Юные смешные голоса. Ламин Ямаль, Варрен Заир-Эмери и еще 22 молодых игрока, которые возьмут штурмом ЛЧ 2023/24

В преддверии старта крупнейшего клубного турнира Европы мы гадаем, кто станет звездами будущего, которые смогут засиять в ходе группового этапа?

Ни одно клубное соревнование не рождает столько новых звезд, как Лига Чемпионов. На пике европейского футбола такие игроки, как Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн, в кратчайшие сроки превратились из неизвестных юношей в знаменитых футболистов благодаря своим выступлениям в ЛЧ.

Так кто же те молодые люди, которые могут прорваться в кампании 2023/24 и проявить себя в качестве корифеев следующего поколения?

GOAL выбрал 24 игроков Лиги чемпионов этого сезона, за которыми стоит следить, и все они родились в 2004 году или позже...

Исаак Бабади (ПСВ)

Считающийся лучшим игроком академии «ПСВ Эйндховен» со времен Коди Гакпо, Исаак Бабади в этом сезоне был переведен в основной состав и уже начал оставлять свой след в составе голландской команды.

Исаак Бабади globallookpress.com

18-летний футболист, которого летом связывали со многими клубами Премьер-лиги, отметил свой всего лишь второй выход за взрослую команду голом в квалификации Лиги чемпионов, и хотя полузащитника скорее будут использовать со скамейки запасных, чем в качестве игрока стартового состава, у него есть потенциал оставить свой след в турнире.

Самсон Байду («Ред Булл Зальцбург»)

Никого не удивит то, что «Зальцбург» приедет на турнир с новой волной талантливой молодежи в своем составе, а Самсон Байду уже оказал значительное влияние на игру команды в сезоне 2023/24.

Самсон Байду globallookpress.com

19-летний футболист зарекомендовал себя как лучший центральный защитник в чемпионате Австрии, а также доказал, что представляет угрозу при стандартных положениях: уже в этом сезоне на его счету два гола.

Руни Бардагжи («Копенгаген»)

На родине его прозвали «Шведским Месси», и в этом сезоне от Руни Бардагжи ожидают больших успехов, поскольку форвард надеется сделать настоящий прорыв в «Копенгагене».

Руни Бардагжи globallookpress.com

Став самым молодым бомбардиром датской Суперлиги почти два года назад, 17-летний футболист теперь закрепился в стартовом составе на стадионе «Паркен» и в этом сезоне на его счету уже четыре гола.

Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия Дортмунд»)

Покинув «Манчестер Сити» и перейдя в «Боруссию Дортмунд» летом 2020 года, Джейми Байно-Гиттенс страдал от травм, но между периодами, когда он оказывался вне игры, вингер показал, почему многие предсказывали, что он так же поможет команде на «Сигнал-Идуна Парк», как и Джейдон Санчо.

На счету 19-летнего футболиста уже 25 матчей за первый состав немецкой команды, а его умение играть один на один делает его одним из самых ярких молодых талантов Англии.

Моамед-Али Шо («Реал Сосьедад»)

Проведя время в академиях «ПСЖ» и «Эвертона», Моамед-Али Шо совершил прорыв в сезоне 2021/22 за «Анже», а его игра в Лиге 1 принесла ему прошлым летом переход в «Реал Сосьедад» за 11 миллионов евро.

Дебютный сезон 19-летнего футболиста в Испании был прерван из-за травм, но нападающий молодежной сборной Франции снова вернулся в борьбу, поскольку «Реал Сосьедад» возвращается на вершину европейского футбола впервые за десятилетие.

Жюльен Дюранвиль («Боруссия Дортмунд»)

Жюльен Дюранвиль, которого его бывший тренер в «Андерлехте» Венсан Компани описал как будущего претендента на «Золотой мяч», в январе был куплен дортмундской «Боруссией» за 8,5 млн евро и к концу сезона пробил себе путь в планы Эдина Терзича.

Жюльен Дюранвиль globallookpress.com

17-летний футболист, который может играть на любом фланге, пропустил первые недели нового сезона из-за травмы, но многие ожидают, что в течение следующих нескольких сезонов он станет следующим талантом мирового уровня, который появится на «Вестфаленштадионе».

Эгиналдо («Шахтер» Донецк)

Роман донецкого «Шахтера» с бразильскими игроками уже устоялся, и есть надежда, что Эгинальдо станет следующей звездой самбы, которая оставит свой след в составе украинских гигантов.

Подписанный этим летом из «Васко да Гамы», 19-летний атакующий полузащитник обладает невероятной скоростью и быстрыми ногами, которые могут оставить запыхавшихся защитников глотать пыль.

Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)

Летом Алехандро Гарначо исполнилось всего 19 лет, но вингер уже прочно обосновался в составе основной команды «Манчестер Юнайтед», и ожидается, что в этом сезоне он совершит еще один скачок.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Уже будучи полноправным игроком сборной Аргентины, Гарначо может стать ключевым игроком для Эрика тен Хага, поскольку он стремится заполнить пробел, образовавшийся из-за отсутствия в команде в настоящее время Антони и Джейдона Санчо.

Гави («Барселона»)

Гави, уже ветеран, проведший более 100 матчей за «Барселону» и 23 матча за сборную Испании. Трудно поверить, что ему всего 19, но это лишь говорит о том, насколько на самом деле талантлив этот полузащитник.

Будучи лидером в команде Хави, не по годам развитый юноша обеспечивает энергию, творческую искру и немного остроты «блаугране» в центре поля. Он может сыграть ключевую роль в том, чтобы они вышли в плей-офф впервые с 2021 года.

Оскар Глух («Ред Булл Зальцбург»)

«Зальцбург» заплатил 7 миллионов евро за подписание Оскара Глуха из «Маккаби Тель-Авив» еще в январе, и весьма вероятно, что они получат огромную прибыль, когда в конечном итоге будут продавать израильского полузащитника в будущем.

Оскар Глух (справа) globallookpress.com

19-летний футболист стал ключевой креативной силой как для клуба, так и для сборной страны: за последние пару месяцев к нему проявляли интерес такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Арда Гюлер («Реал Мадрид»)

Хотя Арда Гюлер не сможет участвовать в первых нескольких турах Лиги чемпионов этого сезона из-за операции на колене, есть надежда, что он сможет предоставить «Реалу» помощь со скамейки запасных позже в соревновании.

Арда Гюлер globallookpress.com

18-летний футболист перешел на «Сантьяго Бернабеу» за первоначальные 20 миллионов евро летом, когда Лос-Бланкос обошли в борьбе за него «Барселону», подписав плеймейкера, который записывал на свой счет гол или ассист в среднем каждые 91 минуту с момента прорыва в первую команду «Фенербахче» в сезоне 2021/22.

Дийон Камери («Ред Булл Зальцбург»)

Звезда успешного прорыва молодежки «Зальцбурга» к финалу Юношеской лиги УЕФА в 2022 году, Дийон Камери в прошлом сезоне перешел в главную команду и начинал в стартовом составе матчи группового этапа Лиги чемпионов, прежде чем из-за травм 19-летний футболист выбыл из игры примерно на шесть месяцев.

Дийон Камери globallookpress.com

Вернувшись в форму, игрок сборной Австрии остается постоянным футболистом основного состава «Зальцбурга», который снова стремится выйти в плей-офф.

Карим Конате («Ред Булл Зальцбург»)

Конвейер потенциальных суперзвездных нападающих «Зальцбурга» не собирается замедляться, если судить по выступлениям Карима Конате в начале сезона.

Карим Конате globallookpress.com

19-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара забил шесть голов в восьми играх, запустив успешное начало новой кампании для клуба, и если он сможет сохранить эту форму в Лиге чемпионов, то европейская элита, вероятно, рано или поздно начнет присматриваться к нему.

Рико Льюис («Манчестер Сити»)

В то время как «Манчестер Сити» продолжает получать огромную прибыль от продажи лучших талантов академии, одним игроком, которого они не собираются отпускать в ближайшее время, является универсальный защитник Рико Льюис, расцвет которого доставил фанатам огромную радость в прошлом сезоне.

Рико Льюис globallookpress.com

Довольно комфортные для «Сити» результаты жеребьевки означают, что Пеп Гвардиола может ротировать состав в Европе до ноября, что должно дать Льюису шанс произвести впечатление на турнире, где он забил свой первый профессиональный гол в прошлом сезоне.

Йован Миятович («Црвена Звезда»)

Поскольку Александр Митрович, Душан Влахович и Лука Йович в настоящее время борются за место в сборной Сербии, страна показала, что знает, как воспитывать лучших форвардов, а Йован Миятович рассматривается как потенциальная звезда будущего.

Йован Миятович globallookpress.com

18-летний футболист, который в прошлом сезоне носил футболку под номером 9 за белградскую «Црвену Звезду», провел более 20 матчей за первую команду клуба и, как ожидается, будет задействован в ее возвращении в Лигу чемпионов.

Янкуба Минте («Фейеноорд»)

В то время как болельщики «Ньюкасла» обсуждают свое возвращение в Лигу чемпионов, они также, возможно, присматриваются к одному из своих арендованных молодых игроков, Янкубе Минте, который также будет стремиться проявить себя на турнире.

