Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября

Андре Нето

«Флуминенсе», полузащитник, 22 года

Этот футболист является основным игроком «Флуминенсе» уже несколько лет. Андре уже доказал свою состоятельность в бразильской Серии А, приковав внимание нескольких топ-клубов Англии.

По данным издания UOL, 3 клуба из английской Премьер-лиги претендуют на полузащитника. Сейчас фаворитом в гонке за Нето является «Фулхэм».

У «дачников» появится возможность подписать полузащитника в том случае, если полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинью перейдет в «Баварию».

Кроме того, на Нето претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал», но пока клубы не связывались с «Флуминенсе» по поводу трансфера. По данным Transfermarkt стоимость Андре составляет 15 млн. евро.

Андре Нето globallookpress.com

В нынешнем сезоне Нето провел 26 матчей в чемпионате Бразилии, не отметился результативными действиями и заработал 10 желтых карточек.

Наш прогноз: Андре Нето пополнит составе «Ливерпуля» или «Арсенала».

Дензел Думфрис

«Интер», защитник, 27 лет

Футболист считается одним из самых лучших правых защитников, как минимум, в Серии А. Думфрис закрепился в основном составе «Интера» и стабильно приносит пользу команде.

По информации Calciomercato, в услугах Думфриса заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Гранды АПЛ должны быть готовы раскошелиться на покупку защитника, ведь боссы «Интера» просят 50 млн. евро за трансфер игрока.

Дензел Думфрис globallookpress.com

Дело в том, что руководство миланского клуба вообще не хочет расставаться с Думфрисом, ведь игрок является одним из лидеров команды.

Сообщается, что и сам защитник готов рассмотреть предложение «Интера» о продлении контракта. В скором времени стороны должны начать переговоры. Действующий контракт Думфриса с миланским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне игрок обороны провел 11 матчей за «Интер» в Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. За 3 встречи в Лиге чемпионов Думфрис сделал один ассист.

Наш прогноз: Думфрис останется в «Интере».

Мартин Субименди

«Реал Сосьедад», полузащитник, 24 года

Этот опорник уже несколько сезонов надежно цементирует половину поля «Реал Сосьедад». Неудивительно, что Субименди интересуются несколько европейских топ-клубов.

По данным Bayern & Germany, «Бавария» рассматривает возможность приобретения полузащитника в ближайшее время. Боссы клуба считают, что им нужен надежный опорник, коим и является Субименди.

«Реал Сосьедад», естественно, не хочет отпускать одного из ключевых игроков команды, выкатив ценник в 60 млн. евро. Сообщалось, что руководство испанского клуба не намерено расставаться с Субименди как минимум до лета 2024 года.

Несмотря на это, если «Бавария» готова заплатить 60 млн. евро, то трансфер может состоятся уже зимой. Ранее Субименди мог перейти в «Барселону», но в итоге решил ответить «сине-гранатовым» отказом.

Мартин Субименди globallookpress.com

В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Субименди все-таки перейдет в «Баварию» в зимнее трансферное окно.

Эдуард Сперцян

«Краснодар», полузащитник, 23 года

Безусловно, один из ключевых игроков команды Владимира Ивича, вокруг которого строится игра «быков». Сперцян показывает футбол высокого уровня и может перейти в один из топ-клубов Европы.

По информации Tuttosport, скауты «Ювентуса» активно следят за полузащитником уже долгое время. Представители «старой синьоры» даже посетили несколько матчей сборной Армении для того, чтобы убедиться в способностях Сперцяна.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

Интересно, что в «Ювентусе» отказались комментировать интерес к полузащитнику, а значит он действительно присутствует. «Краснодар» вполне может запросить за полузащитника минимум 15 млн. евро (стоимость игрока по данным Transfermarkt).

Партнеры по команде и эксперты уверены, что Сперцян способен заиграть в «Ювентусе». Полузащитник регулярно признается лучшим футболистом «Краснодара» месяца.

В нынешнем сезоне Сперцян провел 15 матчей за «быков» в РПЛ, забил 7 голов и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Сперцян пополнит состав «Ювентуса».

Дуглас Луис

«Астон Вилла», полузащитник, 25 лет

Этот футболист является одним из самых ярких полузащитников английской Премьер-лиги. Дуглас уже приковал внимание топ-клуба АПЛ, куда может перейти в ближайшее время.

По информации журналиста Фабрицио Романо, на полузащитника всерьез претендует «Арсенал». Боссы «канониров» считают подписание Дугласа приоритетной целью, но есть одно но.

Руководство «Астон Виллы» не хотят отпускать полузащитника, ведь клуб настроен построить боеспособную топ-команду.

Боссы «Арсенала» готовы предложить обмен игроками, в результате которого Имил Смит-Роу пополнит состав «Астон Виллы». К тому же, «львы» получат денежную компенсацию.

Дуглас Луис globallookpress.com

В нынешнем сезоне Дуглас провел 12 матчей за «Астон Виллу» в АПЛ, забил 5 голов и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Дуглас Луис продолжит выступать за «Астон Виллу».

Эрлинг Холанн

«Манчестер Сити», нападающий, 23 года

Этот футболист на данный момент — один из лучших в мире. Об этом говорит и результаты голосования на «Золотой мяч», где Холанн занял 2-е место, уступив награду Лионелю Месси.

По данным As, «Реал» попытается приобрести норвежца за очень большие деньги. Отмечается, что боссы «сливочных» не будут контактировать с руководством «горожан» до конца нынешнего сезона.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Дело в том, что летом 2024 года в силу вступает пункт, при котором Холанн может перейти в другой клуб за 200 млн. евро. Видимо, «Реал» действительно готов к этому трансферу.

Отмечается, что «Реал» также следит за ситуацией с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе, который не спешит продлевать контракт с парижанами.

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В нынешнем сезоне Холанн провел 12 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Холанн продолжит клепать голы в «Манчестер Сити».