Игнатов и Промес решают. Карпин не смог забрать очки у «Спартака»

«Спартак» на своем поле переиграл «Ростов» (2:1) в матче 15‑го тура РПЛ. На голы Михаила Игнатова и Квинси Промеса гости ответили забитым мячом Максима Осипенко с пенальти. «Спартак» теперь вернулся на шестую строчку в турнирной таблице, «Ростов» идет одиннадцатым.

Отсутствие Бабича

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отметил отсутствие в составе команды Гильермо Абаскаля защитника Срджана Бабича.

«В заявке "Спартака" неожиданно не оказалось Бабича. Если прошлый тур Срджан пропускал из-за дисквалификации, то в этом должен был вернуться в основу. Но оказалось, что серб простудился, поэтому тренер красно-белых оставил пару центральных защитников Дуарте — Чернов.

Еще один ход Гильермо Абаскаля, который не прогнозировался — появление Зобнина на позиции правого защитника. Пропускавшего матч из-за удаления в дерби с "Локо" Хлусевича испанец заменил с помощью универсала: небольшой опыт игры на этой позиции у Романа был при предыдущих тренерах».

Гильермо Абаскаль Главный тренер Спартака Хочу поздравить ребят. Они молодцы, заслужили победу. Но мы должны злиться на себя. На мой взгляд, в первом тайме нужно было забивать больше. Мы должны были иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счёт крупнее. Если бы у нас было достаточно голода, последних нервозных 10 минут не было бы.

Карпин против «Спартака»

Журналист «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев сделал свой акцент на противостоянии московского «Спартака» против Валерия Карпина, который является наставником «Ростова».

«Подавать матчи "Спартака" и "Ростова" как противостояние Валерия Карпина и красно-белых — уже моветон. Больше 10 лет прошло с момента его ухода из клуба, все "сбитые летчики" давно в прошлом. Важнее то, что для Гильермо Абаскаля сейчас огромное значение несет любой матч, даже фактически товарищеский в Кубке, а тут встреча влияла на турнирное положение.

К концу первого круга таблица начала расслаиваться: "Краснодар" и "Зенит" ушли разыгрывать золото, а вот из претендентов на бронзу выстраивается приличная очередь. "Крылья", "Локомотив" и "Динамо" в этом туре победили, и в случае осечки "Спартак" рисковал отстать. "Ростов" же после неудачного старта потихоньку выправляет ситуацию: команда за последние два месяца в РПЛ проиграла лишь раз. И если Карпин после прошлогоднего четвертого места заявлял цель не вылететь из РПЛ, то у "Ростова" вообще все в порядке».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Почему не получилось в первом тайме? В первом тайме не играли, «Ростова» не было на поле. При такой игре шансов не было бы даже в Ростове. Только второй тайм хоть как-то играли. В первом тайме «Ростова» не было. Без шансов. Не было какого-то неудачного отрезка в 5-20 минут. Весь первый тайм — катастрофа. Думаю, скажу команде почему.

Игра Игнатова и Промеса

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов отметил отличную игру МихаилаИгнатова и Квинси Промеса, которые и сделали результат.

«Результат сделал атакующий полузащитник Михаил Игнатов, забивший сам с передачи Квинси Промеса и ассистировавший в ответ голландцу. Промес благодаря этому ворвался в пятерку лучших ассистентов РПЛ с 2009 года среди легионеров — 40 голевых передач. У Жоаозиньо (60), Мигеля Данни (47) и Кристиана Нобоа (41) пока все еще больше, но все провели больше матчей, чем спартаковец.

Квинси Промес spartak.com

Перфоманс Игнатова и Промеса вкупе с активными действиями Зиньковского говорят, что Абаскаль все сделал правильно».

«Привозной» «Ростов»

Автор rusfootball.info Антон Мозговой дал свою оценку ошибкам в игре команды из Ростова-на-Дону.

