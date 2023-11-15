Новый Руни из Парижа. 17-летний Заир-Эмри- будущая звезда ПСЖ

Слухи о трансфере ходили все лето, но 31-летний игрок выиграл 30 трофеев за невероятные 11 лет в клубе, по-прежнему играл на чрезвычайно высоком уровне и казался идеально подходящим для тактики нового тренера ПСЖ Луиса Энрике.

Несмотря на это, «ПСЖ» избавился от него, причем довольно безжалостно. Было ли это вызвано финансовым «фэйр-плей»? Были ли у игрока сборной Италии проблемы с травмами, которые могли бы прервать его карьеру?

В последующие недели появилась более очевидная причина: 17-летний воспитанник академии Варрен Заир-Эмри был не только готов занять место Верратти, но и был готов покорить мир своей игрой.

Беспрецедентный рост

В современной истории «ПСЖ» нет ничего, что могло бы сравниться с тем, что сейчас делает Заир-Эмри. В 17 лет он закрепил за собой место в стартовом составе одного из лучших клубов мира, чувствуя себя невероятно комфортно в команде, в которой есть такие игроки мирового класса, как Килиан Мбаппе, Ашраф Хакими и Маркиньос.

Это не значит, что в академии «ПСЖ» не было раньше своих историй успеха: полузащитник Адриен Рабьо ворвался в основную команду в возрасте 18 лет и произвел впечатление; защитник Преснель Кимпембе тоже сделал это, хотя это произошло, когда ему было чуть больше 20; защитник Мамаду Сахо примерил роль капитана команды в 17 лет — рекорд Лиги 1 — хотя это было до покупки клуба Катаром, которая положила начало новой эре ожиданий и стандартов в Париже.

А нападающий Николя Анелька и нападающий Кингсли Коман стали суперзвездами, но их продали, прежде чем у них появился шанс прочно закрепиться в основном составе.

Взлет Заира-Эмри находится на совершенно другом уровне. Он дебютировал в «ПСЖ» в августе прошлого года, выйдя на замену в выигранном со счетом 5:0 выездном матче с «Клермоном», в возрасте 16 лет, 4 месяцев и 29 дней — почти на год моложе, чем возраст дебюта Рабьо — что сделало его самым молодым игроком, выступавшим за «ПСЖ» в официальном матче.

Календарь и таблица Лиги 1

Затем, в октябре, он вышел со скамейки запасных в победном матче с «Маккаби Хайфа» (7:2) и стал самым молодым игроком клуба в Лиге чемпионов.

Набор талантов для достижения успеха

Прошел год, и весь мир говорит о нем благодаря его невероятно выдающимся выступлениям в полузащите. Так как же игрок может так хорошо выглядеть в столь юном возрасте?

Секрет проще, чем вы думаете: если отбросить на минутку очевидные технические способности Заира-Эмри, то поразительно, что из всех 17-летних, которые врываются во взрослый футбол, лишь немногие выглядят настолько физически готовыми, как он. Его тело компактное, с низким центром тяжести, что позволяет ему бороться плечо в плечо с игроками и заставлять их отлетать. Он редко падает или теряет владение мячом и обладает невероятным умением выходить из дуэлей с мячом, прилипшим к ногам.

Статистика Заира-Эмри Opta

Ему также нравится двигаться вперед, прорывая линии соперника. Среди полузащитников пяти ведущих лиг Европы он занимает высокие позиции с 82% успешных единоборств и 84% успешного прогрессивного продвижения мяча, используя свое тело, намного лучше многих других игроков.

Первый гол «ПСЖ» в ворота «Милана» в третьем туре Лиги чемпионов прекрасно иллюстрирует это. Витинья отдал пас Заиру-Эмри, который находился в 15 ярдах от своей половины поля. Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс попытался перехватить передачу, но Заир-Эмри переместил тело и парой касаний вытолкнул мяч в свободное пространство, опередив соперника. Рейндерс, надеясь вернуть мяч, практически насел на спину 17-летнего игрока, но Заир-Эмри дважды стряхнул его, прорвавшись при этом вперед на 30 ярдов. Затем он сделал прекрасный пас Мбаппе, который блестяще забил гол.

