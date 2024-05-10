Жизнь после Мбаппе. Что будет с «ПСЖ» после провала в Лиге чемпионов и ухода главной звезды?

С одной стороны, «Пари Сен-Жермен» есть что праздновать: они завоевали еще один титул Лиги 1 и Суперкубок Франции, им предстоит сыграть в финале Кубка Франции против «Лиона» (команды, которую они обыграли со счетом 8-2 в двух матчах этого сезона) в конце мая, и они могут быть довольны выходом в полуфинал Лиги чемпионов с самой молодой командой турнира.

Этим всем стоит гордиться, но с другой стороны, есть непреодолимое чувство провала. Финал Лиги чемпионов был на расстоянии вытянутой руки, и у них была невероятная возможность снова сыграть там, через четыре года после первого и последнего матча, который они проиграли мюнхенской «Баварии» при пустых трибунах во время пандемии коронавируса. Килиан Мбаппе мог завершить свою карьеру в «ПСЖ» , завоевав единственный трофей, который ему так и не удалось выиграть на клубном уровне.

Как это часто бывает, сезон «ПСЖ» сводится к тому, считаете ли вы стакан наполовину пустым или наполовину полным. Футбол устроен таким образом. «Парк де Пренс» принарядился по этому случаю, полный красных и синих цветов, страсти и песен болельщиков. Но игроки и Луис Энрике, из-за какого-то невезения — например, четырехкратного попадания в штанги или перекладину дортмундских ворот за 90 минут и неспособности забить, несмотря на 3,25 xG, — подвели их.

Что же будет дальше с этим суперклубом, спрашивает ESPN. Когда Мбаппе уйдет этим летом, куда они пойдут дальше?

Луис Энрике укрепил свои позиции на посту тренера

С тех пор как акционерная организация Qatar Sports Investments (QSI) приобрела клуб летом 2011 года, кампания в Лиге чемпионов всегда была тем, что определяло сезоны «ПСЖ». Тренеров регулярно увольняли за то, что они не выполнили поставленную задачу или не прошли по турнирной сетке достаточно далеко, но этот стандарт не будет применяться к Луису Энрике. У испанца остался еще один год по контракту, и клуб очень доволен как его работой, так и прогрессом, достигнутым этой молодой командой в этом сезоне. Ему удалось создать в «ПСЖ» идентичность, единство и командный дух, которых не было раньше, когда в составе команды доминировали звезды-индивидуалисты.

«Он обязательно будет работать в "ПСЖ" в следующем сезоне, чтобы продолжить то, что он начал строить в этом», — сообщил источник ESPN на «Парк де Пренс» после игры. Переговоры о продлении контракта должны начаться в ближайшее время. Клуб знает, что для того, чтобы наконец выиграть Лигу чемпионов, их Святой Грааль, им нужен прочный фундамент и стабильность, и это то, что Луис Энрике успешно взращивает в команде.

Луис Энрике globallookpress.com

Конечно, в этом сезоне он допускал ошибки. Его схему 4-2-4 в матче группового этапа с «Ньюкаслом» и его решение придерживаться этой схемы на протяжении всей игры было невозможно оправдать, поскольку они проиграли 1:4. Начинать с Марко Асенсио в роли «ложной девятки» против «Барселоны» в первом четвертьфинальном матче тоже было плохой идеей — как и убрать Гонсалу Рамуша во вторник против «Дортмунда», чтобы заменить его тем же Асенсио. Этот список можно продолжать, но всем тренерам приходится делать выбор и принимать решения, и никогда не получается все сделать правильно.

В начале кампании целью было выиграть Лигу чемпионов не в этом сезоне, а в следующем. Они бы, конечно, согласились забрать трофей и сейчас, если бы могли, но в этом плане «ПСЖ» и их тренер опережают график.

Король умер, да здравствует король

Вот и все: Мбаппе никогда больше не будет носить футболку «ПСЖ» в еврокубках. Все закончилось вот так, на его родном стадионе, куда он мечтал привезти трофей Лиги чемпионов в качестве прощального подарка. К сожалению, все, что он получил после матча, — это слезы, сожаления и удары по обеим стойкам ворот.

