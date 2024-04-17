Ни юных звезд, ни трофеев. Что такое «Боруссия» Дортмунд в 2024 году?

В компании 81 000 зрителей, исполняющих «You'll Never Walk Alone» перед матчем, с 25 000 фанатов на отдельно стоящей «Желтой Стене», дышащей и раскачивающейся в течение двух часов, под громкий шум, который сопровождает все мало-мальски волнительные моменты (или все, что, по мнению болельщиков, должно быть волнительным), вас ждет удовольствие, и они это знают.

«Вестфаленштадион», как его первоначально называли (и до сих пор часто зовут), является «Лэмбо Филд» (домашняя арена клуба НФЛ «Грин-Бей Пэкерс» — прим. ред) европейского футбола. Этой весной ему исполнилось 50 лет, и это место назначения для спортивных туристов в городе, который хочет преодолеть свою нехватку населения.

Дортмунд, разумеется, намного больше, чем город Грин-Бей из штата Висконсин, но это всего лишь девятый по численности населения город в Германии и третий по величине в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, что делает неожиданным то, что он является домом для второго по величине клуба страны. Но даже в разочаровывающий сезон «Боруссия Дортмунд» является таковым.

Фанаты «Боруссии» поют перед матчем с «Баварией»

«Боруссия» прочно зарекомендовала себя как клуб второго уровня в европейском футболе, обычно занимающий позицию где-то между 10 и 15 местами в рейтинге. Они живут по средствам, навсегда усвоив уроки того, когда амбиции привели их на грань банкротства. За последнее десятилетие они подписывали целый ряд лучших молодых игроков мира — Эрлинга Холанна, Джуда Беллингема, Илкая Гюндогана, Роберта Левандовского, Усмана Дембеле, Марио Гетце, Пьера-Эмерика Обамеянга, Джейдона Санчо, Чиро Иммобиле, Генриха Мхитаряна, Кристиана Пулишича, а с момента выхода в финал Лиги чемпионов в 2013 году они выходили в четвертьфинал еще четыре раза. Они смогли пройти еще дальше этой весной, но для этого потребовался камбэк после выездного поражения от «Атлетико Мадрид» со счетом 2:1 в первом четвертьфинальном матче. (В ответной встреча «Боруссия» победила со счетом 4:2 — прим. ред.)

Этот сезон сложился немного иначе, чем большинство других. Они снова вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, и их выступление обеспечило им место на расширенном клубном чемпионате мира по футболу, который состоится следующим летом в США. Но из-за ужасного проседания формы в ноябре «Боруссия» обнаружила себя в непростой борьбе с «РБ Лейпциг» за четвертое место в Бундеслиге. А при том, что мюнхенская «Бавария» наконец-то уступила немецкую корону впервые за 12 лет, она каким-то образом отправится куда-то кроме Дортмунда: леверкузенский «Байер», принципиальный соперник, принадлежащий фармацевтическому гиганту, который находится в часе езды от Дортмунда, завоевал титул Бундеслиги в прошедшие выходные.

Может ли «Боруссия Дортмунд» когда-нибудь снова стать чем-то большим? Больше, чем примерно 11-я лучшая команда Европы? Больше, чем четвертьфиналист Лиги чемпионов? Больше, чем клуб, в котором играет яркая молодая звезда, прежде чем перейти в действительно большой клуб? Жизнь на «Вестфаленштадионе» обычно хороша, но может ли она быть лучше?

Что такое «Боруссия Дортмунд» в 2024 году?

«Этот регион известен своим упорным трудом»

«Во время своей первой пресс-конференции [Юрген] Клопп сказал, что не может обещать титулы, но пообещает то, что он назвал "футболом на полную мощность".», — написал бывший корреспондент ESPN Ули Хессе о бывшем тренере «Дортмунда» в своей книге 2019 года «Строительство "Желтой стены": невероятный взлет и культовая привлекательность дортмундской Боруссии».

«Тогда он сказал: "Если игры становятся скучными, они теряют право на существование". Он как будто заранее прочитал инструкцию о том, как завоевывать черно-желтые сердца».

