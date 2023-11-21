Шмейхель, Чех, Алиссон и еще семь лучших вратарей в истории АПЛ

Позицию вратаря вполне уместно зачастую называют самой одинокой. Но играть без голкипера просто невозможно, его важность не подлежит сомнению.

С момента запуска английской Премьер-лиги у нас была возможность наблюдать за игрой множества классных вратарей, но кто из них входит в категорию «лучшие из лучших»?

Squawka предлагает свой рейтинг лучших вратарей в истории АПЛ.

10. Пепе Рейна

Пепе Рейна globallookpress.com

Клубы: «Ливерпуль», «Астон Вилла»

Матчей в АПЛ: 297

«Сухие» матчи: 136

Титулы АПЛ: 0

Процент матчей Рейны без пропущенных мячей в АПЛ, откровенно говоря, впечатляет: 45,79%, то есть почти половина!

Возможно, этому немного способствовал тот факт, что он играл под руководством Рафаэля Бенитеса, который предпочитает не рисковать. Но испанский вратарь, в любом случае, сделал более чем достаточно для того, чтобы добиться столь шикарного результата.

Рейна был одним из первых вратарей в АПЛ, который не боялся играть ногами и запомнился невероятными сейвами.

Его единственным недостатком была склонность к странным необдуманным решениям, что делало Рейну гораздо более непредсказуемым, чем девять остальных вратарей, попавших в этот рейтинг. Ну и надо все-таки признать, что после ухода из «Ливерпуля» он больше напоминал тень своей лучшей версии.

9. Эдерсон

Эдерсон globallookpress.com

Клуб: «Манчестер Сити»

Матчи в АПЛ: 228

«Сухие» матчи: 106

Титулы АПЛ: 5

Пятикратный чемпион АПЛ в составе «Манчестер Сити», Эдерсон провел больше 100 «сухих» матчей в элитном дивизионе и стал третьим по скорости достижения этой отметки. Еще двое из топ-3 тоже попали в этот список.

Бразильца можно назвать воплощением современного вратаря. Очень часто именно он начинает атаки «Ман Сити». Более того, в его активе есть уже три результативные передачи в АПЛ.

Но он находится в конце топ-10 из-за своих порой не самых логичных решений в сложных ситуациях.

8. Алиссон

Алиссон globallookpress.com

Клуб: «Ливерпуль»

Матчи в АПЛ: 185

«Сухие» матчи в АПЛ: 82

Титулы АПЛ: 1

Независимо от своих способностей, Алиссон вписал свое имя в историю Премьер-лиги в мае 2021 года, когда стал одним из шести вратарей, забивавших в элитном английском дивизионе. Бразилец забил победный гол в матче против «Вест Бромвича», поразив чужие ворота на последних минутах. И этот гол помог «красным» финишировать в топ-4. Но, к счастью для «Ливерпуля», лучше всего он выполняет свои непосредственные обязанности.

По итогам сезона-2022/23, пятого для него в АПЛ, Алиссон увеличил количество матчей без пропущенных мячей до 78 и боролся с Эдерсоном за звание лучшего вратаря.

У Эдерсона выше процент «сухих» матчей, но Алиссон действительно стал ключевой фигурой в нынешнем «Ливерпуле». Его блестящая игра в сезоне-2019/20 помогла команде выиграть долгожданный титул в АПЛ.

Но способен ли Алиссон подняться выше в этом рейтинге?

7. Йенс Леманн

Йенс Леманн globallookpress.com

Клуб: «Арсенал»

Матчи в АПЛ: 148

«Сухие» матчи в АПЛ: 54

Титулы АПЛ: 1

Давайте не будем ходить вокруг да около: Леманн иногда творил прото невероятные вещи. В одну минуту он мог совершить безумный сейв, оставить «Арсенал» в игре, а потом облить водой арбитра в туннеле «Хайбери» (старый стадион «канониров»).

Тем не менее, именно Леманн защищал ворота «Арсенала» в триумфальном сезоне-2003/04, когда «канониры» не потерпели ни одного поражения. В той кампании немец провел на ноль 21 матч.

Немецкий вратарь порой просто запугивал нападающих соперника, заставляя их совершать нетипичные ошибки. А еще он отлично руководил обороной.

Если бы не его взрывной характер, Леманн вполне мог подняться еще выше в этом рейтинге.

6. Джо Харт

Джо Харт globallookpress.com

Клубы: «Манчестер Сити», «Бирмингем» (аренда), «Вест Хэм» (аренда), «Бернли»

Матчи в АПЛ: 340

«Сухие» матчи в АПЛ: 127

Титулы АПЛ: 2

Джо Харт в последние годы пережил крах в стиле Уолл-стрит, но при этом сложно забыть, насколько хорош он был на пике своих возможностей.

109 из 127 «сухих» матчей в АПЛ Харт провел в составе «Манчестер Сити», вместе с которым выиграл целую пачку трофеев, в том числе два титула АПЛ.

Харт был — и до сих пор остается — ловким, красноречивым и в хороший день мог остановить даже ракету. Конечно, в его игре хватало недостатков, но, например, своей последней кампании в АПЛ Джо, будучи вратарем «Бернли», совершил 77 спасений — больше, чем Алиссон.

