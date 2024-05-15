Мбаппе в «Пари Сен-Жермен»: от футбольной сказки до мыльной оперы

Килиан Мбаппе подтвердил, что покинет «Пари Сен-Жермен» этим летом. В этой уже надоевшей всем драме наконец-то поставлена точка.

Вскоре после того, как появилась новость о том, что Мбаппе собирается сделать заявление по поводу своего будущего, полузащитник «Реала»опубликовал в соцсетях пост, в котором было всего лишь два смайлика в виде попкорна. Здесь всё было понятно даже без слов.

Послание было столь же ясным, сколь и кратким: Чуамени не может дождаться, что же будет дальше в самой продолжительной мыльной опере футбольного мира. Волнение вполне понятно. Совсем скоро Мбаппе переедет в Мадрид.

В течение шести предыдущих месяцев всем было ясно, что Мбаппе будет играть за «Реал», несмотря на то, что официально это по-прежнему секрет.

Предстоящий переход в «Реал» — это реализация детской мечты. Килиан с детства мечтал играть за мадридский клуб. А для «ПСЖ» это конец кошмара, пишет GOAL.

Колоссальный ущерб

«Пари Сен-Жермен» на самом деле может рассчитывать на финансовую компенсацию, несмотря на то, что Мбаппе перейдет в «Реал» в статусе свободного агента.

Речь идет о некоторых внушительных бонусах, от которых Килиан может отказаться. Но парижскому клубу все равно придется заплатить невероятно высокую цену за потерю лучшего игрока в мире с точки зрения спонсорских сделок, коммерческих возможностей и подписчиков в социальных сетях.

Килиан Мбаппе с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи globallookpress.com

Даже при наличии Неймара и Лионеля Месси самым ценным активом «ПСЖ» во всех смыслах был именно Мбаппе. В этой истории очень важно, что Килиан родился и вырос в Париже, после чего стал главным футбольным героем города и страны.

В их идеальном мире Мбаппе должен был привести «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов. К сожалению, эта парижская сказка давно превратилась в фарс.

Оказался в «ПСЖ» благодаря Эмери

Интерес «Мадрида» к Мбаппе — и наоборот — существует уже давно. Килиан впервые побывал на клубной базе «Реала» еще в 2012 году, когда на стенах в его комнате висели плакаты с изображением Криштиану Роналду и Зинедина Зидана.

В 2017-м «Реал» договорился с «Монако» о переходе Мбаппе, который в итоге отправился в «ПСЖ».

«Дело было совсем не в деньгах. Он только что провел потрясающий сезон, все понимали, что это бриллиант, а мы при этом знали, что "Реал" сделал его своей приоритетной целью.

Казалось, что этот процесс невозможно остановить, в том числе из-за того, что переход в "Реал" был мечтой Мбаппе. Мы понимали, что предстоит проделать много работы.

Унаи Эмери и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Нам нужно было придумать невероятные идеи. В это были вовлечены абсолютно все. Но моя идея заключалась в том, чтобы сказать Мбаппе, что за год до ЧМ-2018 будет правильно перейти в "ПСЖ", где у него будет гарантированное место в стартовом составе. В "Мадриде" ему не могли этого обещать.

Мы же дали это обещание, потому что верили в его талант. Это наверное единственный случай, когда я обещал футболисту, что он обязательно будет играть. Обычно это делает только тренер», — сказал Луис Феррер, который в течение 10 лет занимался в «ПСЖ» подбором игроков.

Унаи Эмери, занимавший тогда пост главного тренера «ПСЖ», сыграл ключевую роль в этом процессе. Именно ему удалось убедить Мбаппе и его родителей в том, что переход в парижский клуб — лучший вариант для него на этом этапе карьеры.

Мбаппе загорелся идеей стать героем Парижа

Мбаппе очень понравилась идея возвращения в Париж.

«Я всегда говорил, что хочу писать историю во Франции, в столице, в своей стране, в своем городе», — сказал Килиан в интервью Canal+.

Здесь важно учитывать, что Мбаппе вырос в Бонди — пригороде Парижа. В этом месте сформировалось его мировоззрение.

«В нашем случае футбол занимает особое место. Для нас это как хлеб и вода — такая же неотъемлемая часть жизни. В Бонди вы знакомитесь с ценностями, которые выходят за рамки футбола. Вы учитесь относиться ко всем одинаково, потому что вы все из одной песочницы. Здесь у всех одна и та же мечта», — объяснял ранее Мбаппе.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

В сентябре 2017-го Мбаппе вернулся в Бонди уже в качестве игрока «ПСЖ», тем самым став примером для многих подростков, которые тоже мечтают о футбольной карьере.