Звездный игрок, родившийся в Париже, взял на себя ответственность за вылет своей команды, признав, что он сделал недостаточно и что он должен был забить, как люди и ожидали от него. Но что случилось с поговоркой «большие игры принадлежат большим игрокам»? Мбаппе потерялся на поле в первом матче в Германии на прошлой неделе, и во вторник его почти не было видно в Париже. (Витинья, португальский полузащитник, перешедший из «Порту» в 2022 году, возможно, был самой острой атакующей угрозой в составе «ПСЖ».)

Килиан Мбаппе Warren Zaïre-Emery

Мбаппе, как и его окружение, верил, что его судьба — сыграть финал на «Уэмбли» против «Реала», его будущего клуба, и засиять в нем. Вместо этого его последней игрой станет финал Кубка Франции в Лилле 25 мая. Не та атмосфера и мотивация.

Шумная толпа на «Парк де Пренс» ни разу не пропела имя Мбаппе во вторник, что примечательно, и весь вечер стал аккуратным подведением итогов его семи лет в клубе: много взлетов и индивидуальных рекордов, но также и огромные упущенные возможности. Если говорить об этом турнире, то, очевидно, есть полуфинал, тот, что против «Манчестер Сити» в 2021 году, когда он сказал, что он не полностью здоров (клуб до сих пор оспаривает это), и, разумеется, финал в 2020 году, когда при счете 0:0 против «Баварии» он упустил шикарный шанс обыграть Мануэля Нойера из отличной позиции.

Теперь, когда это затянувшийся уход из клуба наконец свершился, фанаты показали во вторник вечером, что они готовы поддерживать новое поколение звезд.

Команда, которую нужно изменить и усилить

Уход Мбаппе должен привести к тому, что трансферный бюджет ПСЖ составит около 300 миллионов евро, свободных для инвестиций этим летом. Благодаря экономии на зарплате француза, бонусам, от которых он отказывается в связи с уходом, и уже выделенным средствам, у клуба будет много возможностей для усиления своей команды, и им это необходимо.

Чтобы эта команда продолжала прогрессировать и расти, им нужно тратить деньги, и они начнут с поиска замены Мбаппе. Это может быть прямая замена на левом фланге — кто-то вроде Рафаэля Леау из «Милана» — или это может быть результативный нападающий/центрфорвард, такой как Виктор Осимхен из «Наполи» или Душан Влахович из «Ювентуса», несмотря на то, что у «ПСЖ» уже есть Рандаль Коло Муани и Рамуш, на которых прошлым летом потратили 150 миллионов евро. Они также могут заключить контракт с таким ярким игроком, как Мохамед Салах из «Ливерпуля», если он станет доступным.

Варрен Заир-Эмри Warren Zaïre-Emery

Полузащите тоже нужна более качественная глубина. Каким бы хорошим ни был Витинья на протяжении всего сезона и каким бы открытием ни стал 18-летний Варрен Заир-Эмри, полузащита «ПСЖ» постоянно чувствовала себя слишком легковесной, чтобы конкурировать с другими топ-клубами. Им нужен опыт в центре поля, а также больше креативности и больше вариантов. Этот вопрос будет рассмотрен летом, и в шорт-лист клуба входят такие игроки, как Бернарду Силва («Манчестер Сити») и Бруну Гимарайнш («Ньюкасл Юнайтед»).

В обороне все хорошо. Лукасу Бералдо всего 20 лет, и он, можно надеяться, научится на своих ошибках; то же самое ожидается и от Нуну Мендеша на позиции левого защитника. А как насчет Джиджи Доннаруммы в воротах? Он великолепно играл на линии на протяжении большей части сезона, но его слабости при угловых временами дорого обходились его команде, да и его распределение мяча тоже не лучшее. Луис Энрике и Луиш Кампуш (последний является спортивным директором «ПСЖ», хотя его будущее также неопределенно, учитывая, что его пригласили, потому что этого хотел Мбаппе) могли бы рассмотреть другие варианты.