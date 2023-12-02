Секрет «Астон Виллы». Готовы ли бирмингемцы удержать место в топ-4 АПЛ?

В сезоне 1998/99 «Манчестер Юнайтед» провел сезон, который многие считают величайшим в истории английского футбола, пишет колумнист ESPN Райан О'Хэнлон.

Во-первых, они обеспечили себе титул Премьер-лиги в последнем туре, победив «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Неделю спустя они победили лучшего бомбардира Премьер-лиги Алана Ширера и «Ньюкасл» в финале Кубка Англии, выиграв 2:0. И затем, наконец, последовала знаменитая победа в финале Лиги чемпионов над мюнхенской «Баварией» со счетом 2:1, с двумя голами в компенсированное время.

«Манчестер Юнайтед» стал первой английской командой, выигравшей требл, и они сделали это, набрав в среднем меньше очков в Премьер-лиге, чем «Астон Вилла» набирает в среднем в этом сезоне под руководством Унаи Эмери.

Это верно. В этом году в 13 играх «Вилла» набирает в среднем 2,15 очка за матч. Средний показатель «Манчестер Юнайтед», выигравшего требл, составил 2,08. Фактически, шесть других обладателей титула Премьер-лиги набирали в среднем меньше очков за матч, чем текущий показатель «Виллы». Ни одна команда, набиравшая очки на уровне текущего показателя «Виллы» или выше, никогда не финишировала ниже третьего места, и ни одна команда, преодолевшая порог в два очка за игру, не финишировала за пределами первой четверки.

После покупки Саудовской Аравией «Ньюкасла» «Большая шестерка», включающая лучшие команды английской лиги, стала «Большой семеркой» — и дверь в четверку лучших должна была быть заперта. С тех пор как «Лестер» выиграл лигу в 2016 году (еще одна команда, которая набирала в среднем меньше очков за игру, чем «Вилла» в этом сезоне), ни одна команда, не входящая в «большую семерку», не прошла квалификацию в Лигу чемпионов. В этом сезоне минуло тринадцать игр, и «Вилла», которая уже более десяти лет не финишировала выше седьмого места, значительно опережает график.

Как «Астон Вилле» удалось это сделать и могут ли эту стратегию скопировать другие команды? Итак, насколько вероятно, что «Вилла» продолжит в том же духе?

Руководство «Астон Виллы» по попаданию в четверку лучших Премьер-лиги

Если вы отодвинуть точку обзора достаточно далеко, европейский футбол превратится в игру с двумя направлениями.

Первый путь: найти способы тратить больше денег в рамках правил, установленных Премьер-лигой и УЕФА. Это может быть увеличение доходов от спонсорства, увеличение количества мест на вашем стадионе или просто покупка клуба более богатым владельцем. В целом, если вы потратите больше денег, ваша команда будет лучше уметь выигрывать футбольные матчи.

Люди, с которыми я разговаривал в европейском футболе, говорят, что новые владельцы склонны сильно переоценивать эффективность первого пути. Новые владельцы думают, что могут использовать рекламу в недостаточно обслуживаемых регионах, инвестировать в криптовалюту и всякое такое, но большинство этих методов увеличения доходов не работают в сколько-нибудь существенной степени, потому что крупнейшие команды уже поглощают всеобщее внимание и сопутствующие коммерческие доходы. Если не считать одного крутого трюка «Челси» по амортизации контрактов на целое десятилетие, наиболее эффективным способом увеличить вашу способность тратить средства является участие в европейских кубковых соревнованиях и получение доходов от телетрансляций Лиги чемпионов.

То, как вы попадаете в Лигу чемпионов, подводит нас ко второму пути: более продуктивно тратить свои деньги.

Таким образом, двумя факторами, влияющими на результативность команды, являются общее количество потраченных долларов и ценность (очков или голов) на каждый доллар. В сезоне 2021/22 разрыв между четвертой самой богатой английской командой («Челси», 568,3 миллиона евро) и седьмой самой богатой командой («Вест Хэм», 301,5 миллиона евро) составил около 265 миллионов евро. Это работает не совсем так, но это все равно имеет значение, так что просто потерпите.

Унаи Эмери globallookpress.com

За последние 10 лет средняя команда Премьер-лиги, занявшая четвертое место, финишировала с 71 очком. Если четвертая по богатству английская команда тратит все заработанные деньги, эффективность этих расходов должна составлять 8 миллионов евро за очко, чтобы они финишировали четвертыми. Для седьмой по богатству команды эффективность расходов должна составлять 4,2 миллиона евро на очко, чтобы она достигла отметки в 71 очко.

Именно поэтому аутсайдерами, грозящими пробиться в четверку сильнейших, являются такие команды, как «Лестер» и «Брайтон». Первый приобрел трех разных игроков мирового класса — Джейми Варди, Н'Голо Канте и Рияда Мареза — за чуть более 10 миллионов евро вместе взятых. Тем временем «Брайтон» сезон за сезоном превращает малоизвестных перспективных игроков из менее популярных у скаутов регионов в звезд. Команда, скажем, с покупательной способностью «Манчестер Юнайтед» и эффективностью расходов «Брайтона» вполне могла бы стать лучшей футбольной командой в мире.

