«Арарат-Армения» потерпел третье поражение в трёх матчах ЛЕ — на этот раз дома от «АЗ Алкмар» со счётом 0:4. Нидерландцы забили по два мяча в каждом из таймов и сумели сохранить свои ворота на замке. Следить за ходом этой встречи можно было с нашей онлайн трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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90+3' ВСЁ! «АЗ» разгромил «Арарат» и с 6 баллами поднимается в верхнюю часть турнирной таблицы Лиги Европы, а армянский клуб по-прежнему без набранных очков. В следующем туре 5 ноября нидерландцы примут «Ювентус», а «Арарат» ждёт выезд к «Торренсе».

90+2' Франса пробивал по воротам гостей из штрафной с разворота, накрыл удар Схаутен.

90+1' Две минуты добавлено.

90' Прямой удар под перекладину нанёс Серобян, с трудом перевёл на угловой Де Буссер!

89' Напоследок хороший стандарт получают хозяева. Прямо на входе в штрафную Схаутен сбил Элояна на правом краю.

88' Решил пробить из не самой очевидной позиции Касиус — далековато было до ворот, и мяч пошёл мимо цели.

Статистика матча 4 Удары в створ 9 3 Удары мимо 7 39 Владение мячом 61 5 Угловые удары 6 2 Офсайды 0 9 Фолы 15

87' Едва не прошла у Даала тонкая проникающая передача в чужую штрафную на Мердинка.

86' В центре поля мяч у «АЗ», в очень медленном темпе завершается этот матч.

84' Ещё один перехват совершил впереди «Алкмар», неточно зарядил из-за пределов штрафной Даал.

83' Катают мяч нидерландцы на своей половине, пока не позволяя «Арарату» претендовать даже на гол престижа.

81' Худт и Бюсков заменены, вместо них вышли у «АЗ» Итихара и Хессель Де Вит.

80' Проверили момент видеоассистенты и подтвердили, что не было фола или офсайда у Мердинка.

79' ГОООЛ! 0:4! Мекс Мердинк! Развалилась оборона «Арарата». Накрутил Патати соперника на краю штрафной и навесил во вратарскую на Мердинка, который головой затолкал мяч в сетку.

78' Хорошо сейчас армяне отработали в прессинге и отобрали мяч у соперника, но быстро отдали его обратно.

76' ГОООЛ! 0:3! Дубль Патати! Перехватили мяч на половине поля «Арарата» гости, Патати фактически вырвался один на один и перебросил Бравима.

75' Копмейнерс уронил Серобяна в центре поля, не получился у армянской команды быстрый контрвыпад.

74' Четыре замены сразу у «Арарата». Ушли Баланта, Григорян, Шагоян и Лима, вместо них — Франса, Элоян, Бенни и Перейра.

73' Долго находился в атаке с мячом «Алкмар», но здесь не придумали, как выйти на удар.

71' Из-за пределов штрафной не самый плотный удар нанёс Даал, забрал мяч Бравим.

70' Но вот момент у «АЗ»! В касание под перекладину заряжал Патати с линии штрафной, Бравим тяжёлый мяч отбил.

69' Удалось сейчас нидерландцам отобрать-таки мяч, но доставлять его вперёд они пока не спешат, стараются успокоить немного игру.

67' А «Арарат» по-прежнему здорово держит мяч у себя. Минимум выходов в атаку у гостей в последние 10-15 минут было.

66' Пришлось Де Буссеру за пределами штрафной сыграть — опередил он сейчас игрока «Арарата» на мяче.

65' У гостей две замены: ушли Ковач и Маикума, вместо них — Мердинк и Касиус.

64' А голкипер «Алкмара» ещё и травму получил в этом эпизоде. Оказывают ему помощь врачи.

63' Едва не привёз Де Буссер! С очень дальней дистанции ударил Шагоян, мяч пошёл низом по центру, но вратарь «АЗ» неуклюже отбил его ногой в штангу. Повезло гостям.

62' Неплохо в ближний угол из-за штрафной пробил Серобян, Де Буссер не решился ловить и перевёл на угловой.

61' По левому флангу «Арарат» ворвался в штрафную нидерландцев, но не удалось там разыграть мяч — вынесли.

60' Всё же вошли с мячом игроки «Алкмара» в штрафную «Арарата» и заработали там угловой.

59' На коротке попробовали разыграть мяч игроки «АЗ» перед штрафной хозяев, комбинация не прошла.

58' Серобян принял пас с фланга в штрафной гостей и пытался протолкнуть мяч ещё дальше на Шагояна, но передача не прошла.

