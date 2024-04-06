Немного иной Хёнесс. Является ли наставник «Штутгарта» следующим звездным молодым тренером Германии?

«Штутгарт» занимает третье место в Бундеслиге, а усилия Хёнесса со скромной командой привлекли внимание в немецких и европейских футбольных кругах.

Настолько, что вплоть до прошлого месяца, когда он продлил свой контракт, Хёнесс даже был связан слухами с должностью наставника мюнхенской «Баварии», которая вскоре должна была стать вакантной. Кажется неизбежным, что однажды он вернется в свой родной город и клуб, где его дядя Ули Хёнесс правил в качестве генерального менеджера в течение трех десятилетий и до сих сохранил влияние.

У 41-летнего Себастьяна была не такая успешная игровая карьера, как у Ули или его отца Дитера, который также играл за «Баварию» и долгое время работал спортивным директором в берлинской «Герте», а также некоторое время работал в «Вольфсбурге». Не добившись успехов на поле, Себастьян Хёнесс завершил игровую карьеру в возрасте 27 лет и сосредоточил свои усилия на тренерской работе, начиная с местного берлинского клуба «Герта Целендорф» и молодежной академии «РБ Лейпциг», прежде чем присоединиться к «Баварии».

В памяти автора этого текста запечатлено время Хёнесса во главе резервной команды «Баварии», во время которого он одержал победу в третьем дивизионе Германии — подвиг, не имеющий аналогов ни в одной другой резервной команде на сегодняшний день. Однако согласно правилам резервным командам не разрешается переходить во 2-ю Бундеслигу.

Во время своего пребывания в должности Хёнесс в первую очередь сосредоточился на подготовке молодых талантов к потенциальному вызову в состав выступающей в Бундеслиге основной команды «Баварии». Тем не менее, ему удалось создать конкурентоспособную команду, которая более чем успешно выстояла против более опытных соперников. На протяжении сезона 2019/20 относительно неопытный тренер часто командами с бровки руководил своими игроками на поле, давал указания и подбадривал их.

Себастьян Хёнесс globallookpress.com

Перенесемся на четыре года вперед, и Хёнесс стал гораздо более спокойной личностью на бровке, при том что теперь он находится перед значительно большими толпами болельщиков.

«Баланс важен. Мы говорим о футболе. Эмоции — его часть», — сказал он однажды. «Но что также является частью этого процесса, так это умение проявлять аналитический подход в нужный момент, быть бесстрастным и находить правильное сочетание».

Хёнесс не так откровенен, как его знаменитый дядя, который никогда не уклонялся от словесной войны, пока был влиятельным лицом в «Баварии». Себастьян излучает более спокойную уверенность в своей работе и способностях своих игроков, хотя под его уравновешенным поведением всегда скрывается огонь.

«Каждый проживает свои эмоции по-разному», — сказал Лотар Маттеус, игравший за «Баварию» под руководством Ули. «Я считаю, что Себастьян может стать очень эмоциональным, если ему что-то не нравится».

Тем не менее, немецкие СМИ изображали Себастьяна как «немного другого Хёнесса», как однажды заявило Sky Germany.

Восхищение Де Дзерби

Всех членов семьи Хёнессов объединяет тяга к величию. Они не хотят просто быть частью Бундеслиги, они хотят ею управлять. Дебют Себастьяна в высшем дивизионе Германии состоялся благодаря «Хоффенхайму», который дал многообещающему тренеру шанс после его триумфа в третьем дивизионе. Это был довольно рискованный шаг, и Хёнесс по сей день благодарен за шанс управлять амбициозной командой из региона Крайхгау.

Покинув «Хоффенхайм» в 2022 году, он начал новую главу в «Штутгарте» после 10-месячного перерыва. По прибытии он столкнулся с серьезными проблемами: клуб болтался в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги, но Хёнесс каким-то образом сумел перевернуть ситуацию.

Как однажды выразился вратарь Фабиан Бредлоу, ссылаясь на комиксы об Астериксе: «[Хёнесс] — Гетафикс, и у него есть волшебное зелье». Бредлоу добавил более серьезным тоном: «У меня такое ощущение, что все поддерживают его. Даже те некоторые, кто прятал голову в песок, потому что думали, что все равно не будут играть, снова в строю».

Фабиан Бредлоу globallookpress.com

«Штутгарт» выбрался из зоны вылета и в конечном итоге спасся, победив «Гамбург» в стыках за право выступления в Бундеслиге, но мало кто ожидал, что за этим последует такой взлет, что они будут бороться за места в Лиге чемпионов.

Они может и являются трехкратными чемпионами Бундеслиги, но после многих лет плохого управления «Штутгарт» не обладает большим бюджетом. В каком-то смысле они стали «Брайтоном» Бундеслиги, и это сравнение выбрано не случайно. Хёнесс черпает вдохновение из футбольной философии и тактического подхода тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, которого Хёнесс посетил после окончания своего пребывания в «Хоффенхайме».

