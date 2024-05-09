ЛЧ. Подвиги Хоселу и Хуммельса, крах Мбаппе, трагедия Нойера

7 и 8 мая в Лиге чемпионов прошли ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. Во вторник дортмундская «Боруссия» одержала гостевую победу над «Пари Сен-Жермен», а днем позже «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» вырвал победу у мюнхенской «Баварии».

«Пари Сен-Жермен» — «Боруссия» Дортмунд 0:1 (общ. 0:2)

После поражения в первом матче, у хозяев не было других вариантов, кроме как с первых минут активно идти вперед при поддержке трибун «Парк Де Пренс», чем атакующий трезубец из Килиана Мбаппе, Гонсалу Рамуша и Усмана Дембеле сразу и занялся.

Тем не менее, до перерыва дортмундцы уверенно справлялись с натиском соперника, не дав ПСЖ ничего создать у ворот Грегора Кобеля. Более того, именно гости, сделавшие ставку на контратаки и стандарты, сумел создать единственный острый момент в первом тайме — Карим Адейеми прорвался к воротам парижан и нанес опаснейший удар, который парировал Джанлуиджи Доннарумма.

Традиционно для себя, парижане встряхнулись после перерыва и заиграли куда агрессивнее, но как и в первом матче на выручку «Боруссии» пришел каркас ворот. На первых же минутах второго тайма Варрен Заир-Эмери пробил в штангу с нескольких метров из отличной позиции, хоть и с острого угла.

Правило «не забиваешь ты — забьют тебе» сработало и в этот раз, когда 35-летний ветеран Матс Хуммельс фактически без помех замкнул подачу Юлиана Брандта с углового, удвоив преимущество «Дортмунда» по сумме двух матчей.

ПСЖ бросился отыгрываться, но мяч просто не шел в ворота: Рамуш мазал из пределов штрафной, Нуну Мендеш пробил в штангу, Мбаппе и Витинья обстучали перекладину, а когда французам все же удавалось пробить в створ, в дело вступал Кобель и защитники, которые удержали минимальное преимущество.

Герой матча: Матс Хуммельс был звездой обоих матчей с ПСЖ. Ветеран-защитник сумел удержать Мбаппе на поводке на «Сигнал Идуна Парк» и сделал то же самое на «Парк Де Пренс», контролируя пространство, куда парижане так часто стремились отправить Мбаппе. Он отсекал варианты для пасов еще до того, как они появлялись, и умно перемещался, гарантируя, что лучший бомбардир ПСЖ за всю историю не сможет отличиться.

Центральный защитник был надежей и опорой в линии обороны вместе с Нико Шлоттербеком, совершая множество подкатов, выносов и перехватов. Его решающий подкат не позволил Мбаппе сравнять счет в первом тайме, а на другой половине поля он нанес парижанам нокаутирующий удар, замкнув головой прострел Юлиана Брандта. Он думал, что забил еще один гол позже во втором тайме, но флаг бокового поднялся, лишив его дубля.

Из игроков стартового состава Дортмунда в этом матче он единственный, кто играл в финале в последний раз, когда клуб туда попадал, еще в 2013 году. Он вернется на «Уэмбли» 1 июня.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Неудачник матча: Килиан Мбаппе в течение многих лет клялся, что принесет клубу из своего родного города трофей Лиги Чемпионов, и, хотя он играл не плохо, он просто не оказывал того влияния на игру, которое по настоящему большие игроки должны оказывать в таких важных матчах. Виноват он или нет, но он не выполнил клятву, которую дал парижскому клубу.

На протяжении двух матчей все в его игре было слишком предсказуемым: все финты выполнялись одинаково, все удары под одним и тем же углом. Почти каждый раз он делал одну и ту же передачу и старался одинаково принять мяч.

Да, «Дортмунд» блестяще сыграл в обороне, но Мбаппе провел большую часть матча в изоляции, лишь изредка взрываясь случайными моментами блестящего дриблинга. Он, конечно, может винить партнеров по команде, но ПСЖ не получил идеального прощального подарка от своей суперзвезды.

«Реал» — «Бавария» 2:1 (общ. 4:3)

Мадридцы, отдавшие инициативу «Баварии» в первом тайме и едва не поплатившиеся за это, на «Сантьяго Бернабеу» решили действовать первым номером и попытались диктовать хоть матча мюнхенским соперникам. На острие атак «Реала» был, как всегда? Винисиус Жуниор, который довольно быстро проверил рефлексы Мануэля Нойера.