57' Первая замена у «Арарата»: Амбарцумян покидает поле, Мурадян выходит вместо него.

56' И какой выстрел Серобяна! С дальней дистанции мощно пробил рядом со штангой.

55' И ещё один удар в створ — теперь Шагоян целил в ближний угол, но там надёжно действовал Де Буссер.

54' Оживился немного «Арарат», именно у хозяев в эти минуты держится мяч.

53' Получил мяч неожиданно в штрафной «АЗ» Григорян, с острого угла зарядил мимо ворот.

51' И ещё один сейв вратаря «Арарата»! В нижний угол Копмейнерс прицельно бил, Бравим отразил.

50' Снова Бюскову дали легко пройти с мячом вперёд и ударить от линии штрафной — пришлось вытаскивать Бравиму.

49' И вновь «Алкмар» максимально быстро вернул мяч под свой контроль и уже выстраивает собственную атаку.

48' Худт завалил Лиму на газон в середине поля, разыгрывает стандарт «Арарат».

47' Бюсков обводящий удар в дальний угол нанёс с дистанции, не попал в створ.

46' Вторая половина встречи стартовала. В перерыве у гостей на поле вышел Даал, заменивший Уфкира.

45+3' Перерыв! «АЗ» пока что уверенно выигрывает у «Арарата» со счётом 2:0 и выглядит явно мощнее, практически ничего не позволяя сделать хозяевам после 10-й минуты. Посмотрим, изменится ли что-то во втором тайме — а пока отдыхаем.

45+2' В концовке удалось ещё один подход организовать армянам. Это Лима попытался прострелить в штрафную справа, но получилось в руки Де Буссеру.

45+1' Хорошо сработал на выходе Бравим — забрал мяч после заброса, который предназначался для Ковача.

45' Две минуты добавлено.

44' Армен Амбарцумян предупреждён за наступ на ногу Квакману. Не первый фол уже от капитана «Арарата».

43' Из-за пределов штрафной выше ворот приложился Квакман.

42' Уфкир с левого фланга неудачно подал в штрафную хозяев. Бравим выполняет удар от ворот.

41' В редкую контратаку вышел «Арарат», но легко отдал мяч сопернику в чужой штрафной — неточный пас пошёл в сторону Оливейры.

40' Серобян в центре поля наступил на ногу Бюскову — это фол.

39' Заметался мяч по штрафной «АЗ» после стандарта, могло быть опасно, но всё испортило попадание в руку Лимы.

38' Нарушены правила против Баланты. «Арарат» впервые за долгое время перебрался на половину поля гостей.

37' Пока продолжает матч Бравим, а «АЗ» продолжает контролировать мяч.

36' Повреждение получил голкипер хозяев Бравим. Вышла к нему медицинская бригада «Арарата», пауза в игре.

35' Совсем один Бюсков оказался перед воротами, но затянул с ударом и в итоге пробил выше перекладины, когда уже настигал его защитник.

34' В центре Амбарцумян с фолом остановил рывок Ковача.

32' Опасно слева простреливал во вратарскую «Арарата» Копмейнерс — подставил ногу Карлье, от неё мяч ушёл на угловой.

31' Но и стандарт не помогает «Арарату» выбраться на чужую половину поля — почти сразу мяч снова оказывается у «Алкмара».

30' Шагоян в центральной зоне получил по ногам от Маикумы.

29' Долгое владение «АЗ», подключают гости голкипера и в целом очень уверенно себя чувствуют с мячом.

28' Никак мяч у «Арарата» не держится после первой 10-минутки, когда армянская команда смотрелась явно интереснее. Давно уже атак хозяев мы не видим.

27' ГОООЛ! 0:2! Уэсли Патати! Слишком легко защитники «Арарата» дали бразильцу себя переиграть — никто не помешал Патати зайти в штрафную и из-под соперника нанести точный обводящий удар в дальний угол.

25' На левом фланге застрял мяч у «АЗ», приходится отходить назад и переводить атаку на другой край.

24' Спокойно нидерландцы держат мяч у своих ворот.

23' Первую жёлтую в матче получил Уилсон Вальдес. Явно срывал быструю атаку защитник «Арарата».

21' ГОООЛ! 0:1! Валдемар Бюсков! Открывают счёт гости — прямым ударом со штрафного Бюсков в самую девятку отправил мяч.

20' Очень опасный штрафной пробьёт «АЗ». Карлье в паре метров от линии штрафной сбил Маикуму.