Янкуба Минте globallookpress.com

Летом он перешёл в стан «сорок» из «Оденсе» за 7 миллионов евро, а затем был отправлен в аренду в «Фейеноорд», где 19-летний форвард уже забил дважды в своих первых пяти играх в Эредивизи, а также забил в своем полном международном дебюте за сборную Гамбии во время международного перерыва.

Юссуфа Мукоко («Боруссия Дортмунд»)

Примечательно, что Юссуфа Мукоко примет участие в своей уже четвертой кампании в Лиге чемпионов в этом сезоне, несмотря на то, что ему только в ноябре исполнится 19 лет.

Нападающий сборной Германии надеется, что сможет оставаться в форме и вернуться к тому замечательному потенциалу, который он демонстрировал в академии Дортмунда.

Юссуфа Мукоко globallookpress.com

Летнее подписание Никласа Фюллькруга грозит сбросить молодого нападающего вниз по иерархии, и он надеется, что его блеск в Европе убедит Эдина Терзича вернуть его в стартовый состав.

Шер Ндур («Пари Сен-Жермен»)

Шер Ндур, которого сравнивают с Полем Погба за его томный стиль бега и блестящее умение пасовать, прибыл в «Пари Сен-Жермен» этим летом после того, как решил, что в «Бенфике» не будет шансов попасть в первую команду.

Шер Ндур globallookpress.com

19-летний футболист сразу попал в основной состав на «Парк де Пренс», хотя еще не стал постоянным игроком в стартовом составе под руководством Луиса Энрике.

Жоау Невиш («Бенфика»)

Придя в состав «Бенфики» после продажи Энцо Фернандеса в январе, Жоау Невиш очень быстро превратился в стартового опорника на стадионе «Эстадиу да Луш».

Жоау Невиш globallookpress.com

Выступления 18-летнего футболиста привели к тому, что его связывают слухами с переходом в «Манчестер Юнайтед», который в ближайшем будущем надеется подписать долгосрочную замену Каземиро.

Орри Оускарссон («Копенгаген»)

Нападающий Копенгагена Орри Оускарссон уже попал в заголовки СМИ по поводу Лиги чемпионов этого сезона после того, как во время квалификации оформил хет-трик против команды, которой руководил его собственный отец.

Орри Оускарссон globallookpress.com

19-летний игрок сборной Исландии, бывший голевой машиной на юношеском уровне, в своих первых матчах за взрослую команду показал достаточно, чтобы он мог последовать примеру Расмуса Хёйлунна и выпуститься из академию датской команды в статусе одного из самых ярких молодых бомбардиров Европы.

Матис Тель («Бавария»)

После того, как летом Гарри Кейн прибыл в мюнхенскую «Баварию», появились сообщения о том, что Матис Тель будет отдан в аренду, чтобы набраться опыта в другом месте. Однако игрок, перешедший из «Ренна» за 28,5 млн евро, решил остаться, и баварцы рады, что он это сделал.

Матис Тель globallookpress.com

18-летний футболист забил дважды и отдал один голевой пас в четырех матчах, в которых он выходил на замену в этом сезоне, а это означает, что теперь он забивает в среднем каждые 80 минут с момента прибытия на «Альянц Арену» летом 2022 года.

Артур Вермерен («Антверпен»)

Ставший звездой во время неожиданного завоевания «Антверпеном» титула чемпиона Бельгии в прошлом сезоне, Артур Вермерен считается одним из лучших молодых опорных полузащитников в Европе, причем ведущие клубы уже проявляют интерес к 18-летнему игроку.

Артур Вермерен globallookpress.com

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» входят в число тех, кого связывают с Вермереном, чья уверенность при владении мячом отличает его от аналогичных игроков его возраста.

Ламин Ямаль («Барселона»)

Одной из самых ярких историй молодежного сезона стало сильное выступление Ламина Ямаля как за клуб, так и за сборную, причем вингер «Барселоны» уже выглядел так, будто он может оправдать заявления о том, что он лучший игрок, вышедший из «Ла Масии» со времен Лионеля Месси.

Ламин Ямаль globallookpress.com

16-летний футболист стал самым молодым игроком, который дебютировал и забил за сборную Испании во время международного перерыва, а также он дал команде Хави искру в Ла Лиге. На наших глазах рождается звезда.

Варрен Заир-Эмери («Пари Сен-Жермен»)

Варрен Заир-Эмери уже является обладателем одного рекорда Лиги чемпионов, став самым молодым игроком, начавшим игру плей-офф в турнире в прошлом сезоне, и он продолжает набирать силу в «ПСЖ».

17-летний футболист стал постоянным игроком в стартовом составе, играя свою естественную роль центрального полузащитника под руководством Луиса Энрике, и, учитывая внимание, которое получает группа «ПСЖ», его имя вскоре может стать широко известным, если он проявит свой потенциал в ближайшие месяцы.