Настойчивость болельщиков на «Сигнал Идуна» становится наиболее заметной в двух конкретных моментах любого матча. Первый случается, когда «Боруссия» отбирает мяч у соперника. Если игрок «Боруссии» сомневается в необходимости немедленно отправить мяч вверх по полю и начать полноценную контратаку, то рев толпы побуждает его сделать это. Второй момент наступает, когда у игрока есть мяч на любом пространстве в атакующей трети поля; рев трибун заставляет его немедленно нанести удар по воротам. Если игрок не реагирует так, как ему приказано, рев почти превращается в стон. «Сделай что-нибудь. Всегда ищи возможность что-то сделать».

«Тяжелой работы, от первой до последней минуты», — сказал директор по маркетингу «Боруссии» Карстен Крамер, когда его спросили, чего болельщики ожидают от клуба. «Страсти, эмоций, энергии, интенсивности, аутентичности, близости к болельщикам. Не отделяйте игроков от болельщиков — дайте им почувствовать себя частью клуба и частью игры. Это важно».

В некоторой степени это можно сказать о любой фанатской базе в любой части любой страны, но эта мысль особенно верна в отношении промышленного региона Северный Рейн-Вестфалия, который перегружен клубами, могущими похвастаться невероятно страстными фанатами — он является домом для пяти клубов Бундеслиги (Дортмундская «Боруссия», «Байер» из Леверкузена, «Боруссия Менхенгладбах», «Кельн» и «Бохум») плюс для еще четырех команд второго дивизиона («Фортуна» Дюссельдорф, «Оснабрюк», «Падерборн» и крупный, но погрязший в долгах «Шальке»).

«На стадионе особая атмосфера, и не только во время побед. Мы не мюнхенская "Бавария", и мы в какой-то мере знаем, что такое — страдать», — сказал спортивный директор Себастьян Кель. И порой они еще как страдают. Учитывая количество болельщиков и то, насколько открыто они выражают эмоции, можно довольно легко увидеть, как такая толпа может в определенных ситуациях превратить домашнее преимущество в недостаток. Также это может сделать катастрофу последнего тура прошлого сезона еще более разрушительной.

Прошлой весной «Боруссия Дортмунд» отыграла отставание в девять очков и стала лидером лиги к заключительному туре сезона. Все, что им нужно было сделать, чтобы гарантировать себе первый за 11 лет титул и положить конец десятилетней чемпионской серии «Баварии», это обыграть находящийся в середине таблицы «Майнц», или чтобы «Бавария» потеряла очки в матче против «Кельна». Вместо этого, в то время как звездный полузащитник Джуд Беллингем получил травму и пропустил свою последнюю игру в черно-желтой форме, «Боруссии» шокировано наблюдала как «Майнц» уже к 25-й минуте завоевал ошеломляющее преимущество в два мяча. Себастьен Алле, как никто другой ответственный за весенний взлет «Боруссии», смазал пенальти, и на глазах у паникующих хозяев поля «Боруссия» смогла сыграть лишь вничью 2:2. Их почти выручил не менее шокирующий результат в Кельне, но гол Джамала Мусиалы на 89-й минуте обеспечил победу «Баварии» со счетом 2:1 и продлил серию баварцев по завоеванию трофеев в лиге.

Джуд Беллингем и Эдин Терзич после матча с «Майнцем» globallookpress.com

Отойти от того, что генеральный директор дортмундцев Ханс-Йоахим Вацке в недавнем обращении к СМИ назвал «черным днем 27 мая», оказалось трудным делом. Ничьи на старте сезона с получившим повышение «Хайденхаймом» и местным соперником «Бохумом» создали мрачный тон в начале кампании 2023/24, и после периода восстановления, который включал первое место в самой сложной группе Лиги чемпионов этого сезона с участием «Пари Сен-Жермен», «Милана» и «Ньюкасла» — команда ушла на зимний перерыв в Бундеслиге, одержав всего одну победу в восьми предыдущих матчах чемпионата и потерпев громкое поражение от «Штутгарта» в Кубке Германии.

