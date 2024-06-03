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    Лебединая песня Мбаппе и сенсационный «Брест»: итоги сезона в Лиге 1

    Кто и как отметился в чемпионате Франции?

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    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе
    Во французской Лиге 1 завершился очередной сезон. Раздаем номинации как его итог.

    Команда сезона

    Когда Эрик Руа стал наставником «Бреста» в январе 2023 года, ему досталась команда, находящаяся в зоне вылета. В прошлом сезоне он благополучно вывел их из «трясины», и бездействие клуба в летнее трансферное окно позволило предположить, что в этом году их ждет аналогичный финиш. В итоге коллектив превзошел все ожидания и совершил сенсацию.

    Имея третью по надежности оборону в Лиге 1, «Брест» воспользовался спадом в игре «Марселя», «Ренна», а такоже «Ланса», и начал штурмовать еврокубковую зону. Как результат, команда не только впервые в своей истории пробилась в континентальные турниры, причем сразу в Лигу чемпионов, но и выиграла бронзу!

    «Брест» сенсационно занял третье место
    globallookpress.com

    Игрок сезона

    Не было никаких сомнений в том, кто изначально будет фаворитом на эту престижную награду. Килиан Мбаппе продолжил свое доминирование во французской Лиге 1, завоевав пятый год кряду приз лучшему игроку сезона. Забив 27 мячей в 29 матчах и выиграв очередной чемпионский титул за ПСЖ, судьба награды была предрешена.

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    Кроме того, суперфорвард вошел в историю, выиграв «Золотую бутсу» национального первенства в шестой раз кряду. Его головкружительная скорость, невероятная результативность, а также игровые качества укрепили его роль, как самого влиятельного футболиста Лиги 1, чьи позиции так никто и не пошатнет, ведь он уходит в мадридский «Реал».

    Прорыв сезона

    Варрен Заир-Эмери заслуживает всяческих аплодисментов за свою отличную игру в завершишемся сезоне. Спокойствие молодого француза под давлением, способность диктовать темп игры благодаря передачам и дриблингу для движения в ограниченном пространстве сделали его постоянной угрозой для соперника и залогом успеха ПСЖ в чемпионской гонке.

    Полузащитник, которому всего 18 лет, продемонстрировал всесторонний набор навыков, благодаря чему многие эксперты назвали его будущей звездой парижского гранда. Сочетая в себе зрелость и динамизм, которые не соответствуют его юному возрасту, Заир-Эмери уже пробился в основу сборной Франции и обещает сыграть ключевую роль этим летом на Евро-2024.

    Варрен Заир-Эмери
    globallookpress.com

    Неудачник сезона

    Рандаль Коло Муани провел свой шестой сезон на профессиональном уровне и уже успел сыграть более 10 матчей за сборную Франции, за которую стал даже вице-чемпионом мира. Но всего шесть голов в Лиге 1 за ПСЖ — ничтожно мало, если учесть, что его трансферная стоимость составляет 95 миллионов евро.

    Отъезд Мбаппе из Парижа может дать ему больше возможностей в следующем сезоне, но вряд ли он будет более чем игроком второго плана, поскольку Брадли Барколя, Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш, скорее всего, будут предпочтительным выбором наставника Луиса Энрике в новом сезоне, не говоря уже о звездных новичках, которые также ожидаются на «Парк де Пренс».

    Рандаль Коло Муани
    globallookpress.com

    Тренер сезона

    Приход Эрика Руа на тренерский мостик в «Брест» полтора года назад вызывало сомнения у многих. «Многие люди критиковали мое решение. Руа много лет не работал наставником», — говорил в начале сезона спортивный директор клуба Грегори Лоренци.

    Действительно, на момент назначения специалиста он не возглавлял какую-либо команду с момента ухода из «Ниццы» в 2011 году. Однако его появление оказалось мастерским шагом. Он превратил коллектив, состоящий из случайных пассажиров и футболистов с нереализованным потенциалом, из борцов за выживание в претендентов на еврокубки.

    Команда, которая изначально заточена на оборонительной игре, сменила почерк в начале сезона и более атакующей с двумя форвардами. Результаты и выступления порой были явно не лучшими, клуб отличался непредсказуемостью и нестабильностью, но философия Руа позволил «Бресту» прыгнуть выше головы и попасть в Лигу чемпионов.

    Эрик Руа
    globallookpress.com

    Трансфер сезона

    Подписанием «Марселем» на правах свободного агента Пьера-Эмерика Обамеянга оказалось для южан настоящим провидением. 34-летний форвард, которого, казалось, списали все, предстал в роли лидера молодого коллектива, забив 17 мячей и отметившись восемью голевыми передачами.

    При всем при этом не стоит забывать, в каком состоянии были провансальцы в прошедшем сезоне, где они заняли лишь восьмое место и не попали в еврокубки. Это значит, что достижение габонца, ставшего четвертым бомбардиром Лиги 1 — скорее вопреки, чем благодаря.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    globallookpress.com

    Матч сезона

    Проигрывая в два мяча на исходе 10 минут игры своему конкуренту из «Ренна», «Брест», казалось, терял надежду на Лигу чемпионов. Однако в ответ последовал шквал голов, и команда Руа вышла вперед, ведя 4:2 к 66-й минуте. «Пираты», казалось, уже одной ногой в главном европейском турнире.

    Тем не менее, бретонцы умудрились сравнять счет — 4:4, но все же последнее слово сталось за гостям. Это Лилиан Брассье на 90+6-й минуте забил пятый мяч и вырвал победу.

    «Ренн» — «Брест» (4:5)

    Именно этот результат позволил «Бресту» на пять очков оторваться от идущей на пятом месте «Ниццы» за три тура до конца первенства, что вплотную приблизило его к Лиге чемпионов.

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