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    Темные лошадки. «Жирона», «Брест» и другие аутсайдеры, которые в следующем сезоне квалифицируются в ЛЧ

    Обновленный формат Лиги чемпионов откроет двери для целого ряда менее известных команд

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    Унаи Эмери возвращается в Лигу чемпионов
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    Унаи Эмери возвращается в Лигу чемпионов
    В новом формате Лиги чемпионов в следующем сезоне может сыграть ряд менее известных континентальных команд, если их текущие позиции в национальных лигах сохранятся, пишет Goal.
    Одно из наиболее частых критических замечаний в адрес обновленной Лиги чемпионов заключается в том, что она приведет к еще более предсказуемой конкуренции, в которой более богатые команды континента будут продолжать доминировать. Эти циники, вероятно, во многом правы.

    Новая «швейцарская модель» действительно сделает более безопасным положение более крупных команд, которые допустят ошибки в восьми групповых играх следующего сезона, при этом даже тем, кто финиширует на 24-м месте, по-прежнему будет разрешено принять участие в стыках и потенциально выйти в этап плей-офф.

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    • При этом даже для больших клубов в новом формате не будет все идеально. Планы зарезервировать несколько мест в турнире на основе предыдущих результатов в Европе были отменены из-за значительной негативной реакции, и, в отличие от предложенной Суперлигой системы, каждый клуб по-прежнему должен «зарабатывать» свое право играть в турнире каждый год — даже если параметры квалификации далеко не идеальны.

    И это неудобная правда, которую многие ведущие клубы обнаружили в этом сезоне с неприятными для себя последствиями. По всей Европе это был год аутсайдеров, когда череда клубов-выскочек, кажется, готова составить конкуренцию гораздо более именитым соперникам и забронировать себе место в Лиге Чемпионов...

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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла»

    Может показаться странным помещать бывшего обладателя Кубка европейских чемпионов в список относительных «карликов», но «Вилла» не играла в главных клубных соревнованиях континента с тех пор, как они единственный раз завоевали трофей в 1983 году.

    Унаи Эмери заслуживает львиной доли заслуг за то, что вернул дни былой славы в Уэст-Мидлендс. С момента прихода на тренерский мостик в октябре 2022 года он навел порядок в бардаке, оставленном Стивеном Джеррардом, и вывел «Вилланов» в верхнюю часть таблицы АПЛ.

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    • После завоевания места в Лиге Конференции УЕФА в прошлом сезоне команда Эмери в этом сезоне заметно прибавила и, похоже, финиширует в пятерке лучших. Конечно, в команду были вложены значительные средства, но, учитывая, что «Вилла» намерена опередить таких игроков, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед», на пути в Лигу чемпионов, их достижения по-прежнему заслуживают большого внимания.

    Текущая позиция: 4 место

    «Болонья»

    Тиаго Мотта

    Есть причина, по которой тренера «Болоньи» Тиаго Мотту связывают с некоторыми из крупнейших клубов в Европе. В этом сезоне бывший тренер молодёжной команды «Пари Сен-Жермен», который когда-то взорвал Интернет своими масштабными планами по внедрению схемы 2-7-2, добился в Серии А значительно большего, чем ожидалось.

    «Болонья» в настоящее время занимает последнее место, гарантирующее квалификацию в Лигу чемпионов, со значительным отрывом от Ромы, занявшей пятое место. И даже если «Джаллоросси» догонят их, пятого места в Италии, скорее всего, будет достаточно для участия в Лиге чемпионов в этом сезоне из-за новых правил квалификации. Это отличная новость для «Болоньи», которая лишь однажды играла в Кубке европейских чемпионов — и это было еще в 1964 году.

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    • Будет ли Мотта руководить ими в этих играх, еще неизвестно. С тех пор, как он возглавил крепких середняков Серии А, «Болонья» стала одной из самых тактически интересных команд Европы. В число их звездных игроков входят бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее и потрясающий полузащитник сборной Шотландии Льюис Фергюсон, который неожиданно перешел из «Абердина» в 2022 году.

    Текущая позиция: 4 место

    «Жирона»

    «Жирона»

    Много было написано о неожиданном успехе Жироны в Ла Лиге в этом сезоне. Для некоторых их появление в качестве настоящих соперников стало воодушевляющим напоминанием о непредсказуемости футбола. Но для других «Жирона» была просто пешкой City Football Group, которую консорциум использовал для укрепления своей гегемонии в мировом футболе.

    Как и во многих других вещах, истина лежит где-то посередине. Хотя это правда, что «история Золушки» для «Жироны» не произошла без поддержки CFG (а сложная ситуация с владением Савио является особенно современным и, вероятно, пагубным ее проявлением), в этой истории все же есть много моментов, вызывающих умиленную улыбку.

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    Текущая позиция: 3-е место

    «Штутгарт»

    «Штутгарт»

    Серу Гирасси попал в заголовки газет после того, как забил 10 голов в первых пяти играх сезона «Штутгарта», хотя мало кто ожидал, что «швабы» воспользуются этим как трамплином для возвращения в Лигу чемпионов. Однако сейчас, когда мы вступаем в заключительную стадию сезона Бундеслиги, команда Себастьяна Хёнесса находится на пути к попаданию в четверку лучших.