Однако команды Премьер-лиги, не входящие в «большую семерку», занимают странное место в футбольной пирамиде. В основном они не допущены в Лигу Чемпионов, и у них гораздо меньше денег, чем у крупнейших команд Англии. В то же время они все богаче, чем почти все остальные клубы Европы. Итак, существует целый класс игроков — тех, кто обычно играет, скажем, за третьи или четвертые лучшие команды Франции, Испании, Германии или Италии, игроков стартового состава национальных сборных среднего уровня и игроков обоймы в топ-сборных мира, которые внезапно стали доступны командам среднего класса Англии.

Пау Торрес globallookpress.com

«Вилла» является прекрасным примером этого. По оценкам FBref, у них шестой по величине фонд заработной платы в Премьер-лиге и 11-й по величине фонд заработной платы в Европе. За пределами Англии только мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Барселона» и «Атлетико» Мадрид тратят больше на зарплаты игроков. Опять же, это приблизительные оценки FBref, но они показывают, чем стратегия «Виллы» отличается от стратегии других недавних претендентов на место в четверке сильнейших. Они тратят столько, сколько могут.

Согласно анализу Кирона О'Коннора в его информационном бюллетене Swiss Ramble, стоимость состава «Виллы» (зарплаты игроков + трансферная цена) почти удвоилась с 2021 по 2022 год. Это сделало их восьмой самой дорогой командой в лиге. Но расходы клуба только продолжили расти с тех пор, как были опубликованы его последние финансовые показатели.

С тех пор они подписали нападающего сборной Франции Мусу Диаби за 55 миллионов евро и центрального защитника сборной Испании Пау Торреса за 33 миллиона евро. И хотя за переход полузащитника сборной Бельгии Юри Тилеманса не взималась плата за трансфер, по данным FBref, он является самым высокооплачиваемым игроком в команде. Диаби получает зарплату уровня «большой семерки», как и нападающий Олли Уоткинс, подписавший новый контракт в начале октября.

По словам О'Коннора, опираясь как на огромные доходы от телетрансляций Премьер-лиги, так и на более крупные инвестиции владельцев, чем любой другой клуб лиги, «Вилла» создала команду, в которой в число 11 наиболее часто используемых игроков входят следующие игроки:

Игроки «Астон Виллы» Стартовый вратарь сборной Аргентины (Эми Мартинес)

Центральный защитник сборной Англии (Эзри Конса)

Центральный защитник сборной Испании (Торрес)

Правый защитник сборной Польши (Мэтти Кэш)

Левый защитник сборной Франции (Люка Динь)

Опорный полузащитник сборной Бразилии (Дуглас Луис)

Центральный полузащитник сборной Франции (Бубакар Камара)

Центральный полузащитник сборной Шотландии (Джон Макгинн)

Левый нападающий сборной Италии (Николо Дзаньоло)

Правый нападающий сборной Франции (Диаби)

Центральный нападающий сборной Англии (Уоткинс)

О, а их тренер? Унаи Эмери руководил «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом», он четыре раза выигрывал Лигу Европы (трижды с «Севильей», один с «Вильярреалом») и менее двух лет назад вывел «Вильярреал» в полуфинал Лиги чемпионов.

Сможет ли «Астон Вилла» удержаться?

Хотя перед 14-м туром АПЛ они делили с «Ливерпулем» третье место в турнирной таблице и отставали от лидирующего «Арсенала» всего на два очка, это не совсем отражает истинный уровень игры «Виллы» в этом сезоне.

В атаке они забили 28 голов не с пенальти. Это второе место в лиге. По сравнению со всеми командами, которые когда-либо финишировали четвертыми в Премьер-лиге, это будет второй лучший показатель за игру после команды «Ливерпуля» сезона 2017/18, вышедшей в финал Лиги чемпионов. Однако эта сумма получается из 23,5 ожидаемых голов без пенальти, или xG. Хотя мы должны ожидать, что их атака немного притормозит, эти основные показатели по-прежнему остаются третьими в лиге после «Ливерпуля» и «Ньюкасла». Это одна из лучших атакующих команд лиги.

Это все их удары, размер которых определяется значением xG каждой попытки:

Удары «Астон Виллы» ESPN

Таким образом, главная проблема — это защита, которая пропустила 18 голов без пенальти при 18,4 xG — всего лишь 10-е и 11-е места в лиге. Команда Эмери играет очень странно, и, честно говоря, это не должно работать.

Они держат очень высокую линию защиты, о чем свидетельствует тот факт, что они 63 раза ловили в офсайд соперника — на 20 раз больше, чем любая другая команда лиги. Обычно вы сочетаете высокую линию с сильным прессингом, чтобы не дать противникам времени убежать за эту высокую линию и выйти один на один с вратарём. «Вилла» однако, этого не делает. По статистике, мы можем рассматривать количество передач, разрешенных за защитное действие (PPDA), как показатель того, насколько сильно команда прессингует. И тогда мы можем рассматривать процент завершенных передач соперника как показатель того, насколько эффективно команда прессингует. «Вилла» занимает 14-е место в рейтинге PPDA и 19-е место по проценту результативных передач соперников.