Есть еще один важный элемент: Заир-Эмри отложил передачу Мбаппе до тех пор, пока не стянул на себя Рейндерса и Юнуса Мусу. В результате это открыло Мбаппе пространство для атаки центрального защитника в игре один на один, не беспокоясь о других защитниках.

Это то, что Заир-Эмри делает часто. Если вы когда-нибудь смотрели видеоролик «ПСЖ» и задавались вопросом, как такие игроки, как Мбаппе, Усман Дембеле и Рандаль Коло Муани, оказываются в убойных позициях и забивают голы, ответ может заключаться в том, что Заир-Эмри стянул на себя трех защитников и отправил мяч в пространство, куда врывались его товарищи по команде.

Такое сочетание физической силы, дриблинга и паса смертельно опасно и редко встречается на высшем уровне у настолько молодого игрока. Но в случае Заира-Эмри это только половина дела.

Он уже снабжает команду результативными действиями: на его счету три ассиста в четырех матчах Лиги чемпионов, плюс два гола и две результативные передачи в девяти матчах Лиги 1. Первым из этих двух мячей стал пушечный удар с 20-метровой дистанции в ворота «Бреста», нанесенный после того, как он с легкостью прорвался мимо противника.

Заир-Эмри также в основном отвечает за наращивание атаки «ПСЖ» с задней линии в чрезвычайно ориентированной на владение мячом системе, которую предпочитает Луис Энрике, поскольку Варрен — лучший распасовщик в команде.

Эмри и Кингсли Коман globallookpress.com

Его обычный партнер по полузащите Мануэль Угарте больше похож на бойца, отбирающего мяч, в то время как вратарь Джанлуиджи Доннарумма не умеет хорошо держать мяч в ногах, что заставляет юношу брать на себя ответственность за мяч в более глубоких зонах. В результате случились несколько провалов в опасных зонах, но это баланс риска и вознаграждения, который принимают ведущие клубы, играющие в этом стиле.

В этих более глубоких областях он немного похож на легенду, которую заменил, готовый передвигать мяч в любое месте поля практически под любым углом, как это делал Верратти год за годом. Разница в том, что Заир-Эмри больше похож на 16-летнего Уэйна Руни, сочетая в себе силу, позволяющую заставлять отскакивать атакующих его игроков, чего никогда не мог сделать Верратти.

«Для него нет преград»

Когда вы наблюдаете, как 17-летний игрок впечатляет не только на уровне Лиги 1, но и в матчах с «Ньюкаслом» и «Миланом» в Лиге чемпионов, это вызывает предвкушение по поводу того, что будет дальше.

«То, как играет Варрен Заир-Эмри, просто ненормально [для] 17-летнего подростка — так руководить игрой», — сказал в прошлом месяце CBS Sports легенда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри, тренер молодежной сборной Франции.

«Он был единственным, кто не уступал [в поражении от "Ньюкасла" со счетом 4:1] на "Сент-Джеймс Парк". Он великолепен на данный момент. Для него нет преград. Я никогда не видел, чтобы настолько молодой игрок был настолько зрелым. Для меня этот парень, который не имеет границ».

Большинству игроков требуются годы, чтобы реализовать имеющиеся у них способности и превратить их в полноценный набор навыков. Более того, он не витает в облаках, поскольку кажется, что его окружают хорошие люди и надежная семья.

«Варрен — бриллиант», — заявил Луис Энрике на пресс-конференции перед ответным матчем с «Миланом».

«Он еще молод, поэтому, естественно, ему еще есть над чем работать и совершенствоваться. Он играет в унисон со своими товарищами по команде. Он знает, где ему нужно быть на поле — это признак великого игрока. Такого игрока, как он, с его врожденными качествами, тренировать легко. Его самая главная характеристика — это скромность. Ему 17 лет. Думаю, это связано с его образованием и его родителями».