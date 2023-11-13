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    РПЛ. Как лидеры чемпионата разошлись миром

    Итоги 15-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит»
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    «Зенит»
    В российском чемпионате завершилась первая половина. К 15-туру статус-кво сохранили «Краснодар» и «Зенит». К тандему лидеров подтянулись «Динамо» и «Крылья Советов».

    Изменения в турнирной таблице

    Улучшило положение в турнирной таблице «Динамо», московский клуб поднялся с пятого места на третье. А вот ЦСКА опустился на две позиции и расположился в топ-5 российской Премьер-лиги.

    Поменялись местами в чемпионате «Рубин» и «Пари НН», которые теперь занимают 8 и 9 места в турнире.

    Календарь и таблица РПЛ

    Коснулись изменения зоны вылета, на 14 строчку российского чемпионата поднялась «Балтика», а «Ахмат» опустился на 15-е место.

    Битва лидеров

    Первый круг чемпионата России завершился поединком с участием лидеров. «Зенит» на своём поле принимал «Краснодар». Все основные события матча прошли во второй половине встречи.

    Счет в матче открыли краснодарцы, на 63-й минуте гол забил Эдуард Сперцян. Спустя 7 минут игрового времени «Зениту» удалось уйти от поражения. Спасительный мяч в сетку ворот «Краснодара» отправил Матео Кассьерра.

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    • По итогам матча «Краснодар» сохранил первое место, набрав 32 очка. На второй строчке российского первенства остался «Зенит», который заработал 30 пунктов.

    По 25 очков

    Вслед за «Краснодаром» и «Зенитом» в таблице расположились три клуба, которые набрали по 25 баллов.

    На третьем месте идёт «Динамо», в рамках минувшего игрового дня команда переиграла «Оренбург» (2:0). В составе победителей мячи забили Константин Тюкавин и Луис Чавес.

    «Крылья Советов» — «Зенит»
    globallookpress.com

    Четвёртую строчку занимают «Крылья Советов», самарский коллектив тоже выиграл игру в 15-м туре чемпионата. «Крылышки» обыграли «Урал» со счетом 3:1. За КС голами отметились Бенхамин Гарре, Владислав Шитов и Владимир Сычевой.

    ЦСКА не смог сохранить третью строчку в турнирной таблице, упустив победу в компенсированное время матча. «Армейцы» обменялись голами с «Факелом» (1:1). В составе ЦСКА счет в поединке открыл Виктор Давила, а Сергей Божин для воронежского коллектива забил спасительный гол на 93-й минуте.

    Игра московских клубов

    Турнирное положение поправили ещё два коллектива из Москвы. На 6-м месте расположился «Спартак», в последней игре чемпионата «красно-белые» добились победы над командой «Ростов» (2:1).

    За «Спартак» мячи забили Михаил Игнатов и Квинси Промес, которые отличились еще до 15-й минуты. За «Ростов» гол на 81-й минуте поединка забил Максим Осипенко, реализовав пенальти.

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    • Успеха добился «Локомотив», «железнодорожники» переиграли «Ахмат» со счётом 2:1. «Локо» одержал волевую победу над соперником, благодаря голам Максима Глушенкова и Тимура Сулейманова.

    После победных матчей «Спартак» и «Локомотив» набрали по 24 очка и расположились на 6 и 7 местах соответственно.

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    Тур № 16

    Второй круг чемпионата России стартует 25 и 26 ноября, в этих числах пройдут матчи 16-го тура.

    В субботу, 25 ноября «Зенит» на своем поле примет «Сочи». У «Спартака» и «Локомотива» будут выездные встречи против «Балтики» и «Крыльев Советов».

    «Локомотив» — «Спартак»
    globallookpress.com

    В воскресенье, 26 ноября свой матч проведет лидер российской Премьер-лиги: «Краснодар» будет гостить у «Урала».

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