Во время перерыва, когда появились слухи о предстоящем увольнении тренера Эдина Терзича, клуб вместо этого предпринял другой шаг, пригласив в качестве его помощников легенд клуба Нури Шахина и Свена Бендера. Шахин играл за клуб на протяжении 11 сезонов, а недавно в течение двух лет руководил турецким клубом «Антальяспор». Бендер играл в «Боруссии» на протяжении восьми сезонов, а в последнее время тренировал сборную Германии из игроков до 17 лет. Было легко увидеть в Шахине естественную замену Терзичу, если команда так и не придет в себя, но добавление их к тренерскому штабу также было сделано с надеждой встряхнуть команду.

«У нас было ощущение, что нам нужно отреагировать на первую часть сезона, нам нужно привнести что-то новое», — сказал Кель. «Нам нужно немного изменить климат в раздевалке, отношение к игрокам, но также привнести некоторые новые идеи. Я думаю, что связь между нашим главным тренером Эдином, который является боссом, и этими двумя парнями очень хороша. У каждого своя роль».

Нури Шахин и Эдин Терзич globallookpress.com

Как и в прошлом сезоне, команда действительно восстановилась после перерыва. По результатам с начала 2024 года дортмундская «Боруссия» занимает второе место, уступая только чемпиону из Леверкузена. И, несмотря на некоторую нерешительность в заключительной стадии, дортмундцы победили «ПСВ Эйндховен» и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Однако даже несмотря на приход в норму, проблемы прошлой осени, в сочетании с блеском «Леверкузена» и стабильным качеством «Штутгарта» привели к тому, что «Боруссия» осталась в напряженной борьбе за попадание в четверку лучших и путевку в Лигу чемпионов в следующем году. В настоящее время они равны по очкам с «Лейпцигом», рейтинги мощности Opta дают им 50,2% шансов попасть в четверку лучших.

«Нелегко каждый год находить таких игроков»

В книге «Игра с данными: история аналитической революции Ливерпуля», вышедшей в 2024 году, автор Джош Уильямс довольно легко описал разницу между проектами Клоппа в «Боруссии Дортмунд» и «Ливерпуле». «Мерсисайдцы попытаются стать улучшенной версией Боруссии», — сказал он, — «применив аналогичный тактический подход, но не продавая своих звезд в конце каждого сезона».

Действительно, перед Клоппом в Дортмунде стояло две основные проблемы: его команды всегда были чрезвычайно молодыми, и каждое лето они теряли одного из своих лучших молодых игроков. Был 22-летний Шахин (ушедший в «Реал») в сезоне 2011–2012 годов; 23-летний Синдзи Кагава (в «Манчестер Юнайтед») в сезоне 2012–13; 22-летний Гетце (в «Баварию») в сезоне 2013–14; 25-летний Левандовский (снова в «Баварию») в сезоне 2014–15. Когда «Боруссия» выиграла Бундеслигу в сезоне 2011/12, 58% игрового времени в чемпионате досталось игрокам 23 лет и младше. Единственными ключевыми игроками старше 26 лет были вратарь Роман Вайденфеллер и опорный полузащитник Кель. У них всегда был молодой состав, и из-за отъездов игроков он так и не старел.

Это делает эпический успех Клоппа в этот период — два чемпионских титула (2011 и 2012), победа в Кубке Германии (2012) и выход в финал Лиги чемпионов (2013) — в ретроспективе еще более впечатляющим, но этот подход был вынужденным. После финансового кризиса клуба в начале 2000-х иначе и быть не могло.

После победы в Лиге чемпионов в 1997 году и выхода в полуфинал в 1998 году «Дортмунд» предпринял смелые шаги в попытке продолжить доминирование в Европе, приобретя множество игроков-ветеранов, выйдя на биржу в 2000 году и перенапрягая себя еще множеством способов. Они выиграли Бундеслигу и дошли до финала Кубка УЕФА в 2002 году, но удача быстро померкла. Доходы от телетрансляций в Германии резко упали, ряд кредитов и инвестиционных сделок обернулись неприятными последствиями, «Боруссии» пришлось взять унизительный краткосрочный кредит у «Баварии» в 2004 году, а к 2005 году на горизонте маячило банкротство.

