-за невероятной финансовой некомпетентности «Барселоны» пришлось принять предложение «ПСЖ». Но аргентинцу на тот момент было уже 34 года.

В последний раз лучший игрок мира менял команду в расцвете сил 15 лет назад. В 2009-м Криштиану Роналду перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Реал». Кроме того, можно вспомнить трансфер бразильца Роналдо из миланского «Интера» в «Реал» в 2002-м.

Наверное, обратили внимание, что очень часто футбольные звезды на пике своих возможностей выбирают «Реал». ESPN решил разобраться, что означает переход Мбаппе для его нового клуба, для «ПСЖ», ну и для самого игрока.

Что это значит для Мбаппе

Хотя ему пришлось пойти на относительно существенное сокращение зарплаты, чтобы переехать из Парижа в Мадрид, у него наконец-то появится реальная возможность побороться за «Золотой мяч».

До сих пор действительно не было такого периода, когда можно было бы сказать, что «ПСЖ» стал главным европейским клубом. Из-за огромного финансового преимущества перед остальными клубами французской Лиги 1 любые достижения «ПСЖ» на внутренней арене уже давным-давно не воспринимаются как что-то серьезное.

Единственный способ провести по-настоящему значимый сезон в качестве игрока «ПСЖ» — это либо выиграть чемпионат мира, либо стать победителем Лиги чемпионов.

При этом если вы играете за «Реал» или в английской Премьер-лиге, достижения на внутренней арене действительно имеют некоторый вес.

На самом деле выступление в национальных чемпионатах не совсем правильно обесценивать. Лига чемпионов — это максимум 13 матчей, в которых очень часто многое зависит от везения, от жеребьевки и еще некоторых обстоятельств, тогда как во внутренних лигах условия для всех одинаковые. Лучшие команды и лучшие игроки после 38 туров — это действительно те, кого можно назвать лучшими.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Всем критикам фермерской лиги (так называют французскую Лигу 1) можно сказать следующее: нет никаких сомнений в том, что Мбаппе продолжит зажигать и в Ла Лиге.

Есть очень хороший способ для оценки эффективности игроков — это сочетание забитых мячей с ожидаемыми результативными передачами. Если вы забиваете гол — вы используете свой шанс, тогда как ожидаемые результативные передачи вознаграждаются исключительно за качество вашего паса, здесь уже не надо беспокоиться, воспользовался ли ваш партнер по команде этой возможностью или нет.

Мбаппе — лидер Лиги чемпионов по количеству голов без пенальти и ожидаемым результативным передачам в период с 2016 по 2024 год. В топ-10 также входят Роберт Левандовский, Лионель Месси, Карим Бензема, Мохамед Салах, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанн, Садио Мане, Неймар и Рахим Стерлинг. Удивительно то, что Килиан сделал это еще до того, как ему исполнилось 25 лет.

Что это значит для «Реала»

Все ли так просто? Лучший игрок мира перешел в команду, которая уже является лучшей в мире. В команду, которая и без него напичкана молодыми звездами. Возможно, ей не хватает яркого бомбардира? С одной стороны, это выглядит не так уж и сложно.

Очевидно, что мы склонны излишне усложнять футбол и любой другой вид спорта. Потерпите еще немного: если бы у вас была возможность клонировать лучшую версию Лионеля Месси, вы бы выиграли больше матчей, но сколько раз вы бы хотели его клонировать? Будет ли команда из 11-ти Месси лучше, чем команда, скажем, из трех Месси, которых поддерживают игроки, способные скрывать слабости и недостатки клонированных суперзвезд? Наверное, каждый хотел бы посмотреть на команду из 11-ти Месси, но при этом очевидно, что вторая версия будет более эффективной.

Сможет ли «Реал» найти правильный баланс после подписания Мбаппе? Согласно алгоритму поиска похожих игроков, больше всех на Килиана по манере игры похож Винисиус Жуниор, а вторым по сходству с французом является Родриго. Оба играют в «Реале».

Болельщики «Реала» уже заждались Килиана Мбаппе globallookpress.com

Только не надо сразу думать, что это проблема. Иан Грэм, бывший руководитель отдела исследований в «Ливерпуле» и один из инициаторов подписания Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане, рассказывал, что клуб целенаправленно старался подписывать игроков с разнообразными и пересекающимися наборами навыков. Благодаря этому нападение «Ливерпуля» стало более непредсказуемым. Любой из этих игроков мог принять ключевое решение в любой ситуации.

Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго — каждый из них является фантастическим дриблером и бомбардиром.

Никого из них нельзя назвать распасовщиком мирового класса, но все они продемонстрировали способность создавать качественные моменты для партнеров по команде, поскольку обладают умением вовремя оказываться в опасных зонах. На фоне тактической гибкости Карло Анчелотти, который старается не мешать нападающим, это трио, вероятно, станет невероятно эффективным.

Беспокойство будет заключаться в том, что Мбаппе и Винисиус, как правило, играют на одной и той же позиции — на левом фланге.

Раньше Мбаппе нравилось играть рядом с центральным нападающим, но в наши дни не так уж много элитных игроков такого амплуа. При этом нет никого, кто был бы более эффективным, чем Родриго и Винисиус. Теперь им придется искать взаимопонимание с французом.

Серьезный вопрос: как это будет работать без мяча? Несмотря на возраст, Мбаппе почти не участвует в оборонительных действиях. Среди всех нападающих, сыгравших в этом сезоне не менее 900 минут в европейских топ-лигах Килиан занимает 318-е место по количеству отборов и перехватов. Родриго в этом рейтинге 212-й, а Винисиус — 185-й.

Можно подумать, что нападающему для того, чтобы стать эффективным, не надо тратить время на игру в защите, но это не совсем так.

Такие игроки, как Ламин Ямаль, Брэдли Барколя, Джамал Мусиала, Жереми Доку, Букайо Сака, Диогу Жота, Габриэль Жезус, Гонсалу Рамуш, Рафинья, Коди Гакпо и Хвича Кварацхелия, входят в топ-40 по количеству отборов и перехватов.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

В этом сезоне «Реал» компенсировал неучастие нападающих в оборонительных действиях благодаря великолепной игре полузащитников. Джуд Беллингем в основном играл на позиции «десятки», имея право врываться в чужую штрафную, и хотя его вклад в оборону не так уж и велик, для атакующего хавбека он довольно силен в этом компоненте. Зачастую у «Реала» за спинами нападающих было сразу восемь игроков, готовых защищаться.

Теперь же в составе произойдут изменения в связи с тем, что Тони Кроос завершил карьере. Несмотря на то, что немец был наверное наименее активным среди всех полузащитников «Мадриде», игрокам обороны в новом сезоне придется работать еще больше. От Мбаппе вряд ли стоит ждать помощи.

Правда, есть подозрение, что Анчелотти уже знает, как решить эту проблему. Ранее он уже неоднократно попадал в такие ситуации.

Что это значит для «ПСЖ»

Для «ПСЖ» это начало новой эры. И не только в смысле «пост-Мбаппе».

С тех пор, как в 2011 году «ПСЖ» перешел во владение Qatar Sports Investments, в их составе практически всегда была хотя бы одна суперзвезда. В 2012-м в столицу Франции переехали Златан Ибрагимович и Дэвид Бекхэм. Такие игроки, как Тьяго Силва, Эдинсон Кавани, Давид Луис и Анхель Ди Мария, не были суперзвездами, а Маркиньос и Марко Верратти вышли на топ-уровень уже после перехода в «ПСЖ».

В сезоне 2016/2017 была небольшая пауза, когда Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». Кавани, Ди Мария, Тьяго Силва, Маркиньос и Верратти были признанными игроками мирового класса, но команде явно не хватало настоящей звезды. В том сезоне они впервые не стали чемпионами Франции с тех пор, как у клуба появились катарские владельцы, и потерпели эпичное поражение от «Барселоны» (после домашней победы 4:0 проиграли в гостях 1:6) в плей-офф Лиги чемпионов.

Что нужно сделать, чтобы это больше никогда не повторилось? Они просто взяли и купили Неймара, который был главным героем матча на «Камп Ноу», когда «Барса» разбила «ПСЖ» со счетом 6:1. А еще они подписали Мбаппе, который быстро стал лучшим игроком «Монако». Монегаски в том сезоне выиграли чемпионат Франции.

Переход Неймара, казалось, ознаменовал наступление новой эры в европейском футболе. Ранее суперзвезды в расцвете сил никогда не покидали «Барселону». У каталонцев просто не было выбора: «ПСЖ» пришел и выплатил 222 миллиона евро, прописанные в контракте бразильца в качестве отступных.

