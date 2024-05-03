ЛЧ. Зрелищная ничья в Мюнхене и порядок, бьющий класс, в Дортмунде

30 апреля и 1 мая прошли первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. Во вторник в рамках третьего раунда самого престижного еврокубкового турнира УЕФА мюнхенская «Бавария» принимала мадридский «Реал», а днем позже «Пари Сен-Жермен» в Дортмунде сыграл с местной «Боруссией».

«Бавария» — «Реал» 2:2

В Мюнхене хозяева, для которых победа в Лиге чемпионов осталась последним шансом спасти провальный сезон, сразу же постарались прибрать инициативу к своим рукам, чему мадридцы особо и не сопротивлялись. Уже на первой минуте встречи Андрей Лунин спас ворота «Реала» после выстрела Лероя Сане, а еще через пять минут не дал забить Гарри Кейну.

На этом попытки «Баварии» забить быстрый гол не прекратились, раз за разом связка из Сане и Гарри Кейна создавала моменты у ворот гостей, но мяч упорно не шел в створ. А «Реал», выдержав стартовый натиск хозяев,открыл счет в середине первого тайма. Тони Кроос проникающим пасом вывел Винисиуса Жуниора один на один, и бразилец пробил мимо Мануэля Нойера.

В перерыве Томас Тухель внес тактические коррективы, которые сразу принесли плоды. Сане перешел направо, поменявшись флангами с Джамалом Мусиалой и довольно скоро вингер сборной Германии сравнял счет, мощно пробив в ближний угол после смещения к центу. А четыре минуты Лукас Васкес сфолил в штрафной «Реала» на Мусиале, и Кейн реализовал пенальти, выведя «Баварию» вперед.

Мюнхенцы могли забивать и третий, но Эрик Дайер после подачи Йозуа Киммиха с углового головой отправил мяч в руки Лунину. Эта промашка аукнулась хозяевам, когда Ким Мин Чжэ на 81-й минуте сбил Родриго в штрафной «Баварии», и Винисиус хладнокровно реализовал пенальти, оформив дубль и сравняв счет.

Герой матча: Тут особых вариантов нет — Винисиус Жуниор, который представлял собой угрозу всякий раз, как получал мяч. Бразилец сделал отличный рывок, отрезав всю линию обороны хозяев сменой темпа и создав себе пространство перед тем, как забить первый гол. А увидев, как «Бавария» во втором тайме повела со счетом 2:1, он начал хитрую комбинацию, которая закончилась тем, что на Родриго сфолили в штрафной и он заработал пенальти. Именно Винисиус сохранил хладнокровие, несмотря на 70 000 баварских болельщиков, желающих, чтобы он промахнулся, и сравнял счет с пенальти. Теперь он забил в трех полуфиналах Лиги чемпионов подряд, и наверняка всем хочется, чтобы он снова забил гол в ответном матче.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Неудачник матча: Кореец Ким Мин Чжэ, купленный «Баварией» за 50 млн евро после чемпионского сезона «Наполи», продемонстрировал одно из худших индивидуальных выступлений защитника, когда-либо виденное на этом уровне. Сначала его с поразительной легкостью обманул своим забегом Винисиус перед первым голом нападающего, а затем коррец еще и обвинил ошеломленного Йозуа Киммиха в том, что тот не закрыл брошенное им пространство. А в эпизоде с пенальти, спустя всего несколько мгновений после того, как он снова полностью потерял Винисиуса, Ким неуклюже скосил Родриго в штрафной, чтобы подарить «Мадриду» незаслуженную возможность сравнять счет. Баварцы были великолепны в тот вечер, но Ким стоил им победы.

«Боруссия» Дортмунд — «Пари Сен-Жермен» 1:0

Встреча на «Сигнал Идуна Парк», перед знаменитой 25-тысячной «Желтой Стеной» не могла быть закрытой и осторожной, тем более в атаке гостей активно комбинировали Килиан Мбаппе и Брадли Барколя. Тем не менее, первый момент создали хозяева — Марсель Забитцер пробил с непростого угла, но Джанлуиджи Доннарумма, к которому было много претензий в четвертьфинале, не сплоховал.

До перерыва дортмундцы, подгоняемые болельщиками,не только полностью. пересреляли соперника, нанеся четыре удара в створ ворот, но и под конец тайма сумели открыть счет. Нико Шлоттербек со свой половины поля сделал длинную передачу на Никласа Фюллькруга, который обработал мяч и с левой отправил его в сетку под Доннаруммой.

Как и в первом четвертьфинальном матче с «Барселоной», Луису Энрике удалось встряхнуть парижан в перерыве и во втором тайме команда заметно прибавила в остроте. Буквально через пять минут после возобновления матча Мбаппе крученым ударом попал в каркас ворот, а спустя пару секунд оказавшийся первым на подборе Ашраф Хакими пробил в штангу.

В то время как ПСЖ пошел вперед большими силами, «Боруссия» получила шансы для острых контратак, в одной из которых Фюллькруг мог оформить дубль, но после передачи Джейдона Санчо пробил выше. Парижане могли отыграться на 72-й минуте, когда Мбаппе вывел на ударную позицию Усмана Дембеле, но Грегор Кобель спас хозяев. Дортмундцы ответили острой контратакой в концовке, но ситуацию разрядил Маркиньос.

Герой матча: Как ни странно, это не автор единственного мяча, а его ассистент — центральный защитник Нико Шлоттербек. Именно он нашел пасом Никласа Фюллькруга и отправил его на путь к победному голу в первой половине матча. Однако Шлоттербек сделал гораздо больше. Он совершил три важных отбора мяча и уверенный перехват, а также надежно владел мячом и помог своей команде довести встречу до победы.

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Неудачник матча: Килиан Мбаппе был самым звездным игроком матча, и хотя теоретически ему была предоставлена некоторая свобода действий, на деле защитники дортмундцев душили его каждый раз, когда он касался мяча в пределах 20-метровой зоны от ворот. Он обещал, что постарается принести Парижу славу победы в Лиге чемпионов, и раз за разом он вносил свой вклад в то, чтобы привести команду к победам. Но в этом противостоянии парижане являются явными фаворитами, и Мбаппе нужно было быть активнее, а он был закрыт на целые отрезки матча и играл чем дальше, тем меньшую роль в этой встрече.

Что дальше?

Ответные полуфинальные встречи назначены на 7-8 мая. «Боруссия» отправится в гости к «Пари Сен-Жермен», а «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» мюнхенскую «Баварию».

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат (Единственный полуфиналист кто еще не гарантировал себе участие в турнире — «Боруссия»).