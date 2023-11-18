МЛС, Бельгия или Франция? Лучшие лиги для поиска молодых звезд

В мире так много футбольных лиг и так много игр, которые стоит посмотреть, что вызывает вопрос: как ведущие клубы находят следующее поколение игроков, которых можно подписать?

Невозможно быть везде одновременно, поэтому бывший скаут питерского «Зенита» и экс-спортивный директор «Монако»составил для ESPN краткий список лучших стран для поиска молодых талантов.

*Все оценки и данные лиг предоставлены Transfermarkt.

Бельгия

Высшая лига: Про Лига

Команд: 16

Средний возраст: 24,6 года

Иностранные игроки: 58,7%

Рыночная стоимость: 943 млн евро.

Пять игроков U21, за которыми стоит следить Артур Вермерен, 18, ЦП, («Антверпен», 25 млн евро)

Гифт Орбан, 21, ЦФД, («Гент», 20 млн евро)

Антонио Нуса, 18, ФРВ, («Брюгге», 20 млн евро)

Билаль Эль-Ханнус, 19, АП, («Генк», 18 млн евро)

Зено Дебаст, 20, ЦЗ, («Андерлехт», 13 млн евро)

Бельгийская лига позиционирует себя как центр трансферной деятельности, поскольку большинство профессиональных клубов уже принадлежат (полностью или частично) иностранным инвесторам, основной интерес которых состоит в получении финансовой выгоды, и молодые игроки, как правило, получают больше игрового времени.

Стремление Бельгии стать ареной для демонстрации многообещающих талантов не обошлось без противоречий. Традиционные топ-клубы, такие как «Андерлехт» и «Брюгге», по-прежнему принадлежат местным владельцам и имеют выдающиеся академии. Тем не менее, как страна, которая обычно воспитывает игроков, которых продают ради трансферной прибыли, она является привлекательным местом для игроков любой национальности.

Дания

Высшая лига: Суперлига

Команд: 12

Средний возраст: 25,1 лет

Иностранные игроки: 44,5%

Рыночная стоимость: 269 млн евро

Руни Барджи globallookpress.com

Пять игроков U21, за которыми стоит следить Андреас Шельдеруп, 19, ФРВ, («Норшелланн», аренда, 9 млн евро)

Адамо Нагало, 21, ЦЗ, («Норшелланн», 5 млн евро)

Руни Бардагжи, 18, ФРВ («Копенгаген», 4 млн евро)

Элиас Йелерт, 20, ПЗ, («Копенгаген», 3 млн евро)

Матиас Квистгорден, 21, ЦФД, («Брондбю», 3 млн евро)

К Дании, традиционно сильнейшей лиге скандинавских стран, в последние сезоны наблюдается значительный рост интереса со стороны скаутов. Немецкие команды традиционно хорошо набирают молодежь из датских клубов, но, хотя страну уже давно уважают за отличную работу на молодежном уровне, большое количество африканских игроков также нашли свой путь к успеху через Суперлигу.

Этим летом «Норшелланн» получил рекордную сумму в 25 миллионов евро, поскольку вингер из Ганы Эрнест Нуама перешел в «Лион», и существует большой интерес к многообещающему центральному защитнику сборной Буркина-Фасо Адамо Нагало.

Сенсационный игрок молодежной сборной Швеции из «Копенгагена» Руни Бардагжи привлекает внимание после того, как забил победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в их недавнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Компактная география Дании делает страну удобной для путешествующих скаутов, и в течение выходных можно охватить большинство команд без дополнительных рейсов.

Франция

Высшая лига: Лига 1

Команд: 18

Средний возраст: 25,3 года

Иностранные игроки: 58,8%

Рыночная стоимость: 3,7 млрд евро

Райан Шерки globallookpress.com

Пять игроков U21, за которыми стоит следить Нуну Мендеш, 21, ЛЗ, («ПСЖ», 65 млн евро)

Варрен Заир-Эмри, 18, ЦП, («ПСЖ», 50 млн евро)

Элье Ваи, 20 лет, ЦФД, («Ланс», 40 млн евро)

Брадли Баркола, 21, ФРВ, («ПСЖ», 35 млн евро)

Райан Шерки, 20, АП, («Лион», 30 млн евро)

После того, как в 1990-х годах недра рынка Франции были разработаны, в частности, тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, страна стала, практически, местом № 1 для клубов английской Премьер-лиги за последние 20 лет и является источником талантов, который, похоже, никогда не иссякает.

В отличие от других крупных европейских стран, во втором и третьем дивизионе можно обнаружить интригующих проспектов (две истории успеха, которые можно назвать — Н'Голо Канте и Рияд Марез). Действительно, разрыв между Лигой 1 и верхней частью таблицы Лиги 2 не особенно широк.