Книга Гессе «Строим Желтую стену» рассказывает историю первых нескольких недель Вацке на посту генерального директора в 2005 году, когда он вел переговоры с кредиторами о сохранении клуба на плаву. Когда последний кредитор официально согласился на новые условия и существование клуба было подтверждено 14 марта 2005 года, это было воспринято как возрождение. «Для болельщиков, а также для людей, которые управляют клубом, события 2005 года запомнились не только как история о том, как "Боруссия" отошла от края пропасти, но и как взятое обязательство», — написал Гессе. «[Вацке сказал мне несколько лет спустя]: "Над всем, что мы делаем, есть заголовок. Этот заголовок таков: мы хотим добиться максимального спортивного успеха, но никогда больше не будем влезать в долги ради этого".».

«Двадцать лет назад мы чуть не обанкротились, потому что пытались инвестировать в игроков, но не смогли рефинансировать самостоятельно», — сказал Крамер. «Мы можем просто тратить деньги, которые сами зарабатываем. Это путь Дортмунда. Нам не нравится идти в банк, чтобы просить кредит, чтобы купить игрока, который может помочь нам добиться успеха в будущем. Быть надежными, серьезными и аутентичными — это наш подход и наша стратегия, даже если это означает, что мы можем потерять некоторую конкурентоспособность в текущем сезоне. Мы не будем творить всякую дичь в надежде обогнать мюнхенскую Баварию».

Юрген Клопп globallookpress.com

Трудно добиться успеха в футболе, действуя ответственно, но «Боруссии» уже довольно давно удается успешно балансировать на грани между качеством и осмотрительностью. Тем не менее, с тех пор как в 2015 году ушел невероятный Клопп, им так и не удалось добиться таких же высот. Они дважды выиграли Кубок Германии, в 2017 и 2021 годах, и пять раз финишировали вторыми в лиге за последние девять сезонов, но что-то большее ускользало от них. А в сезоне 2023/24 они даже не могут похвастаться таким же уровнем молодых талантов, как раньше.

Кубок Германии по футболу 2021 года, возможно, стал пиком эпохи после Клоппа. Травмы заставили «Боруссию» финишировать на третьем месте в чемпионате, но в кубке они прошли так далеко, отчасти благодаря четырем голам 17-летнего Джио Рейны, а в финале, победив «РБ Лейпциг» со счетом 4:1, они получили блестящую игру от Санчо (два гола и результативная передача), Холанна (два гола) и 17-летнего Беллингема.

Однако после ухода всех троих в течении двух подряд летних трансферных окон и спада у склонного к травмам Рейны, они вошли в сезон 2023/24 с командой, которой не хватало молодых звезд того же уровня. На деньги от перехода Беллингема в «Реал Мадрид» они приобрели 22-летнего полузащитника Феликса Нмечу из «Вольфсбурга», но также подписали 30-летнего нападающего Никласа Фюллькруга из «Вердера», 29-летнего полузащитника Марселя Забитцера из «Баварии» и 28-летнего левого защитника Рами Бенсебаини из «Боруссии Менхенгладбах».

«Мы следуем нашим принципам», — сказал Кель, когда его спросили об этой серии контрактов с ветеранами, — «и нашей целью, конечно, будет [приобретение] лучших молодых талантов. Но их трудно находить каждый год. Мы стараемся совмещать опытных и молодых игроков. Я думаю, что одни и другие могут помогать друг другу и поддерживать друг друга».

«Команда не сможет работать, просто наняв 20 талантливых игроков», — сказал Крамер. «Это очень сложная головоломка. Все части разные, и если у вас так много молодых игроков, вам также нужно правильное сочетание опытных игроков. После ухода Беллингема мы решили, что нам нужна замена в полузащите, и мы решили инвестировать в двух игроков, Нмечу и Забитцера, чтобы компенсировать потерю. Мы решили применить другой подход, но это не значит, что мы отказываемся от стратегии поиска талантливых игроков».

«Через два года вы обязательно увидите его играющим на невероятном уровне»

В этом сезоне 13 игроков отыграли за «Боруссию» не менее 1500 минут во всех турнирах. Невероятно, но 24-летний защитник Нико Шлоттербек — самый молодой из всех. Пятеро из 13 игроков старше 30 лет, а единственный игрок в возрасте до 22 лет, отыгравший хотя бы 1300 минут, — левый защитник Ян Маатсен — арендован у «Челси».