5. Давид Де Хеа

Давид Де Хеа globallookpress.com

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Матчей в АПЛ: 415

«Сухие» матчи в АПЛ: 147

Титул АПЛ: 1

Когда худой и хрупкий Де Хеа в 2011 году появился на «Олд Траффорд», мало кто предполагал, что он станет топ-вратарем.

Несмотря на не самую уверенную игру на раннем этапе, испанцу не потребовалось много времени, чтобы подтвердить свой талант. Через два года он стал чемпионом АПЛ.

Де Хеа провел почти 150 «сухих» матчей в АПЛ, и как раз в тот момент, когда казалось, что его карьера вот-вот пойдет на спад, он показал свою лучшую игру. Несмотря на то, что в прошло сезоне Давид был не в лучшей форме, он все равно провел 17 матчей (больше, чем любой другой голкипер АПЛ), в которых не пропустил ни одного мяча.

По общему количеству сейвов Де Хеа (1157) уступает только Бену Фостеру. К сожалению, у него, возможно, больше не будет возможности улучшить этот показатель в связи с истечением срока контракта с «МЮ».

4. Эдвин ван дер Сар

Эдвин ван дер Сар globallookpress.com

Клубы: «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед»

Матчи в АПЛ: 313

«Сухие» матчи в АПЛ: 132

Титулы АПЛ: 4

После неудачного периода в «Ювентусе» ван дер Сар в 2001 году перешел в «Фулхэм» и вовсю занялся восстановлением репутации одного из самых надежных вратарей Европы.

Нидерландец провел в составе «дачников» 127 матчей, в которых неоднократно подтвердил свой высочайший уровень. В конечном итоге он стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Благодаря Эдвину «красные дьяволы» снова стали доминирующей силой в АПЛ. Вместе с «МЮ» он выиграл четыре чемпионских титула. Очень часто ван дер Сара называли лучшим вратарем «МЮ» со времен Петера Шмейхеля.

Глядя на его процент «сухих» матчей (42,17), доказывать обратное нет никакого смысла.

3. Дэвид Симен

Дэвид Симен globallookpress.com

Клубы: «Арсенал», «Манчестер Сити»

Матчей в АПЛ: 344

«Сухие» матчи в АПЛ: 140

Титулы АПЛ: 2

Дэвид Симэн, воплощение стабильности и надежной защиты «Арсенала», был невероятным вратарем на поле и абсолютным джентльменом за его пределами.

Симен помог «канонирам» выиграть два титула АПЛ. Да, он не мог похвастаться классной игрой ногами, как, впрочем и многие голкиперы в то время, его невероятные сейвы компенсировали остальные недостатки.

Кроме того, Дэвид излучал атмосферу спокойствия, которая передавалась и игрокам обороны.

2. Петр Чех

Петр Чех globallookpress.com

Клубы: «Челси», «Арсенал»

Матчей в АПЛ: 443

«Сухие» матчи в АПЛ: 202

Титулы АПЛ: 4

Чех — лидер в истории АПЛ по количеству «сухих» матчей. В период с 2004 по 2015 год его великолепная игра помогла «Челси» выиграть четыре чемпионских титула.

В сезоне-2004/05, то есть сразу после переезда в Англию, Петр, возможно, был на пике своих возможностей, проведя рекордные 24 матча без пропущенных мячей. В той кампании он выдал серию из 10 матчей на ноль.

Чех провел в АПЛ 443 матча, и надо признать, что его вратарское долголетие впечатляет. Неудивительно, что Икер Касильяс назвал чеха «одним из лучших вратарей, которых он когда-либо видел».

Прежде чем представить главного героя рейтинга, вспомним еще ряд вратарей, которые тоже заслуживают внимания: это Дэвид Джеймс, Невилл Саутхолл, Пол Робинсон, Юго Льорис, Брэд Фридель, Карло Кудичини, Тим Ховард, Юсси Яскелайнен, Марк Шварцер, Найджел Мартин, Томас Соренсен, Тибо Куртуа и Шэй Гивен.

1. Петер Шмейхель

Петер Шмейхель globallookpress.com

Клубы: «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»

Матчи в АПЛ: 310

«Сухие» матчи в АПЛ: 128

Титулы АПЛ: 5

Настоящий гигант. Вряд ли получится найти того, кто не считает Петера Шмейхеля величайшим голкипером в истории АПЛ.

Да, он не всегда хорошо играл ногами, но как раз именно датчанин был одним из тех, кто выступал за изменение правила, которое не запрещало вратарю брать мяч в руки после передачи от своего игрока. Как известно, это привело к революции в игре.

Но Шмейхель запомнился, прежде всего, благодаря своим фирменным сейвам, которые оказали громадное влияние на вратарское искусство.

Шмейхель был одним из ключевых элементов в системе сэра Алекса Фергюсона, в том числе в сезоне-1998/1999, когда «МЮ» оформил требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

В 2001 году, выступая уже за «Астон Виллу», Шмейхель стал первым вратарем в истории АПЛ, кому удалось поразить чужие ворота. Датчанин отличился в игре с «Эвертоном».