Эффективность прессинга «Виллы» ESPN

Таким образом, хотя «Вилла» позволяет своим противникам лишь третье по величине число ударов в лиге (10,8 за 90 минут), они также позволяют второе по величине количество качественных ударов в лиге (0,132 xG за попытку). Вот что происходит, когда нет давления на мяч и есть масса пространства для нападающих соперника. «Вилла» прилично владеет мячом (52,5%) и организованно держит его, чтобы ограничить моменты соперника, но когда они позволяют сопернику бить, удары, как правило, наносятся с хороших позиций.

В целом атака и защита в совокупности дают седьмой лучший дифференциал xG без пенальти в лиге:

Разница xG без пенальти ESPN

Я думаю, что, действуя так, как «Вилла», можно создать определенный предел качества команды. Они постоянно тратят много денег на уже зарекомендовавших себя хороших игроков. Их средний возраст, взвешенный по количеству сыгранных минут, составляет 27,2 года, что немного выше среднего показателя по лиге. Эти игроки вряд ли станут суперзвездами, способными значительно повысить уровень игры команды. Для «Виллы» способ найти потенциальную суперзвезду — это внутреннее развитие (как это произошло с Джеком Грилишом) или ставки на более молодых и рискованных игроков, как это делает «Брайтон» или «Лестер».

Подход «Виллы» к построению команды вряд ли приведет к созданию команды, которая будет выступать на базовом уровне лучше, чем четыре команды из списка в котором «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ньюкасл», потому что они, по сути, приобретают всех игроков, которых не нужны этим командам.

Тем не менее, этот подход также с большей вероятностью приведет к созданию команды, которая будет выступать на уровне своих расходов, что, по сути, и делает «Вилла». И если вы можете быть абсолютно уверены, что станете седьмой или восьмой лучшей командой в лиге, вам просто нужно немного хороших результатов или вратарей и пара плохих сезонов у более богатых клубов, чтобы чтобы подняться на четвертое место. И это именно то, что произошло в этом году.

В этом сезоне «Вилла» действительно была лучшей командой, чем «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». И благодаря некоторой нестабильности в игре обоих клубов, «Ньюкасл» отстает от «Эмери и Ко» на пять очков, а «Челси» нужно наверстать упущенное в 12 очков. Премьер-лига получит пятое место в Лиге чемпионов в следующем году, и у «Виллы» есть отличные шансы пройти квалификацию на турнир следующего года.

Самый большой риск, с которым столкнулся клуб в последних 25 играх, — это недостаточная глубина состава. Все 10 наиболее часто используемых игроков сыграли не менее 85% минут. В то время как Торрес и Мартинес пропустили по одному старту, остальные восемь (Конса, Кэш, Динь, Луис, Камара, Макгинн, Диаби и Уоткинс) выходили в стартовом составе в каждом матче. «Ньюкасл» был командой с наименьшей ротацией в лиге в прошлом сезоне: всего пять игроков дошли до отметки в 85 минут. Что произойдет с уровнем игры «Виллы», когда игроки, не входящие в это ядро ​​из 10 человек, неизбежно начнут получать большую часть доступных минут?

Это трудный путь, во многом похожий на более широкую стратегию клуба. Вместо того, чтобы попытаться добиться устойчивого долгосрочного успеха, «Вилла» потеряла больше денег, чем любой другой клуб Премьер-лиги с 2011 по 2021 год. В следующем сезоне они получили небольшую прибыль, но только из-за ухода Джека Грилиша в «Манчестер Сити» за 117,5 миллионов евро.

Поскольку Грилиш пришел через систему «Виллы», его сумма его трансфера учитывается как чистая единовременная прибыль, а не как разница между суммой его покупки и продажи. За два прошедших сезона они потратили на трансферном рынке значительно больше, чем заработали, и увеличили общий фонд заработной платы.

Эта стратегия привела их сюда, к тому моменту, когда у них достаточно талантов в команде, чтобы войти в четверку лучших, с кучей очков в 13 матчах. Это может сработать — по прогнозам букмекеров, они финишируют с равным количеством очков с «Ньюкаслом» на четвертом месте — и, возможно, так и будет. Когда вы тратите столько денег на состав игроков, находящихся в расцвете сил, вы получаете сезон или два, в которых все находятся на пике формы, но со временем все они начинают стареть. Количество ваших ключевых игроков начинает уменьшаться, и внезапно команда становится хуже. Большая заработная плата, которая позволила вам их привлечь, внезапно мешает вам продавать их.

Если «Вилла» удержится на четвертом или пятом месте, рост доходов от Лиги чемпионов может позволить им вырваться из этого цикла, позволив им делать еще больше того, что они делали: тратить. Если нет? Может пройти много времени, прежде чем они снова займут такую ​​высокую позицию в таблице.