Теоретически огромная доза влияния ветеранов должна была поднять планку команды, даже если она снизит потолок, но эта кампания, судя по всему, станет худшим результатом «Боруссии» в лиге либо с сезона 2017/18 (последний раз, когда они финишировали четвертыми), либо с 2014/15 ( в последний раз они финишировали ниже четверки). Результаты раздражающе скакали вверх и вниз, и это продолжалось даже несмотря на то, что общий уровень игры за последние месяцы улучшился. Они по-прежнему опережали бы «РБ Лейпциг» в таблице Бундеслиги, если бы не терпели сокрушительные неудачи и не пропустили два гола за четыре минуты в домашнем поражении от «Хоффенхайма» со счетом 3:2. И менее чем через две недели после своей первой победы в Мюнхене за десятилетие они абсолютно провалили первые 30 минут матча против «Атлетико Мадрид» в Лиге чемпионов, и в конечном итоге им повезло, что они сохранили шансы на успех, проиграв всего лишь 1:2.

Джейдон Санчо globallookpress.com

В отчаянных поисках недостающего потенциала роста во время зимних каникул «Боруссия» не только взял в аренду Маатсена в январе, но и вернула Санчо. После впадения в немилость и публичной вражды с Эриком Тен Хагом во время третьего разочаровывающего сезона в «Манчестер Юнайтед», Санчо вернулся на правах аренды и забил два гола — в том числе один в ворота ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов — плюс сделал одну результативную передачу, вдобавок к 21 созданному моменту и 118 прогрессивных продвижений мяча (специализация Санчо) за 909 минут.

«Мы знаем Джейдона очень-очень давно», — сказал Кель об игроке, который забивал в среднем 16,3 гола и делал 17,7 результативных передач во всех турнирах в течение блестящих трех сезонов за клуб. «Когда я впервые поговорил с ним в декабре, я почувствовал, что он очень оптимистичен, что можно почувствовать его огонь, что он хочет показать миру, что он все еще здесь и что Джейдон Санчо по-прежнему один из лучших игроков. Когда он пришел в январе, он был очень, очень хорош на тренировках и, конечно, очень мотивирован. Ему не хватало игрового времени, но мы старались дать ему 25 минут, 45 минут, 75 минут. Если он получает мяч, каждый знает что-то может случиться что-то волшебное. Мы очень рады, что вернули его. У Джейдона действительно хорошая связь с этим клубом. Он дома».

Как долго он будет оставаться «дома» — вопрос. Вы можете найти множество немецких СМИ, которые настаивают на том, что трансфер Санчо должен быть выкуплен «Боруссией» этим летом, но пока неизвестно, насколько это возможно с финансовой точки зрения. То же самое касается и Маатсена, у которого есть гол, две передачи и уровень владения мячом, который полностью изменил игру «Боруссии». У него есть пункт об отступных в контракте с «Челси» в размере 40 миллионов евро этим летом.

«Конечно, если бы я мог купить игрока или арендовать его с правом выкупа, я бы предпочел это сделать», — сказал Кель. «Но [с Санчо и Маатсеном], к сожалению, это было невозможно. Это был единственный шанс заполучить этих игроков в данных обстоятельствах. По этой причине всё так, как есть, но мы будем следить за ними и, конечно, делать всё, возможное, если мы получим шанс [приобрести их в будущем]».

Ян Маатсен globallookpress.com

Успех аренд Санчо и Маатсена, низкие шансы на то, что оба останутся в клубе после мая, отчаянная борьба за путевку в Лигу чемпионов и старение состава на сезон 2023/24 — все это создало уникальный уровень неопределенности для клуба в данный момент. Такое ощущение, что он немного сбился с курса. Опять же, такое ощущение может возникнуть только из-за травм игроков.