На 13-й минуте вратарь сборной Германии перевел мяч в штангу после мощного удара бразильца, а потом среагировал, когда Родриго сыграл на добивании. «Бавария» ответила коварным ударом Гарри Кейна на исходе получаса игры, но вытянувшийся в струнку Андрей Лунин не сплоховал, а перед перерывом украинец совершил рывок к границе штрафной, чтобы еще раз помешать английскому бомбардиру.

После перерыва игра продолжалась по тому же сценарию — Винисиус и Родриго терроризировали непробиваемого Нойера, а Лунин не давал отличиться Кейну. Все изменилось за 20 минут до конца основного времени, когда англичанин выступил не в роли исполнителя, а в роли ассистента. Вышедший на замену Алфонсо Дэвис получил передачу от Кейна на левом фланге, вошел в штрафную «Реала», переложил мяч под нерабочую правую и поразил дальний верхний угол, выведя «Баварию» вперед.

Мадридцы почти сразу же забили в ответ, но гол не был засчитан из-за фола Начо против Йозуа Киммиха, который не заметил главный арбитр Шимон Марциняк, но не оставили без внимания судьи на VAR. Тем не менее, мадридцев не зря считают мастерами камбэков в Лиге чемпионов. Анчелотти бросил в бой все атакующие силы, выпустив Браима Диаса и Хоселу, и последний то и обеспечил хозяевам успех.

За две минуты до конца основного времени Нойер не смог зафиксировать мяч после удара Винисиуса Жуниора, и Хоселу с двух метров поразил ворота, сравняв счет в матче и противостоянии. Ждать экстра-таймов и серии пенальти хозяева не захотели, продолжив атаковать и на первой добавленной минуте Хоселу замкнул прострел Антонио Рюдигера, оказавшегося в чужой штрафной после углового. Причем гол был изначально отменён из-за офсайда, но после вмешательства VAR решение было изменено.

И это было не последнее судейское решение, определившее исход противостояния. Уже на исходе компенсированного времени (на 13-й минуте из 9 добавленных!) Маттейс Де Лигт поразил ворота Лунина, но гол не был засчитан, поскольку до этого был поднят флаг и прозвучал свисток Марциняка. Игроки «Баварии» яростно оспаривали офсайд, но так как игра была остановлена по свистку до гола, VAR не мог проверить момент. «Реал» удержал победу и вышел в финал.

Герой матча: Кому нужен Килиан Мбаппе, когда у «Реала» есть Хоселу? Когда прошлым летом «Мадрид» потерял Карима Бензема, многие предполагали, что на замену ему пригласят элитного нападающего. Вместо этого был подписан 34-летний ветеран, провалившийся в АПЛ в составе «Ньюкасла» и «Сток Сити».

В этом году Хоселу заработал себе игровое время и забил несколько важных голов за «Лос-Бланкос». Однако весь сезон он шел к этому матчу, который стал его самым большим триумфом и, безусловно, определяющим моментом в его карьере. Оформив за три минуты дубль, который отправил «Реал» в финал Лиги чемпионов, форвард впечатал свое имя в клубную историю.

Неудачник матча: Мануэль Нойер не пропускал ни одного гола на «Бернабеу» в плей-офф Лиги чемпионов вот уже 13 лет, и вполне мог продлить эту серию — весь матч он блистал в рамке. До конца основного времени оставалось всего две минуты он отразил удар Винисиуса прямо в ноги Хоселу, который не сплоховал.

Нойер — настоящая легенда и вряд ли кто-то хотел, чтобы он совершил столь громкую ошибку в конце своей выдающейся карьеры, которая недавно была омрачена травмой. Он заслужил возможность вывести свою команду на «Уэмбли», и не только из-за всего, через что ему пришлось пройти за последний год, но и потому, что он был великолепен в тот вечер, делая один сенсационный сейв за другим.

В конце концов, однако, Нойер превратился из героя в неудачника за долю секунды, и хотя эта ошибка не повлияет на его наследие, 38-летнему вратарю она еще долго будет вспоминаться.

Что дальше?

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии.

Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.