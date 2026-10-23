Выпадет ли «Париж» из топ-3 Лиги 1?

прогноз на матч восьмого тура французской Лиги 1, ставка за 1.90

24 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Париж». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после семи стартовых туров нового сезона французской Лиги 1 имеет 10 баллов в своем активе.

Команда занимает восьмое место, на три очка отставая от зоны еврокубков (топ-6) и на четыре пункта опережая зону плей-офф за право остаться в элите (16-ю позиция).

Последние матчи: ранее в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на выезде потерпел разгромное поражение от «Брюгге» (0:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в седьмом туре чемпионата Франции коллектив набрал максимум очков, когда в чужих стенах одержал победу над «Труа» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Навроцки и Сима, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, «Ланс» выиграл трижды при двух поражениях.

С такой формой у хозяев неплохие шансы выиграть, тем более на своем поле, однако хорошая форма соперника рискует им в этом помешать.

Флориан Товен — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

«Париж»

Турнирное положение: «Париж» после семи стартовых туров сезона французской Лиги 1 имеет 14 баллов в своем активе.

Команда занимает третье место, что в зоне Лиги чемпионов (топ-4), но столько же очков имеют лидер «Лион», второй в таблице ПСЖ, четвертый — «Лилль» и пятый «Монако».

Последние матчи: ранее в седьмом туре французского чемпионата коллектив на своём поле одержал победу над «Ренном» (4:3).

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства клуб остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Лорьяна» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Санги, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Париж» проиграл лишь раз при четырех победах и двух ничьих.

С такой формой у гостей неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, и против столь сильного соперника и на выезде даже ничья будет для них неплохим результатом.

Лассин Синайоко — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

На что ставят в матче Ланс — Париж Букмекерские коэффициенты на матч Ланс — Париж: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Ланса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из шести последних домашних матчей «Ланса» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Париж» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.41. Ничья — в 3.60, выигрыш «Парижа» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их двух из четырёх последних домашних поединков.

Тем временем, такой же расклад сыграл в трех из пяти последних матчей гостей.

1.90 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Ланс» — «Париж» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь такой сценарий был реализован в их трех из пяти последних матчей.

2.41 «Ланс» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч «Ланс» — «Париж» принесёт чистый выигрыш 1410₽, общая выплата — 2410₽

Ставка: «Ланс» победит за 2.41