    У «Штутгарта» действительно есть европейское наследие, и он дошел до финала Кубка УЕФА в 1989 году, а также выигрывал Бундеслигу еще в 2007 году, но совсем недавно для них настали тяжелые времена, и в прошлом сезоне они даже играли в стыках с «Гамбургом» за право выступать в высшем дивизионе. Но, выиграв то противостояние со счетом 6:1, они больше не оглядывались назад.

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    • Даже несмотря на то, что Гирасси пропустил часть кампании из-за травмы и участия в Кубке Африки, они стабильно оставались в четверке лучших на протяжении всего года, а Дениз Ундав и Крис Фюрих также провели отличные сезоны. При условии, что они смогут удержать Хёнесса, который вызывает интерес у мюнхенской «Баварии», ничто не помешает им хорошенько побороться в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    Текущая позиция: 3-е место

    «Брест»

    «Брест»

    Вероятно, это самый выдающийся в этом списке пример того, как клуба превосходит все предсезонные ожидания. «Брест», похоже, присоединится к «Пари Сен-Жермен» в качестве представителя Франции в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Игра на предпоследнем по размеру стадионе в Лиге 1, с соответствующим крошечным фондом заработной платы, не помешала «Бресту» подняться на второе место в таблице.

    Их нынешняя позиция в лиге во многом обязана невероятному отрезку, который начался еще в ноябре. Три поражения подряд от топ-клубов Франции: «Лилля», «ПСЖ» и «Монако», казалось, указывали на то, что после многообещающего начала кампании их пузырь лопнул.

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    • Однако с тех пор «Брест» уже было невозможно остановить — команда проиграла лишь одну из следующих 16 встреч. Эта серия включала в себя выдающийся камбэк против «ПСЖ», а также убедительную ничью с высококлассной «Ниццей».

    Однако, тут возникает проблема. Стадиону «Франсис-ле-Бле», на котором «Брест» проводит свои домашние матчи, уже более 100 лет, и в настоящее время он не имеет разрешения УЕФА на проведение матчей плей-офф Лиги чемпионов из-за отсутствия оборудования для СМИ и проблем с прожекторами. Если клуб действительно финиширует на месте, дающим право на еврокубки, как и прогнозировалось, ему придется найти временный дом для своих европейских игр.

    Текущая позиция: 2-е место

    «Юнион Сент-Жиллуаз»

    «Юнион Сент-Жиллуаз»

    Несколько лет назад даже самому большому футбольному фанатику было бы трудно указать на карте «Юнион Сен-Жиллуаз». Когда-то, в начале 1900-х годов, они были локомотивом бельгийского футбола, но в течение столетия они все дальше сползали в безвестность.

    Но с тех пор, как председатель совета директоров «Брайтона» Тони Блум приобрел значительную долю в клубе еще в мае 2018 года, они снова стали мейнстримом. Невероятную скорость их роста наиболее ярко демонстрирует защитник Кристиан Берджесс, который перешел из игравшего в Первой Лиге «Портсмута» еще в 2020 году и с тех пор успел пережить повышение в классе, неплохое выступление в Лиге Конференций и теперь может встретиться с лучшими командами континента — при условии, что его команда сможет удержаться на первом месте в бельгийской Про-лиге, что обеспечит им автоматический выход в групповой этап Лиги чемпионов.

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    • Их невероятный успех во многом является результатом плодотворных отношений клуба с «Брайтоном». И Каору Митома, и Саймон Адингра наслаждались арендой в бельгийском фарм-клубе «Чаек», прежде чем вернуться и зажечь в Премьер-лиге, хотя «Юнион» также обнаружил в своем составе ряд жемчужин.

    Звезда леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе и Дениз Ундав, который теперь принадлежит «Брайтону», но сейчас в аренде в «Штутгарте» — оба прошли в «Юнионе» школу, прежде чем заработать клубу большие деньги своими трансферами, и в нынешнем составе бельгийцев есть много других талантов, которые обещают стать аналогичными крупными трансферами.

    Текущая позиция: 1 место

    Другие претенденты

    «Атлетик» также надеется разрушить статус-кво в Ла Лиге в этом сезоне. Баскский клуб имеет хорошую репутацию в Лиге Европы: дважды доходя до финала, но с момента ребрендинга в 1992 году лишь дважды квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.

    Однако есть шанс, что в следующем сезоне ситуация может измениться: «Атлетику» сейчас не хватает всего лишь несколько очков до попадания в четверку лучших. У них довольно комфортный календарь, но многое будет зависеть от их встречи с «Атлетико Мадрид», занимающим четвертое место, в конце апреля.

    «Атлетик»

    Что касается команд, которые могли бы вернуться в турнир после длительного перерыва, то пражская «Спарта» в настоящее время находится на пути к своему второму титулу чемпиона Чехии за десятилетие. Если они смогут успешно пройти путь чемпионов в квалификации, они сыграют с элитой европейского футбола впервые с 2006 года.

    Норвежские феномены из «Будё-Глимт», после победы в Элитсерии в 2023 году, также всего в нескольких победах от своего первого выступления на групповом этапе Лиги чемпионов, а датский «Брондбю», который не выходил в групповой этап ЛЧ с 1999 года, скорее всего, тоже пробьется в квалификацию.

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