«Команды противостояние начали без раскачки. Если быть точнее, то дополнительное время не понадобилось "Спартаку", а "Ростов" дебют провалил. Уже на 4-й минуте "Ростов" пропустил. Южане с первых минут решили задействовать высокий прессинг, учитывая, что "Спартак" играл без простудившегося Срджана Бабича. Но задумка не сработала. "Спартак" сразу включил высокие скорости, а лёгкая атакующая линия создала голевой момент.

Без Соболева роль ложной девятки исполнил Михаил Игнатов. Он оказался на ударной позиции в штрафной и сильно пробил низом. Удар получился не слишком удачным, учитывая, что мяч полетел рядом с Сергеем Песьяковым, но голкипер "Ростова", закрытый защитниками, не смог сложиться. Удар низом для вратаря "Ростова" стал фатальным.

Вскоре гости могли сравнять счет. Александр Максименко неудачно сыграл под прессингом, но Егор Голенков свой момент упустил, не сумев обработать мяч.

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Зато "Спартак" следующий свой шанс использовал сполна. Теперь привёз уже Песьяков, подаривший мяч сопернику у своей штрафной. А дальше "Спартак" разыграл все четко, завершив комбинацию ударом Квинси Промеса».

Решительный Карпин

Журналист Bobsoccer.ru Александр Владыкин выделил изменения в «Ростове» в перерыве для того, чтобы попробовать спасти игру.

«В перерыве уже главный тренер ростовчан Валерий Карпин пошел на решительные меры, пытаясь перевернуть ход игры, сразу выпустив вместо Голенкова, Щетинина и Ланговича — Комличенко, Миронова и Чернова. Нельзя сказать, что поворот состоялся, хотя ростовчане все же стали ближе к тому, чтобы выровнять ситуацию в матче.

Абаскаль также сделал ряд замен, хотя вряд ли вышедшие футболисты выглядели эффективнее тех, кто ушел с поля. Допустим, Мартинс как-то сразу ушел в тень и не стал прямой заменой активному Игнатову, который сел отдыхать».

Даниил Денисов Защитник Спартака В каждом матче хочется забить больше, а первый мяч — раньше. Если за 15 минут забили два, то это вообще прекрасно. Я выходил на замену на свою позицию, которая мне знакома и понятна. Надеюсь, что у Зобнина всего лишь микроповреждение или спазм. Игра складывалась к перерыву так из-за счёта. Но мы хотели забить ещё один, но немного не получилось.

Нервная концовка

Автор Sportbox.ru Денис Петров рассказывает о том, насколько сложно «Спартаку» было в концовке встречи удержать победу.

«Ставка "Ростова" на быстрый камбэк во втором тайме в итоге не сыграла. Опасность у ворот Максименко почти исчезла: за первые полчаса после перерыва гости создали только одну реальную угрозу, когда Комличенко пробил головой рядом со штангой. Если в первом тайме "Ростов" старался разыгрывать быстрые комбинации низом, то затем сбился на навесы, большинство из которых до поры не доставляли проблем спартаковцам.

Неприятности настигли хозяев на 79-й минуте, когда после верховой подачи и удара Комличенко мяч попал в руку Литвинову. Главный арбитр Николай Левников после просмотра повтора указал на точку, а Максим Осипенко уверенно реализовал пенальти.

Нервной концовки "Спартаку" избежать не удалось. Абаскаль поддался желанию трибун, которые громко требовали выпустить Соболева, но предоставил Александру чуть больше 10 минут. Задачей форварда было цепляться за мяч впереди, с чем он успешно справлялся. Даже за минимум игрового времени Александру удалось создать себе момент, но его удару не хватило точности.

Календарь и таблица РПЛ

Исход встречи оставался неясным до последних минут. Несколько раз "Ростов" был близок к тому, чтобы сравнять счет, но все-таки "Спартаку" удалось сохранить победный счет в непростой игре. Впервые с 2018 года "красно-белым" удалось обыграть ростовчан на своем поле. Для Абаскаля же эта победа гарантировала относительно спокойные две недели. Разговоры о его возможной отставке теперь должны поутихнуть».