Быстрый и яростный характер французского футбола означает, что скаут может быть спокоен, зная, что игрок, который держит себя в руках, сможет преуспеть и в других европейских лигах.

Как и в случае с Англией, огромное количество хорошо обученных футболистов, окончивших французские академии, также означает, что поздно раскрывшихся или преждевременно списанных перспективных игроков можно обнаружить в более мелких командах или на полупрофессиональном уровне. Все это помогает создать возможности для иностранных клубов с меньшим трансферным бюджетом.

Германия

Высшая лига: Бундеслига

Команды: 18

Средний возраст: 25,9 лет

Иностранные игроки: 48,5%

Рыночная стоимость: 4,3 млрд евро.

Матис Тель globallookpress.com

Пять игроков U21, за которыми стоит следить Джамал Мусиала, 20, ФРВ, («Бавария», 110 млн евро)

Флориан Вирц, 20, АП («Байер», 85 млн евро)

Хави Симонс, 20, ФРВ, («РБ Лейпциг», аренда, 70 млн евро)

Матис Тель, 18, ЦФД, («Бавария», 50 млн евро)

Пьеро Инкапье, 21 год, ЦЗ («Байер», 35 млн евро)

Некоторые скауты могут жаловаться, что свободный стиль немецкого футбола благоприятствует атакующим игрокам, а это означает, что им будет сложно показывать такую же игру и обеспечивать такой же вклад в другом чемпионате.

Но качество представленных молодых талантов очевидно и является результатом умных трансферных приобретений и хорошего развития академий. Ряд звезд мирового уровня сделали себе имя, прежде чем двигаться дальше, например, Эрлинг Холанн и Джуд Беллингем.

Немецкая Бундеслига, безусловно, предлагает лучшие впечатления для путешествующего скаута. Добраться до матчей несложно, даже на общественном транспорте, а некоторые клубы даже готовят специальные зоны для гостей, включая предматчевое и послематчевое питание, а также парковку, если необходимо.

Немецкие клубы, как правило, относятся к скаутам профессионально, но такой теплый прием не всегда воспринимается как нечто само собой разумеющееся в других странах Европы.

Пoртугалия

Высшая лига: Примейра Лига

Команд: 18

Средний возраст: 25,8 лет.

Иностранные игроки: 59,8%

Рыночная стоимость: 1,3 млрд евро.

Габриэл Верон globallookpress.com

Пять игроков U21, за которыми стоит следить Антониу Силва, 20, ЦЗ, («Бенфика», 45 млн евро)

Усман Дьоманде, 19, ЦЗ, («Спортинг», 35 млн евро)

Жоау Невиш, 19, ЦП, («Бенфика», 20 млн евро)

Иван Фреснеда, 19, ПЗ, («Спортинг», 15 млн евро)

Габриэл Верон, 21, ФРВ, («Порту», 11 млн евро)

Португалия, признанный экспортер талантов мирового уровня, является настоящим раем для скаутов. Лучшие молодые игроки из академий «Бенфики», «Порту» и «Спортинга» обычно попадают в центральные клубы европейского футбола (такие игроки как Жоау Феликс, Фабиу Виейра и Криштиану Роналду).

Но португальские клубы также умеют подписывать молодых игроков из-за рубежа и продавать их с большой прибылью (такие игроки как Энцо Фернандес, Луис Диас и Мануэль Угарте).

Но вам нужно копнуть глубже, чем традиционные топ-клубы, и прямо сейчас там огромный приток бразильских игроков — обычно более 200 из них играют на профессиональном уровне из-за сходства в языке и культуре — который может предоставить интересные возможности. Действительно, из 15 других нынешних клубов чемпионата Португалии шесть побили свой трансферный рекорд, подписав игрока из Бразилии.

Но бразильцами дело не ограничивается: блестящий центральный защитник «Байера» из Буркина-Фасо Эдмонд Тапсоба пришел в европейский футбол через небольшой португальский клуб, как и полузащитник «ПСЖ» Угарте. Пожалуй, это лучшее место для выгодной покупки.

Аргентина

Высшая лига: Примера-Дивизион

Команд: 28

Средний возраст: 26,8

Иностранные игроки: 15,9%

Рыночная стоимость: 897 млн евро.

Агустин Джай globallookpress.com

Пять игроков U21, за которыми стоит следить Валентин Барко, 20, ЛЗ, («Бока Хуниорс», 10 млн евро)

Кристиан Медина, 21, ЦП («Бока Хуниорс», 8,5 млн евро)

Агустин Джай, 19, ПЗ, («Сан-Лоренцо», 8 млн евро)

Федерико Редондо, 20, ЦП («Архентинос Хуниорс», 8 млн евро)

Эсекиэль Фернандес, 21, ЦП, («Бока Хуниорс», 8 млн евро)

Столица Аргентины Буэнос-Айрес, в которой действуют 18 профессиональных клубов различных уровней, является излюбленным местом как для болельщиков, так и для скаутов. И создается впечатление, что там все время идет какой-нибудь футбольный матч.

