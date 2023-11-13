РПЛ. Как лидеры чемпионата разошлись миром

В российском чемпионате завершилась первая половина. К 15-туру статус-кво сохранили «Краснодар» и «Зенит». К тандему лидеров подтянулись «Динамо» и «Крылья Советов».

Изменения в турнирной таблице

Улучшило положение в турнирной таблице «Динамо», московский клуб поднялся с пятого места на третье. А вот ЦСКА опустился на две позиции и расположился в топ-5 российской Премьер-лиги.

Поменялись местами в чемпионате «Рубин» и «Пари НН», которые теперь занимают 8 и 9 места в турнире.

Календарь и таблица РПЛ

Коснулись изменения зоны вылета, на 14 строчку российского чемпионата поднялась «Балтика», а «Ахмат» опустился на 15-е место.

Битва лидеров

Первый круг чемпионата России завершился поединком с участием лидеров. «Зенит» на своём поле принимал «Краснодар». Все основные события матча прошли во второй половине встречи.

Счет в матче открыли краснодарцы, на 63-й минуте гол забил Эдуард Сперцян. Спустя 7 минут игрового времени «Зениту» удалось уйти от поражения. Спасительный мяч в сетку ворот «Краснодара» отправил Матео Кассьерра.

По итогам матча «Краснодар» сохранил первое место, набрав 32 очка. На второй строчке российского первенства остался «Зенит», который заработал 30 пунктов.

По 25 очков

Вслед за «Краснодаром» и «Зенитом» в таблице расположились три клуба, которые набрали по 25 баллов.

На третьем месте идёт «Динамо», в рамках минувшего игрового дня команда переиграла «Оренбург» (2:0). В составе победителей мячи забили Константин Тюкавин и Луис Чавес.

«Крылья Советов» — «Зенит» globallookpress.com

Четвёртую строчку занимают «Крылья Советов», самарский коллектив тоже выиграл игру в 15-м туре чемпионата. «Крылышки» обыграли «Урал» со счетом 3:1. За КС голами отметились Бенхамин Гарре, Владислав Шитов и Владимир Сычевой.

ЦСКА не смог сохранить третью строчку в турнирной таблице, упустив победу в компенсированное время матча. «Армейцы» обменялись голами с «Факелом» (1:1). В составе ЦСКА счет в поединке открыл Виктор Давила, а Сергей Божин для воронежского коллектива забил спасительный гол на 93-й минуте.

Игра московских клубов

Турнирное положение поправили ещё два коллектива из Москвы. На 6-м месте расположился «Спартак», в последней игре чемпионата «красно-белые» добились победы над командой «Ростов» (2:1).

За «Спартак» мячи забили Михаил Игнатов и Квинси Промес, которые отличились еще до 15-й минуты. За «Ростов» гол на 81-й минуте поединка забил Максим Осипенко, реализовав пенальти.

Успеха добился «Локомотив», «железнодорожники» переиграли «Ахмат» со счётом 2:1. «Локо» одержал волевую победу над соперником, благодаря голам Максима Глушенкова и Тимура Сулейманова.

После победных матчей «Спартак» и «Локомотив» набрали по 24 очка и расположились на 6 и 7 местах соответственно.

Тур № 16

Второй круг чемпионата России стартует 25 и 26 ноября, в этих числах пройдут матчи 16-го тура.

В субботу, 25 ноября «Зенит» на своем поле примет «Сочи». У «Спартака» и «Локомотива» будут выездные встречи против «Балтики» и «Крыльев Советов».

«Локомотив» — «Спартак» globallookpress.com

В воскресенье, 26 ноября свой матч проведет лидер российской Премьер-лиги: «Краснодар» будет гостить у «Урала».