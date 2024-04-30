ЛЧ. Последний шанс «Баварии» на трофей, сиквел противостояния «Боруссии» и ПСЖ

«Бавария» и «Реал» не раз встречались в полуфиналах

30 апреля и 1 мая пройдут первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. Во вторник в рамках третьего раунда самого престижного еврокубкового турнира УЕФА мюнхенская «Бавария» примет мадридский «Реал», а днем позже «Пари Сен-Жермен» в Дортмунде сыграет с местной «Боруссией».

«Бавария» — «Реал»

30 апреля, 22:00 мск

В Мюнхене пройдет встреча двух самых опытных полуфиналистов Лиги чемпионов — для «Баварии» это 21-й полуфинал Кубка чемпионов и 13-й в эру Лиги чемпионов, а мадридцы и вовсе рекордсмены — это 33-й раз, когда они вышли в полуфинал самого престижного турнира УЕФА ( 17-й в ЛЧ).

Неудивительно, что команды неоднократно пересекались между собой в еврокубках, где «Реал» не проигрывает «Баварии» семь матчей плей-офф подряд (В6 Н1). В полуфиналах соперники встречались 8 раз и четыре противостояния остались за мюнхенским клубом.

Обе команды постараются продлить свои успешные серии и «Бавария» может быть даже более мотивирована, чем мадридцы — в чемпионате Германии они отдали титул, который удерживали 12 лет, леверкузенскому «Байеру», а наставник мюнхенского клуба Томас Тухель покинет свой пост летом. Так что трофей Лиги чемпионов поможет спасти сезон для команды и тренера.

«Реал» уже практически гарантировал себе титул в Ла Лиге и надеется в 15-й раз выиграть Лигу чемпионов/Кубок чемпионов. Но дойти до полуфинала оказалось очень непросто — в ответном матче 1/8 финала они не без труда отбивали штурм еще одной немецкой команды — «Лейпцига», после чего было достойное финала противостояние с «Манчестер Сити», закончившееся драматичной серией пенальти.

«Баварии» пришлось сложно как в ответном домашнем матче 1/8 финала с «Лацио», так и в первом матче четвертьфинала с «Арсеналом» в Лондоне, но ответную встречу с «канонирами» команда Тухеля может занести себе в актив, и домашнее поле будет для немцев преимуществом.

Обе команды накануне одержали победы — «Бавария» справилась с «Айнтрахтом» (2:1), доведя победную серию до 4 встреч, а мадридский «Реал» на выезде одолел «Реал Сосьедад» (1:0) и не проигрывает уже 18 матчей во всех турнирах. Единственная потеря гостей — это Дани Карвахаль, пропускающий первый матч из-за дисквалификации.

«Боруссия» Дортмунд — «Пари Сен-Жермен»

1 мая, 22:00 мск

Во втором полуфинале встречаются куда менее опытные и именитые соперники. «ПСЖ» и вовсе единственная из оставшихся команд, которая не выигрывала Лигу чемпионов. Они трижды играли в полуфиналах, а в своем единственном финале в 2020 году уступили проиграли «Баварии» и теперь имеют шанс на реванш.

Дортмундская «Боруссия» выигрывала турнир лишь раз, еще в далеком 1997 году, но пять раз бывала в полуфиналах. Последний раз это случилось еще в 2013 году — тогда «шмели» одолели в двухматчевом противостоянии «Реал» и вышли в финал, где проиграли....все той же мюнхенской «Баварии».

ПСЖ прошел «Боруссию» в 1/8 финала ЛЧ-2019/20 (общ. 3:2), а в этом розыгрыше турнира соперники уже провели репетицию, дважды сыграв на групповом этапе — «ПСЖ» выиграл домашний матч со счетом 2:0 на «Парк-де-Пренс», а в Дортмунде в последнем туре была зафиксирована ничья 1:1.

Но не стоит забывать, что «Боруссия» к тому моменту уже досрочно вышла в плей-офф, а парижане имели все шансы вылететь, если бы не сравняли счет в Дортмунде.

В последнем матче Бундеслиги дортмундцы на выезде были разгромлены «Лейпцигом» (1:4). Зато в восьми домашних полуфинальных матчах в еврокубках немцы потерпели только одно поражение (В5 Н2), а исходы противостояний с ПСВ и «Атлетико» решились перед «Желтой Стеной».

«Пари Сен-Жермен» подходит к противостоянию на позитиве — в четвертьфинале они выбили «Барселону», после чего в перестрелке с «Гавром» (3:3) завоевали 12-й титул чемпиона Франции. Правда, в пяти последних полуфинальных матчах ЛЧ парижане одержали лишь одну победу.

Что дальше?

Ответные полуфинальные встречи назначены на 7-8 мая. «Боруссия» отправится в гости к «Пари Сен-Жермен», а «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» мюнхенскую «Баварию».

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат (Единственный полуфиналист кто еще не гарантировал себе участие в турнире — «Боруссия»).