22-летний Карим Адейеми был одним из главных игроков в прошлогоднем походе за титулом, но после длительного периода вне игры он не набрал даже 1000 игровых минут до середины марта. Он стал лучшим игроком «Боруссии» в недавней победе команды над «Баварией» со счетом 2:0, первой за десятилетие, одержанной в Мюнхене. Нмеча показал себя как мощный прессингующий полузащитник, но провёл на поле всего 1097 минут. 19-летний Джейми Байно-Гиттенс, как и Санчо, любящий дуэли вингер с большим потенциалом, но он отыграл всего 1022 минуты, за которые забил дважды и сделал четыре результативные передачи.

Джио Рейне, который борется за игровое время в аренде в «Ноттингем Форест» после того, как в этом сезоне отыграл всего 361 минуту за «Боруссию», каким-то образом все еще только 21 год. Если он когда-нибудь сможет одновременно избегать травм и конфликтов с тренерами, то его недавние выступления за сборную США стали довольно четким напоминанием о его потенциале роста. 19-летний Юсуфа Мукоко в этом сезоне испытывал проблемы с игровым временем, отставая от Фюллкруга и других игроков нападения, но он все равно забил четыре гола за 498 минут.

Эти пять игроков могут легко стать важными игроками отличной команды в будущем — другие, такие как 25-летний Дониелл Мален (13 голов и три передачи во всех матчах) и 24-летний Шлоттербек, вошли в свои лучшие годы, хотя, по слухам, Мален может уйти этим летом. «Боруссия» также владеет правами на 18-летнего нападающего Пэриса Бруннера, лучшего игрока турнира на прошлогоднем юниорском чемпионате мира (U17), и 18-летнего полузащитника Кьелль-Арика Ветьена, который забил 10 голов и сделал восемь результативных передач за юношескую команду «Боруссии» (U19) в этом сезоне.

Жюльен Дюранвиль globallookpress.com

Самый высокий потенциал роста может принадлежать 17-летнему нападающему Жюльену Дюранвилю. Приобретенный у «Андерлехта» в январе 2023 года, он почти спас надежды «Боруссии» на титул в последние минуты «черного дня 27 мая», создав два отличных голевых момента с восемью прогрессивными продвижениями мяча во время 28 минут после своего вызванного отчаянием выхода на замену в матче против «Майнца». Он пропустил почти весь сезон 2023/24 из-за травмы, но сделал две результативные передачи в воскресном матче команд U19, одном из своих первых матчей в сезоне. «Через два года вы наверняка увидите его играющим на уровне, в который вы не поверите», — сказал Крамер.

«Чем больше вы находитесь на рынке, о котором говорите, тем большего вы достигнете»

Даже в период разочарований укрепление бренда никогда не прекращается. 29 февраля «Боруссия» стала третьим немецким клубом (после мюнхенской «Баварии» и франкфуртского «Айнтрахта»), открывшим офис в США, выбрав место вместе со своим давним маркетинговым партнером Sport Five на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.

«Честно говоря, если бы не пандемия [COVID-19], я уверен, что мы бы открыли этот офис раньше», — сказал Крамер. «Это был всего лишь вопрос времени». У «Боруссии» 32 фан-клуба в США, а также 18 молодежных академий. «Я думаю, что урок всей нашей другой международной деятельности» — у них также есть офисы в Китае и Сингапуре — «заключается в том, что чем больше вы вовлечены во внутреннюю жизнь рынка, о котором говорите, тем большего вы достигнете».

«Если вы всегда думаете, что можете управлять рынками из Германии, только с помощью немцев, вы потерпите неудачу. Если вы хотите иметь более обширное присутствие в США, в Америках, вы должны быть там, и вы не сможете управлять этими процессами из Германии».

Открытие офиса, сопровождавшееся блестящим приемом на вершине Всемирного торгового центра, было, безусловно, своевременным, учитывая, какое внимание футболу будет уделяться в Америке в ближайшие годы.

Этим летом США примет Кубок Америки, расширенный клубный чемпионат мира по футболу с участием 32 команд, на который «Боруссия» недавно квалифицировалась, в 2025 году, а также, вместе с Канадой и Мексикой, чемпионат мира в 2026 году.

Недавно Вацке сообщил СМИ, что он даже надеется на предсезонный турнир Бундеслиги в Штатах в период 2025–2027 годов. «В Америке наблюдается большой импульс развития соккера», — сказал он.