19' Есть возможность перевести дух у «Арарата». Карлье получил мяч, прикрыл его корпусом и подставился под фол Квакмана.

18' Удачно вышел на этом стандарте из ворот Бравим и кулаками выбил. Мог быть и второй темп у этой атаки гостей, но Ковач из хорошей позиции не попал по мячу.

17' Амбарцумян нарушил правила на своей половине, штрафной для нидерландцев.

16' Затяжная осада от «АЗ» закончилась дальним ударом Патати — бразилец попал в своего же.

14' Всё сильнее наседает «Алкмар». Сейчас слева шла подача в штрафную на Ковача, против него отработали надёжно защитники «Арарата».

13' Бюсков сквозь вратарскую «Арарата» выполнил прострел — выглядело остро, но никто не сумел замкнуть.

12' Не очень опасным получился удар головой после углового у Схаутена.

11' Впервые до чужой штрафной добрались нидерландцы. Опасный навес шёл вдоль ворот, Григорян от греха головой вынес за лицевую.

10' Через всех мяч перелетел на этом угловом. Карлье считает, что держали его в штрафной, но арбитр иного мнения.

09' Слева ворвался в штрафную «АЗ» Лима и прострелил в ногу Схаутена — первый угловой подаст армянская команда.

08' Снова хорош «Арарат» в прессинге. Заставили игроков «АЗ» потерять мяч возле своей штрафной и выпустить за боковую.

07' Сандро Лима оказался в небольшом офсайде.

06' Худт в рискованный подкат в своей штрафной шёл против Серобяна, но всё чисто было.

05' Не может никак «АЗ» преодолеть центр поля, здорово накрывают хозяева в прессинге.

04' Жоау Бравим неудачно ударил на чужую половину, но игроки «Арарата» поборолись в центре и вернули себе мяч.

03' Но первую атаку провели как раз хозяева. После навеса с правого фланга гости вынесли мяч из своей штрафной, однако остаётся он у игроков армянского клуба.

02' Вполне предсказуемо «АЗ» сразу же берёт мяч под свой контроль и катает его на своей половине поля под прессингом «Арарата».

01' Матч начался!

До матча

19:42 Гимн Лиги Европы звучит на Республиканском стадионе — через пару минут прозвучит стартовый свисток!

19:33 Комфортные для футбола +14 сегодня в Ереване, осадков в ближайшие часы быть не должно.

19:26 Главный арбитр встречи — 31-летний Патрик Коларич из Хорватии.

19:16 Стартовый состав «АЗ Алкмар»: Де Буссер, Маикума, Схаутен, Худт, Де Вит, Копмейнерс, Бюсков, Квакман, Патати, Ковач, Уфкир.

19:07 Стартовый состав «Арарат-Армения»: Бравим, Оливейра, Вальдес, Малис, Григорян, Амбарцумян, Баланта, Карлье, Серобян, Лима, Шагоян.

19:00 Сегодняшний матч пройдет в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, вмещающем 14 935 зрителей.

18:55 В Эредивизи «Алкмар» идёт вторым, но на выходных потерял очки с «Камбюром» (2:2), так и не дожав соперника в большинстве. Всего у «АЗ» лишь две победы за шесть последних матчей. В Армению не полетел Йорди Класи — опытного полузащитника решили поберечь.

18:50 «АЗ Алкмар» начал Лигу Европы с поражения от «Сандерленда» (0:1), а затем дома обыграл «Хапоэль» из Беэр-Шевы (2:1) — и с тремя баллами идёт в середине турнирной таблицы. Ереван нидерландцам уже знаком: в феврале на этом же стадионе они уступили «Ноа» (0:1) в 1/16 финала Лиги конференций. Правда, дома взяли убедительный реванш — 4:0 — и прошли в следующий раунд.

18:45 В чемпионате дела получше: в воскресенье ереванцы обыграли ЦСКА (1:0) благодаря раннему голу Араика Элояна и поднялись на второе место с 23 очками. В пяти последних матчах во всех турнирах проиграли только «Ягеллонии» — правда, сегодня соперник снова будет совсем иного класса.

18:40 «Арарат-Армения» впервые пробился в основной этап еврокубка, но пока с трудом осваивается на новом для себя уровне. На старте Лиги Европы армянский клуб дома уступил «Спарте» (1:4), затем на выезде — «Ягеллонии» (1:3). Причём в Польше «Арарат» открыл счёт, но преимущество не удержал. Семь пропущенных за два тура — с такой обороной рассчитывать на очки действительно непросто.

18:35 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.89.