Соперничество «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейта» легендарно своей страстью, а в академиях клубов за последние годы появились такие игроки, как Карлос Тевес, Хуан Роман Рикельме, Хавьер Маскерано и Пабло Аймар.

Аргентинская лига гордится своей культурой и в ней куда больше местных талантов, чем иностранных звезд.

Посещение скаутом базы может превратиться в экскурсию по всему клубу — не удивляйтесь, если в конце занятия появится главный тренер и предложит разъяснительную беседу о тактике, методах работы или о смысле жизни.

Матчи высшего уровня в Аргентине представляют собой интригующее зрелище, поскольку большинство команд склонны атаковать волнами, а индивидуальные действия поощряются в куда большей степени, чем в Европе. Также заранее на том же стадионе проводится игра молодежных команд клубов в качестве прелюдии к основному матчу, что делает ее идеальным «дуплетом» для скаутов.

Бразилия

Высшая лига: Серия А

Команды: 20

Средний возраст: 27 лет

Иностранные игроки: 18%

Рыночная стоимость: 1,4 млрд евро.

Пять игроков U21, за которыми стоит следить Эндрик, 17, ЦФД («Палмейрас», 72 млн евро)

Витор Роке, 17, ЦФД («Атлетико Паранаэнсе», 40 млн евро)

Маркос Леонардо, 20, ФРВ, («Сантос», 17 млн евро)

Пабло Майя, 21, ЦП («Сан-Паулу», 7 млн евро)

Джон Кеннеди, 21, ЦФД, («Флуминенсе», 4 млн евро)

Посещение пятой по величине страны мира (по размеру) требует серьезной подготовки. Учитывая, что высокоэффективные клубы и академии расположены от Ресифи на севере до Порту-Алегри на юге (пятичасовой перелет) и с Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро посередине, то самый разумный способ приступить к скаутской миссии заключается в том, чтобы определить конкретный регион и оставить любую конкретику на местных стрингеров.

Но потенциальные выгоды от посвящения времени и ресурсов чемпионату Бразилии нельзя недооценивать. Глубина талантов там, возможно, не имеет себе равных, и есть множество вариантов, придерживаетесь ли вы известных клубов и академий или просматриваете команды низших дивизионов, чемпионаты штатов или частные академии за пределами официальной структуры ФА.

Бразилия — благодатное место, где выращивается множество талантливых подростков — даже там, где технологии, аналитика и видеостримы еще не сильно внедрены — и португальские и испанские клубы, в частности, многое приобрели из-за этого в последние годы.

Эндрик (72 миллиона евро, «Реал Мадрид») и Витор Роке (40 миллионов евро, «Барселона») — двое молодых людей, которые уйдут в Европу, когда им исполнится 18 лет в следующем году, вслед за такими игроками мирового класса, как Неймар, Винисиус Жуниор, Каземиро и Родриго, которые проторили дорожку перед ними.

США

Высшая лига: МЛС

Команд: 29

Средний возраст: 26,3 года.

Иностранные игроки: 57,7%

Рыночная стоимость: 1,3 млрд евро.

Талес Магно globallookpress.com

Пять игроков U21, за которыми стоит следить Талес Магно, 21, ФРВ, («Нью-Йорк», 12 млн евро)

Алан Веласко, 21, ФРВ, («Даллас», 7 млн евро)

Стипе Биук, 20, ФРВ, («Лос-Анджелес», 6,5 млн евро)

Кейд Кауэлл, 20, ФРВ, («Сан-Хосе Эртквейкс», 5 млн евро)

Факундо Фариас, 20, АП («Интер Майами», 5 млн евро)

Благодаря выдающейся инфраструктуре, местам и гостеприимству скаутский опыт МЛС можно сравнить с опытом скаутов в Германии. Что касается футбола, то открытый стиль игры максимально раскрывает атакующее чутье игроков лиги, в то время как защитники могут продемонстрировать свои навыки в многочисленных ситуациях «один на один».

МЛС недавно опередила европейские клубы в подписании некоторых ведущих южноамериканских талантов, особенно из Аргентины и Колумбии, таких как Факундо Фариас, Фернандо Альварес и Хулиан Фернандес.

Все футбольные трансферы

Приход 36-летнего Лионеля Месси придал лиге блеск, но для скаутов преимущественно американские (Тайлер Адамс, из «Нью-Йорк Ред Буллс» в «РБ Лейпциг») и канадские (Альфонсо Дэвис, из «Ванкувера» в «Баварию») проспекты делают лигу интересным назначением.