«Роберто Де Дзерби входит в число тех тренеров, за играми которых я внимательно слежу и которые меня вдохновляют», — сказал Хёнесс в прошлом году. Его восхищение, кажется, заходит так далеко, что можно найти много общего в том, как «Штутгарт» играет в обороне и пытается расставить ловушки для соперников. Они часто вытягивают защищающуюся команду к свой штрафной площади, а затем противодействуют высокому прессингу быстрыми передачами с участием центральных защитников и полузащитников, прежде чем отправить мяч вперед к нападающим.

Себастьян Хёнесс globallookpress.com

«Штутгарт», как и многие другие команды Бундеслиги, мог бы сосредоточиться на защите в компактной структуре и попытках организовать контратаки, полагаясь скорее на реагирование, чем на упреждение. Их уязвимости в обороне проявились в матче с «Хайденхаймом», когда соперник организовал замечательный камбэк, превратив отставание со счетом 0:2 в преимущество 3:2 с помощью двух быстрых контратак, обе безжалостно завершенных Тимом Кляйндинстом. Тем не менее, под руководством Хёнесса «Штутгарт» постоянно демонстрирует атакующий футбол, который является одновременно убедительным и эффективным, о чем свидетельствует окончательный счет в тот день — 3:3.

«У "Штутгарта" есть тренер Себастьян Хёнесс, который по своему характеру идеально подходит команде», — сказал Томас Хитцльспергер, бывший игрок «Штутгарта» и генеральный директор клуба. «Люди в восторге от того, как он позволяет своей команде играть в футбол, тем более, что прошло много лет, в течение которых особо нечего было праздновать. Болельщиком "Штутгарта" снова стало весело быть».

Календарь и таблица Бундеслиги

Хитцльспергер даже сравнил нынешний «Штутгарт» с командой 2007 года, когда он, Сами Хедира, Марио Гомес и другие привели ее к их последнему титулу в Бундеслиге. «Процессы (на поле) были отработаны до автоматизма, и мы играли с удовольствием», — сказал он. «Сейчас "Штутгарт" снова находится в похожей фазе».

Преодоление финансовых ограничений «Штутгарта»

Хёнесс возглавил клуб почти год назад, и его работа стала историей успеха, особенно с учетом финансовых ограничений, которые есть у «Штутгарта» как клуба. Им пришлось отпустить Константиноса Мавропаноса и Ватару Эндо во время летнего трансферного окна, причем последний перебрался в «Ливерпуль» всего за две недели до его завершения.

С другой стороны, Хёнессу вместе с широко уважаемым спортивным директором Фабианом Вольгемутом и председателем правления Александром Верле удалось привлечь новые таланты, в первую очередь нападающего Дениса Ундава, а также левого защитника Максимилиана Миттельштадта и полузащитника Анджело Стиллера.

Интересно, что Миттельштадт, как и нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси, в определенные моменты своей карьеры считался неудачником. Уроженец Берлина Миттельштедт так и не реализовал свой истинный потенциал за девять сезонов в клубе своего родного города «Герта». Всего через девять месяцев после переезда в Штутгарт он был вызван Юлианом Нагельсманом в сборную Германии и имеет реальный шанс выйти в стартовом составе на Евро-2024. Двадцативосьмилетний Гирасси на данный момент забил 24 гола в 22 игре чемпионата и привлек большое внимание клубов Премьер-лиги.

Игрок сборной Гвинеи, скорее всего, покинет «Штутгарт» этим летом, а будущее Ундава, который также только что дебютировал за сборную Германии, остается неопределенным, поскольку он арендован у «Брайтона». Если «Штутгарт» впервые с 2010 года выйдет в Лигу чемпионов, сумма выкупа, чтобы сделать аренду Ундава постоянным трансфером, увеличится до 20 миллионов евро. «Штутгарт» уже сделал один шаг на трансферном рынке на следующий сезон, подписав Ника Вольтемаде — еще одного несколько недооцененного нападающего, который в свои 22 года ищет своего большого прорыва в Бундеслиге — из бременского «Вердера».

Себастьян Хёнесс globallookpress.com

Когда Хёнесс продлил свой контракт со «Штутгартом» до 2027 года, он, должно быть, знал, что следующий сезон может оказаться намного сложнее, поскольку ожидания возросли, а его игроки пользуются таким высоким спросом на трансферном рынке. В каком-то смысле он и Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера» находятся в одной лодке, поскольку эта пара не поддалась потенциальным приглашениям из более крупных клубов. Вместо этого они оба остаются на месте, зная, что в следующем сезоне дела могут пойти под откос.

Неясно, повлияют ли на Хёнесса и его команду такие высокие ожидания. Известный своей непоколебимой целеустремленностью, он может просто продолжать выполнять свои обязанности и настойчиво требовать от руководства клуба предоставить ему и Вольгемуту финансовую поддержку, необходимую для поддержания конкурентоспособности после сезона 2023/24.