То, что он действительно использовал слово американское слово «соккер», говоря о футболе, косвенно подчеркивало эту мысль.

Так что же такое «Боруссия Дортмунд» в 2024 году?

Открытие офиса в США и попытка расширить сферу деятельности клуба с таким четким брендом имеет смысл. Но на поле «Боруссия» переживает интересный переходный момент. Вацке, который так долго считался лицом и, в каком-то смысле, спасителем клуба, уходит в отставку, когда в 2025 году истечет срок его контракта. Пока неясно, как будут распределены его обязанности и кто его заменит. Между тем, «Бавария» наконец-то прервала свою чемпионскую серию, но заставил ее это сделать «Байер» из Леверкузена с потрясающим молодым тренером (Хаби Алонсо) и группой ярких молодых талантов. (Вацке: «Один глаз смеется, а другой плачет» по поводу этого развития событий.)

Этим летом клубу предстоит принять важные решения, касающиеся как будущего Терзича, так и того, насколько он может полагаться на свою базу молодых талантов. Можно ли надеяться, что травмы пойдут на спад настолько, что самые яркие молодые таланты комванды смогут развиваться и процветать? Можно ли вы позволить себе удержать Маатсена и/или Санчо? (Можно ли позволить себе не делать этого?) И в условиях, когда другие немецкие клубы, такие как «Байер» из Леверкузена, «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт Франкфурт», пытаются процветать за счет более молодых игроков, и даже такие супертяжеловесы, как «Реал Мадрид», скупают молодежь, можно ли продолжать выделяться на общем фоне, когда дело дойдет до подписаний следующих Холаннов или Беллингемов?

«Борьба за таланты становится все более важной проблемой для всех клубов, поскольку количество талантов не увеличивается», — сказал Крамер. «Мы все плывем по одному и тому же морю».

В эпоху, когда финансовые тяжеловесы футбола продолжают все дальше отрываться от преследователей, каковы реалистичные амбиции клуба, который последовательно развивает молодые таланты, определенно входит в число 15 лучших клубов Европы... и в среднем определенно не входит в 10 лучших? Это странная позиция. Но что касается дортмундской «Боруссии», то у вас всегда есть семья на «Вестфаленштадион», на которую можно опереться.

Когда в начале февраля меня поздравили с моим первым визитом в Дортмунд, я был там, чтобы посмотреть победу «Боруссии» над «Фрайбургом» со счетом 3:0. Мален забил два мяча, в том числе стремительный ранний гол, а Фюллькруг отдал голевую передачу Малену и забил третий. Молодые Маатсен и Байно-Гиттенс были великолепны, поскольку «Боруссия» строила большую часть своей атаки через них на левом фланге. Но героем матча, по мнению и Терзича, и болельщиков на трибунах, стал Матеу Морей, отыгравший всего две официальные минуты.

Матеу Морей и Эдин Терзич globallookpress.com

Приобретенный у «Мальорки» в 2019 году, Морей только начал пробиваться в состав основной команды после ряда повреждений, когда в полуфинале Кубка Германии 2021 года он получил серьезную травму колена, из-за которой он выбыл из игры более чем на год. 11 февраля, после более чем 1000 дней в клубе, он наконец смог сыграть перед Желтой стеной и отпраздновать вместе с ней.

«Матеу — наш скрытый герой», — сказал Терзич после матча. «Он здесь уже более четырех лет. Каждого игрока, которого мы подписываем, мы пытаемся убедить его, показывая ему этот стадион с 80 000 зрителей. Матеу был здесь четыре с половиной года, и вот уже три года он проходил реабилитацию, чтобы вернуться, и он никогда не играл перед зрителями на нашем стадионе. Он так усердно работал в зале, и от больницы до поля был очень долгий путь, и если вы хотите героя сегодня это должен быть Матеу Морей».

Наблюдать за тем, как Морей наконец-то получил шанс разделить момент с болельщиками, было особенным событием. И независимо от того, смогут ли они когда-нибудь сократить разрыв с футбольными суперклубами или подпишут ли они следующего Холанна, у «Боруссии Дортмунд» всегда будет «Сигнал Идуна Парк» и 81 000 членов семьи, с которыми они будут встречаться каждые несколько дней.