Неймар, Киллиан Мбаппе и Лионель Месси globallookpress.com

Через несколько лет в «ПСЖ» перешел легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. Ну а когда «Барса» оказалась на грани финансовой катастрофы, парижский клуб забрал к себе Лионеля Месси. В то время только они могли позволить себе зарплату лучшего игрока в истории. Тем же летом «ПСЖ» подписал бывшего капитана «Реала» Серхио Рамоса и голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, который уже успел выиграть вместе со сборной Италии чемпионат Европы.

Перенесемся в сегодняшний день: Маркиньос и Доннарумма — единственные игроки из упомянутых, которые по-прежнему играют за «ПСЖ». Согласно Transfermarkt, в парижском клубе нет ни одного из 50-ти самых ценных футболистов мира. При этом в прошлом сезоне «ПСЖ» потратил на зарплаты 395 миллионов долларов — больше, чем любой другой клуб в мире.

И что дальше? Крупнейший клуб Франции только что потерял, пожалуй, самого сильного французского футболиста в истории, 25-летнего уроженца Парижа. «ПСЖ» не перевернул европейский футбол с ног на голову — они просто вывели его из равновесия на пару лет.

Заявленная QSI цель клуба — выиграть Лигу чемпионов. Но с 2011 года они до сих пор лишь один раз дошли до финала и дважды до полуфинала. В этом году «ПСЖ» играл в 1/2 финала, но, кажется, только благодаря удачной жеребьевке.

Даже если судить по эффективности «ПСЖ» в Лиге 1, для них это был один из худших сезонов. Лучшим показателем в данном случае является сочетание ожидаемых голов и фактических:

Эффективность «ПСЖ» в Лиге 1 после перехода во владение QSI globallookpress.com

Совсем не случайно, что именно в сезоне-2019/2020 «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов.

Если минувший сезон получился не самым удачным, то что их ждет теперь, когда из команды ушел лучший игрок? После ухода Месси и Неймара, казалось, что «ПСЖ» начал строить команду вокруг Мбаппе. Они начали подписывать более молодых игроков, которые часто выполняли за Килиана всю черновую работу.

Правда, для победы в Лиге 1 это не имеет никакого значения, тогда как в Лиге чемпионов звездная команда «ПСЖ» часто разваливалась в противостоянии с лучшими клубами Европы, у которых были не только топ-игроки, но и сплоченность, в том числе тактическая.

Звезды побеждают системы, но система со звездами победит звезд без системы. «ПСЖ» заметно уменьшил концентрацию звезд, чтобы Луису Энрике было проще реализовать свои тренерские задумки. Но в прошлом сезоне на вершине системы по-прежнему оставался Мбаппе, забивший 35 мячей.

Хвича Кварацхелия может стать новой суперзвездой «ПСЖ» globallookpress.com

Без Мбаппе проще построить систему — этот аргумент имеет право на жизнь. В «ПСЖ» немало игроков, которые способны реализовать идеи Луиса Энрике.

Это скорее вопрос к «Реалу», у которого теперь, пожалуй, самая талантливая команда в мировом футболе. «ПСЖ» создавал команду, которая работала на Мбаппе, на долю которого приходилось более чем вдвое больше ожидаемых голов и передач, чем у кого-либо из участников Лиги чемпионов. Но теперь он ушел.

И пока неясно, кто сможет его заменить. Сейчас нет молодой, готовой суперзвезды, которую «ПСЖ» мог бы легко приобрести. Есть Холанн или даже Букайо Сака, но их чересчур сложно заполучить даже за все деньги мира. Виктор Осимхен и Лаутаро Мартинес тоже классные игроки, но все-таки не совсем суперзвезды.

«ПСЖ» есть смысл присмотреться к Хвиче Кварацхелии, которого явно недооценивают из-за проблем «Наполи». Грузинский футболист был так же хорош, как и в чемпионском сезоне. При этом ему всего лишь 23 года.

Эра подписания звезд, чьи лучшие годы карьеры остались позади, завершилась. Теперь у «ПСЖ» новый путь. С точки зрения построения сплоченной команды, это, наверное, к лучшему. Что бы ни случилось дальше, потребуется долгосрочное планирование и терпение — две важные составляющие, которые раньше никогда не ассоциировались с «ПСЖ».