Встречу организовала компания Nike, главный спонсор Мбаппе, но «ПСЖ» она тоже принесла огромную пользу. Это был бесценный пиар для парижского клуба в одном из лучших рассадников футбольных талантов во всем мире.

Мечтал о командных достижениях

Разумеется, Мбаппе приносил пользу не только за пределами поля. Его вот-вот объявят лучшим бомбардиром Лиги 1 шестой сезон подряд. Не так давно он обошел Эдинсона Кавани и стал самым результативным игроком в истории «ПСЖ».

Вот что Килиан сказал по этому поводу: «Это личное достижение, но я пришел сюда в том числе и ради командных достижений».

Очевидно, что Мбаппе был недоволен неспособностью «ПСЖ» бороться за победу в Лиге чемпионов.

Неймар, Киллиан Мбаппе и Лионель Месси globallookpress.com

Килиан мог уйти из «ПСЖ» еще в 2022 году, сразу после истечения срока контракта. «Реал» при этом был убежден, что Килиан наконец-то переедет в Мадрид. Но звездный игрок совершил драматический разворот, решив остаться в Париже после того, как ему пообещали еще больше денег и влияния.

В «ПСЖ», конечно, отрицали, что Мбаппе параллельно будет выполнять функции спортивного директора, но Нассер Аль-Хелаифи при этом отметил, что он будет «краеугольным камнем клубного проекта». Сейчас этот проект находится на грани краха. Но это не так уж и плохо: «ПСЖ» наконец-то покончит со своей нездоровой одержимостью подписывать суперзвезд.

«Это не Килиан Сен-Жермен»

Во врем спора с клубом по поводу имиджевых прав Мбаппе однажды заявил, что, хотя «ПСЖ» и был его большой семьей, это все-таки не «Килиан Сен-Жермен».

Но именно такое ощущение было у всех в последние пару лет. Мбаппе стал больше, чем клуб — и в «ПСЖ» это прекрасно понимали, поэтому делали все возможное, чтобы удовлетворить каждое его требование.

Терпение лопнуло летом 2023-го, когда в прессу загадочным образом просочилось письмо Мбаппе, в котором подтверждались его намерения покинуть «ПСЖ» в 2024 году.

Вскоре Мбаппе был исключен из предсезонного тура по Азии, но в конечном итоге вернулся в состав после «очень конструктивных, позитивных переговоров» с клубом.

Мбаппе провел еще один результативный сезон, забив 44 гола в 47 матчах. Однако позже стало известно, что перед матчем с «Реал Сосьедадом» в 1/8 финала Лиги чемпионов он сообщил Аль-Хелаифи, что летом уйдет из «ПСЖ».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Реакцией на это заявление, по всей видимости, было опустошение. Раньше клубу удавалось убедить Мбаппе оставаться на месте, и они надеялись, что сделают это еще раз.

Но Килиан уже все решил, и это должно стать скрытым благословением для «ПСЖ». Мыльная опера явно затянулась.

«ПСЖ» будет существовать и после Мбаппе

Постоянные споры только навредили попыткам «ПСЖ» убедить мир в том, что они серьезный клуб. В какой-то момент Мбаппе даже заявил, что его достижения недооценены, поскольку он играет за «ПСЖ» — клуб, ассоциирующийся с постоянными разногласиями и сплетнями.

Болельщики «ПСЖ» красиво попрощались с Килианом Мбаппе globallookpress.com

У Мбаппе, очевидно, есть законные претензии по поводу некоторых процессов в «ПСЖ» на протяжении многих лет, но ирония в том, что он несет ответственность за бесконечные и отвлекающие разговоры в СМИ о его непрерывном флирте с «Мадридом».

Как однажды сказал Джером Ротен, Мбаппе «производит слишком много шума», в то время как Кристоф Дюгарри еще в 2019 году предсказал, что любовный роман между Мбаппе и «ПСЖ» очень быстро испортится.

Уход Мбаппе будет тяжелым ударом, в этом нет никаких сомнений, но, как отметил бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо, трудно построить успешную команду вокруг такой сложной фигуры.

«Я думаю, что "ПСЖ" точно не будет хуже, если Мбаппе уйдет. "Пари Сен-Жермен" существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него», — сказал бразилец в интервью L'Equipe в прошлом году.

Это не тот финал, о котором мечтали в «ПСЖ», но сейчас самое главное, что эта история наконец-то закончилась.